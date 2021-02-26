Прошлой весной ресторан Black Thai Александра Раппопорта перестал работать на прежнем месте на Страстном бульваре. Теперь, год спустя, его можно найти в гостинице «Украина» — «Афиша Daily» побывала в заново открывшемся ресторане и рассказывает, почему туда стоит идти и что пробовать.

Новое место Первый Black Thai проработал шесть лет и стал центром притяжения любителей азиатской кухни и одновременно ценителей нарядных, больших ресторанов. В начале 2020 года он закрылся на прежнем месте, а в начале 2021 — открылся на новом, в двухэтажном пространстве здания гостиницы «Украина» со стороны Кутузовского проспекта.

Первое, во что упирается взгляд, когда заходите внутрь, — яркая зона бара округлой формы, которую расположили над залом первого этажа. Сверху ее украшает красная люстра в тайском стиле, каркас которой висит здесь столько же лет, сколько существует само помещение. В интерьере три сильных цвета: золотой, красный и черный — при этом навязчивости в оформлении не чувствуется. Первый этаж достаточно оживленный, второй подойдет для тихих встреч. Внизу лучше всего разместиться за столом в оконной нише или за любым из двух столов побольше.

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Меню Среди всех блюд 60% — новые, а остальные 40% — хиты из прежнего Black Thai. Шеф-повар, как и раньше, — шанхаец Сюй Лэй. Закусок так много, что им отвели два внушительных раздела: «Салаты и закуски» и «Горячие закуски». Для начала хорошо заказать несколько легких блюд и разделить на компанию: например, редкий для Москвы салат из зеленой (незрелой) папайи с личи и лаймовым соусом (540 р.), яркий салат с помело и креветками (780 р.) или вариации на тему севиче и тартара из тунца. Если не хотите злоупотреблять калориями, берите свежие или жареные роллы — овощи заворачивают в рисовую бумагу и добавляют курицу или морепродукты на выбор. Из горячих закусок есть несколько теплых салатов, пончики из креветок (410 р.) или жареный рис с крабом (960 р.). Авторские блюда тоже удались, особенно густой том-ям-биск с лангустинами (550 р.) или мини-осьминоги с соусом с орехами и кунжутом (950 р.). Для тех, кто любит необычные сочетания, придумали баклажан с курицей и гребешком (560 р.) — из колец баклажана выстраивают невысокую башню, добавляя нейтральный по вкусу куриный фарш с соусом из кокосового молока. Сверху блюдо украшают гребешком. На горячее, кажется, невозможно захотеть то, чего не окажется в меню. Здесь и рис с лапшой, и разные виды рыбы, приготовленные всеми возможными способами, фирменный краб Black Thai (1900 р.), морепродукты. Отдельное место в меню отвели карри, которое популярно в Таиланде: классическое зеленое с курицей и баклажаном (520 р.), желтое овощное тоже с баклажанами, мини-кукурузой и пак-чоем (620 р.), массаман-карри с телячьими щечками и кокосовыми ньокки (990 р.), красное с уткой, личи и пак-чоем (850 р.) и желтое тамаринд-карри с семгой и баклажанами (860 р.).

Черная треска с соусом из маракуйи, 940 р. 1 из 4 Томленое говяжье ребро в перечном джеме, 1100 р. 2 из 4 Фуа-гра с личи, ягодами годжи и тамариндовым соусом, 750 р. 3 из 4 Салат с помело и креветками, 780 р. 4 из 4

Десерты

Все десерты многослойные и легкие одновременно. Есть кисло-сладкое пирожное в виде зеленого лайма, которое эффектно подают с дымящимся замороженным ганашем, а внутри — мусс с мятой. Более сладкий и насыщенный вариант — выигрышное, но пока не самое популярное сочетание маття и бергамота — отдают со сливочным муссом, гелем из юдзу, небольшим бисквитом и шоколадом (460 р.).

«Маття, бергамот, лимон и юдзу», 460 р. 1 из 3 Конфеты маття-юдзу, 150 р. 2 из 3 «100% лайм», 360 р. 3 из 3

Коктейли и вино Названия коктейлей в карте ассоциируются с Таиландом. Например, «Сезон дождей» готовят на основе двух видов пряного рома с лимонным соком и биттером, а «Тайский массаж» — с водкой, личи-ликером, кокосовым молоком, ореховым сиропом и какао. Любой обойдется в 600 рублей. Винная карта не очень большая и в основном состоит из классических вин. По бокалам наливают несколько вариантов белого, красного и игристого, цена — от 400 рублей за бокал.

Коктейль «Анна и король» (малиновая водка, ликер из чили-перца и корицы, арбуз, маракуйя, пюре каламанси, пастеризованный белок), 600 р. 1 из 2 Коктейль «Тайский массаж» (ванильная водка, личи-ликер, кокосовое молоко, ореховый сироп, какао), 600 р. 2 из 2