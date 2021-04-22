Хорошие суши, гунканы и роллы в «Русалочке», Ribambelle Cafe & Shop c игровыми зонами для детей и обновленное кафе Dada недалеко от кинотеатра «5 звезд на Новокузнецкой» — «Афиша Daily» о недавно открывшихся ресторанах города.

«Русалочка-суши» Суши и роллы в красивой посуде

1 из 6 2 из 6 Хенд-ролл с лососем, 340 р.; ролл «Калифорния» с крабом, 690 р.; ролл с угрем и креветкой, 690 р. 3 из 6 Ролл «Филадельфия» с авокадо, 610 р. 4 из 6 Суши с креветкой/лососем/угрем, 190 р.; суши с тунцом/гребешком, 290 р. 5 из 6 Суши с лососем, 190 р. 6 из 6

Что? «Русалочка-суши» — проект Дмитрия Левицкого и Гоши Карпенко, создавших барное объединение «Профсоюз», ресторан Riesling Boyz и татиноми-бар «Тебурасика». По соседству с последним, во дворе Страстного бульвара, расположили и новое место. Раньше «Русалочка» работала у метро «Менделеевская», в карантин — на доставку, а сейчас суши и роллы можно как заказать онлайн, так и попробовать внутри. Что удалось?

Меню уместили на небольшой карточке: готовят классические суши, сашими, гунканы и роллы. Есть «Калифорния» с крабом (690 р.), «Филадельфия» с авокадо или огурцом (610/590 р.), хенд-ролл с тунцом (370 р.) или сашими из гребешка (650 р.) Вы не будете сидеть 20 минут, вычитывая ингредиенты в сотне позиций, — тут только хорошая рыба, рис и минимум соусов.

Соевый соус варят сами — получился менее соленый, чем обычно в ресторанах с суши. Во вкусе больше сладости, которая не отвлекает внимание от главного продукта.

Посуда, в которой принесут заказ, тоже отличается от привычной для подобных мест: деревянных подставок и керамики на азиатский лад тут не найти. Зато есть симпатичные фарфоровые тарелки, чашки и соусники с нежными узорами. На что обратить внимание?

Если вы не едите сырую рыбу и морепродукты, вам не сюда. Все блюда готовят именно с ними.

Адрес Страстной б-р, 7, стр. 3 Время работы пн-вс 12.00–0.00 Средний чек 1500 р. Соцсети Instagram Телефон +7 925 561 61 95

Ribambelle Cafe & Shop Сытные завтраки на «Фрунзенской»

1 из 7 Ribambelle 2 из 7 Большой завтрак R, 850 р. 3 из 7 Флэт-уайт, 290 р. 4 из 7 Салат с вырезкой и печеным перцем, 790 р. 5 из 7 Латте, 290 р. 6 из 7 Омлет с черным трюфелем и теплым авокадо, 890 р. 7 из 7

Что? Создательницы Ribambelle Ойгуль Мусаханова и Юлия Федоришина пробуют новый для себя формат — небольшое кафе без аниматоров и шумных детских праздников. Тем не менее детям выделили две игровые зоны и сделали стенд с игрушками и товарами для дома на продажу. Внутри помещение похоже на загородный дом: мебель из светлого дерева, множество различных растений и простая белая посуда. Что удалось?

Кафе работает с 8.00 — если живете или работаете в районе «Фрунзенской», сможете организовать ранний завтрак. Утреннее меню, к слову, работает весь день.

Тут отличные сырники со сметаной (450 р.) — творожные, пышные, со сладкой подрумяненной корочкой и большой картофельный драник с лососем, сливочным сыром и огурцом (750 р.), которым будете сыты до обеда. Запить можно ягодным чаем с клюквой, клубникой и черникой, правда, за 590 рублей.

Тут рады домашним животным любых размеров и пород. Удобно зайти во время прогулки с питомцем на чашку кофе или чая с десертом. На что обратить внимание?

В утреннем меню в омлете с черным трюфелем и теплым авокадо (890 р.) и тартине с омлетом, черным трюфелем и икрой кижуча (790 р.) вкус трюфеля перебивает все остальные. Блюда могут показаться тяжелыми для раннего завтрака, но если ваше утро начинается в обед и с бокалом игристого — смело пробуйте.

Почти все блюда есть и в других ресторанах сети. Выбирайте ближайший к вам Ribambelle, чтобы не ехать через весь город.

Адрес Оболенский пер., 9, стр. 1 Время работы пн-вс 8.00–22.00 Средний чек 1500–2500 р. Соцсети Instagram Телефон +7 (495) 182 36 84

Dada Обновленный ресторан в жилом доме на «Новокузнецкой»

1 из 7 2 из 7 Джин/алоэ/бузина, 450 р. 3 из 7 Батат/креветки/кальмары/дзадзики, 530 р. 4 из 7 Тартар из говядины/картофельная вафля/трюфельный айоли, 450 р. 5 из 7 Прошутто/оливки/сливочный сыр с вялеными томатами, 520 р. 6 из 7 Азиатский суп, 390 р. 7 из 7

Что? В кафе грузинской кухни Dada новые владельцы, Петр Радзиховский и Максим Орлов, изменили все, кроме названия. В лаконичном интерьере с деревянной мебелью теперь можно съесть авторские блюда от бренд-шефа Максима Мясникова («Дорогая, я перезвоню»), позавтракать кашей или сырниками с девяти утра или прийти на недорогой бизнес-ланч. Что удалось?

Место находится в отдалении от Пятницкой улицы в жилом кирпичном доме. Если вы живете поблизости, сюда можно заглянуть на ланч (450 р.), который меняют каждый день, поработать за компьютером и выпить хороший фильтр.

Коктейли ставил бар-менеджер Lucky Izakaya Bar Сергей Данилов. Цена для авторских позиций приятная — 450 рублей за любой. Можно выпить пару (или больше) и продолжить в барах на Пятницкой. На что обратить внимание?

Новых вкусовых открытий тут не найти. Еда близка к домашней: готовят пряный горячий томатный суп с беконом (350 р.), рагу из говядины (530 р.) или картофельные вафли с тремя начинками на выбор — креветками и вялеными томатами (350 р.), семгой и авокадо (380 р.) или ростбифом и сальсой из овощей (320 р.).