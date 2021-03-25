В далеком 2000-м году искатели приключений разделились на две группы. Одна исследовала кофе, а другая — чай. Количество спешиалити-кофеен в Москве зашкаливает, а вот чайные найти труднее, хотя на самом деле мест, где можно выпить редкого китайского, японского и русского чая довольно много. Рассказываем, где пить разный чай в Москве.

Китайский чай Китайцы первыми поняли, что чайный лист можно заваривать. Начали они со слегка подсушенных листьев, а теперь чай затемняют, досвечивают, сушат на солнце, в тени и в сушильных машинах, скручивают вручную в формы от игол до цветков, ферментируют и закапывают в землю. Если учесть количество сортов чайных кустов, то количество вариаций готового продукта стремится к бесконечности. Китайский чай можно заваривать привычным способом, залив кипятком в чашке, но с 2000-х появилось много чайных клубов, где предлагают проливной метод заваривания. Считается, что так полезнее и вкуснее.

«Чайное путешествие» Запрятанный на Таганке магазин, шоу-рум и чайный клуб. Место в лучших традициях чайных домов: на входе обязательно нужно разуться, а вдоль стен стоят стеллажи с пиалами, гайванями, чайниками и другими важными для китайского чаепития мелочами. В доковидные времена здесь устраивали дегустации: 15–20 человек садились вокруг маленького чайного столика и пробовали по 5–7 сортов за вечер. В процессе про каждый сорт чая говорят отдельно. Сюда интересно сходить, чтобы не только углубиться в чайную культуру, но и увидеть, насколько разнообразны люди, которые этой культурой занимаются.

Адрес Марксистская, 10, стр. 1, 4 этаж, офис 402 Время работы пн-пт 14.00–21.30, сб-вс 15.00–21.30 Телефон +7 (499) 398 20 29 Сайт teatravel.ru

«Дом белого журавля» На сайте «Дома белого журавля» пишут: «обитель покоя, ясности и умиротворения». И с этим не поспоришь. Интерьер продуман до мельчайших деталей. Дерево, бамбук, циновки, много растений, «шум дождя». Сидеть полагается на подушках (на стульях — в крайнем случае). Здесь проводят китайские, японские и даже русские чайные церемонии, а еще чайные театральные постановки, чайные концерты и прочие связанные с чаем мероприятия. Можно зайти и просто так — за чайником, благовониями и другими настраивающими на умиротворенный лад вещами.

Адрес пл. Борьбы, 13а, стр. 1 Время работы пн-вс 11.00–22.00 Телефон +7 (499) 110 68 98 Сайт teaway.ru Instagram @white_crane_house

Японский чай В Японию чай привезли китайские буддийские монахи. Это был маття, порошковый чай: его пили во время ночных медитаций, чтобы приободриться. Через некоторое время японцы начали пить и листовой чай. В итоге развились два направления чайной церемонии — путь маття и путь листа. Японский чай по большей части неферментированный, но иногда его жарят или парят — и все это влияет на вкус. Важную роль играет и сезонность: каждому времени года соответствует свой чай, своя посуда и даже определенная одежда для проведения чайных церемоний. Правда, ничего не мешает просто иногда выпить хорошего чая, лежа под одеялом.

«Японский чай» Шоу-рум одноименного магазина японского чая. Редкое место, где можно купить церемониальный маття хорошего качества. Внутри все традиционно для чайного магазина: крошечные пиалы, венчики для маття, тысяча видов чая — естественно, японского. Возможно, это место не подойдет для продолжительных посиделок, но для осознания различий между «просто японским чаем» и «хорошим японским чаем» лучше ничего не найти. Приходить стоит не только ради чаепития, но и за императорским фарфором, очаровательными круглыми баночками для хранения чая и качественным кулинарным маття.

Адрес Турчанинов пер., 4, стр. 2 Телефон +7 495 018 77 87 Сайт japanesetea.ru Instagram @japanteamoscow

Русский чай В Россию чай попал из Китая, хотя ценился и индийский, и кенийский. Свой чай в России тоже был — в Краснодарском крае. Впрочем, там его выращивают и до сих пор, и его можно купить не только в пачках с географическим названием, но и у отдельных чайных экспериментаторов, которые делают из краснодарского чайного листа габы и улуны. Чай был дорогим удовольствием, так что популярен был иван-чай — ферментированные листья кипрея. Сейчас в России даже есть завод по производству иван-чая.

«Иван-чайное купе» Чайная с интерьером купе дореволюционного поезда 1910-х годов. В основном тут наливают иван-чай. По вкусу он более цветочный и травяной, чем тот чай, который делают из чайных кустов. При этом он легко сочетается с другими добавками — цветами, ягодами и фруктами. Кое-где напоминает компот, но хороший компот — большая радость. К чаю можно взять коломенскую пастилу, сливочные тянучки и конфеты ручной работы.

Адрес Садовническая, 80 Время работы пн-пт 10.00–22.00, сб-вс 12.00–23.00 Телефон +7 (499) 938 97 74, +7 (495) 970 70 97 Сайт ivan-chainoe-kupe.ru Instagram @ivan_chainoe_kupe

«Нитка» Уютное кафе, в интерьере которого есть и хипстерская сдержанность, и советский проигрыватель для пластинок, и тяжелые круглые столы, и сияющие самовары. Создатели «Нитки» позиционируют ее как возрождающую русскую чайную традицию, но в меню есть и маття, и пуэры. Соседствуют они с чаем с плантаций Хосты (г. Сочи). Есть сложные позиции: чай, копченный на пало-санто, купаж из хвои, пихты и цветков акации, российский белый чай с ароматом ванили. Подстаканники под чай покупают винтажные. В итоге все красиво и вкусно.

Адрес Большая Ордынка, 46, стр. 3 Время работы пн-вс 10.00–21.00 Сайт nitkatea.com Instagram @nitkatea

Аргентинский чай — мате Технически мате, как и иван-чай, не совсем чай, а листья падуба парагвайского. Листья сушат, измельчают, засыпают в емкость, заливают водой и потягивают через трубочку. В качестве посуды принято использовать калебас — чашу из бутылочной тыквы, а трубочка должна быть с фильтром, чтобы чаинки не попадали в рот. Но в принципе заваривать мате можно в чем угодно, лишь бы вода была не горячее 80 градусов, чтобы не горчило. В Китае тоже делают напиток из падуба, там его называют «кудин». Для кудина листья не измельчаются, а засушиваются в виде игол. Считается, что мате очень хорошо помогает при простуде. А еще он ощутимо бодрит — матеина, разновидности кофеина, в готовом напитке может быть до 60 мг.

«Матэ» Чайный клуб в духе индейцев майя с соответствующей атрибутикой. Здесь готовят зеленый и золотой мате, индийские травяные чаи и даже чай по гороскопу. Кухня вегетарианская, смешение индийской, израильской и арабской. Встречаются и редкие деликатесы: слезы динозавров и стрелы индейцев (узнать, что это, лучше на месте). В целом место рассчитано на то, чтобы посидеть в красивом интерьере, потрогать шкуру бизона и посмотреть на рыбок, но по будням можно прийти поработать. Сидеть на подушках, возможно, не так удобно, как на стуле, зато есть отличная возможность лечь на пол, не выходя из зума.