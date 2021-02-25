Новое меню и интерьер в Botanica, дорогие роллы на Рублевке, пряный суп и мясо на азиатский манер на Даниловском рынке и много морепродуктов в «Море» на Цветном — «Афиша Daily» о недавно открывшихся заведениях Москвы.

Lucky Duck Наваристый суп и сочная утка на Даниловском

Салат с хрустящей говядиной по-монгольски, 350 р. 1 из 6 Суп «Мастерсток» с уткой, 390 р. 2 из 6 Говяжье ребро су-вид, 850 р. 3 из 6 Сингапурский салат с курицей, 300 р. 4 из 6 Пекинская утка, 550/1100/2200 р. 5 из 6 Соевый цыпленок по-кантонски, 350 р. 6 из 6

Что? По соседству с тайской кухней в «Хва Тай» заработал новый проект с пряным мясом, салатами и супом, который варят круглые сутки. Меню разработал австралийский шеф-повар — имя раскрывать не хотят. Что есть? Если хотите согреться, берите суп Masterstock — наваристый пряный бульон кипятят без остановки, периодически доливая воду и добавляя специи: бадьян, кардамон, корицу, имбирь. По желанию, кроме лапши, в бульон добавят утку, курицу, свинину или говяжье ребро на выбор — за последний отдадите 850 рублей, за остальные — 390. Такой суп хорош утром после праздников или как альтернатива вьетнамскому фо. Кроме супов, есть салат с хрустящей говядиной и мандарином (350 р.), утка по-пекински с тонкими рисовыми блинами, луком-пореем и свежими огурцами (от 550 р.), цыпленок, говяжье ребро или щечки, которые принесут с рисом, кенийской фасолью и овощами (350/850/450 р.) — все блюда пряные или острые. Что пить? Выпить можно горячий китайский чай: черный, зеленый или красный — все по 120 рублей.

Адрес Мытная, 74 Время работы 10.00–21.00 Средний чек до 700 р. Соцсети Instagram

Botanica Обновленнная версия ресторана на Большой Грузинской

1 из 5 Мезе из шести закусок с римской фокаччей, 650 р. 2 из 5 Кальмар на гриле, брокколи, соус чимичурри, 850 р. 3 из 5 Карпаччо из лосося, дайкон, васаби соус, 650 р. 4 из 5 Жареные артишоки, цедра лимона, йогурт, 580 р. 5 из 5

Что? «Ботаника» на Большой Грузинской проработала 15 лет. В прошлом году затеяли ремонт и обновление меню — светлое семейное кафе на районе превратилось в ресторан с приглушенным светом, камином и большой винной картой. За изменения на кухне отвечает шеф-повар Григорий Чунихин, который до этого работал в Cutfish. Что есть? Меню регулярно изменяют. На месте томленого ягненка с мятным дзадзики теперь кебаб из того же мяса, но с томатным соусом — по форме больше похож на бифштекс, но на вкус это не влияет. Салат Botanica принесут с семечками и горгонзолой и щедро польют соусом с мисо, а горячий яблочный пирог отдадут в разобранном виде: крошки песочного теста, крупно нарезанные горячие яблоки и шарик мороженого. Что пить? В основе винной карты — биодинамика и органика. Средняя цена за бокал — 450 рублей. В коктейльной карте есть мандариновый сауэр за 470 рублей; также всегда можно попросить смешать коктейль не из меню. Безалкогольные напитки привычные: кофейная классика, чай и чай без чая, например, с облепихой и мятой или с брусникой и лаймом.

Адрес Б.Грузинская, 61, с.1 Время работы 12.00–23.00 Средний чек 1500 р. Соцсети Instagram

Koi Роллы на «Рублевском привозе» от создателя Ryba International

1 из 5 Ролл «Магуро», 1200 р. 2 из 5 Сашими из тунца, 1200 р., сашими из лосося, 720 р., сашими из лакедры, 900 р. 3 из 5 Ролл «Манго бомба», 800 р. 4 из 5 Икра морского ежа, 2800 р. 5 из 5

Что? На новом фермерском рынке в поселке Горки-2 открылось место с суши и роллами — раньше ресторан работал на территории Бадаевского завода. Владелец — Алексей Скорняков (Ryba International, «Карп и Утки»). Можно усесться за барную стойку, рассчитанную на 30 человек, и наблюдать, как работает команда во главе с шеф-поваром Валерием Эм. Пару раз в месяц тут разделывают стокилограммового охлажденного тунца, которого привозят с аукциона японского рынка Цукиджи — все гости фотографируют. Что есть? Сейчас KOI — единственный на «Рублевском Привозе» проект с роллами. При этом меню не сильно отличается от Ryba — большинство позиций продублировали и сделали дороже. Так, ролл «Зеленый дракон» с угрем, авокадо и сливочным сыром теперь отдают за 720 рублей вместо 520. К слову, начинки в роллы, «хенд-роллы» и гунканы не жалеют; это поднимает настроение после оплаты чека. Кроме роллов и суши, есть сашими из разных морепродуктов, например из гребешка (870 р.) или из морского ежа (2800 р.), два салата: с крабом (1700 р.) или с креветками (1200 р.), татаки из лосося (1100 р.) или из тунца (1200 р.), креветки в кляре с соусом васаби (800 р.) и более пятнадцати видов устриц из Японии и Франции от 390 р.

Адрес Рублево-Успенское шоссе, 22В Время работы 9.00–21.00 Средний чек 1500–2500 р. Соцсети Instagram

«Море» Рыба и морепродукты со всего света на Центральном

1 из 6 Азиатский «Цезарь» с креветкой, 950 р. 2 из 6 Креветки на гриле, 990 р. 3 из 6 Кругосветка устриц, 4000 р. 4 из 6 Мурманские ежи, 250 р./шт. 5 из 6 Вонголе, 300 р./100 г 6 из 6

Что? На втором этаже Центрального рынка (на месте UMI Oysters) открылось бистро «Море» — его легко найти по лазурной вывеске и большим аквариумам. Можно разместиться за длинной стойкой или за отдельным столом с бархатными креслами. Меню разработал шеф-повар Евгений Мещеряков, который также руководит кухней кафе с яйцами во главе Pa’Shoot в том же пространстве. Что есть? Бистро сотрудничает с Федеральным агентством по рыболовству, поэтому рыбу и морепродукты привозят из разных мест: Мурманска, Сахалина, Приморья, Африки, Японии и Новой Зеландии. Дары моря готовят всеми известными способами — на гриле, на пару, жарят в темпуре или подают сырыми. Первый раздел меню затейливо назвали «Ловим на крючок» — тут тартар из краба, тунца или лосося (от 550 р. до 590 р.), сашими из разной рыбы и чираши (на рис с заправкой из уксуса и сахара кладут начинку) с гребешком или лососем и тунцом — по 870 р. Из сырого еще есть пять видов устриц (от 250 р./шт.), гребешки (290 р.), морские ежи (250 р.), вонголе (300 р.) и живой краб (450 р.). Горячие блюда найдете в разделе «Деликатесы» — их готовят по 20–40 минут, поэтому быстро съесть и убежать не получится. Но все-таки советуем задержаться и попробовать большой упругий стейк из трески с древесными грибами и кокосовым молоком (690 р.), томленую ледяную рыбу с дзадзики (490 р.) или целого пряного осьминога с кимчи (850 р.). Что пить? Напитки классические: лимонады, чай и кофе. Если хотите запить вином или коктейлем, заходите в винотеку по соседству.