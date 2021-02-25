Новое меню и интерьер в Botanica, дорогие роллы на Рублевке, пряный суп и мясо на азиатский манер на Даниловском рынке и много морепродуктов в «Море» на Цветном — «Афиша Daily» о недавно открывшихся заведениях Москвы.
Lucky Duck
Наваристый суп и сочная утка на Даниловском
Салат с хрустящей говядиной по-монгольски, 350 р.
Суп «Мастерсток» с уткой, 390 р.
Говяжье ребро су-вид, 850 р.
Сингапурский салат с курицей, 300 р.
Пекинская утка, 550/1100/2200 р.
Соевый цыпленок по-кантонски, 350 р.
Что?
По соседству с тайской кухней в «Хва Тай» заработал новый проект с пряным мясом, салатами и супом, который варят круглые сутки. Меню разработал австралийский шеф-повар — имя раскрывать не хотят.
Что есть?
Если хотите согреться, берите суп Masterstock — наваристый пряный бульон кипятят без остановки, периодически доливая воду и добавляя специи: бадьян, кардамон, корицу, имбирь. По желанию, кроме лапши, в бульон добавят утку, курицу, свинину или говяжье ребро на выбор — за последний отдадите 850 рублей, за остальные — 390. Такой суп хорош утром после праздников или как альтернатива вьетнамскому фо.
Кроме супов, есть салат с хрустящей говядиной и мандарином (350 р.), утка по-пекински с тонкими рисовыми блинами, луком-пореем и свежими огурцами (от 550 р.), цыпленок, говяжье ребро или щечки, которые принесут с рисом, кенийской фасолью и овощами (350/850/450 р.) — все блюда пряные или острые.
Что пить?
Выпить можно горячий китайский чай: черный, зеленый или красный — все по 120 рублей.
Botanica
Обновленнная версия ресторана на Большой Грузинской
Мезе из шести закусок с римской фокаччей, 650 р.
Кальмар на гриле, брокколи, соус чимичурри, 850 р.
Карпаччо из лосося, дайкон, васаби соус, 650 р.
Жареные артишоки, цедра лимона, йогурт, 580 р.
Что?
«Ботаника» на Большой Грузинской проработала 15 лет. В прошлом году затеяли ремонт и обновление меню — светлое семейное кафе на районе превратилось в ресторан с приглушенным светом, камином и большой винной картой. За изменения на кухне отвечает шеф-повар Григорий Чунихин, который до этого работал в Cutfish.
Что есть?
Меню регулярно изменяют. На месте томленого ягненка с мятным дзадзики теперь кебаб из того же мяса, но с томатным соусом — по форме больше похож на бифштекс, но на вкус это не влияет. Салат Botanica принесут с семечками и горгонзолой и щедро польют соусом с мисо, а горячий яблочный пирог отдадут в разобранном виде: крошки песочного теста, крупно нарезанные горячие яблоки и шарик мороженого.
Что пить?
В основе винной карты — биодинамика и органика. Средняя цена за бокал — 450 рублей. В коктейльной карте есть мандариновый сауэр за 470 рублей; также всегда можно попросить смешать коктейль не из меню. Безалкогольные напитки привычные: кофейная классика, чай и чай без чая, например, с облепихой и мятой или с брусникой и лаймом.
Koi
Роллы на «Рублевском привозе» от создателя Ryba International
Ролл «Магуро», 1200 р.
Сашими из тунца, 1200 р., сашими из лосося, 720 р., сашими из лакедры, 900 р.
Ролл «Манго бомба», 800 р.
Икра морского ежа, 2800 р.
Что?
На новом фермерском рынке в поселке Горки-2 открылось место с суши и роллами — раньше ресторан работал на территории Бадаевского завода. Владелец — Алексей Скорняков (Ryba International, «Карп и Утки»). Можно усесться за барную стойку, рассчитанную на 30 человек, и наблюдать, как работает команда во главе с шеф-поваром Валерием Эм. Пару раз в месяц тут разделывают стокилограммового охлажденного тунца, которого привозят с аукциона японского рынка Цукиджи — все гости фотографируют.
Что есть?
Сейчас KOI — единственный на «Рублевском Привозе» проект с роллами. При этом меню не сильно отличается от Ryba — большинство позиций продублировали и сделали дороже. Так, ролл «Зеленый дракон» с угрем, авокадо и сливочным сыром теперь отдают за 720 рублей вместо 520. К слову, начинки в роллы, «хенд-роллы» и гунканы не жалеют; это поднимает настроение после оплаты чека.
Кроме роллов и суши, есть сашими из разных морепродуктов, например из гребешка (870 р.) или из морского ежа (2800 р.), два салата: с крабом (1700 р.) или с креветками (1200 р.), татаки из лосося (1100 р.) или из тунца (1200 р.), креветки в кляре с соусом васаби (800 р.) и более пятнадцати видов устриц из Японии и Франции от 390 р.
«Море»
Рыба и морепродукты со всего света на Центральном
Азиатский «Цезарь» с креветкой, 950 р.
Креветки на гриле, 990 р.
Кругосветка устриц, 4000 р.
Мурманские ежи, 250 р./шт.
Вонголе, 300 р./100 г
Что?
На втором этаже Центрального рынка (на месте UMI Oysters) открылось бистро «Море» — его легко найти по лазурной вывеске и большим аквариумам. Можно разместиться за длинной стойкой или за отдельным столом с бархатными креслами. Меню разработал шеф-повар Евгений Мещеряков, который также руководит кухней кафе с яйцами во главе Pa’Shoot в том же пространстве.
Что есть?
Бистро сотрудничает с Федеральным агентством по рыболовству, поэтому рыбу и морепродукты привозят из разных мест: Мурманска, Сахалина, Приморья, Африки, Японии и Новой Зеландии.
Дары моря готовят всеми известными способами — на гриле, на пару, жарят в темпуре или подают сырыми. Первый раздел меню затейливо назвали «Ловим на крючок» — тут тартар из краба, тунца или лосося (от 550 р. до 590 р.), сашими из разной рыбы и чираши (на рис с заправкой из уксуса и сахара кладут начинку) с гребешком или лососем и тунцом — по 870 р. Из сырого еще есть пять видов устриц (от 250 р./шт.), гребешки (290 р.), морские ежи (250 р.), вонголе (300 р.) и живой краб (450 р.).
Горячие блюда найдете в разделе «Деликатесы» — их готовят по 20–40 минут, поэтому быстро съесть и убежать не получится. Но все-таки советуем задержаться и попробовать большой упругий стейк из трески с древесными грибами и кокосовым молоком (690 р.), томленую ледяную рыбу с дзадзики (490 р.) или целого пряного осьминога с кимчи (850 р.).
Что пить?
Напитки классические: лимонады, чай и кофе. Если хотите запить вином или коктейлем, заходите в винотеку по соседству.