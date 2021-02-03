Свеча с ароматом горячего хлеба, охлаждающий футляр для бутылки вина, набор для рамена, веганское сливочное масло и красивая воронка для заваривания кофе — «Афиша Daily» рассказывает, чем закупаться настоящим фуди в ближайшее время.
Если у вас есть аллергия на яйца или планы по переходу в разряд веганов, то эта смесь — идеальное спасение завтраков с вафлями и блинчиками.
Ваш спутник как в путешествиях, так и в блаженных вечерах дома. Сохраняют подходящую температуру, да и просто красивые.
Веганская альтернатива сливочному маслу: не тает при комнатной температуре, не превращается в камень при охлаждении и имеет пробиотики в составе.
Деликатный и пленительный запах свежей выпечки, который может сопровождать рабочее утро, обеденный перекус или романтичный ужин.
Рамен за пять минут на двоих. Концентрированный бульон, домашняя лапша, свинина, яйцо и листы нори — отличный вариант для домашнего обеда.
Восьмиугольная керамическая воронка для заваривания кофе дома и не только. На выходе получается плотный, чистый и яркий вкус, а форма радует глаз.
Cмесь израильских специй для шакшуки, хумуса, бабагануша и прочих. Колба рассчитана на десять щедрых щепоток.
Если заскучали по морю, то эти чипсы спасают в момент. Нори, морская соль, идеальный хруст — во всех Subzero Москвы и Петербурга.
Японская гречка улучшает состояние сосудов, а как дополнение имеет приятный и натуральный аромат попкорна, орехов и ванили.