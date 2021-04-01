Копченая овсянка с сыром в Lovers, шоу-мюзиклы в Madison, много пива и хороших обедов для офисных работников на Трехгорке и действительно большие порции в Reef Seafood Bistro — рассказываем о недавно открывшихся заведениях Москвы.
Moriarty Bar & Kitchen
Переоткрытие аккуратного паба на Трехгорке
Тартар из лосося, 710 р.
Брускетта с гуакомоле и жареными креветками, 560 р.
Куриные крылья в специях тандури, 350 р.
Треска с зелеными овощами и ванильным соусом, 590 р.
Брускетта с ростбифом, 390 р.
Что?
Moriarty три года работал на территории Трехгорной мануфактуры и закрылся в мае 2020-го из‑за пандемии. За полгода у паба из целой команды владельцев остался только один — Дмитрий Орлянский. Он решил возродить проект на той же Трехгорке, но в другом помещении.
Что удалось?
- В баре больше тридцати сортов пива: IPA, лагер, траппист, стаут, сидр и фруктовое пиво. Только треть из них на кранах, остальные — в бутылках. Не задумываясь, можно показать пальцем на любую позицию, и она, скорее всего, окажется удачной.
- Moriarty поддерживает местных производителей пива. Много позиций от питерской пивоварни Dreamteam Brew, которые, к слову, недавно открыли цех в Москве). Советуем пробовать Old School Porter, если любите темное, или светлое Summer Garden. Найдете в Moriarty в разделе Specials.
- В Moriarty можно не только выпить, но и полноценно поесть. Меню составлено по принципу «закуска — суп — горячее» (590 р.) — то, что нужно для Трехгорки, где много офисов и творческих пространств.
Что не удалось?
- Кухню можно было бы улучшить: куриные крылья (350 р.) не хрустят — стоит добавить панировки, а также заменить ягодный джем, который подают к сырным палочкам (350 р.), на луковый. Сейчас заслуживает внимания говяжий язык с муссом из картофеля и попкорном из гречки (540 р.).
- Хотелось бы видеть больше английской кухни, как это было в предыдущем Moriarty. Не хватает пастушьего пирога или сытного сочного сэндвича.
Reef Seafood Bistro
Щедрые порции морепродуктов и рыбы на «Маяковской»
Буратта с красной икрой и томленым болгарским перцем, 790 р.
Гриль XL, 5700 р.
Домашняя паста с вонголе и тартаром из тунца, 690 р.
Крудо XL, 5700 р.
Соте из вонголе с овощами, 670 р.
Что?
Второй ресторан Reef Seafood Bistro придумывал Карло Греку («Карлсон», Sixty и «Вермутерия») вместе с шеф-поваром Марией Горячевой («Дом Карло», «Карлсон»). Блюда деликатные: морепродукты, молочные продукты и слегка приготовленные овощи отлично сочетаются. Слово «бистро» тут трактуют не как «быстро», а как «понятная вкусная еда». Интерьер — в лучших московских традициях: мягкие бархатные кресла с золотыми ободами, деревянные столы, сияющие светильники и зеркала. Выглядит нарядно, но не помпезно.
Что удалось?
- Концепт-шеф Карло Греку считает, что на компанию, логично взять много разных блюд и поделить на всех — порции по московским меркам большие. Дорада с корнем сельдерея (1230 р.) в длину с добрую мужскую руку, к буратте (790 р.) кладут щедрую горку красной икры, крудо из упругого, но мягкого гребешка с маринованным виноградом (690 р.) тоже не пожалели, а ризотто с крабом и гуакамоле (730 р.) такого размера, будто ты пришел не в ресторан, а в гости к итальянской бабушке.
- Редкий случай, когда шеф-повар готов посоветовать все меню целиком. Тут нет проходных или случайных блюд, все тщательно продумано. Сельдерей к дораде готовят с молоком, чтобы он не горчил, тушеные перцы мягкие, но сохраняют плотную структуру, а паста с вонголе и тартаром из тунца обладает интенсивной соленостью, уходящей в умами и не вызывающей желания ее немедленно запить. Как бонус — хороший эспрессо. Скорее всего, он вам понадобится.
- Отдельного внимания заслуживает крема-каталана (430 р.): половинки маракуйи заполняют облепиховым джемом с нежным ванильным кремом, мякотью из маракуйи и апельсиновым соусом. На двоих лучше не брать: делиться не захочется.
Что не удалось?
- Некоторые блюда катастрофически неудобно есть прилично. Соте из мидий со сливочным маскарпоне и бобами эдамамэ (770 р.) удобнее есть руками, попросив перчатки. Оно того стоит, но остаться чистым тяжело.
- Из‑за довольно громкой музыки здесь вряд ли случится нежное романтичное свидание, но и огромной компанией приходить не стоит: за самым большим столом усядется 6 человек.
Lovers
Кафе в жилом комплексе от создательницы Brownie Mama
Веган крем-брюле с фиалкой и малиной, 300 р.
Сэндвич с пастрами и яйцом пашот, 550 р.
Что?
Небольшой ресторан в новом жилом комплексе RedSide на 2-й Черногрязской рассчитан всего на 16 столиков. Тут карточки с картинками в коробке вместо меню, бархатные диваны и принципиальный отказ от чеснока и сырого лука в блюдах.
Ресторан открыла семейная пара — Ульяна и Михаил Юрьевы. Ульяна параллельно развивает сеть кафе с брауни Brownie Mama, где готовят 25 видов десерта с различными начинками.
Что удалось?
- Кроме меню тут есть витрина с брауни из первого проекта владельцев. Их удобно вязь с собой целым набором и попробовать разные вкусы. Кроме того, есть несколько видов кексов, выбрать можно любой: с миндалем, цукатами и нежным лимонным кремом; с инжиром, фундуком и молочным шоколадом; с грецкими орехами, сухофруктами и цукатами на красном вине. За 750 г любого заплатите 650 рублей.
- В меню боулы и пинцы на тесте от Zotman Pizza, сытные супы и большие салаты: с тунцом (550 р.) или веганский с печеным яблоком и хумусом с апельсиновым соком (520 р.). Из горячего есть нежные, томленные в темном пиве говяжьи щечки с овощами и жареным виноградом, (780 р.), стейк из белых грибов с виски, острым перцем и кремом из корня сельдерея (650 р.) или скумбрия с ризотто на кокосовом молоке (650 р.).
- Вечером свет убавляют и зажигают свечи — атмосфера подойдет для романтического свидания. Если вы любите завтракать во время ужина, вам сюда: меню завтраков доступно к заказу до закрытия ресторана. Берите бенедикт на вафле из тыквенного пюре (450 р.), сэндвич с пастрами (550 р.) или копченую овсянку с томатным чатни, яйцом пашот и свежим шпинатом (350 р.) — пикантное блюдо с копченым вкусом.
Что не удалось?
- Яйца в шакшуке были сильно передержаны, казалось, что их просто сварили вкрутую, — в подобном случае блюдо переделают, если попросить.
- Добираться на метро неудобно: придется идти пешком от станции «Улица 1905 года» минимум пятнадцать минут. Это место подойдет жителям района или тем, кто случайно оказался поблизости.
Madison
Шоу-мюзиклы в интерьере в стиле ар-деко
Кускус из гречки с белыми грибами, 450 р.
Салат из зубатки с грибами иньер, 550 р.
Кобб-салат, 650 р.
Коктейль Mango sour, 650 р.
Коктейль Strawberry & basil martini 650 р.
Что?
На Ленинградском проспекте заработал новый проект Александра Затуринского (White Rabbit, «Облака») и Артура Гукасяна. Пространство поделили на две зоны: ресторан и клуб, которые соединяет открытая кухня. В ресторане расположили столики и барную стойку. В клубе кроме посадочных мест есть большая сцена, где каждую пятницу по вечерам будут проходить шоу-мюзиклы. Чтобы посмотреть выступление, необходимо забронировать столик и внести депозит — минимум 5000 р. с человека. На эти деньги можно заказывать еду и напитки. Кухней руководит Антон Клетаров (Hills, Bon by Stark). Шеф-кондитер — Александр Долгов (Vogue Café, Ribambelle).
Что удалось?
- Знакомые ингредиенты встречаются в необычных сочетаниях, например, папарделле с лангустом и белыми грибами (3800 р.) или «кускус» из гречки с белыми грибами (450 р.) — отшлифованные до неузнаваемости ядра крупы заправляют соусом из горгонзолы и украшают сушеными грибами. Вкус гречки смягчает соус, а грибы вносят разнообразие в текстуру блюда. Если не хотите наедаться, вместо горячего можно заказать финскую уху лохикейтто (350 р.) — нежный сливочный суп с лососем, судаком, гребешком и овощами.
- Интересные позиции продолжаются салатом из зубатки с грибами иньер (550 р.). Белый древесный гриб похож на полупрозрачный коралл, упругий по текстуре, — контрастирует с мягкой рыбой и воздушным муссом из копченой скумбрии. Ледяную рыбу отдают в молоке с шисо и соевыми бобами (950 р.) — коровье молоко смешивают с кокосовым, чтобы добавить сладости.
- Все десерты в меру сладкие. Лавандовые профитроли (500 р.) получились в меру пряными, с пористым тестом и нежным кремом внутри. Если хочется чего‑то более сладкого, берите «Павлову» с кокосовым кремом и сорбетом из фейхоа (450 р.) или безе со сладкой клубникой в креме и шариком мороженого.
- Здесь есть отдельная подземная парковка, гостям ресторана за нее платить не нужно.
Что не удалось?
- Диваны большие и мягкие, но расположены слишком близко к столам, придется их отодвигать, чтобы разместиться, и задвигать обратно, чтобы не сидеть слишком далеко от стола. Лучше выбрать столик со стульями или креслами.
- Обещают, что шоу не помешает гостям, которые хотят тихо провести вечер пятницы. Судя по громкости музыки, которая играла во время репетиции, это не получится.