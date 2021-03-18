Секретный бар на Трехгорной мануфактуре, Абхазия и Италия под одной крышей в «Ривьере», винтажные инструменты в баре под «Рыбой моей», новый Mátes и «Техникум» на Никольской — «Афиша Daily» о недавно открывшихся заведениях Москвы.
Mátes
Теперь и в камерном павильоне у парка «Красная Пресня»
Blat сэндвич, 360 (S)/630 (L) р.
Круассан с мортаделлой и глазуньей, 530 р.
Боул с креветкой, 570 р.
Что?
- Первое кафе Mátes работает на Малой Бронной. Владельцы Доминик Раманаускас, Митя Марков и Семен Шимичев открыли новый в историческом павильоне «Октагон» постройки прошлого века. Совместно с архитектором Павлом Несновым уместили несколько столов, полукруглую барную стойку и открытую мини-кухню — получился стильный минимализм с ярко-синими стенами, желтыми холодильником и радио. Посадок немного — всего уместятся 18 гостей.
- С едой по-прежнему все в порядке. За нее отвечают австралийцы: блюда от Сэбби Кеньона (Steak It Easy, «Воронеж»), хлеб от Тома Халпина из Bakery Layerz.
Что удалось?
- Для такой небольшой кухни здесь приличный выбор блюд, которые удобно взять с собой, если живете или работаете по-близости: приготовят их быстро.
- Отличные сэндвичи и круассаны. Особенно выделяется круассан с мортаделлой и глазуньей (530 р.) и сэндвич Blat (половинка — 360 р., целый — 630 р.) —получилась сочная начинка с большим количеством заправки.
- Ближайшие места с хорошим меню, приятным глазу интерьером и адекватными ценами можно найти на Трехгорной мануфактуре или ближе к метро «1905 года». Mátes — однозначно хорошее открытие для района Красная Пресня.
Что не удалось?
- Внутри прохладно. Возможно, придется сидеть в нескольких вещах, чтобы не замерзнуть: некоторые гости вовсе не снимали верхнюю одежду. «Октагон» возводили не для общепита — здесь три дверных проема, из которых дует.
Conclave
Секретный бар с входом через кофейню на Трехгорной мануфактуре
Салат с авокадо и креветками, 550 р.
Брускетта с авокадо и крабом, 650 р.
Passion Fruit Garibaldi, 650 р.
Mediterranean, 650 р.
Verde, 650 р.
Что?
После ремонта и смены названия на Трехгорной мануфактуре открылся бар Conclave. Раньше место называлось «Соль», но после одноименного открытия на Солянке название, а заодно и всю концепцию решили сменить.
Бар на 60 посадочных мест отсылает к итальянскому духовенству: стену напротив бара украсили неоновым католическим крестом, бармены одеты в пасторские рубашки с колораткой.
Что удалось:
- Обновить барное меню позвали Василия Жеглова («Китайская грамота», Black Thai), бар-менеджером стал Кириллом Бондарь (Masters and Margaritas). Здесь не спросят, сладкий, фруктовый, цветочный или горький напиток вы хотите, но предложат меню, где все коктейли разделены на три раздела: Sparkling (на основе игристых и тоников), Strong & Bitter (крепкие напитки) и Sweet & Sour (сауэры). В барном меню усовершенствованная итальянская классика: Sgroppino di limone готовят на основе цитрусового сорбета из лайма и бергамота, Mediterranean — из бергамотового аперитива с добавлением тоника и рассола от оливок, а Black Negroni отдадут на темном роме с артишоковым ликером и красным вермутом и Gimlet. Цена на коктейли фиксированная — 650 р.
- Если вы скучаете по вечеринкам в стиле Denis Simachev Shop & Bar в Столешниковом переулке, вам сюда. На открытии бара выступят Денис Симачев, Даша Малыгина и Tony Starr. В дальнейшем также планируют приглашать главных диджеев Москвы и Санкт-Петербурга.
- В баре удалось создать ощущение тайного места — из‑за расположения места гости, вероятнее всего, будут приезжать целенаправленно в бар. В отличие от многих других секретных баров без вывесок, здесь просторно, высокий потолок и две отдельные зоны — танцплощадка и VIP-зал, где можно разместиться на диванах.
Что не удалось:
- Голодным лучше не приходить. Меню состоит из легких закусок и салатов: например, мясной тарелки (850 р.), маринованных артишоков (320 р.), брускетты с авокадо и крабом (650 р.) или салата с ростбифом (600 р.).
- Conclave находится далеко от центральных пешеходных улиц Москвы и достаточно далеко от метро (15–20 минут пешком), поэтому место не подойдет для тех, кто любит быстро перемещаться из одного бара в другой.
«Техникум»
Второй небольшой ресторан с отдельным входом на гастромаркете «Вокруг света»
Паштет из печени кролика с тостами, 390 р.
Брускетта с форелью, авокадо и яйцом пашот, 690 р.
Запеченные перцы и сыр фета, 350 р.
Котлета из индейки и картофельное пюре, 480 р.
Манговые хинкали, 390 р.
Что?
На территоррии гастромаркета «Вокруг света» заработал еще один проект группы компаний White Rabbit Family. Забронировать столик во флагмане на Большой Дмитровке не всегда легко — теперь все хиты можно попробовать в новом месте.
Шеф-повар проекта по-прежнему Виталий Истомин. Кухня небольшая, и чтобы быстро отдавать все позиции, меню заметно сократили. Всего тут смогут разместить 34 гостя.
Что удалось:
- Все позиции из опробованных были удачными. Особенно хороши севиче из сибаса с соусом с мисо (570 р.), любое поке на выбор — с цыпленком (490 р.), форелью (620 р.) или креветками (650 р.) — и большой эклер длиной 22 сантиметра с в меру сладким кремом со сгущеным молоком и горкой мака сверху (360 р.).
- Если вам сложно определиться с выбором, спрашивайте официантов. Не в каждом месте они так хорошо ориентируются в меню — и коктейль по вкусу подберут, и подробно расскажут о каждом блюде.
- Выбор авторских алкогольных напитков радует. Начинайте с легкого коктейля «Лаванда и персик» (540 р.), затем хорошо взять свежий и парфюмерный «Хани шприц» с виски, игристым и личи (550 р.) — крепкого алкоголя добавляют меньше, поэтому вкус не слишком терпкий — и напоследок «Жасмин-брусника» (460 р.): большой и достаточно крепкий, особенно хорош, если хотите переместиться и танцевать.
Что не удалось:
- Места тут немного: столики расположили в ряд напротив открытой кухни. Каждый столик рассчитан на 2 гостей, поэтому большой компанией сюда лучше не приходить.
- Хоть есть отдельный от гастромаркета вход, внутри пространство рынка и ресторана сливаются — по вечерам шум от многочисленных гостей может мешать.
Well Well
Новый проект Владимира Перельмана с живой музыкой и караоке
Супербрускетта с крабом, 1490 р.
Тартар из тунца bluefin с толченым авокадо, перцем и оливковым маслом, 1390 р.
Ассорти суши и роллов на двоих, 5500 р.
Карпаччо из мурманского гребешка с трюфельным айоли, 860 р.
Димсамы с креветками и соусом шисо-понзу, 640 р.
Что?
На минус первом этаже недавно открывшегося ресторана «Рыба моя» на Китай-городе заработало музыкальное бистро. Тут дают живые концерты и можно петь в караоке до самого утра. Название и концепция — дань памяти дедушки Владимира по прозвищу «Велвел», который был отличным виолончелистом и директором гастрольного бюро старейшего «Москонцерта».
Что удалось:
- Эстетика красной комнаты из сериала «Твин Пикс» с длинными яркими занавесками по стенам органично сочетается с множеством музыкальных инструментов, в том числе и раритетных, такими как радиола или родес-пиано, столиками с алыми скатертями в духе кабаре 1930-х, блестящим занавесом и мягкими бархатными диванами в зоне караоке.
- Гости со сцены услышат джаз, фанк, кавер-концерты от музыкантов. Можно поужинать под мелодичный джаз или прийти на бодрый DJ-сет от главных коллекционеров винила по пятницам и субботам.
- Экспериментальная кухня от Кирилла Губина — главного блюстителя веган-направления в холдинге Perelman People. Меню поделили на два основных раздела: классика с карпаччо из говядины (680 р.) и куриным шницелем с хумусом и лимонным маслом (560 р.) и авторская импровизация, которая особенно удалась. Удивит «Чеддер-помидор» из хрустящего полбяного лаваша, запеченного перца, вяленых томатов и кешью-сыра (360 р.). Процесс приготовления веган-сыра увлекателен: сначала кешью замачивают, пробивают в однородную массу, затем добавляют пробиотики, и происходит ферментация в контролируемых условиях. В зависимости от того, какой сыр нужен, и добавляют определенный вкус и текстуру. Также интересна пицца «Маргарита» без теста с веган-моцареллой (420 р.) и долма в листьях шисо без мяса, но с мидиями и пятью видами риса: бурым, нероне, красным, для суши, девзира (740 р.). Хиты из «Рыбы моей» тоже можно заказать: к примеру, устрицы (220 р. за штуку) или кето-ролл (1790 р.).
- Слабоалкогольными коктейлями от шеф-бармена Perelman People Стаса Киреева хорошо начать вечер (и не только), например, «1932» на основе грушевого сидра, ликера Italicus и юдзу-пены (410 р.). Другие позиции напоминают о мировых шедеврах музыки. Так, можно попробовать на вкус «Bohemian Rhapsody» с коньяком, грушей, бергамотом и бехеровкой (550 р.), или «Smoke on the Water» из кальвадоса, ликера бенедектин, лимона, игристого (510 р.).
- Ради всеобщего ощущения праздника желательно нарядиться и соблюсти хотя бы минимальный вечерний дресс-код. Без платья или костюма пустят, но лучше быть в нем — так будет комфортнее.
Что не удалось:
- Входных билетов нет, но есть обязательные депозиты по пятницам и субботам — 3500 рублей на гостя в ресторане, в караоке — 10 тыс. рублей за стол в четверг и 20 тыс. рублей за стол в пятницу или субботу. На эти деньги можно заказать еду и напитки. В остальные дни прийти можно просто так, без депозитов.
- Порции небольшие. Если вы хотите плотно поесть в тишине, то вам не сюда. В меню придется попробовать несколько горячих позиций — одной наесться сложно.
«Ривьера»
Абхазия и Италия под одной крышей на Ленинском проспекте
Хинкали с говядиной, 65 р./ шт., хинкали с бараниной, 70 р./ шт.
Ачапа с капустой и черносливом, 370 р.
Черное ризотто с чернилами каракатицы, 770 р.
Коктейль L’or, 650 р.
Коктейль Chaika, 600 р.
Что?
До реконструкции ресторан абхазской кухни назывался «Черноморская ривьера». Спустя три года сменили название, а в меню добавили блюда итальянской кухни, заметив параллели с абхазской: крепкие виноградные настойки, много блюд из овощей и теста. По задумке хотели создать атмосферу курорта, поэтому интерьер полностью обновили: внутри много естественного света и растений, часть стен расписана узорами. В течение месяца планируют сделать пространство для детей с аниматорами, чтобы родители могли спокойно поесть и отдохнуть.
За абхазскую кухню отвечает Эка Джикия, бренд-шеф сети ресторанов «Ача-чача». За итальянскую — Владимир Петренко (бывший шеф-повар ресторана «Марио Village»). Шеф-бармен ресторана — Денис Шалимов (Wine & Crab, Mandarin Combustible) составил коктейльную карту, добавив позиции на основе чачи. Сочетание игристого вина просекко, бузины и крепкой чачи можно попробовать в коктейле L’or (650 р.).
Что удалось:
- Большое помещение: в ресторане два этажа, на каждом по 100 посадок. Можно найти уединенное место и наслаждаться видом — через большие окна красиво падает солнечный свет.
- При входе в зал взгляд сразу падает на большой бар и печь, в которой выпекают пиццу. На кухне большие окна, за приготовлением еды можно наблюдать даже с улицы и из‑за некоторых столиков внутри ресторана. Удобнее всего следить за процессом с летней террасы.
- Из абхазской кухни можно попробовать хинкали из говядины (65 р. за штуку) с нежным тестом и наваристым бульоном. В пряных ачапа (традиционная абхазская закуска из грецких орехов и овощей) из капусты с черносливом (370 р.) много начинки. Из итальянской — различные виды пасты: от карбонары (540 р.) до пасты в головке сыра с трюфелем (790 р.). Несколько видов ризотто, например, шафранный с густой ярко-желтой подливкой и сливочно-сырным вкусом (690 р.).
- Через пару недель заработает доставка, быстрая кнопка появится в инстаграме ресторана.
Что не удалось:
- Пицца «Из Абхазии с любовью» (730 р.) с цицматом, копченостями и сулугуни оказалась сухой — мясо в начинке было слишком плотным и сложно жевалось.
- Абхазская еда достаточно пряная, во многие блюда добавляют аджику и чеснок. Если чувствительны к острой пище, берите что‑нибудь из итальянской кухни.