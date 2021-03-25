В далеком 2000-м году искатели приключений разделились на две группы. Одна исследовала кофе, а другая — чай. Количество спешиалити-кофеен в Москве зашкаливает, а вот чайные найти труднее, хотя на самом деле мест, где можно выпить редкого китайского, японского и русского чая довольно много. Рассказываем, где пить разный чай в Москве.

Китайский чай

Китайцы первыми поняли, что чайный лист можно заваривать. Начали они со слегка подсушенных листьев, а теперь чай затемняют, досвечивают, сушат на солнце, в тени и в сушильных машинах, скручивают вручную в формы от игол до цветков, ферментируют и закапывают в землю. Если учесть количество сортов чайных кустов, то количество вариаций готового продукта стремится к бесконечности. Китайский чай можно заваривать привычным способом, залив кипятком в чашке, но с 2000-х появилось много чайных клубов, где предлагают проливной метод заваривания. Считается, что так полезнее и вкуснее.

«Чайное путешествие»

Запрятанный на Таганке магазин, шоу-рум и чайный клуб. Место в лучших традициях чайных домов: на входе обязательно нужно разуться, а вдоль стен стоят стеллажи с пиалами, гайванями, чайниками и другими важными для китайского чаепития мелочами. В доковидные времена здесь устраивали дегустации: 15–20 человек садились вокруг маленького чайного столика и пробовали по 5–7 сортов за вечер. В процессе про каждый сорт чая говорят отдельно. Сюда интересно сходить, чтобы не только углубиться в чайную культуру, но и увидеть, насколько разнообразны люди, которые этой культурой занимаются.

Адрес Марксистская, 10, стр. 1, 4 этаж, офис 402
Время работы пн-пт 14.00–21.30, сб-вс 15.00–21.30
Телефон +7 (499) 398 20 29
Сайт teatravel.ru

«Дом белого журавля»

На сайте «Дома белого журавля» пишут: «обитель покоя, ясности и умиротворения». И с этим не поспоришь. Интерьер продуман до мельчайших деталей. Дерево, бамбук, циновки, много растений, «шум дождя». Сидеть полагается на подушках (на стульях — в крайнем случае). Здесь проводят китайские, японские и даже русские чайные церемонии, а еще чайные театральные постановки, чайные концерты и прочие связанные с чаем мероприятия. Можно зайти и просто так — за чайником, благовониями и другими настраивающими на умиротворенный лад вещами.

Адрес пл. Борьбы, 13а, стр. 1
Время работы пн-вс 11.00–22.00
Телефон +7 (499) 110 68 98
Сайт teaway.ru
Instagram @white_crane_house

Японский чай

В Японию чай привезли китайские буддийские монахи. Это был маття, порошковый чай: его пили во время ночных медитаций, чтобы приободриться. Через некоторое время японцы начали пить и листовой чай. В итоге развились два направления чайной церемонии — путь маття и путь листа. Японский чай по большей части неферментированный, но иногда его жарят или парят — и все это влияет на вкус. Важную роль играет и сезонность: каждому времени года соответствует свой чай, своя посуда и даже определенная одежда для проведения чайных церемоний. Правда, ничего не мешает просто иногда выпить хорошего чая, лежа под одеялом.

«Японский чай»

Шоу-рум одноименного магазина японского чая. Редкое место, где можно купить церемониальный маття хорошего качества. Внутри все традиционно для чайного магазина: крошечные пиалы, венчики для маття, тысяча видов чая — естественно, японского. Возможно, это место не подойдет для продолжительных посиделок, но для осознания различий между «просто японским чаем» и «хорошим японским чаем» лучше ничего не найти. Приходить стоит не только ради чаепития, но и за императорским фарфором, очаровательными круглыми баночками для хранения чая и качественным кулинарным маття.

Адрес Турчанинов пер., 4, стр. 2
Телефон +7 495 018 77 87
Сайт japanesetea.ru
Instagram @japanteamoscow

Русский чай

В Россию чай попал из Китая, хотя ценился и индийский, и кенийский. Свой чай в России тоже был — в Краснодарском крае. Впрочем, там его выращивают и до сих пор, и его можно купить не только в пачках с географическим названием, но и у отдельных чайных экспериментаторов, которые делают из краснодарского чайного листа габы и улуны. Чай был дорогим удовольствием, так что популярен был иван-чай — ферментированные листья кипрея. Сейчас в России даже есть завод по производству иван-чая.

«Иван-чайное купе»

Чайная с интерьером купе дореволюционного поезда 1910-х годов. В основном тут наливают иван-чай. По вкусу он более цветочный и травяной, чем тот чай, который делают из чайных кустов. При этом он легко сочетается с другими добавками — цветами, ягодами и фруктами. Кое-где напоминает компот, но хороший компот — большая радость. К чаю можно взять коломенскую пастилу, сливочные тянучки и конфеты ручной работы.

Адрес Садовническая, 80
Время работы пн-пт 10.00–22.00, сб-вс 12.00–23.00
Телефон +7 (499) 938 97 74, +7 (495) 970 70 97
Сайт ivan-chainoe-kupe.ru
Instagram @ivan_chainoe_kupe

«Нитка»

Уютное кафе, в интерьере которого есть и хипстерская сдержанность, и советский проигрыватель для пластинок, и тяжелые круглые столы, и сияющие самовары. Создатели «Нитки» позиционируют ее как возрождающую русскую чайную традицию, но в меню есть и маття, и пуэры. Соседствуют они с чаем с плантаций Хосты (г. Сочи). Есть сложные позиции: чай, копченный на пало-санто, купаж из хвои, пихты и цветков акации, российский белый чай с ароматом ванили. Подстаканники под чай покупают винтажные. В итоге все красиво и вкусно.

Адрес Большая Ордынка, 46, стр. 3
Время работы пн-вс 10.00–21.00
Сайт nitkatea.com
Instagram @nitkatea

Аргентинский чай — мате

Технически мате, как и иван-чай, не совсем чай, а листья падуба парагвайского. Листья сушат, измельчают, засыпают в емкость, заливают водой и потягивают через трубочку. В качестве посуды принято использовать калебас — чашу из бутылочной тыквы, а трубочка должна быть с фильтром, чтобы чаинки не попадали в рот. Но в принципе заваривать мате можно в чем угодно, лишь бы вода была не горячее 80 градусов, чтобы не горчило. В Китае тоже делают напиток из падуба, там его называют «кудин». Для кудина листья не измельчаются, а засушиваются в виде игол. Считается, что мате очень хорошо помогает при простуде. А еще он ощутимо бодрит — матеина, разновидности кофеина, в готовом напитке может быть до 60 мг.

«Матэ»

Чайный клуб в духе индейцев майя с соответствующей атрибутикой. Здесь готовят зеленый и золотой мате, индийские травяные чаи и даже чай по гороскопу. Кухня вегетарианская, смешение индийской, израильской и арабской. Встречаются и редкие деликатесы: слезы динозавров и стрелы индейцев (узнать, что это, лучше на месте). В целом место рассчитано на то, чтобы посидеть в красивом интерьере, потрогать шкуру бизона и посмотреть на рыбок, но по будням можно прийти поработать. Сидеть на подушках, возможно, не так удобно, как на стуле, зато есть отличная возможность лечь на пол, не выходя из зума.

Адрес Люсиновская, 12
Время работы пн-вс 12.00–0.00, пт-вс по предварительной записи
Телефон +7 (495) 785 09 69, +7 985 761 42 22
Instagram @_clubmate_