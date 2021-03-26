Эстетичный Manana Bar с мексиканской едой на Пятницкой, ляпуны на хрустящем тесте в Biologie, итальянская кухня в Cafémilano и много сырой рыбы в Хамовниках — «Афиша Daily» о недавно открывшихся заведениях Москвы.

Biologie Большой ресторан с хорошей едой неподалеку от усадьбы Архангельское

1 из 5 2 из 5 3 из 5 Краб, платок из яблока, цветы, 950 р. 4 из 5 Ляпун с белыми грабами, трюфелем и скаморцей, 950 р. 5 из 5

Что? Ресторан заработал в Ильинском, в качестве помещения выбрали небольшой двухэтажный дом с панорамными окнами. Большую часть деревянной мебели «спасли», дав вторую жизнь.Доски для столов и ламелей привезли из Ярославской области — раньше были частью старого Кремля, и из Костромы — это бывший пол избы позапрошлого века постройки. Всеми процессами от ремонта до кухни и винной карты заведовала шеф, Екатерина Алехина, это ее первый самостоятельный проект. Что удалось:

Первое, что стоит пробовать, — ляпуны. Сам продукт внешне похож на неровную пиццу, но тесто отличается. Его основа — заварка из ржаной муки и солода и ржаная закваска: созревание происходит в течение 48 часов. Сначала в дровяную печь ставят основу ляпуна, после формируют начинку, а затем снова отпекают все вместе. Есть четыре варианта на выбор: с томатами и молодым сыром, с белыми грибами, трюфельным маслом и скаморцей, с хурмой, пармезаном и горгонзолой или с ягненком и козьим сыром. Цена стартует от 750 рублей, порция при этом приличная — хватит на двоих.

В авторском меню можно найти позиции для любителей необычных текстур, и, наоборот, понятные блюда со спокойным вкусовым профилем. К первым можно отнести мармелад из свеклы со страчателлой и кедровыми орехами, который готовят двое суток; ко вторым — борщ с мини-голубцами из молодой капусты или равиоли из тонкого теста без яиц и начинки из трех видов дикой рыбы: омуля, нельмы и сига.

Обстановка располагает отдохнуть от городской суеты: много света, дерева, нейтральные оттенки интерьера и тихая музыка не отвлекают от разговоров с близкими или собственных мыслей.

Если собираетесь на прогулку по Архангельскому, советуем заехать однозначно. Из центра города добираться дольше — около часа на машине. Что не удалось:

Вид из окна не самый живописный — небольшие магазины и пекарня «Штолле» в здании с серой неприглядной стеной контрастируют с общим оформлением ресторана. К лету обещают сделать зеленую летнюю веранду, которая скрасит картину за окном.

Адрес с. Ильинское, Ленина, 30, стр. 2 Время работы вт-пт 10.00–22.00, сб-вс 11.00–23.00 Средний чек 2500 р. Соцсети Instagram Телефон +7 (495) 489 77 70

Cafémilano Популярные блюда итальянской кухни в центре Москвы

1 из 5 Севиче из дикого сибаса, 890 р. 2 из 5 Теплый салат с осьминогом, 1100 р. 3 из 5 Крудо из сладких креветок, 750 р. 4 из 5 Спагетти с морепродуктами, 1100 р. 5 из 5

Что? На Новом Арбате открылся ресторан итальянской кухни Cafémilano от Crocus Group (Nobu, Lesnoy, Добродомик). Бренд-шеф ресторана — Массимилиано Монтироли (Tutto Bene, Rusalka Bistro). Помещение занимает два этажа. На первом витрина с десертами и бар, где готовят кофе и делают коктейли. На втором — только места посадки. Всего в ресторане 150 мест. Дизайн минималистичный, в спокойной цветовой гамме, единственные яркие акценты — зеленая барная стойка и оранжевые мягкие стулья на первом этаже ресторана. Что удалось:

Большие окна визуально увеличивают пространство, место выглядит просторным и светлым. На первом этаже у лестницы садиться не советуем — мимо вас все время будут ходить официанты. Лучше разместиться за любым из столиков у окна.

Все десять видов пиццы готовят на тонком тесте: корочки получились хрустящие, оставлять их на тарелке не хочется. В классической «Маргарите» (450 р.) много начинки с тягучим сыром, а вкус теста отчетливо ощущается только в корочке.

В меню в два раза больше блюд из морепродуктов или рыбы, чем из мяса. Но мясоедам тоже есть из чего выбрать. Например, есть паста казаречче с рагу из кролика (800 р.) или холодная закуска вителло-тоннато (690 р.) — сочетание телятины и соуса из тунца и оливкового масла, а с ризотто по-милански подают запеченную мозговую кость (900 р.). Вегетарианцам подойдут сочные запеченные баклажаны с пармезаном (610 р.) или салат из бурраты и томатов (850 р.). Что не удалось:

В меню состав блюд не указали — придется просить официантов рассказать об ингредиентах, если у вас аллергия, или просто хочется подробнее узнать о блюде.

В меню представлено всего пять видов пасты, для итальянского ресторана хочется большего разнообразия.

Адрес Н.Арбат, 21 Время работы пн-вс 8.00–0.00 Средний чек 2500 р. Соцсети Instagram Телефон +7 (495) 727-19-77

Manana Bar Просторный бар с латинскими мотивами у «Новокузнецкой»

Осьминог с мини-картофелем, чоризо и цитрусовым соусом, 860 р. 1 из 5 Коктейль Espada, 620 р. 2 из 5 Лангустины в томатном соусе с обожженным фенхелем и рваным хлебом, 560 р. 3 из 5 Коктейль Vestido, 620 р. 4 из 5 Черная треска с рагу из белой фасоли и беконом, 860 р. 5 из 5

Что? На третьем этаже особняка на Пятницкой открылся бар Manana. Кухня и коктейльная карта заявлены мексикано-испанские: в меню есть тако, паэлья, кесадилья, а все коктейли готовят на мескале. Интерьер тоже в латинском стиле — яркий, с граффити на каждой стене и винтажной разноцветной мебелью. Что удалось:

Приятный глазу интерьер: просторное мансардное помещение с большими окнами, благодаря которым в дневное время тут много света. Яркие акценты на стенах в виде граффити, которые хочется рассматривать, не отрываясь, много растений и удобная мебель также располагают задержаться на еще один коктейль.

Готовят качественные коктейли на мескале и несколько видов «Маргарит», в том числе Bulldog Margarita на пиве. Цены фиксированные: 600–650 рублей за любой из предложенных.

В меню есть сочная вегетарианская кесадилья с вешенками (320 р.), которая понравится даже убежденным мясоедам. Хотя порция небольшая — всего 2 кусочка, поэтому лучше брать сразу две. Что не удалось:

Кухню нужно доработать: начинка в тако неоднородная и крупная — особенно в варианте с судаком и анчоусами (180 р. за шт.). Если все-таки хотите тако, заказывайте со свининой и ананасами (160 р.), он получился удачнее остальных.

В еде явно не хватает специй — смело можно добавлять больше остроты, кислоты и соли. Например, паэлья с морепродуктами показалась слишком пресной.

Адрес Пятницкая, 29 Время работы вс-чт 12.00–0.00, пт-сб 12.00–3.00 Средний чек 1500 р. Соцсети Instagram Телефон +7 (499) 707 29 29

Hibiki Ресторан с отличными блюдами из риса и сырой рыбы в Хамовниках

Креветки Кадаифи, 320 р. 1 из 5 Камамеши с баклажаном и грибами шиитаки, 690 р. 2 из 5 Равиоли из ананаса, 380 р. 3 из 5 Лосось, 1180 р. 4 из 5 5 из 5

Что? Шеф-повар корейского происхождения Санг Кеун Оух после работы в ресторанах Японии, Лондона и Москвы («Чайка» и «Ласточка») решил сделать первый собственный проект. Двухуровневый ресторан рассчитан на 70 посадок внутри и на 24 на будущей летней веранде. Расположили Hibiki в элитном ЖК около метро «Фрунзенская». Что удалось:

Эстетически приятный интерьер: сдержанная цветовая гамма, деревянный декор и мебель, живые растения, грамотное зонирование и красивая посуда. Самый яркий элемент ресторана — живой красный клен внушительного размера. Дерево сразу напоминает про один из самых живописных сезонов в Японии.

Шеф-повар серьезно углубляется в каждый продукт, например, варит определенный соевый соус к разным видам блюд в меню. Для суши используют изначально подсоленный рис, поэтому соевый соус к ним должен быть легким — в такой добавляют морские водоросли, рыбный бульон, экстракты грибов шиитаке и овощей. А соус для сашими смешивают с саке, чтобы сделать его менее концентрированным.

Особенно удались суши с гребешком (560 р.) и лососем (490 р.), татаки из желтохвоста (890 р.) и темаки — хэнд-роллы с тунцом. Все дело в свежей рыбе и качественном японском рисе Akita Komachi. Отдельного внимания достойны камамеши — приготовленный рис в железном котелке с разными начинками. Сейчас в меню только два вида: с морепродуктами, водяным орехом и спаржей (1290 р.) и с баклажаном и грибами шиитаки (690 р.). В ближайшем будущем планируют ввести новые вкусы — со стейком и с курицей. Порции большие, мило делите на двоих.

Здесь большой выбор аутентичного японского алкоголя: 18 видов саке, 2 вида умешу (сливовый ликер крепостью 14%) и 2 вида сетю (спиртной напиток из риса, ржи, сладкого картофеля, пшеницы и гречки).

Каждый стол находится на комфортном удалении друг от друга. Можно сесть в общий зал или занять одну из двух отдельных комнат, закрывшись стенкой-ширмой. В каждой из них сможет сесть шесть гостей, но также можно отодвинуть ширму и разместиться компанией до 20 человек. Бронировать столик необходимо только в случае банкета.

Отношение шеф-повара и официантов внимательное: если вам нельзя употреблять ряд продуктов, предложат альтернативы. Например, можно заменить креветку гребешком, цена при этом не изменится. Что не удалось:

Такого почти не оказалось. Это не ресторан на каждый день — средний чек немаленький. Но если вы сюда соберетесь, не разочаруетесь.