Рестораны в Петербурге загораются и гаснут, как спички, — этому способствует дешевая аренда и высокая конкуренция. Редакция «Афиши Daily» сходила в заведения, открывшиеся за последнюю неделю-две, и рассказывает, что в них делать.
Tureckiy
Берлинский стритфуд из очень хороших продуктов
Название переводится как «Турецкий». Открыли место Александр Бугаевский и Дмитрий Кюлленен (Gills, Ronny, «Дзамико», «108», Ossu). Кухня открытая, и пока что Дмитрий сам заправляет процессами, так что если что‑то не нравится, об этом можно сообщить немедленно.
Внимание, это не шаверма, а донеры и дюрюмы, как в Берлине. Вопреки распространенному мнению, донер — это начинка в пите или в лепешке, а дюрюм — как раз то, что все привыкли называть донером, то есть ролл в лаваше. Главное, за чем сюда нужно идти, — растительный аналог мяса. Команде проекта удалось подобрать такой убедительный вариант, что даже и не догадаешься, что это растительный белок. На вкус как маринованная в кисло-сладком соусе говядина, сочная и нежная.
Морковка тут не корейская, а свежая, а помидоры такие плотные, насыщенные и сладкие, будто их немного потомили перед тем, как добавлять блюдо. Но это свежие помидоры. Секрет в том, что на них не экономят.
При этом для такого качества цены демократичные. Донер — 350 р., дюрум — 320 р. вне зависимости от происхождения мяса. За сладкие, совершенно не похожие на себя цукини со страчателлой просят 290 рублей. Хумус (220 р.) делают из красной фасоли — он получается идеальной вязкой консистенции. К нему можно попросить дополнительную питу. Не пугайтесь размерам закусок: они маленькие, но сытные.
Интерьер минималистичный как внутри, так и снаружи. Если не знать точно, где находится «Турецкий», легко пройти мимо — окна темные, а вывески пока нет. Мебель простая, зато вазы и зеркала — винтажные, найденные на «Уделке» и «Авито». Во время посещения уборной пригодится знание немецкого: она вручную обклеена газетами на немецком языке, а заголовки подобраны так, чтобы складываться в общее информационное поле.
Ôpetit
Возможно, слишком изящное бистро
Если и приходить в Ôpetit в толстовке, то только в чистой. Раньше это была просто сеть булочных с очень хорошим хлебом, но новое заведение — французское кафе на максималках. Кремовый бархат, отполированные столики, десерты, которые жалко трогать; в таких местах хочется оттопырить мизинчик и хлопать ресницами.
Хлеб пекут из французской муки, с ней легче добиться стабильности. Хлеб получается вкусный: с кислинкой, большими порами и хрустящей корочкой. С супом из морепродуктов (450 р.) можно было бы съесть багет целиком, но, к сожалению, дают только два кусочка. В алкогольной карте надо смотреть в раздел с сетами: каждому из десертов соответствует ликер или вермут. К лимонной тарталетке с вербеной подают вермут (550 р. за сет) и словесную инструкцию, как это употреблять: сначала — откусить тарталетку, а потом отпить вермута. Серьезно на эти сочетания ориентироваться не стоит: ликеры довольно интенсивные, а десерты, за исключением лимонной тарталетки, недостаточно яркие, чтобы соперничать с алкоголем.
Not for Sale
Кофейня на полчаса
Not for Sale открыли, как дополнение к шоуруму одноименного бренда, и это, конечно, красиво. Половина стен здесь — окна во всю стену. За баром — зеркало, из‑за которого становится еще просторнее. Все деревянное, спокойное, что называется, без приколов. Основная зона посадки — длинный стол у окна с высокими барными стульями. Но окно выходит на Апраксин двор, что не слишком вдохновляет. Рассчитано место скорее на получасовую передышку, чем место для работы или встречи: долго за барными стульями не поработаешь — неудобно, а розетка всего одна.
Еда именно такая, какую ожидаешь увидеть в модной кофейне. Гранола (290 р.), авокадо-тост (440 р.), лимонный кекс (180 р.). Но лучше не выпендриваться и взять круассан или печенье: ленивые вареники с лимонным курдом (350 р.) приятно плотные и им действительно идет лимонный курд, но их украшают не слишком съедобными сухоцветами. Лучше вытащить их до того, как они попадут в рот.
Кофе варят на зерне от «Сварщицы Екатерины»: фильтр (160 р.), воронка (190 р.), кофейная классика от 110 рублей за эспрессо до 250 за ванильный раф.
Civil
Третье заведение сети почти на Невском
Для Civil главной проблемой всегда была небольшая площадь. На этот раз создатели как будто учли желание петербургских фрилансеров сидеть в красивых местах, и в новом Civil два с половиной этажа. Отвлекаться не на что: белые стены, ряды одинаковых стульев и столов из светлого дерева. И это было бы идеальным коворкингом, если бы не розетки. Их очень мало— а фрилансеров не ждут.
Так что лучше зайти попробовать новое меню. Его расширили и обновили, и в скором времени такое же будет во всех остальных Civil. Все по красоте: бриошь с кремом дор-блю (350 р.), бенедикт с лососем (470 р.) — с трюфелем, а баскский чизкейк (280 р.) шоколадный. Обратите внимание на веган-бургер с тофу, кимчи, шпинатом и томатами (380 р.): да, он холодный, но в нем приятно сочетается мягкая булка и хрустящий, как курочка из KFC, тофу.
«Полторы комнаты»
Обновленный бар на Маяковского
С января 2021 года в Петербурге запретили работу барам площадью меньше 50 м². Можно было бы подумать, что «Полторы комнаты» добавили еще одну комнату для дегустационных сетов из‑за этого, но 50 метров у них было и до того. Просто это один из первых баров в Питере, где стали делать фуд-пейринги, и наконец-то они перешли на следующий уровень. Теперь по пятницам и субботам там будет работать «Экспериментальный клуб»: три сессии по полтора часа, 4 блюда, 4 коктейля.
Меню тоже поменяли. Если раньше встречались непонятные слова «папад», «демикофе» и «оссобуко», то теперь все гораздо прозрачнее. Есть всего четыре блюда: хумус из макадамии (450 р.), брускетта с салями (470 р.), севиче из лосося (450 р.) и шоколадный мусс из цветной капусты (370 р.). Последний — must eat. Цветную капусту перетирают с белым шоколадом и какао, посыпают карамелизованными орешками, черникой и клубникой. Получается абсолютно детский десерт: по сути простой, но очень радостный. Идеальный пейринг — «Пряный гимлет» (470 р.): и то и то сладкое, но совершенно по-разному.