По первоначальной задумке, пост — это момент, когда запасы мяса закончились, молока у коров мало, а новая еда еще не выросла. Варианта «не поститься» просто не было. Сейчас же это дело совершенно добровольное и даже модное. «Афиша Daily» спросила диетолога, как прожить период поста без потерь для организма.

Тамара Александровна Прунцева Врач-диетолог ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии»

Как подготовиться к посту? Пост — не диета, и входить в него нужно плавно. Для многих масленичная неделя — повод объесться блинов, но это как раз тот момент, когда надо начинать сокращать количество жирной пищи в рационе, переходить на более простую еду и уменьшать порции.

Как есть в пост? Пища в пост должна быть максимально разнообразной. Пост длится семь недель, это довольно долго, и если есть только гречку, организм этому рад не будет. Нужно помнить, что в пост не принято переедать. Многие от психологического голода едят слишком много орехов и семечек, но надо знать меру. Не забывайте о питьевом режиме: поддерживать водно-солевой баланс нужно всегда, но в пост — особенно.

Нужно ли пить витамины? Разумно перед началом поста сдать анализ крови на микроэлементы, чтобы понимать, нужны ли поливитаминные комплексы или достаточно разнообразно питаться. Чаще всего снижается уровень железа и витамина В12. Важно добавлять в рацион морскую капусту, чтобы поддерживать уровень йода, а в гранатах и гречке много железа.

Полезно ли поститься? Если рацион будет сбалансированным, то ничего плохого за время поста с человеком не произойдет. Но часто бывает, что люди убирают мясо, молочку, яйца, а больше ничего в рационе не меняют. Хорошо, если остаются крупы, а если их и не было? Сейчас продается много разного вкусного хлеба, постной выпечки, а если есть много углеводов, и не медленных, а в формате снеков, то набрать вес очень легко. Если не увлекаться зерновыми, то и вес будет в норме, и работоспособность, и не будет ни раздражительности, ни постоянного чувства голода.

Что точно нужно есть? Как я уже говорила, питание в пост должно быть разнообразным. Крупы — ценный источник клетчатки, которая необходима для работы кишечника и иммунитета. В той же гречке есть белок, а в других крупах есть витамины и микроэлементы. В каши можно добавлять отруби. А чтобы они приносили больше радости, добавляйте к ним фрукты, сухофрукты, орехи, немного джема. Еда должна быть вкусной. Фрукты и овощи обязательно надо есть в пост в любом виде, и свежими, и приготовленными, — печеные яблоки, овощное рагу. Если человек постится строго и не употребляет растительные масла, имеет смысл делать салаты из авокадо, чтобы употреблять и жиры. В качестве заправки можно использовать соевый соус.

© Pexels

Не забывайте и про белки . В пост ограничивают белки животного происхождения, их нужно компенсировать растительными белками. В основном это бобовые — нут, чечевица, маш, фасоль, грибы, тофу и другие соевые продукты. Стручковая фасоль и грибы — полноценный белковый ужин. Но тут уже как кто любит. В орехах и белок, и жиры, и клетчатка, и витамины. Они годятся и в качестве перекусов, и как дополнение к блюдам.

Можно ли в пост есть морепродукты? Есть всего дня во время поста, когда можно есть рыбу, зато морепродукты — «морских гадов» — можно есть без ограничений. Это креветки, кальмары, мидии, гребешки, устрицы. Если есть их регулярно и при этом не забывать про бобовые и грибы, в сумме получится достаточное количество белка.

Чем заменить сладкое? Сладкое улучшает настроение и помогает справляться с физическими нагрузками, так что совсем отказываться от него не стоит. Калорийные торты и пирожные в пост не разрешаются, но их можно заменить на десерты с медом, сухофруктами и орешками или на сладости на основе агар-агара — в отличие от желатина он полностью растительный.

Можно ли пить чай и кофе? А если хочется с молоком? Ограничений на кофе и чай во время поста нет, но, если вы привыкли пить их с молоком, замените его на растительное — кокосовое, миндальное, кунжутное, рисовое, соевое, овсяное.

А если пост не совместим с состоянием здоровья? Пост — это не для всех. Нормально, если человек приходит в церковь, чтобы спросить, что он может оставить в рационе. Для детей, беременных, пожилых, путешественников и людей с хроническими заболеваниями действуют послабления — их обсуждают с врачом. Кто‑то может соблюдать пост, но не ограничивать себя в еде.

Как выходить из поста? День Пасхи не может обойтись без застолья, но это не значит, что мы 7 недель постимся, а потом на Пасху съедаем сразу все. Организм должен постепенно входить в привычный рацион, добавляйте привычные продукты по очереди. Если немедленно начать в большом количестве есть жирное мясо, яйца, выпечку, пить алкоголь и поглощать все, что обычно ставят на пасхальный стол, легко вызвать обострение заболеваний желудка.