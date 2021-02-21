Косметика с запахом Бали, идеальная тремокружка, небьющийся френч-пресс, свеча с деликатным ароматов и фирменный худи — «Афиша Daily» рассказывает, что купить в кофейнях, пока ждете чашку кофе.

Крем ABC Roasters x 2211

Коллаборация с косметическим брендом 2211 — крем, в составе которого масла кофейных зёрен. Органический и веганский, что тоже здорово.

Цена 550 р.
Френч-пресс Skuratov Сoffee

Любимый нашими мамами и бабушками девайс для приготовления кофе на кухне. Способ удобен и прост в эксплуатации, а еще никогда не разобьется.

Цена 3000 р.
Черное худи «Больше Кофе»

Прежде чем покупать очередное черное худи в масс-маркете, задумайтесь: почему бы не поддержать любимую кофейню? Конкретно это еще и с фирменной уточкой.

Цена 3219 р.
Фирменная синяя кружка Nordic Coffee

Металлическая кружка от по-настоящему северных обжарщиков из республики Коми. Полезная вещь в быту и в путешествиях, и подарок тоже чудесный.

Цена 399 р.
Свеча Bloom-n-Brew

Свеча из кокосового воска от сети эстетичных белых кофеен тоже должна быть светлой и лаконичной. Имеет аромат пряной корицы, смородины, табака и имбиря.

Цена 1800 р.
Футболка First от «Кофемании»

Футболки с листьями кофейного дерева для тех, кто не может жить без кофе. Заказать так же можно на сайте или в приложении в разделе «Мерч».

Цена 3000 р.
Сумка ADEPT

Хлопковая сумка с шелкографией, выполненной студией BLANCGANG и рисунком от стрит-арт художника Васи Грино.

Цена 900 р.
Термокружка Fellow Carter «Человек и Пароход»

Минималистичная термокружка имеет двухстенную вакуумную изоляцию, так что кофе остается горячим в течение нескольких часов и никуда не проливается.

Цена 4000 р.
Крем-баттер для тела Surf Coffeе

Серферская сеть кофеен скучает по Бали, как и мы все, поэтому выпустила линейку уходовой унисекс-косметики с ароматом сандалового дерева и амбры.

Цена 2970 р.