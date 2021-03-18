Секретный бар на Трехгорной мануфактуре, Абхазия и Италия под одной крышей в «Ривьере», винтажные инструменты в баре под «Рыбой моей», новый Mátes и «Техникум» на Никольской — «Афиша Daily» о недавно открывшихся заведениях Москвы.

Mátes Теперь и в камерном павильоне у парка «Красная Пресня»

1 из 7 2 из 7 3 из 7 4 из 7 Blat сэндвич, 360 (S)/630 (L) р. 5 из 7 Круассан с мортаделлой и глазуньей, 530 р. 6 из 7 Боул с креветкой, 570 р. 7 из 7

Что?

Первое кафе Mátes работает на Малой Бронной. Владельцы Доминик Раманаускас, Митя Марков и Семен Шимичев открыли новый в историческом павильоне «Октагон» постройки прошлого века. Совместно с архитектором Павлом Несновым уместили несколько столов, полукруглую барную стойку и открытую мини-кухню — получился стильный минимализм с ярко-синими стенами, желтыми холодильником и радио. Посадок немного — всего уместятся 18 гостей.

С едой по-прежнему все в порядке. За нее отвечают австралийцы: блюда от Сэбби Кеньона (Steak It Easy, «Воронеж»), хлеб от Тома Халпина из Bakery Layerz. Что удалось?

Для такой небольшой кухни здесь приличный выбор блюд, которые удобно взять с собой, если живете или работаете по-близости: приготовят их быстро.

Отличные сэндвичи и круассаны. Особенно выделяется круассан с мортаделлой и глазуньей (530 р.) и сэндвич Blat (половинка — 360 р., целый — 630 р.) —получилась сочная начинка с большим количеством заправки.

Ближайшие места с хорошим меню, приятным глазу интерьером и адекватными ценами можно найти на Трехгорной мануфактуре или ближе к метро «1905 года». Mátes — однозначно хорошее открытие для района Красная Пресня. Что не удалось?

Внутри прохладно. Возможно, придется сидеть в нескольких вещах, чтобы не замерзнуть: некоторые гости вовсе не снимали верхнюю одежду. «Октагон» возводили не для общепита — здесь три дверных проема, из которых дует.

Адрес Мантулинская, 5, стр. 11 Время работы пн-пн 8.00–22.00, вс-сб 10.00–22.00 Средний чек 1500 р. Соцсети Instagram Телефон +7 (916) 349 02 17

Conclave Секретный бар с входом через кофейню на Трехгорной мануфактуре

1 из 7 2 из 7 Салат с авокадо и креветками, 550 р. 3 из 7 Брускетта с авокадо и крабом, 650 р. 4 из 7 Passion Fruit Garibaldi, 650 р. 5 из 7 Mediterranean, 650 р. 6 из 7 Verde, 650 р. 7 из 7

Что? После ремонта и смены названия на Трехгорной мануфактуре открылся бар Conclave. Раньше место называлось «‎Соль», но после одноименного открытия на Солянке название, а заодно и всю концепцию решили сменить. Бар на 60 посадочных мест отсылает к итальянскому духовенству: стену напротив бара украсили неоновым католическим крестом, бармены одеты в пасторские рубашки с колораткой. Что удалось:

Обновить барное меню позвали Василия Жеглова («Китайская грамота», Black Thai), бар-менеджером стал Кириллом Бондарь (Masters and Margaritas). Здесь не спросят, сладкий, фруктовый, цветочный или горький напиток вы хотите, но предложат меню, где все коктейли разделены на три раздела: Sparkling (на основе игристых и тоников), Strong & Bitter (крепкие напитки) и Sweet & Sour (сауэры). В барном меню усовершенствованная итальянская классика: Sgroppino di limone готовят на основе цитрусового сорбета из лайма и бергамота, Mediterranean — из бергамотового аперитива с добавлением тоника и рассола от оливок, а Black Negroni отдадут на темном роме с артишоковым ликером и красным вермутом и Gimlet. Цена на коктейли фиксированная — 650 р.

Если вы скучаете по вечеринкам в стиле Denis Simachev Shop & Bar в Столешниковом переулке, вам сюда. На открытии бара выступят Денис Симачев, Даша Малыгина и Tony Starr. В дальнейшем также планируют приглашать главных диджеев Москвы и Санкт-Петербурга.

В баре удалось создать ощущение тайного места — из‑за расположения места гости, вероятнее всего, будут приезжать целенаправленно в бар. В отличие от многих других секретных баров без вывесок, здесь просторно, высокий потолок и две отдельные зоны — танцплощадка и VIP-зал, где можно разместиться на диванах. Что не удалось:

Голодным лучше не приходить. Меню состоит из легких закусок и салатов: например, мясной тарелки (850 р.), маринованных артишоков (320 р.), брускетты с авокадо и крабом (650 р.) или салата с ростбифом (600 р.).

Conclave находится далеко от центральных пешеходных улиц Москвы и достаточно далеко от метро (15–20 минут пешком), поэтому место не подойдет для тех, кто любит быстро перемещаться из одного бара в другой.

Адрес Рочдельская, 15, стр. 16а Время работы вт-чт 18.00–0.00, пт-сб 18.00–5.00 Средний чек 1500 р. Соцсети Instagram Телефон + 7 (499) 841 15 16

«Техникум» Второй небольшой ресторан с отдельным входом на гастромаркете «Вокруг света»

1 из 7 2 из 7 Паштет из печени кролика с тостами, 390 р. 3 из 7 Брускетта с форелью, авокадо и яйцом пашот, 690 р. 4 из 7 Запеченные перцы и сыр фета, 350 р. 5 из 7 Котлета из индейки и картофельное пюре, 480 р. 6 из 7 Манговые хинкали, 390 р. 7 из 7

Что? На территоррии гастромаркета «Вокруг света» заработал еще один проект группы компаний White Rabbit Family. Забронировать столик во флагмане на Большой Дмитровке не всегда легко — теперь все хиты можно попробовать в новом месте. Шеф-повар проекта по-прежнему Виталий Истомин. Кухня небольшая, и чтобы быстро отдавать все позиции, меню заметно сократили. Всего тут смогут разместить 34 гостя. Что удалось:

Все позиции из опробованных были удачными. Особенно хороши севиче из сибаса с соусом с мисо (570 р.), любое поке на выбор — с цыпленком (490 р.), форелью (620 р.) или креветками (650 р.) — и большой эклер длиной 22 сантиметра с в меру сладким кремом со сгущеным молоком и горкой мака сверху (360 р.).

Если вам сложно определиться с выбором, спрашивайте официантов. Не в каждом месте они так хорошо ориентируются в меню — и коктейль по вкусу подберут, и подробно расскажут о каждом блюде.

Выбор авторских алкогольных напитков радует. Начинайте с легкого коктейля «Лаванда и персик» (540 р.), затем хорошо взять свежий и парфюмерный «Хани шприц» с виски, игристым и личи (550 р.) — крепкого алкоголя добавляют меньше, поэтому вкус не слишком терпкий — и напоследок «Жасмин-брусника» (460 р.): большой и достаточно крепкий, особенно хорош, если хотите переместиться и танцевать. Что не удалось:

Места тут немного: столики расположили в ряд напротив открытой кухни. Каждый столик рассчитан на 2 гостей, поэтому большой компанией сюда лучше не приходить.

Хоть есть отдельный от гастромаркета вход, внутри пространство рынка и ресторана сливаются — по вечерам шум от многочисленных гостей может мешать.

Адрес Никольская, 10 Время работы пн-вс 12.00–0.00 Средний чек 1500–2500 р. Соцсети Instagram Телефон +7 (495) 136 73 36

Well Well Новый проект Владимира Перельмана с живой музыкой и караоке

1 из 7 2 из 7 Супербрускетта с крабом, 1490 р. 3 из 7 Тартар из тунца bluefin с толченым авокадо, перцем и оливковым маслом, 1390 р. 4 из 7 Ассорти суши и роллов на двоих, 5500 р. 5 из 7 Карпаччо из мурманского гребешка с трюфельным айоли, 860 р. 6 из 7 Димсамы с креветками и соусом шисо-понзу, 640 р. 7 из 7

Что? На минус первом этаже недавно открывшегося ресторана «Рыба моя» на Китай-городе заработало музыкальное бистро. Тут дают живые концерты и можно петь в караоке до самого утра. Название и концепция — дань памяти дедушки Владимира по прозвищу «Велвел», который был отличным виолончелистом и директором гастрольного бюро старейшего «Москонцерта». Что удалось:

Эстетика красной комнаты из сериала «Твин Пикс» с длинными яркими занавесками по стенам органично сочетается с множеством музыкальных инструментов, в том числе и раритетных, такими как радиола или родес-пиано, столиками с алыми скатертями в духе кабаре 1930-х, блестящим занавесом и мягкими бархатными диванами в зоне караоке.

Гости со сцены услышат джаз, фанк, кавер-концерты от музыкантов. Можно поужинать под мелодичный джаз или прийти на бодрый DJ-сет от главных коллекционеров винила по пятницам и субботам.

Экспериментальная кухня от Кирилла Губина — главного блюстителя веган-направления в холдинге Perelman People. Меню поделили на два основных раздела: классика с карпаччо из говядины (680 р.) и куриным шницелем с хумусом и лимонным маслом (560 р.) и авторская импровизация, которая особенно удалась. Удивит «Чеддер-помидор» из хрустящего полбяного лаваша, запеченного перца, вяленых томатов и кешью-сыра (360 р.). Процесс приготовления веган-сыра увлекателен: сначала кешью замачивают, пробивают в однородную массу, затем добавляют пробиотики, и происходит ферментация в контролируемых условиях. В зависимости от того, какой сыр нужен, и добавляют определенный вкус и текстуру. Также интересна пицца «Маргарита» без теста с веган-моцареллой (420 р.) и долма в листьях шисо без мяса, но с мидиями и пятью видами риса: бурым, нероне, красным, для суши, девзира (740 р.). Хиты из «Рыбы моей» тоже можно заказать: к примеру, устрицы (220 р. за штуку) или кето-ролл (1790 р.).

Слабоалкогольными коктейлями от шеф-бармена Perelman People Стаса Киреева хорошо начать вечер (и не только), например, «1932» на основе грушевого сидра, ликера Italicus и юдзу-пены (410 р.). Другие позиции напоминают о мировых шедеврах музыки. Так, можно попробовать на вкус «Bohemian Rhapsody» с коньяком, грушей, бергамотом и бехеровкой (550 р.), или «Smoke on the Water» из кальвадоса, ликера бенедектин, лимона, игристого (510 р.).

Ради всеобщего ощущения праздника желательно нарядиться и соблюсти хотя бы минимальный вечерний дресс-код. Без платья или костюма пустят, но лучше быть в нем — так будет комфортнее. Что не удалось:

Входных билетов нет, но есть обязательные депозиты по пятницам и субботам — 3500 рублей на гостя в ресторане, в караоке — 10 тыс. рублей за стол в четверг и 20 тыс. рублей за стол в пятницу или субботу. На эти деньги можно заказать еду и напитки. В остальные дни прийти можно просто так, без депозитов.

Порции небольшие. Если вы хотите плотно поесть в тишине, то вам не сюда. В меню придется попробовать несколько горячих позиций — одной наесться сложно.

Адрес Славянская пл., 2 Время работы ср, чт, вс 18.00–0.00, пт-сб 18.00–2.00; караоке: чт-сб 21.00–6.00 Средний чек 1500 р. Соцсети Instagram Телефон +7 (495) 663 53 94

«Ривьера» Абхазия и Италия под одной крышей на Ленинском проспекте

1 из 7 2 из 7 Хинкали с говядиной, 65 р./ шт., хинкали с бараниной, 70 р./ шт. 3 из 7 Ачапа с капустой и черносливом, 370 р. 4 из 7 Черное ризотто с чернилами каракатицы, 770 р. 5 из 7 Коктейль L’or, 650 р. 6 из 7 Коктейль Chaika, 600 р. 7 из 7

Что? До реконструкции ресторан абхазской кухни назывался «Черноморская ривьера». Спустя три года сменили название, а в меню добавили блюда итальянской кухни, заметив параллели с абхазской: крепкие виноградные настойки, много блюд из овощей и теста. По задумке хотели создать атмосферу курорта, поэтому интерьер полностью обновили: внутри много естественного света и растений, часть стен расписана узорами. В течение месяца планируют сделать пространство для детей с аниматорами, чтобы родители могли спокойно поесть и отдохнуть. За абхазскую кухню отвечает Эка Джикия, бренд-шеф сети ресторанов «Ача-чача». За итальянскую — Владимир Петренко (бывший шеф-повар ресторана «Марио Village»). Шеф-бармен ресторана — Денис Шалимов (Wine & Crab, Mandarin Combustible) составил коктейльную карту, добавив позиции на основе чачи. Сочетание игристого вина просекко, бузины и крепкой чачи можно попробовать в коктейле L’or (650 р.). Что удалось:

Большое помещение: в ресторане два этажа, на каждом по 100 посадок. Можно найти уединенное место и наслаждаться видом — через большие окна красиво падает солнечный свет.

При входе в зал взгляд сразу падает на большой бар и печь, в которой выпекают пиццу. На кухне большие окна, за приготовлением еды можно наблюдать даже с улицы и из‑за некоторых столиков внутри ресторана. Удобнее всего следить за процессом с летней террасы.

Из абхазской кухни можно попробовать хинкали из говядины (65 р. за штуку) с нежным тестом и наваристым бульоном. В пряных ачапа (традиционная абхазская закуска из грецких орехов и овощей) из капусты с черносливом (370 р.) много начинки. Из итальянской — различные виды пасты: от карбонары (540 р.) до пасты в головке сыра с трюфелем (790 р.). Несколько видов ризотто, например, шафранный с густой ярко-желтой подливкой и сливочно-сырным вкусом (690 р.).

Через пару недель заработает доставка, быстрая кнопка появится в инстаграме ресторана. Что не удалось:

Пицца «Из Абхазии с любовью» (730 р.) с цицматом, копченостями и сулугуни оказалась сухой — мясо в начинке было слишком плотным и сложно жевалось.

Абхазская еда достаточно пряная, во многие блюда добавляют аджику и чеснок. Если чувствительны к острой пище, берите что‑нибудь из итальянской кухни.