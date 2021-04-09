Рестораны в Петербурге загораются и гаснут, как спички, — этому способствует дешевая аренда и высокая конкуренция. Редакция «Афиши Daily» сходила в заведения, открывшиеся за последнюю неделю-две, и рассказывает, что в них делать.

Tureckiy Берлинский стритфуд из очень хороших продуктов

Название переводится как «Турецкий». Открыли место Александр Бугаевский и Дмитрий Кюлленен (Gills, Ronny, «Дзамико», «108», Ossu). Кухня открытая, и пока что Дмитрий сам заправляет процессами, так что если что‑то не нравится, об этом можно сообщить немедленно. Внимание, это не шаверма , а донеры и дюрюмы, как в Берлине. Вопреки распространенному мнению, донер — это начинка в пите или в лепешке, а дюрюм — как раз то, что все привыкли называть донером, то есть ролл в лаваше. Главное, за чем сюда нужно идти, — растительный аналог мяса. Команде проекта удалось подобрать такой убедительный вариант, что даже и не догадаешься, что это растительный белок. На вкус как маринованная в кисло-сладком соусе говядина, сочная и нежная. Морковка тут не корейская, а свежая, а помидоры такие плотные, насыщенные и сладкие, будто их немного потомили перед тем, как добавлять блюдо. Но это свежие помидоры. Секрет в том, что на них не экономят . При этом для такого качества цены демократичные. Донер — 350 р., дюрум — 320 р. вне зависимости от происхождения мяса. За сладкие, совершенно не похожие на себя цукини со страчателлой просят 290 рублей. Хумус (220 р.) делают из красной фасоли — он получается идеальной вязкой консистенции. К нему можно попросить дополнительную питу. Не пугайтесь размерам закусок: они маленькие, но сытные. Интерьер минималистичный как внутри, так и снаружи. Если не знать точно, где находится «Турецкий», легко пройти мимо — окна темные, а вывески пока нет. Мебель простая, зато вазы и зеркала — винтажные, найденные на «Уделке» и «Авито». Во время посещения уборной пригодится знание немецкого: она вручную обклеена газетами на немецком языке, а заголовки подобраны так, чтобы складываться в общее информационное поле.

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Ôpetit Возможно, слишком изящное бистро

Если и приходить в Ôpetit в толстовке, то только в чистой. Раньше это была просто сеть булочных с очень хорошим хлебом, но новое заведение — французское кафе на максималках . Кремовый бархат, отполированные столики, десерты, которые жалко трогать; в таких местах хочется оттопырить мизинчик и хлопать ресницами. Хлеб пекут из французской муки, с ней легче добиться стабильности. Хлеб получается вкусный: с кислинкой, большими порами и хрустящей корочкой. С супом из морепродуктов (450 р.) можно было бы съесть багет целиком, но, к сожалению, дают только два кусочка. В алкогольной карте надо смотреть в раздел с сетами : каждому из десертов соответствует ликер или вермут. К лимонной тарталетке с вербеной подают вермут (550 р. за сет) и словесную инструкцию, как это употреблять: сначала — откусить тарталетку, а потом отпить вермута. Серьезно на эти сочетания ориентироваться не стоит: ликеры довольно интенсивные , а десерты, за исключением лимонной тарталетки, недостаточно яркие, чтобы соперничать с алкоголем.

Адрес Некрасова, 14а Режим работы пн-чт, вс 9.00–23.00, пт-сб 9.00–1.00 Соцсети Instagram Телефон +7 966 850 62 28

Not for Sale Кофейня на полчаса

Not for Sale открыли, как дополнение к шоуруму одноименного бренда, и это, конечно, красиво. Половина стен здесь — окна во всю стену. За баром — зеркало, из‑за которого становится еще просторнее. Все деревянное, спокойное, что называется, без приколов. Основная зона посадки — длинный стол у окна с высокими барными стульями. Но окно выходит на Апраксин двор , что не слишком вдохновляет. Рассчитано место скорее на получасовую передышку, чем место для работы или встречи: долго за барными стульями не поработаешь — неудобно, а розетка всего одна . Еда именно такая, какую ожидаешь увидеть в модной кофейне. Гранола (290 р.), авокадо-тост (440 р.), лимонный кекс (180 р.). Но лучше не выпендриваться и взять круассан или печенье: ленивые вареники с лимонным курдом (350 р.) приятно плотные и им действительно идет лимонный курд, но их украшают не слишком съедобными сухоцветами. Лучше вытащить их до того, как они попадут в рот. Кофе варят на зерне от «Сварщицы Екатерины»: фильтр (160 р.), воронка (190 р.), кофейная классика от 110 рублей за эспрессо до 250 за ванильный раф.

Адрес Садовая, 21аб Режим работы пн-вс 10.00–20.00 Соцсети Instagram Телефон +7 977 490 42 97

Civil Третье заведение сети почти на Невском

Для Civil главной проблемой всегда была небольшая площадь. На этот раз создатели как будто учли желание петербургских фрилансеров сидеть в красивых местах, и в новом Civil два с половиной этажа . Отвлекаться не на что: белые стены, ряды одинаковых стульев и столов из светлого дерева. И это было бы идеальным коворкингом, если бы не розетки. Их очень мало— а фрилансеров не ждут . Так что лучше зайти попробовать новое меню. Его расширили и обновили, и в скором времени такое же будет во всех остальных Civil. Все по красоте: бриошь с кремом дор-блю (350 р.), бенедикт с лососем (470 р.) — с трюфелем, а баскский чизкейк (280 р.) шоколадный. Обратите внимание на веган-бургер с тофу, кимчи, шпинатом и томатами (380 р.): да, он холодный , но в нем приятно сочетается мягкая булка и хрустящий, как курочка из KFC, тофу.

Адрес Волынский пер., 8 Режим работы пн-вс 9.00–23.00 Соцсети Instagram Телефон +7 969 206 30 95

«Полторы комнаты» Обновленный бар на Маяковского

С января 2021 года в Петербурге запретили работу барам площадью меньше 50 м². Можно было бы подумать, что «Полторы комнаты» добавили еще одну комнату для дегустационных сетов из‑за этого, но 50 метров у них было и до того. Просто это один из первых баров в Питере, где стали делать фуд-пейринги, и наконец-то они перешли на следующий уровень . Теперь по пятницам и субботам там будет работать «Экспериментальный клуб»: три сессии по полтора часа, 4 блюда, 4 коктейля. Меню тоже поменяли. Если раньше встречались непонятные слова «папад», «демикофе» и «оссобуко», то теперь все гораздо прозрачнее. Есть всего четыре блюда : хумус из макадамии (450 р.), брускетта с салями (470 р.), севиче из лосося (450 р.) и шоколадный мусс из цветной капусты (370 р.). Последний — must eat. Цветную капусту перетирают с белым шоколадом и какао, посыпают карамелизованными орешками, черникой и клубникой. Получается абсолютно детский десерт : по сути простой, но очень радостный. Идеальный пейринг — «Пряный гимлет» (470 р.): и то и то сладкое, но совершенно по-разному.