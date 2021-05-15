В мае в издательстве «Бомбора» выходит поваренная книга по вселенной The Elder Scrolls. Публикуем отрывок — рецепт сладкого рулета. В отличие от самого рулета, рецепт навсегда останется с вами.
Сладкий рулет
Не дайте больше никому украсть ваш сладкий рулет! Вместо того, чтобы охранять с трудом добытые хлебобулочные изделия от разбойников и этой настырной Гильдии Воров, теперь вы можете выпекать их в тишине и безопасности дома, и никто даже не заметит.
Подготовка: 10 минут
Расстойка: 30 минут
Выпекание: 15 минут
Получается: 4 крупных рулета
Отличная пара: утренний кофе или чай, сосиски на завтрак
Ингредиенты
Рулет:
— 40 г растопленного сливочного масла
— 240 мл теплого цельного молока
— 2 ст. л. меда
— Щепотка соли
— 1 яйцо
— 2 ч. л. активных сухих дрожжей
— 280 г муки
Глазурь:
— 2 ст. л. размягченного сливочного сыра
— 15 г мягкого сливочного масла
— 115 г сахарной пудры
— 2 ст. л. жирных сливок
Для рулетов
Разогрейте духовку до 180 °С. В большой миске соедините масло, теплое молоко и мед, размешайте до растворения меда.
Добавьте соль и дрожжи, затем яйцо и муку и вымешивайте, пока не получится однородное тесто. Равномерно распределите его по четырем формочкам для бандт-кексов диаметром 12 см.
Оставьте тесто расстаиваться на 30 минут, затем выпекайте 15 минут до сухой зубочистки.
Для глазури
Пока выпекаются рулеты, смешайте в небольшой миске сливочный сыр, масло и сахарную пудру. Постепенно добавляйте сливки, пока не получится гладкая густая глазурь, которая едва стекает с ложки.
Когда рулеты испекутся, дайте им остыть в форме 5 минут, затем выньте и переложите на решетку для охлаждения. Когда они полностью остынут, нанесите на рулеты глазурь, давая ей красиво стечь по краям.