Сбалансированные коктейли на любой вкус в Meow Bar, готовые блюда почти как в ресторане в сети магазинов «Азбука вкуса» и завтраки-конструкторы в Gentle— «Афиша Daily» о недавно открывшихся заведениях столицы.
Meow Bar
Коктейли и винные безлимиты от создателей ютьюб-шоу «Бар в большом городе»
Антипасти, 620 р.
Креветки васаби, 510 р.
Крокет батат, тунец, мусс авокадо, 490 р.
Десерт (каждый день новый), 300 р.
Коктейль BBG, 600 p.
Что?
Небольшой симпатичный бар тихо заработал в переулке Кузнецкого Моста еще в сентябре, но из‑за пандемических ограничений остался без внимания — совершенно незаслуженно. Место для души (а это чувствуется) открыли создатели шоу на ютьюбе «Бар в большом городе» Михаил Ким, Юлия Илатовская и Ирина Чеснокова совместно с бар-менеджером из Петербуруга Стивеном Шарма (Bolshoybar, Made in China, Kikodze).
Что пить?
В небольшой коктейльной карте 11 коктейлей, по 600 рублей каждый. Вкусы спокойные и сбалансированные, без перегибов в сторону сладости или терпкости. Самый популярный фиолетового цвета фирменный BBG на джине: название — аббревиатура «Бара в большом городе». Если из барной карты ничего не приглянулось (что вряд ли), могут смешать все, что попросите.
Винная карта тоже лаконичная и демократичная (от 420 до 510 р. за бокал). Если понимаете, что парочкой бокалов точно не обойдетесь, то знайте, что с понедельника по четверг с 18.00 до 20.00 есть винные безлимиты — за 1500 рублей ваш бокал не опустеет ни на минуту.
Что есть?
В меню — придуманные Алексеем Некрасовым (Cookareku, «Варвары», Bob Smoker) крокеты из батата (490 р.), угорь на черном хлебе (430 р.), идеальные как к коктейлям, так и к вину корн-доги — с карривурст (360 р.), копченым цыпленком (410 р.) и сыром сулугуни (390 р.), нанизанная на шпажку картошка фри (250 р.) и другие блюда в стиле фингер-фуд, которые удобно заказывать на компанию.
Restmarket
Хорошие круассаны и продукты на каждый день
Что?
Около метро «Молодежная» открылась кофейня-магазин, где можно выпить свежеприготовленный кофе с булочкой и купить продукты домой. История для спальных районов редкая, от этого и ценная. Restmarket открыл Эдуард Стерликов, который запускал бистро «Французы» и ресторан Jis Asian Bistro & Wine. Флагман занял хорошее помещение с окнами от пола до потолка.
Сейчас владельцы в процессе поиска поставщиков и пополнения своей продуктовой линейки, поэтому каждый день ассортимент дополняют новыми продуктами — пока есть качественные полуфабрикаты от локальных или зарубежных производителей. Если вы забыли свою многоразовую сумку и не хотите брать пакет, здесь можно купить тканевую сумку за 350 рублей.
Сюда удобно зайти за продуктами, случайно забежать по дороге в метро за небольшим перекусом или прийти позавтракать булочкой и кофе. К слову, сюда пускают с питомцами — оставлять их на улице не придется.
Что пить?
Кофе готовят на бразильской арабике от бренда R.E.D. Лаконичное меню с классическим набором: эспрессо, американо, капучино, латте, раф, флэт-уайт, какао. Все напитки можно сделать на альтернативном молоке или декаф. Радует, что цены демократичные — самый дорогой кофе обойдется в 250 рублей. Если его хотите, берите чай на выбор от 100 до 130 рублей: с ромашкой, малиной, гречишный или с облепихой. Еще есть фреши (200 р.) и смузи (250 р.).
Что есть?
Перекусить в кофейне можно у барной стойки — тут приличный выбор разной выпечки. На прилавке — булочки, круассаны, кексы (например, постный за 255 р.), печенье, пирожные, трубочки, эклеры. Есть даже сосиска в тесте за 175 рублей. Размеры внушительные, почти все можно легко разделить на двоих: миндальный круассан (145 р.), ромовую бабу (210 р.), морковный кекс (255 р.) или улитку с изюмом (95 р.). После 20.00 на всю выпечку и хлеб скидка 50%.
На полках магазина есть замороженные полуфабрикаты, молочная продукция, безглютеновая паста, крупы, овощи, фрукты, кофе, чай, мороженое, варенье, шоколад, готовые блюда разных брендов — среди них M2, Raw To Go, TRAWA, 365 Detox, «Лепим Варим», «Батон», HotZilla, Street Brisket.
Gentle
Несколько видов сырников, панкейков и не только в новых завтраках на Тверской
Слоеное тесто, мортаделла, яйцо пашот, 450 р.
Тыквенные панкейки, 390 р.
Гранола, йогурт, персики, 450 р.
Панкейки Oreo, 390 p.
Полента, лосось, яйцо пашот, 600 р.
Что?
В эстетичном бистро Александра Оганезова запустили меню завтраков — теперь их накрывают ежедневно с 8 утра до полудня (раньше на чашку кофе с десертом можно было забежать начиная с 12).
Что есть?
Как и в других своих проектах (Remy Kitchen Bakery, Pino), шеф-повар Руслан Поляков предлагает гостям завтраки-конструкторы, которые можно пересобрать бесконечным числом вариаций, на любой вкус и бюджет. Есть классические блюда с яйцами, каши, нежная и сливочная полента — сладкая с печеными яблоками (450 р.) и несладкая с яйцом пашот и беконом (450 р.) или лососем (600 р.).
Целый раздел посвятили сырниками (все по 350 р.): их шесть видов, от классических и топленых до усыпанных конопляными семечками. В соседнем разделе — несколько видов панкейков (наш фаворит — с бананом и шпинатом (390 р.) и оладьи. Блины, кстати, тоже есть — так что если хотите разобраться, чем одно отличается от другого и третьего, в Gentle есть такая возможность.
Если любите начинать день с чего‑то более плотного, тогда переводите взгляд к разделу с основными блюдами: здесь есть драники — картофельные (250 р.) и из батата (320 р.), усыпанные пармезаном квадратные слойки с яйцом пашот и лососем (а также с беконом или мортаделлой (все по 450 р.) и авокадо-тосты.
Помимо всего прочего, всегда есть вариант завтрака «на бегу», состоящего из кофе и свежей выпечки с витрины — безупречного вида краффинов, круассанов и других проявлений слоеного теста.
A la carte в «Азбуке вкуса»
Кулинария почти как в ресторане
Что?
«Азбука вкуса» запустила линейку блюд a la carte, приготовленных по ресторанным технологиям: су-вид, конфи, многочасовое томление. Часть блюд полностью готовы к употреблению — нужно всего пару минут подогреть в микроволновке. Часть — нужно довести до готовности в духовке в течение 15–20 минут. Блюда получились неплохими, но чтобы было как в ресторане, придется все красиво сервировать. Наборы можно купить во всех магазинах сети.
Что есть?
Всего 12 блюд, среди которых утиная ножка конфи (790 р.), фаршированные булгуром и креветками кальмары (395 р.), брискет под соусом BBQ (499 р.) — все полуфабрикаты, которые нужно довести до готовности в духовке. Кроличья ножка, томленная в соусе по-неаполитански (530 р.), запеченный с травами и фасолью лосось (530 р.) и томленые говяжьи щечки с чатни (530 р.) — готовые к употреблению блюда.