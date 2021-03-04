Сбалансированные коктейли на любой вкус в Meow Bar, готовые блюда почти как в ресторане в сети магазинов «Азбука вкуса» и завтраки-конструкторы в Gentle— «Афиша Daily» о недавно открывшихся заведениях столицы.

Meow Bar Коктейли и винные безлимиты от создателей ютьюб-шоу «Бар в большом городе»

1 из 7 2 из 7 Антипасти, 620 р. 3 из 7 Креветки васаби, 510 р. 4 из 7 Крокет батат, тунец, мусс авокадо, 490 р. 5 из 7 Десерт (каждый день новый), 300 р. 6 из 7 Коктейль BBG, 600 p. 7 из 7

Что? Небольшой симпатичный бар тихо заработал в переулке Кузнецкого Моста еще в сентябре, но из‑за пандемических ограничений остался без внимания — совершенно незаслуженно. Место для души (а это чувствуется) открыли создатели шоу на ютьюбе «Бар в большом городе» Михаил Ким, Юлия Илатовская и Ирина Чеснокова совместно с бар-менеджером из Петербуруга Стивеном Шарма (Bolshoybar, Made in China, Kikodze). Что пить? В небольшой коктейльной карте 11 коктейлей, по 600 рублей каждый. Вкусы спокойные и сбалансированные, без перегибов в сторону сладости или терпкости. Самый популярный фиолетового цвета фирменный BBG на джине: название — аббревиатура «Бара в большом городе». Если из барной карты ничего не приглянулось (что вряд ли), могут смешать все, что попросите. Винная карта тоже лаконичная и демократичная (от 420 до 510 р. за бокал). Если понимаете, что парочкой бокалов точно не обойдетесь, то знайте, что с понедельника по четверг с 18.00 до 20.00 есть винные безлимиты — за 1500 рублей ваш бокал не опустеет ни на минуту. Что есть? В меню — придуманные Алексеем Некрасовым (Cookareku, «Варвары», Bob Smoker) крокеты из батата (490 р.), угорь на черном хлебе (430 р.), идеальные как к коктейлям, так и к вину корн-доги — с карривурст (360 р.), копченым цыпленком (410 р.) и сыром сулугуни (390 р.), нанизанная на шпажку картошка фри (250 р.) и другие блюда в стиле фингер-фуд, которые удобно заказывать на компанию.

Адрес Кузнецкий Мост, 19, стр. 1 Время работы пн-пт 17.00–4.00, сб-вс 12.00–4.00 Средний чек 700–1500 р. Соцсети Instagram Телефон +7 (926) 984 28 08

Restmarket Хорошие круассаны и продукты на каждый день

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Что? Около метро «Молодежная» открылась кофейня-магазин, где можно выпить свежеприготовленный кофе с булочкой и купить продукты домой. История для спальных районов редкая, от этого и ценная. Restmarket открыл Эдуард Стерликов, который запускал бистро «Французы» и ресторан Jis Asian Bistro & Wine. Флагман занял хорошее помещение с окнами от пола до потолка. Сейчас владельцы в процессе поиска поставщиков и пополнения своей продуктовой линейки, поэтому каждый день ассортимент дополняют новыми продуктами — пока есть качественные полуфабрикаты от локальных или зарубежных производителей. Если вы забыли свою многоразовую сумку и не хотите брать пакет, здесь можно купить тканевую сумку за 350 рублей. Сюда удобно зайти за продуктами, случайно забежать по дороге в метро за небольшим перекусом или прийти позавтракать булочкой и кофе. К слову, сюда пускают с питомцами — оставлять их на улице не придется. Что пить? Кофе готовят на бразильской арабике от бренда R.E.D. Лаконичное меню с классическим набором: эспрессо, американо, капучино, латте, раф, флэт-уайт, какао. Все напитки можно сделать на альтернативном молоке или декаф. Радует, что цены демократичные — самый дорогой кофе обойдется в 250 рублей. Если его хотите, берите чай на выбор от 100 до 130 рублей: с ромашкой, малиной, гречишный или с облепихой. Еще есть фреши (200 р.) и смузи (250 р.). Что есть? Перекусить в кофейне можно у барной стойки — тут приличный выбор разной выпечки. На прилавке — булочки, круассаны, кексы (например, постный за 255 р.), печенье, пирожные, трубочки, эклеры. Есть даже сосиска в тесте за 175 рублей. Размеры внушительные, почти все можно легко разделить на двоих: миндальный круассан (145 р.), ромовую бабу (210 р.), морковный кекс (255 р.) или улитку с изюмом (95 р.). После 20.00 на всю выпечку и хлеб скидка 50%. На полках магазина есть замороженные полуфабрикаты, молочная продукция, безглютеновая паста, крупы, овощи, фрукты, кофе, чай, мороженое, варенье, шоколад, готовые блюда разных брендов — среди них M2, Raw To Go, TRAWA, 365 Detox, «Лепим Варим», «Батон», HotZilla, Street Brisket.

Адрес Ярцевская, 29, к.1 Время работы 10.00–21.00 Средний чек до 700 р. Соцсети Instagram Телефон +7 (915) 016 20 99

Gentle Несколько видов сырников, панкейков и не только в новых завтраках на Тверской

Слоеное тесто, мортаделла, яйцо пашот, 450 р. 1 из 5 Тыквенные панкейки, 390 р. 2 из 5 Гранола, йогурт, персики, 450 р. 3 из 5 Панкейки Oreo, 390 p. 4 из 5 Полента, лосось, яйцо пашот, 600 р. 5 из 5

Что? В эстетичном бистро Александра Оганезова запустили меню завтраков — теперь их накрывают ежедневно с 8 утра до полудня (раньше на чашку кофе с десертом можно было забежать начиная с 12). Что есть? Как и в других своих проектах (Remy Kitchen Bakery, Pino), шеф-повар Руслан Поляков предлагает гостям завтраки-конструкторы, которые можно пересобрать бесконечным числом вариаций, на любой вкус и бюджет. Есть классические блюда с яйцами, каши, нежная и сливочная полента — сладкая с печеными яблоками (450 р.) и несладкая с яйцом пашот и беконом (450 р.) или лососем (600 р.). Целый раздел посвятили сырниками (все по 350 р.): их шесть видов, от классических и топленых до усыпанных конопляными семечками. В соседнем разделе — несколько видов панкейков (наш фаворит — с бананом и шпинатом (390 р.) и оладьи. Блины, кстати, тоже есть — так что если хотите разобраться, чем одно отличается от другого и третьего, в Gentle есть такая возможность. Если любите начинать день с чего‑то более плотного, тогда переводите взгляд к разделу с основными блюдами: здесь есть драники — картофельные (250 р.) и из батата (320 р.), усыпанные пармезаном квадратные слойки с яйцом пашот и лососем (а также с беконом или мортаделлой (все по 450 р.) и авокадо-тосты. Помимо всего прочего, всегда есть вариант завтрака «на бегу», состоящего из кофе и свежей выпечки с витрины — безупречного вида краффинов, круассанов и других проявлений слоеного теста.

Адрес Тверской бульвар, 3 Время работы 8.00–00.00 Средний чек 1500–2500 р. Соцсети Instagram Телефон +7 (977) 801 72 76

A la carte в «Азбуке вкуса» Кулинария почти как в ресторане

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Что? «Азбука вкуса» запустила линейку блюд a la carte, приготовленных по ресторанным технологиям: су-вид, конфи, многочасовое томление. Часть блюд полностью готовы к употреблению — нужно всего пару минут подогреть в микроволновке. Часть — нужно довести до готовности в духовке в течение 15–20 минут. Блюда получились неплохими, но чтобы было как в ресторане, придется все красиво сервировать. Наборы можно купить во всех магазинах сети. Что есть? Всего 12 блюд, среди которых утиная ножка конфи (790 р.), фаршированные булгуром и креветками кальмары (395 р.), брискет под соусом BBQ (499 р.) — все полуфабрикаты, которые нужно довести до готовности в духовке. Кроличья ножка, томленная в соусе по-неаполитански (530 р.), запеченный с травами и фасолью лосось (530 р.) и томленые говяжьи щечки с чатни (530 р.) — готовые к употреблению блюда.