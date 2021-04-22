Хорошие суши, гунканы и роллы в «Русалочке», Ribambelle Cafe & Shop c игровыми зонами для детей и обновленное кафе Dada недалеко от кинотеатра «5 звезд на Новокузнецкой» — «Афиша Daily» о недавно открывшихся ресторанах города.

«Русалочка-суши»

Суши и роллы в красивой посуде

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Суши с лососем, 190 р.

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Что?

«Русалочка-суши» — проект Дмитрия Левицкого и Гоши Карпенко, создавших барное объединение «Профсоюз», ресторан Riesling Boyz и татиноми-бар «Тебурасика». По соседству с последним, во дворе Страстного бульвара, расположили и новое место. Раньше «Русалочка» работала у метро «Менделеевская», в карантин — на доставку, а сейчас суши и роллы можно как заказать онлайн, так и попробовать внутри.

Что удалось?


  • Меню уместили на небольшой карточке: готовят классические суши, сашими, гунканы и роллы. Есть «Калифорния» с крабом (690 р.), «Филадельфия» с авокадо или огурцом (610/590 р.), хенд-ролл с тунцом (370 р.) или сашими из гребешка (650 р.) Вы не будете сидеть 20 минут, вычитывая ингредиенты в сотне позиций, — тут только хорошая рыба, рис и минимум соусов.
  • Соевый соус варят сами — получился менее соленый, чем обычно в ресторанах с суши. Во вкусе больше сладости, которая не отвлекает внимание от главного продукта.
  • Посуда, в которой принесут заказ, тоже отличается от привычной для подобных мест: деревянных подставок и керамики на азиатский лад тут не найти. Зато есть симпатичные фарфоровые тарелки, чашки и соусники с нежными узорами.

На что обратить внимание?


  • Если вы не едите сырую рыбу и морепродукты, вам не сюда. Все блюда готовят именно с ними.
Адрес Страстной б-р, 7, стр. 3
Время работы пн-вс 12.00–0.00
Средний чек 1500 р.
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Телефон +7 925 561 61 95

Ribambelle Cafe & Shop

Сытные завтраки на «Фрунзенской»

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Ribambelle

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Омлет с черным трюфелем и теплым авокадо, 890 р.

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Что?

Создательницы Ribambelle Ойгуль Мусаханова и Юлия Федоришина пробуют новый для себя формат — небольшое кафе без аниматоров и шумных детских праздников. Тем не менее детям выделили две игровые зоны и сделали стенд с игрушками и товарами для дома на продажу. Внутри помещение похоже на загородный дом: мебель из светлого дерева, множество различных растений и простая белая посуда.

Что удалось?


  • Кафе работает с 8.00 — если живете или работаете в районе «Фрунзенской», сможете организовать ранний завтрак. Утреннее меню, к слову, работает весь день.
  • Тут отличные сырники со сметаной (450 р.) — творожные, пышные, со сладкой подрумяненной корочкой и большой картофельный драник с лососем, сливочным сыром и огурцом (750 р.), которым будете сыты до обеда. Запить можно ягодным чаем с клюквой, клубникой и черникой, правда, за 590 рублей.
  • Тут рады домашним животным любых размеров и пород. Удобно зайти во время прогулки с питомцем на чашку кофе или чая с десертом.

На что обратить внимание?


  • В утреннем меню в омлете с черным трюфелем и теплым авокадо (890 р.) и тартине с омлетом, черным трюфелем и икрой кижуча (790 р.) вкус трюфеля перебивает все остальные. Блюда могут показаться тяжелыми для раннего завтрака, но если ваше утро начинается в обед и с бокалом игристого — смело пробуйте.
  • Почти все блюда есть и в других ресторанах сети. Выбирайте ближайший к вам Ribambelle, чтобы не ехать через весь город.
Адрес Оболенский пер., 9, стр. 1
Время работы пн-вс 8.00–22.00
Средний чек 1500–2500 р.
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Телефон +7 (495) 182 36 84

Dada

Обновленный ресторан в жилом доме на «Новокузнецкой»

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Азиатский суп, 390 р.

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Что?

В кафе грузинской кухни Dada новые владельцы, Петр Радзиховский и Максим Орлов, изменили все, кроме названия. В лаконичном интерьере с деревянной мебелью теперь можно съесть авторские блюда от бренд-шефа Максима Мясникова («Дорогая, я перезвоню»), позавтракать кашей или сырниками с девяти утра или прийти на недорогой бизнес-ланч.

Что удалось?


  • Место находится в отдалении от Пятницкой улицы в жилом кирпичном доме. Если вы живете поблизости, сюда можно заглянуть на ланч (450 р.), который меняют каждый день, поработать за компьютером и выпить хороший фильтр.
  • Коктейли ставил бар-менеджер Lucky Izakaya Bar Сергей Данилов. Цена для авторских позиций приятная — 450 рублей за любой. Можно выпить пару (или больше) и продолжить в барах на Пятницкой.

На что обратить внимание?


  • Новых вкусовых открытий тут не найти. Еда близка к домашней: готовят пряный горячий томатный суп с беконом (350 р.), рагу из говядины (530 р.) или картофельные вафли с тремя начинками на выбор — креветками и вялеными томатами (350 р.), семгой и авокадо (380 р.) или ростбифом и сальсой из овощей (320 р.).
Адрес 1-й Новокузнецкий пер., 5/7
Время работы пн-вс 9.00–23.00
Средний чек 1500 р.
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Телефон +7 966 076 67 32