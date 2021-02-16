У этого необычного цветка есть не только визуальный эффект, но и гастрономический, причем очень важный. «Афиша Daily» поговорила с Еленой Кожиной, основательницей J’Pan и Matcha Forest о пользе и применении сакуры, а так же попросила рецепт весеннего кекса.
Что такое сакура?
Сакура — это японская вишня; сегодня подтверждено около 600 разновидностей данного дерева. На протяжении столетий в Японии было создано множество разнообразных сортов специально для любования цветением сакуры. Эта национальная традиция называется ханами. Ханами — очень кратковременное удовольствие, которое длится всего 7–10 дней, а затем лепестки опадают. Многие туристы едут в Японию именно в это время, чтобы полюбоваться красивым цветением сакуры.
В каком виде сакуру привозят к нам?
В Россию сакура приезжает замаринованной в крупной соли. Соленые лепестки цветов вишни носят название cакура-дзукэ. Сакура цветет всего пару недель в году, и, чтобы продлить ее жизнь, весь цветок маринуется сливовым уксусом и солью. Он первоначально находится в скрученном состоянии, но если цветок поместить в чашку и добавить горячей воды, соль начнет таять, а лепесток — раскрываться и всплывать на поверхность. В маринованном виде сакура может храниться несколько лет, не теряя свой аромат и цвет.
Но не все сорта сакуры подходят для приготовления соленых цветов. Больше всего для цветочных солений подходят два:
- Сорт «яэдзакура», распускающийся махровыми цветами, которые отличаются прекрасным цветом, сильным ароматом и твердой формой.
- Сорт «кандзан» (также известный как «сэкияма») с крупными махровыми цветами, диаметр которых превышает 5 см, с 20–50 лепестками. Цвет лепестков насыщенно-розовый или темно-красный.
Почему этот продукт уникален для российского рынка?
Несмотря на то что о сакуре слышал почти каждый, никто не привозил продукт в Россию до этого момента. Сложно найти настоящую сакуру и привезти ее в Россию, а также непросто объяснить компаниям, что это крутой и перспективный ингредиент.
Чем полезна сакура?
Цветки сакуры «кандзан» богаты растительными пигментами антоцианами, определяющими розовый или красный цвет лепестков. Эти пигменты способствуют снижению воспалительных реакций и оксидативного стрессаПроцесс повреждения и гибели клеток тела человека в результате окисления. в кишечнике при потреблении избыточного количества жиров и углеводов, а также улучшают барьерные функции кишечника.
Где японцы используют сакуру?
Японцы добавляют сакуру в соусы, десерты, напитки, шоколад, мороженое и даже мыло. К примеру, в Японии очень популярен напиток сакураю (sakurayu) — буквально «чай из цветущей вишни», или «вишневка». Это настой, созданный путем замачивания соленых и маринованных цветов вишни кипяченой водой. Такая комбинация становится разновидностью травяного чая, который пьют в восточно-азиатской культуре на протяжении многих поколений. Также сакура популярна как ингредиент для японской кухни — добавка в суп суимоно, в рис для сакура-мэси, для приготовления рисовых шариков с сакурой (сакура-онигири) и рисовых лепешек (сакура-моти) и многого другого.
Сейчас цветы сакуры добавляют в выпечку и кремы для аромата, а также используют в производстве кремов и украшений.
Кекс с сакурой:
— Яйцо — 2 шт.
— Сакура Matcha Forest — 30 грамм
— Сахарный песок — 80 грамм
— Мука — 85 грамм
— Разрыхлитель — 1 щепотка
— Сливочное масло несоленое (топленое) — 80 грамм
Для глазури:
— Лимонный сок — 10 грамм
— Сахарная пудра — 30 грамм
— Сакура — 5 грамм
Как готовить:
Сакуру промойте от крупной соли и замочите на 4–5 часов, за это время поменяйте воду два раза. Затем отожмите сакуру от воды и измельчите, например с помощью блендера, или мелко порежьте.
В большую миску разбейте 2 яйца и добавьте сахар. Взбивайте в течение 7–8 минут, пока яичная смесь не станет бледной и воздушной.
В яичную смесь просейте муку и разрыхлитель, аккуратно взбейте до однородности.
Добавьте в тесто растопленное масло, перемешайте. Следом добавьте мелконарезанную сакуру, перемешайте снова.
Разогрейте духовку до 170 градусов. Залейте тесто в форму для выпечки и выпекайте 30–35 минут. Выньте кекс и дайте остыть.
В небольшой чашке смешайте сахарную пудру, сок лимона и сакуру. Смажьте верх глазурью.