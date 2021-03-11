Пицца на тонком тесте с домашними сырами в Bro & N, много бельгийского пива в Lambic, внушительные круассаны на «Красной розе» и новые блюда в «Горыныче» — «Афиша Daily» о недавно открывшихся ресторанах города.

Два новых проекта на фуд-корте в Хамовниках: ароматный хлеб в Valiko и сладкая выпечка в «Тот самый круассан»

Что?

Valiko и «Тот самый круассан» — проекты GT. Галактиона и Элины Табидзе (Alice, Atelier de Tartelettes, Lila Pastry). Шеф-пекарь Valiko — Андрей Огайджан. За десерты, как и в других проектах холдинга, отвечает Алексей Браташов.

Новые пекарня и кондитерская делят один прилавок: пока круассан заполняют выбранным посетителем кремом — шоколадным, ореховым или ванильным с фруктовым или ягодным джемом, — можно купить домой свежую буханку. Согреться хорошо чаем, кофе или глинтвейном на выбор (180–290 р.).

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Если вам нужны десерты к чаю или ремесленный хлеб в районе «Фрунзенской» — вам точно сюда. Выбор приличный: кроме круассанов есть классический чизкейк (260 р.), «Эстерхази» с кремом из белого шоколада (290 р.), профитроли (100 р.), пастила (200 р.) или шоколадные маффины (120 р.).

За 200 рублей можно взять классический круассан без начинки, в 380 обойдется любой с заварным кремом. Цену оправдывает количество начинки и размер выпечки: один круассан заменит целый завтрак — и по калориям, и по сытности.

Начинки не пожалели: фисташковая, ванильная с мандарином или ягодами, карамельная с пеканом или шоколадная — вытекает после первого же укуса. Если не хотите слишком сладкую выпечку, есть с кремом с настоем чая с бергамотом — кажется, что в крепкий напиток добавили сливки и завернули в хрустящее тесто.

Круассаны можно положить в яркую подарочную коробку за дополнительные 110 рублей. Чтобы не переплачивать, берите выпечку в крафтовом пакете.

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