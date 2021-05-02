Разноцветные яйца — важный пасхальный символ. Но все ли вы о них знаете? Проверим в нашем пасхальном тесте о несушках и яйцах.
Выберите верное утверждение:
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Но все-таки ограничения в природе есть. Яйца какого цвета можно получить только с помощью краски?
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А такие яйца курица может снести?
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Это араукана — порода несушек, откладывающих голубые яйца. Но почему именно такой цвет?
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Как думаете, желток у таких яиц тоже другого цвета?
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Однажды в Китае хотели вывести мощную бойцовскую породу, но случайно вывели спокойных кур-несушек. Как их назвали?
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Только одна из пород ниже действительно существует. Какая?
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Откуда эти необычные черные несушки ухейилюй?
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Можно ли скрещивать разные породы кур, чтобы получить необычные оттенки яйца?
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Проверка знаний. Если скрестить петуха араукана с курицей породы маран, какие яйца получатся?
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