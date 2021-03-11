Пицца на тонком тесте с домашними сырами в Bro & N, много бельгийского пива в Lambic, внушительные круассаны на «Красной розе» и новые блюда в «Горыныче» — «Афиша Daily» о недавно открывшихся ресторанах города.
«Красная роза»
Два новых проекта на фуд-корте в Хамовниках: ароматный хлеб в Valiko и сладкая выпечка в «Тот самый круассан»
Круассан с фисташковым кремом, 380 р.
Круассан с шоколадным кремом, 380 р.
Круассан с ванильно-ягодным кремом, 380 р.
Чиабатта, 150 р.
Хлеб «Деревенский», 190 р.
Крепвиль, 260 р.
Чизкейк, 260 р.
Что?
Valiko и «Тот самый круассан» — проекты GT. Галактиона и Элины Табидзе (Alice, Atelier de Tartelettes, Lila Pastry). Шеф-пекарь Valiko — Андрей Огайджан. За десерты, как и в других проектах холдинга, отвечает Алексей Браташов.
Новые пекарня и кондитерская делят один прилавок: пока круассан заполняют выбранным посетителем кремом — шоколадным, ореховым или ванильным с фруктовым или ягодным джемом, — можно купить домой свежую буханку. Согреться хорошо чаем, кофе или глинтвейном на выбор (180–290 р.).
Что удалось?
- Если вам нужны десерты к чаю или ремесленный хлеб в районе «Фрунзенской» — вам точно сюда. Выбор приличный: кроме круассанов есть классический чизкейк (260 р.), «Эстерхази» с кремом из белого шоколада (290 р.), профитроли (100 р.), пастила (200 р.) или шоколадные маффины (120 р.).
- За 200 рублей можно взять классический круассан без начинки, в 380 обойдется любой с заварным кремом. Цену оправдывает количество начинки и размер выпечки: один круассан заменит целый завтрак — и по калориям, и по сытности.
- Начинки не пожалели: фисташковая, ванильная с мандарином или ягодами, карамельная с пеканом или шоколадная — вытекает после первого же укуса. Если не хотите слишком сладкую выпечку, есть с кремом с настоем чая с бергамотом — кажется, что в крепкий напиток добавили сливки и завернули в хрустящее тесто.
- Круассаны можно положить в яркую подарочную коробку за дополнительные 110 рублей. Чтобы не переплачивать, берите выпечку в крафтовом пакете.
Что не удалось?
- Фуд-маркет возобновил работу с начала марта, больше половины прилавков еще затянуты брезентом. Кроме новых открытий сейчас гостей принимают «Индийская точка», Wave California Poke и азиатское бистро Satoshi.
- Помещение небольшое, проходы между столиками узкие. Еду лучше брать навынос или воспользоваться доставкой, иначе придется толкаться с другими посетителями, особенно в обеденное время.
- В круассанах слишком много начинки. Если хотите почувствовать вкус самого теста, то лучше взять классический (200 р.) или попросить заполнить кремом наполовину.
Bro & N
Пицца и паста в Камергерском переулке
Буррата с помидорами и базиликом, 720 р.
Пицца с горгонзолой и грушей, 860 р.
Пицца со страчателлой, 760 р.
Что?
Второй Bro & N после флагмана на Патриарших заработал в одном из самых центровых и туристических переулков Москвы — Камергерском. В обед здесь заседают сотрудники ближайших офисов и фрилансеры с ноутбуками, вечером — шумные компании друзей. К лету людей будет еще больше: благодаря локации сюда удобно зайти туристам и студентам. За меню по-прежнему отвечает итальянский бренд-шеф Мирко Дзаго («Аист» и La fabbrica в Ростове-на-Дону).
Что удалось?
- Пространство нового Bro & N больше, его поделили на три зоны: основной зал на 90 посадок, барная стойка и открытая кухня, где готовят пиццу, десерты и холодные закуски.
- Тесто у пиццы тонкое. Ее выпекают за 120 секунд — получается хрустящая, но не сухая. Начинки кладут прилично. Начать хорошо с пиццы со страчателлой (760 р.) или «Четыре сыра» с пармезаном, моцареллой, рикоттой и горгонзолой (990 р.). Сыры специально для Bro & N варит итальянский сыровар Фабио Кальдера.
- Добавили больше веганских блюд, например, бургер с растительным мясом (500 р.) или спагетти с морковным соком вместо желтков с овощным рагу (450 р.). Кроме того, отдают хот-доги с ростбифом или креветками и мясо, которое готовят в хоспере, — получается сочнее, чем на гриле.
- Есть большой выбор горячих напитков на основе фруктов: с фейхоа и рябиной, облепихой и маракуйей, малиной и имбирем — за 500 мл любого отдадите 390 рублей.
Что не удалось?
- Если настроены на душевный разговор с близкими, не стоит приходить сюда вечером. Здесь шумно, полная посадка и нет шансов на уединение — столы расположили близко друг к другу.
- Сейчас у ресторана нет лицензии на алкоголь. Его, кроме пива, можно принести с собой. Пробкового сбора нет, главное — показать чек: подойдет только бумажный — электронные не принимают.
«Горыныч»
Обновленное меню в вечно заполненном ресторане
Бутер с тунцом и томатами, 790 р.
Пицца с грибами и пармезаном, 790 р.
Салат с козьим сыром и хурмой, 590 р.
Пицца с анчоусами, 740 р.
Манный пудинг с фейхоа и хурмой, 450 р.
Ризотто с крабом, 1150 р.
Что?
С момента открытия три года назад меню в «Горыныче» ни разу масштабно не меняли. С наступлением весны Артем Лосев добавил более двадцати новых блюд в каждый из разделов меню. Если хотите разместиться без ожидания, лучше бронировать стол заранее — не важно, утром или вечером.
Что удалось?
- Все опробованные блюда из рыбы оказались удачными. Берите упругое маслянистое филе палтуса с пряным пюре из цветной капусты, зеленым салатом и орехами кешью (1260 р.), скумбрию горячего копчения из хоспера (680 р.) или большую порцию ризотто с крабом (1150 р.).
- Десерты тоже удались: в «Крем-брюле» под карамелизованной корочкой прячут заварной крем с маття, а сверху кладут несладкий сорбет из кокосового молока, который уравновешивает вкус (520 р.).
- Пицца из печи — один из важных столпов ресторана. К новой, с пятью видами грибов (вешенками, шиитаке, опятами, сморчками и белыми) и выдержанным пармезаном (790 р.), заботливо дадут соус из чеснока и оливкового масла для пышных корочек.
- Пока хурма не исчезла с прилавков, берите взбитый сливочный пудинг из манной муки с пюре из фейхоа, мороженым из ряженки и хрустящими чипсами из гречки (450 р.).
Что не удалось?
- Перцы «рамиро», фаршированные мраморной говядиной, с соусом из сладких перцев, запеченных с тхиной и йогуртом, показались пресными и сухими. Мясо хочется сдобрить специями и сделать более рассыпчатым.
- Идти сюда только ради новых блюд стоит, если вам успели наскучить все остальные. Если нет, на новинки можно обратить внимание, но проверенная временем классика тут пока на первом месте.
Lambic
Бельгийское пиво и закуски в «Сити»
Брускетта с пастрами, 610 р.
Говяжье ребро с запеченным картофелем, 1100 р.
Стейк из говядины, 990 р., спаржа на гриле, 580 р.
Фаршированные перчики халапеньо, 450 р.
Что?
Тринадцатый Lambic открыл один из совладельцев сети Армен Фирджанов. Дизайн пространства разработало архитектурное бюро Анастасии Землянской (Shiba, Medusa Asian Kitchen Bar). Светлое просторное помещение ресторана разделили на две зоны: основной зал на 96 посадок и отдельный небольшой для 8 гостей, где можно провести деловую встречу или отметить важное событие в кругу близких.
Что удалось?
- Собрали более 200 позиций пива, 90 процентов которых бельгийские: фруктовое пиво и сидр, эль, лагер. Кроме отдельных позиций с пенным смешивают коктейли: в «Шанди» (280 р.) добавляют лимонад с корицей и анисом, а в «Бельгийскую грушу» — корицу и свежий фрукт (280 р.).
- В меню много новых позиций, например, тыквенный суп с сорбетом из манго и маракуйи (520 р.), говяжья грудинка с пастой орзо и белыми грибами (790 р.) или куриные крылья в ежевичной глазури (560 р.).
- Lambic на Пресненской набережной — первый с отдельным меню завтраков. Цены на каши стартуют от 240 рублей; еще есть картофельные вафли с ростбифом или лососем (480 р. за любые), драники из батата (450 р.) и домашний творог с ягодами и медом (390 р.).
Что не удалось?
- Для громких мероприятий для больших компаний или детских праздников ресторан не подойдет: за одним столом разместят не больше 8 человек.
- Выбор алкоголя, кроме пива, невелик: есть небольшая винная и коктейльная карты. В последней большинство позиций на том же пиве. Десертов тоже мало — всего пять классических, например, шоколадный фондан (540 р.), фисташковый рулет с малиной (590 р.) или бельгийские вафли (420 р.).