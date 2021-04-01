Копченая овсянка с сыром в Lovers, шоу-мюзиклы в Madison, много пива и хороших обедов для офисных работников на Трехгорке и действительно большие порции в Reef Seafood Bistro — рассказываем о недавно открывшихся заведениях Москвы.

Moriarty три года работал на территории Трехгорной мануфактуры и закрылся в мае 2020-го из‑за пандемии. За полгода у паба из целой команды владельцев остался только один — Дмитрий Орлянский. Он решил возродить проект на той же Трехгорке, но в другом помещении.

Домашняя паста с вонголе и тартаром из тунца, 690 р.

Второй ресторан Reef Seafood Bistro придумывал Карло Греку («Карлсон», Sixty и «Вермутерия») вместе с шеф-поваром Марией Горячевой («Дом Карло», «Карлсон»). Блюда деликатные: морепродукты, молочные продукты и слегка приготовленные овощи отлично сочетаются. Слово «бистро» тут трактуют не как «быстро», а как «понятная вкусная еда». Интерьер — в лучших московских традициях: мягкие бархатные кресла с золотыми ободами, деревянные столы, сияющие светильники и зеркала. Выглядит нарядно, но не помпезно.

Что?

Небольшой ресторан в новом жилом комплексе RedSide на 2-й Черногрязской рассчитан всего на 16 столиков. Тут карточки с картинками в коробке вместо меню, бархатные диваны и принципиальный отказ от чеснока и сырого лука в блюдах.

Ресторан открыла семейная пара — Ульяна и Михаил Юрьевы. Ульяна параллельно развивает сеть кафе с брауни Brownie Mama, где готовят 25 видов десерта с различными начинками.

Что удалось?

Кроме меню тут есть витрина с брауни из первого проекта владельцев. Их удобно вязь с собой целым набором и попробовать разные вкусы. Кроме того, есть несколько видов кексов, выбрать можно любой: с миндалем, цукатами и нежным лимонным кремом; с инжиром, фундуком и молочным шоколадом; с грецкими орехами, сухофруктами и цукатами на красном вине. За 750 г любого заплатите 650 рублей.

В меню боулы и пинцы на тесте от Zotman Pizza, сытные супы и большие салаты: с тунцом (550 р.) или веганский с печеным яблоком и хумусом с апельсиновым соком (520 р.). Из горячего есть нежные, томленные в темном пиве говяжьи щечки с овощами и жареным виноградом, (780 р.), стейк из белых грибов с виски, острым перцем и кремом из корня сельдерея (650 р.) или скумбрия с ризотто на кокосовом молоке (650 р.).

Вечером свет убавляют и зажигают свечи — атмосфера подойдет для романтического свидания. Если вы любите завтракать во время ужина, вам сюда: меню завтраков доступно к заказу до закрытия ресторана. Берите бенедикт на вафле из тыквенного пюре (450 р.), сэндвич с пастрами (550 р.) или копченую овсянку с томатным чатни, яйцом пашот и свежим шпинатом (350 р.) — пикантное блюдо с копченым вкусом.

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