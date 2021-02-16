У этого необычного цветка есть не только визуальный эффект, но и гастрономический, причем очень важный. «Афиша Daily» поговорила с Еленой Кожиной, основательницей J’Pan и Matcha Forest о пользе и применении сакуры, а так же попросила рецепт весеннего кекса.

Елена Кожина Основательница бренда Matcha Forest и совладелица японского бистро J’Pan

Что такое сакура? Сакура — это японская вишня; сегодня подтверждено около 600 разновидностей данного дерева. На протяжении столетий в Японии было создано множество разнообразных сортов специально для любования цветением сакуры. Эта национальная традиция называется ханами. Ханами — очень кратковременное удовольствие, которое длится всего 7–10 дней, а затем лепестки опадают. Многие туристы едут в Японию именно в это время, чтобы полюбоваться красивым цветением сакуры.

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В каком виде сакуру привозят к нам? В Россию сакура приезжает замаринованной в крупной соли. Соленые лепестки цветов вишни носят название cакура-дзукэ. Сакура цветет всего пару недель в году, и, чтобы продлить ее жизнь, весь цветок маринуется сливовым уксусом и солью . Он первоначально находится в скрученном состоянии, но если цветок поместить в чашку и добавить горячей воды, соль начнет таять, а лепесток — раскрываться и всплывать на поверхность. В маринованном виде сакура может храниться несколько лет, не теряя свой аромат и цвет. Но не все сорта сакуры подходят для приготовления соленых цветов. Больше всего для цветочных солений подходят два:

Сорт «яэдзакура», распускающийся махровыми цветами, которые отличаются прекрасным цветом, сильным ароматом и твердой формой.

Сорт «кандзан» (также известный как «сэкияма») с крупными махровыми цветами, диаметр которых превышает 5 см, с 20–50 лепестками. Цвет лепестков насыщенно-розовый или темно-красный.

Почему этот продукт уникален для российского рынка? Несмотря на то что о сакуре слышал почти каждый, никто не привозил продукт в Россию до этого момента. Сложно найти настоящую сакуру и привезти ее в Россию, а также непросто объяснить компаниям, что это крутой и перспективный ингредиент.

Чем полезна сакура? Цветки сакуры «кандзан» богаты растительными пигментами антоцианами, определяющими розовый или красный цвет лепестков. Эти пигменты способствуют снижению воспалительных реакций и оксидативного стрессаПроцесс повреждения и гибели клеток тела человека в результате окисления. в кишечнике при потреблении избыточного количества жиров и углеводов, а также улучшают барьерные функции кишечника.

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Где японцы используют сакуру? Японцы добавляют сакуру в соусы, десерты, напитки, шоколад, мороженое и даже мыло. К примеру, в Японии очень популярен напиток сакураю (sakurayu) — буквально «чай из цветущей вишни», или «вишневка». Это настой, созданный путем замачивания соленых и маринованных цветов вишни кипяченой водой. Такая комбинация становится разновидностью травяного чая, который пьют в восточно-азиатской культуре на протяжении многих поколений. Также сакура популярна как ингредиент для японской кухни — добавка в суп суимоно, в рис для сакура-мэси, для приготовления рисовых шариков с сакурой (сакура-онигири) и рисовых лепешек (сакура-моти) и многого другого. Сейчас цветы сакуры добавляют в выпечку и кремы для аромата, а также используют в производстве кремов и украшений.

Кекс с сакурой: — Яйцо — 2 шт.

— Сакура Matcha Forest — 30 грамм

— Сахарный песок — 80 грамм

— Мука — 85 грамм

— Разрыхлитель — 1 щепотка

— Сливочное масло несоленое (топленое) — 80 грамм Для глазури: — Лимонный сок — 10 грамм

— Сахарная пудра — 30 грамм

— Сакура — 5 грамм