В понедельник громогласно прозвучала новость о том, что столица Татарстана официально признана городом, значащим очень многое на гастрономической карте России. «Афиша Daily» собрала список из разных ресторанов, баров и кафе, где будет несложно в это поверить.

Яна Айдарова Бартендер ReLab Family, автор проекта «Ты ж бармен!»

Айгуль Сабирова Редактор рубрики «Еда» в интернет-журнале «Инде»

Бистро «Артель» Гастрономическое бистро на любой случай

Шеф-повар «Артели» Булат Ибрагимов известен в Казани тем, что первый попытался открыть пять лет назад ресторан новой татарской кухни Kama, а после уехал работать в Москву в «Южан» к Тахиру Холикбердиеву. Весной 2019-го он вернулся на родину и так и продолжает трудиться здесь. В богемно-буржуазное бистро, расположенное в географическом центре города, у Лядского садика, можно приходить целый день: утром — за завтраком из скрэмбла на тосте из собственного хлеба или панкейками из рикотты, в обед — за тартаром из татарского бычка с баклажановой икрой и маринованными груздями (сопровождение сырого мяса меняется в зависимости от сезона) и кубанским борщом, вечером — за цыпленком на гриле и парой-другой коктейлей. Хорошая винная карта тоже на месте.

Гастробар «Сетка» Гастрономический минимализм, вино и коктейли на Каюма Насыри

Лучшее, что могло случиться с гастрономией в Казани, находится во дворике Старой Татарской Слободы стараниями шеф-повара Дениса Фадеева и бартендера Карла Ливанова. Денис колдует над локальными и российскими продуктами и каждый раз создает шедевры, Карл делает миксы из ягод, трав, фруктов и овощей, которые подходят к любому алкоголю. У первого надо обязательно пробовать тартар из баранины с кориандром и эстрагоном и утиную грудку с баклажаном и козьим сыром. У второго — джин с перцем, маракуйей и личи и пряный «Негрони». Лучшие места на вечер — за барной стойкой, напротив кухни. Гастробар открыт со среды по субботу, с 18.00 до 0.00, места обязательно бронировать заранее.

Ресторан татарской кухни «Чирэм» Ресторан татарской кухни на набережной

Любимое всеми заведение с национальной кухней. Смело отправляем всех, кто хочет ее попробовать. Шеф-повар Ильгиз Шакиров, который раньше работал в «Доме татарской кулинарии» (именно здесь творил Юнус Ахметзянов, автор, или, точнее, каталогизатор татарской национальной кухни. — Прим. ред.). Любимые блюда — конское сало ат-тунмае, домашняя колбаса с говядиной и гречкой тутырма, традиционная татарская лапша с курицей и катыком — токмач, также обязательная выпечка: закрытый пирог с начинкой из цыпленка и картофеля элеш, слоеный пирог с рисом, изюмом и кортом (жареным творогом), губадия и сахарные нити талкыш-калеве. Советуем идти очень голодным, чтобы попробовать все!

Семейное кафе «Сказка» Кафе с давней историей и лучшим мороженым в районе Баумана

Первому семейному кафе города в этом году исполнится аж 51 год. Казанцы любят это место за сохранившийся интерьер, который напоминает им многое из детства, и мороженое — его здесь с самого начала производят сами. А гости столицы уважают за отличную интерпретацию татарской кухни и деликатное вплетение в меню европейских блюд. Просите салат с гусем и печеной тыквой, запеченный в печи индебургер с кониной и корт с ягодами на сладкое.

Гастробар New Kitchen Гастробар с понятной кухней на Петербургской

Любимое заведение на каждый день. Сюда можно прийти на обед и ужин с друзьями, семьей (родители точно будут знать, что выбрать в меню) и с детьми (для них есть понятные шаверма, бургер и котлета с пюре). Универсальный вариант, когда ищешь место с понятной едой стабильного качества.

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Чаще других позиций здесь заказывают те самые котлеты из мраморного мяса с пюре из сельдерея, баклажаны с томатами, куриный паштет с яблочным желе, утку с грушей, а еще и бородинский хлеб с морской водой и квасом. Обратите внимание на десерты — недавно здесь появился пирог с малиной и крем-брюле, например. Все очень легкое и совершенно не приторное.

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Немаловажный факт — приятно видеть одних и тех же официантов чуть ли не третий год. Встречают, как родных, знают, какой чай любишь, и понимают, что из новинок тебе точно зайдет. Ненавязчивы, корректны, профессиональны, внимательны.

Коктейльный бар Relab Минимализм и напитки на любой вкус в баре ReLab на Баумана

Старейший в городе коктейльный бар, вырастивший не одно поколение барменов. В прошлом году поменял место жительства и стал гораздо ближе к казанцам и гостям столицы. В коктейльной карте порядка тысячи наименований, но лучше всего присесть за барную стойку, пообщаться с бартендером и рассказать ему о своих вкусовых предпочтениях. В 99,9% случаев вы получите именно то, что хотите выпить в этот момент. В небольшом меню кухни хорошая подборка подходящей к коктейлям еды: тартар из говядины и из тунца, оливки с фетой, мак-н-чиз, крылья баффало, стейк из лосося. Также основатели Relab открыли настоящий спикизи-бар Mr. Willard, куда можно попасть только по кодовому слову. Если вы действительно цените эту культуру, пообщайтесь с барменом Relab, он подскажет, как туда попасть.

Винный бар Wine Me Небольшой винный бар с вечерним сервисом на Чернышевского

Еще один отличный винный бар, в котором прекрасно все: сервис — ребята отлично разбираются в меню и карте вин, неназойливы, но всегда рядом; атмосфера — если любите более интимную обстановку, бронируйте столик во втором зале; и небольшое прекрасное меню с хитами. Винная карта не такая большая, как хочется после московских винных баров, но в этом, виновата особенная система, которая не позволяет доставлять в Казань интересные экземпляры со всего света. Больше всего рекомендуем для особого вечера или свидания, но, на самом деле, можно зайти и без причины, тем более что дневное меню с блюдами по демократичным ценам действует все время работы бара.

Винный бар «Истина» Винный бар в старинном здании на Островского

Один из первых демократичных винных баров в городе с большим выбором вина как по бокалам, так и по бутылкам. Хороший вариант, чтобы начать день с завтрака (обязательно возьмите бокал игристого с 20%-ной скидкой), продолжить аперитивом и завершить вечер с отличным сухим красным и вкусной едой. В меню ожидаемо много отличных закусок, подходящих к главному напитку бара, но и в разделе основных блюд есть что выбрать. Будьте аккуратнее с фонданом с соленой карамелью — вызывает мгновенное привыкание.

Кофейня «Ботаника» Спешиалти-кофейня с собственным обжарочным производством

Именно с производства началась история «Ботаники», а сейчас на их зернах варит кофе большая часть ресторанов, кафе и кофеен города. Берите фильтр, а к нему — комплексный завтрак, например мясной из яиц, сосиски, микс-салата и тоста или вегетарианский из тофу, яиц, гуакомоле и белой фасоли, или брускетту с яйцом пашот и авокадо, рисовую кашу с апельсином и темным шоколадом, творог с ягодами и фруктами. На перекус — печенья и брауни от проекта Manufact. Периодически бариста «Ботаники» организуют каппинги, курсы по органолептике, проводят школу бариста — если интересуетесь этой темой, следите за расписанием.

Коктейльный бар More Объятья, коктейли и разговоры по душам на Карла Маркса

Еще один прекрасный коктейльный бар поблизости от Кремля и Кремлевской набережной. Идти сюда за дружеской атмосферой (предупреждаем: бармены сразу переходят на ты и идут обниматься), хорошими смешанными напитками и достойной кухней. Работают каждый день до полуночи (когда не действует режим ограничения работы общепита — до пяти утра), поэтому с легким сердцем оставляйте этот бар на конец променада.

«Ранняя пташка» Лучшие завтраки для жаворонков и сов

«Ранняя пташка» идеальна для завтрака — много естественного света, удобные столики, живые растения в горшках, приветливые бариста и, конечно, отличный кофе. Здесь готовят и привычные напитки типа флэт-уайта или латте, а кроме того, заваривают кофе альтернативными способами. В меню — каши с фруктами и овощами, сырники, омлеты, бейглы и салаты. За легендарным творожным кольцом, возможно, придется поохотиться (его разбирают еще до обеда), но оно точно того стоит.

Branch Осьминог с ромеско и нефильтрованное игристое с видом на Черное озеро

В один из самых нарядных ресторанов города стоит прийти не только за отлично скроенным меню от шеф-повара Руслана Валиева, но и магическим видом на парк «Черное Озеро». Утром здесь подают шакшуку, яйца бенедикт и сырники (по выходным смело требуйте к завтраку бокал игристого, никто не посмотрит на вас косо), в обед — тартар из лосося с грибами шиитаке, куриное филе в овсяных хлопьях и ризотто со свеклой и бурратой, а вечером — осьминога с ромеско и шоколадный крем с черникой и муссом из вареной сгущенки. Отдельного внимания заслуживает винный шкаф, в котором своего часа ждут истинные друзья хорошего вечера.

Vegan Day Фалафель в лаваше, кофе только на растительном молоке и работы современных казанских художников