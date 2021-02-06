Панты марала на «Рублевском Привозе», идеальные пончики в «Оджахури» и знаменитые тарталетки и круассаны в новом Atelier de tartelettes — «Афиша Daily» о недавно открывшихся заведениях Москвы.

Рынок «Рублевский Привоз» Загородный рынок с авторскими деликатесами и знакомыми корнерами

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Что? По соседству с инстаграмным «Амбаром» в поселке Горки-2 на Рублево-Успенском шоссе открылся светлый и просторный рынок, где фермерские молочные продукты, овощи и фрукты сосуществуют с пантами марала, говядиной вагю и устрицами. За минималистичный и деревянный интерьер с геометричным потолком, напоминающий альтернативный Flaner, отвечает итальянский архитектор Хорхе Тофало. Ехать из центра Москвы без пробок по живописному шоссе — ориентировочно час, но оно того стоит: здесь так и хочется начать воскресное утро без суеты и затеряться среди полутора тысяч квадратных метров. Что есть и пить? Вся продукция на «Привозе» — экологически чистая, и дополнительный контроль осуществляется сотрудниками экспертной лаборатории. Сюда скорее заезжают за чем‑то особенным, например, за черной икрой в специальной упаковке, которую расписывали вручную именитые мастера из Федоскино, за пантами марала и барсучьим жиром, эксклюзивными стейками из говядины породы гольштейн и за домашним имеретинским сыром. Помимо продуктовых точек на рынке расположились известные проекты — уже переполненная гостями «Кофемания», уютная грузинская лавка «Оджахури», суши-бар KOI, кондитерская Mr & Mrs Shu и пекарня «Печорин». В последней сервируют завтраки весь день, так что кроме знаменитого ремесленного хлеба (460 р.) и выпечки есть возможность заказать островатую шакшуку (430 р.), яйца бенедикт с домашним лососем (420 р.) или с пастрами (360 р.) и разные каши. За большим выбором вина и, в частности, за игристым для завтрака отправляйтесь в винотеку «Первый нос» или в тот же «Оджахури», а если вы за рулем, то можно собрать себе яркий смузи в Macadamia Vitamin & Smoothie bar.

Адрес Рублево-Успенское ш., 22В Время работы пн-вс 9.00–21.00 Средний чек 1500 р. Соцсети Instagram

Atelier de tartelettes Красивые французские десерты и выпечка теперь в «Депо»

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Что? Вторая кондитерская после флагманского проекта возле Патриаршего пруда заработала в «Депо» по соседству с D.I.Y Pizza и «Шеф Burger & Doner». Напротив светской атмосфере первого места, тут — все составляющие больших фуд-кортов: много людей, шума и самых разных ресторанов. Цена за десерты теперь может показаться немного неоправданной: на Патриарших все же кроме хрустящего круассана можно взять кофе в белоснежной фарфоровой чашке и рассматривать латунные зеркала в элегантном интерьере. При этом выпечка по-прежнему хороша, ее удобно купить домой к чаю или в подарок или организовать ранний завтрак на месте, пока не так много людей. Кто? Проект открыли gt. Галактиона и Элины Табидзе (Lila на Сретенке, Alice, пекарня Valiko, грузинский ресторан Vani). Шеф-кондитер — по-прежнему Алексей Браташов, за напитки отвечает бренд-бариста ресторанной группы Виктория Ровенская. Что есть? Визитная карточка пекарни — тарталетки из песочного теста с разными начинками. Всего их шесть видов: с миндальным бисквитом и ванильным кремом, с малиной, с шоколадным ганашем и соленой карамелью, с муссом с фундуком, с манго и с лимоном, мятой и цукатами — любая обойдется в 390 рублей. Кроме того, можно взять тарталетку большего размера на 2–3 человек за 2900 рублей. Еще есть круассаны с фисташковым, миндальным или заварным кремом (в последнем — сливки с добавлением чая с бергамотом) за 390 рублей — начинки не пожалели; рассыпчатое или бисквитное печенье (от 70 р.); пирог с вишней и миндалем (250 р.) и три вида кексов разного размера: с шоколадом и апельсином (150/530/890 р.), с кокосом и лаймом (530/890 р.) или с фисташкой и вишней (200/1100/1300 р). Что пить? К десертам предлагают горячий кофе (зерно от «Сварщицы Екатерины»), чай, например, с ромашкой или белый с лепестками розы (300 мл/ 500 р.), какао на соевом, кокосовом, миндальном, овсяном или безлактозном молоке (330 р.) или напитки на основе фруктов, ягод и специй: с облепихой, грушей и апельсином или с лемонграссом, перцем чили и яблоком — 370 рублей за каждый.

Адрес Лесная, 20, стр. 4, пространство «Депо. Москва» Время работы пн-чт, вс 10.00–23.00, пт-сб 10.00–2.00 Средний чек 1000 р. Соцсети Imstagram

«Оджахури» на «Рублевском Привозе» Видовой филиал лавки, где готовят хиты и пончики, за которыми хочется ехать через весь город

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Что? В одном из углов «Привоза» примостился «Оджахури» от ресторанной группы Guliani Group. Ресторан работает еще и в формате лавки, где можно купить готовые блюда домой, а при желании съесть здесь же, в симпатичном интерьере с окнами в пол. Что есть? В первую очередь аджарские лодочки, уже полюбившиеся гостям ресторанов этой сети — Tsomi и Megobari. Их особенность в том, что тесто изнутри «подчищают», и корочка получается больше хрустящей, нежели чем хлебной. Они бывают с яйцом и сыром, со шпинатом, с курицей в сливочном соусе, с четырьмя видами сыра или же с фасолью — все обойдутся в 490 р.

Обязательно попробуйте ачму — подвид хачапури, который буквально выглядит как сырная лазанья. Листы постного теста прокладываются сыром и наслаиваются друг на друга, формируя причудливое кружево при разрезе. Это блюдо редко встретишь в тематичных ресторанах, поэтому используйте свой шанс. Хинкали в «Оджахури» бывают четырех видов: с говядиной, с ней же и свининой, с бараниной и с сыром — все по 100 р. Тесто кому‑то может показаться более плотным, чем нужно, но зато оно крепко «держит» насыщенный и безукоризненный бульон. Заказывать нужно обязательно от трех штук, и не забудьте попросить чесночную сметану. Из закусок, которыми хочется делиться, возьмите ассорти нежных пхали (500 р.) или же салат из хрустящих баклажанов, розовых помидоров, кинзы, мягкого сыра, соуса чили, семечек и гренок из лаваша (470 р.). И на десерт — те самые пышные пончики, которые продаются рядом с фуникулером в Тбилиси. Отличное, не липкое тесто и здоровские по балансу сладости начинки: заварной крем, лимонный курд и шоколад (150 р.). По пути домой захватите горячий лаваш из тоне — предупреждаем, что удержаться и не отщипнуть ароматную корочку будет сложно, — джем из тертой фейхоа и различные домашние соленья. Что пить? Вина здесь около сорока позиций, но это не все: в баре можно заказать несколько видов чачи, грузинское пиво и лимонады, а также коктейли на основе грузинских дистиллятов — например, Georgian Godmother с чачей, ванильным ликером и домашним пюре из маракуйи и свежего мандарина (490 р.) или Georgian Mule на основе апельсинового ликёра с грейпфрутом (545 р.). А еще… В ближайшее время заработает собственная доставка, а летом обещают открыть большую веранду, где в перспективе будут готовить на открытом огне.