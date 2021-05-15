В мае в издательстве «Бомбора» выходит поваренная книга по вселенной The Elder Scrolls. Публикуем отрывок — рецепт сладкого рулета. В отличие от самого рулета, рецепт навсегда останется с вами.

Сладкий рулет

Не дайте больше никому украсть ваш сладкий рулет! Вместо того, чтобы охранять с трудом добытые хлебобулочные изделия от разбойников и этой настырной Гильдии Воров, теперь вы можете выпекать их в тишине и безопасности дома, и никто даже не заметит.

Подготовка: 10 минут

Расстойка: 30 минут

Выпекание: 15 минут

Получается: 4 крупных рулета

Отличная пара: утренний кофе или чай, сосиски на завтрак

Ингредиенты

Рулет:

— 40 г растопленного сливочного масла

— 240 мл теплого цельного молока

— 2 ст. л. меда

— Щепотка соли

— 1 яйцо

— 2 ч. л. активных сухих дрожжей

— 280 г муки

Глазурь:

— 2 ст. л. размягченного сливочного сыра

— 15 г мягкого сливочного масла

— 115 г сахарной пудры

— 2 ст. л. жирных сливок