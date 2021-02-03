Свеча с ароматом горячего хлеба, охлаждающий футляр для бутылки вина, набор для рамена, веганское сливочное масло и красивая воронка для заваривания кофе — «Афиша Daily» рассказывает, чем закупаться настоящим фуди в ближайшее время.

«Не яйцо» Newa Nutrition

Если у вас есть аллергия на яйца или планы по переходу в разряд веганов, то эта смесь — идеальное спасение завтраков с вафлями и блинчиками.

Цена 200 р.
Охлаждающий футляр для бутылки Fragile

Ваш спутник как в путешествиях, так и в блаженных вечерах дома. Сохраняют подходящую температуру, да и просто красивые.

Цена 1990 р.
Сливочное масло Friky

Веганская альтернатива сливочному маслу: не тает при комнатной температуре, не превращается в камень при охлаждении и имеет пробиотики в составе.

Цена 170 р.
Свеча с ароматом горячего хлеба Soul Hygge

Деликатный и пленительный запах свежей выпечки, который может сопровождать рабочее утро, обеденный перекус или романтичный ужин.

Цена 1890 р.
Набор для приготовления тонкоцу-рамена Izumi Moscow

Рамен за пять минут на двоих. Концентрированный бульон, домашняя лапша, свинина, яйцо и листы нори — отличный вариант для домашнего обеда.

Цена 650 р.
Воронка Степанчука для заваривания кофе Octo Storm

Восьмиугольная керамическая воронка для заваривания кофе дома и не только. На выходе получается плотный, чистый и яркий вкус, а форма радует глаз.

Цена 2500 р.
Заатар Saviv Bistro

Cмесь израильских специй для шакшуки, хумуса, бабагануша и прочих. Колба рассчитана на десять щедрых щепоток.

Цена 290 р.
Чипсы с нори Subzero и «Пакет картошки»

Если заскучали по морю, то эти чипсы спасают в момент. Нори, морская соль, идеальный хруст — во всех Subzero Москвы и Петербурга.

Цена 190 р.
Гречишный японский чай Matcha Forest

Японская гречка улучшает состояние сосудов, а как дополнение имеет приятный и натуральный аромат попкорна, орехов и ванили.

Цена 540 р.