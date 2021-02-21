Косметика с запахом Бали, идеальная тремокружка, небьющийся френч-пресс, свеча с деликатным ароматов и фирменный худи — «Афиша Daily» рассказывает, что купить в кофейнях, пока ждете чашку кофе.
Коллаборация с косметическим брендом 2211 — крем, в составе которого масла кофейных зёрен. Органический и веганский, что тоже здорово.
Любимый нашими мамами и бабушками девайс для приготовления кофе на кухне. Способ удобен и прост в эксплуатации, а еще никогда не разобьется.
Прежде чем покупать очередное черное худи в масс-маркете, задумайтесь: почему бы не поддержать любимую кофейню? Конкретно это еще и с фирменной уточкой.
Металлическая кружка от по-настоящему северных обжарщиков из республики Коми. Полезная вещь в быту и в путешествиях, и подарок тоже чудесный.
Свеча из кокосового воска от сети эстетичных белых кофеен тоже должна быть светлой и лаконичной. Имеет аромат пряной корицы, смородины, табака и имбиря.
Футболки с листьями кофейного дерева для тех, кто не может жить без кофе. Заказать так же можно на сайте или в приложении в разделе «Мерч».
Хлопковая сумка с шелкографией, выполненной студией BLANCGANG и рисунком от стрит-арт художника Васи Грино.
Минималистичная термокружка имеет двухстенную вакуумную изоляцию, так что кофе остается горячим в течение нескольких часов и никуда не проливается.
Серферская сеть кофеен скучает по Бали, как и мы все, поэтому выпустила линейку уходовой унисекс-косметики с ароматом сандалового дерева и амбры.