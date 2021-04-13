Есть еду можно по-разному: на бегу, одному, в лесу и в ресторане. Но все решает эстетика. Вплоть до того, что в красоте насыщение наступает быстрее, а радости потом больше. Рассказываем, как с минимальными усилиями накрывать стол так, чтобы есть было не только вкусно, но и эстетически приятно.

Шаг первый. Постелите скатерть Скатерть — универсальная сервировочная единица. Удивительно, но обычный кусок ткани, закрывающий столешницу, создает ощущение, что вы постарались. Да, скатерти пачкаются — но для того они и нужны. И это прекрасный повод менять их в зависимости от времени года, настроения и повода. Для повседневной еды — белая, на Рождество — красная, праздник по поводу закрытой ипотеки — золотая. Вжух — и всем за столом понятно, по какому поводу вы едите сегодня. Не стесняйтесь скатертей в полосочку, клеточку и цветочек, если они могут передать ваше предчувствие относительно событий дня, или если вам просто нравится узор. Если вы чувствуете, что стол слишком прекрасен, чтобы его скрывать — забудьте про скатерть. Но, возможно, стоит обозначить место для тарелки и столовых приборов салфетками. В конце концов, если кусочек сырника упадет на салфетку, а не на стол, съесть его будет не так неприлично.

Шаг второй. Определитесь с посудой Здорово, когда тарелки похожи друг на друга — если не цветом, то хотя бы размером и формой. Но собый шик — выбрать для каждого свою особенную тарелку. Хоть и считается, что в приличных домах так не делают, это придает нотку индивидуализма. Особенно приятно, если тарелки целые, без сколов и трещин. Понятно, что тяжело расставаться с теми, кого мы нашли на берлинской барахолке и привезли с риском перевеса, но лучше сделать из таких арт-объект или определить в качестве подставки под цветок. Налейте воды в стаканы. Это полезно — и для вас, и для поставленной цели. Во-первых, можно выбрать необычные стаканы. Во-вторых, поддерживать водный баланс, когда вода налита в подходящую по настроению емкость, существенно легче. С чашками для других напитков логично руководствоваться теми же правилами, что и с тарелками. Если есть одинаковые — хорошо. Если нет — комбинируйте. Бокалы на ножке подойдут не только для вина, но и для любой другой жидкости. Форма — всего лишь условность!

Шаг третий. Создайте впечатление изобилия Почему так классно смотрится турецкий завтрак? Это не из‑за маленьких мисочек — дело в разнообразии еды. В одну пиалу — оливки, во вторую — дольки яблок, в третью — сметану к сырникам или варенье к каше. Даже если оливок будет три, а сметаны — две ложки, уже будет чувство, что еды очень много. Ту же роль играет отдельная тарелка под хлеб. Если хочется подать сладости к чаю, но их не так много, как хочется, имеет смысл поделить пирожные на всех. Нарежьте их и поставьте на нарядной тарелке в центр стола. Когда пирожных много, и они поделены на всех, это приятнее, чем когда каждому достается по половине коврижки.

Шаг четвертый. Организуйте пространство Одно слово: поднос. Поднос — это зонирование. Возьмите все плошечки и мисочки из предыдущего шага, добавьте к ним чайник, кофейник, сахарницу и другие предметы на ваше усмотрение, и смело поставьте их на поднос. Израильский, турецкий или любой другой шик обеспечен. Это исключит бардак на столе, и поможет и вам, и гостям оставлять все емкости на том месте, где они были — все смогут дотянуться до желаемого. Кроме того, поднос — это красиво, чего мы и добивались. На случай кофе пригодится второй поднос, поменьше. Поставьте на него кофейник, молочник, кувшин с кипятком и сахарницу, и ваши сотрапезники смогут самостоятельно собрать себе кофейный напиток по вкусу. Это придаст здоровую ноту самостоятельности и освободит вам время для более важных дел, чем выспрашивать, кому сколько ложек сахара класть. Неочевидная функция подноса: его легко взять и унести на кухню вместе со всей грязной посудой в случае, когда вы приняли решение есть не за кухонным столом.

Шаг пятый. Добавьте бессмысленной красоты Свечи, вазы с цветами и фарфоровые фигурки не несут никакого смысла. Кроме одного: это проявление бессмысленной роскоши повышает настроение и дает возможность чуть расслабиться на время еды, пока жестокий мир проносится мимо вас. Кажется, что днем свечи можно и не зажигать — но свеча, горящая, пока на улице еще есть свет, заставляет всех вокруг думать, что сегодня праздник. Вазы обычно игнорируют по причине отсутствия цветов, которые можно в вазу поставить.В России вообще редко встречаются смельчаки, которые покупают себе цветы просто так. Попробуйте стать одним из них: нарцисс простоит 5 дней, а напоминание о весне и светлых днях стоят больше, чем нарцисс. Но есть и более ловкий ход — найдите среди домашних цветов растение, которое не стремится перевернуться от неосторожного движения, и поставьте на стол его. Подойдут фиалки, некрупные суккуленты, молодая поросль базилика. Модный сейчас авокадо, как правило, существенно выше, чем вся еда на столе, и выглядит скорее как зонтик, чем как оазис в пустыне.