Кнаффе-сулгуни и большая коллекция винила во Flaner, разноцветные карри в «Индокитае», новое меню в Tilda, качественные и локальные продукты в Native Bar — «Афиша Daily» о недавно открывшихся заведениях Москвы.
Flaner
Израильская кухня на новый лад с отличным звуком и коктейлями
Что?
Мультиформатный проект затесался на Кривоколенном переулке между бывшими доходными домами и палатами, и сформировал микро-гастро-кластер с «Ладо» и рюмочной «Свобода». Дом под номером пять упоминается романе братьев Вайнер «Эра милосердия» и в фильме Станислава Говорухина «Место встречи изменить нельзя»: «В паспорте у него не написано что он бандит. Наоборот даже — написано, что он гражданин. Прописка по какому‑нибудь там Кривоколенному, пять. Возьми-ка его за рупь двадцать!»
Название — это не просто выдуманное слово, а вполне себе существующее — так называют людей, которые любят бродить по городу в поиске развлечений, буквально «фланировать». Попадая в заведение, сходу сложно определить, чему больше уделить внимания — еде, напиткам, выдающемуся музыкальному оборудованию или интерьеру. Последним занимался израильский дизайнер Агнон Гранота, на его счету — баухаусный отель The Dave в Тель-Авиве. Взглянув на геометрически выверенный потолок можно сразу сделать вывод — архитектор вдохновлялся Домом Гольдштейна из фильма «Большой Лебовски».
Кто?
Место основала команда сосисочной Ess-Thetik, что на Малой Бронной, в партнерстве с куратором музыкального направления, Павлом Недостоевым, основателем и управляющим агентства Department Moscow и по совместительству деканом Macs.
Что есть?
Кухней позвали заниматься шефа из Израиля — Эли Штейна (ресторан Ramesses в Тель-Авиве). Меню во Flaner — это не только про колоритный стритфуд Яффо и еврейские традиции, но еще и про отсылки к Северной Африке, Египту и Ливии и Средиземноморью. Здесь активно пропагандируют философию больших порций, которые нужно заказывать на целую компанию. Пока ждете основные блюда, можно попросить тарелку свежего хлеба (есть пшенично-полбяной и гречишный) — его, как и все мучные изделия делает для заведения Sasha Bread. К нему подают 2 соуса, острый ярко-зеленый схуг и перетертые томаты на гриле. Никуда без хумуса (450 р.) — он более кунжутный «тахиновый», чем бы хотелось, потому что нутовая часть здесь не в виде пасты, а в форме шариков нута, рассыпанных поверх. Так же для хруста в перерывах между блюдами и разговорами можно взять «гору» зеленого салата (650 р.) — это длинные «перья» романо, промазанные соусом из анчоусов и меда, и посыпанные молодым козьим сыром и фундуком для текстуры.
Из горячего — обязательно берите рыбу «Храйме», визитную карточку Штейна. Это достаточно большое филе дикой форели в «море» пикантного североафриканского соуса. Приятное дополнение к блюду — это две половинки пористой булочки, которые идеально собирают соус. Любителям запеченной цветной капусты (690 р.) стоит обратить внимание на местную — здесь ее запекают не целым кочаном, а формируют «стейк», посыпают рассыпчатым козьим сыром Тулум, и кладут на подложку из кунжутной тхины. На десерт настоятельно советуем кнаффе-сулгуни. Придется подождать минут 20, но оно того однозначно стоит — принесут глубокую и горячую металлическую тарелку, в которой слоями располагаются: сыр (сулугуни, моцарелла и турецкая фета), катаифская хрустящая вермишель и иранские фисташками. Обычно кнаффе на улицах Изариля и Турции перед подачей поливают раскаленным сахарным сиропом, но во Flaner все же с этим не усердствуют, поэтому и получается не приторный, а отличный десерт-впечатление.
Что пить?
Симпатичную коктейльную карту разработал Евгений Клименко (The Bix, Rumor). В меню — 12 напитков по 600 р. с интересной историей и подачей. Все они не крепкие и не изобилуют яркими вкусами и специями, ведь в еде их и так достаточно. На аперитив закажите Tulleries с айвовым дистиллятом, вермутом на базилике и лаймом. Он легкий, с едва различимым сливочным оттенком, и трогательно украшается веточкой эвкалипта, что отсылает прямиком к прогулке по садам Тюильри. Для любителей сухих и крепких напитков есть собственная вариация на dry martini — Theory Of Walking c джином, кунжутным хересом и биттером. Коктейль украшается пластинкой сладковатого изомальта, классно гармонирующей не только с напитком, но даже с плиткой на полу. Кстати будущем команда планирует устраивать гастроли зарубежных бартендеров из разных точек мира.
А еще….
На цокольном этаже после спуска с лестницы первым делом замечаешь дверь с кодовым замком — это жемчужина Flaner, второй бар с настоящим hi-fi из 70-х, где будет виниловая библиотека. Вдохновением для этого послужили альтернативные заведения в Японии — кафе послевоенного периода, куда специально приходят, чтобы послушать пластинки. Каждый может при помощи «библиотекаря» выбрать винил и послушать на весьма высококачественном оборудовании, попутно попивая смешанные и крепкие напитки.
Native Bar
Бар на Цветном бульваре с локальными ингредиентами в еде и напитках
Что?
Большое помещение на Садовой-Самотечной улице, где раньше располагался ресторан грузинской кухни «ДжонДжоли» занял неоновый, киберпанковый и в какой‑то степени азиатский бар Native. Смешение стилей обсуловлено решением творческих владельцев отказаться от услуг интерьерного дизайнера, и сделать все самим. В пространстве центральное место занимает бар, выстроенный полумесяцем и обитый металлическими пластинами. По периметру располагаются столы и стулья разных форм и цветов, а вдоль дальней стены есть два стола на большие компании. Скрыта от глаз чайная комната с небольшим баром, где есть глубокий диван и большая коллекция посуды для соответствующей церемонии.
Кто?
Заведение открыла семейная пара, на счету которой уже есть гастрономические проекты, например, рыбный корнер «ТрескаТЬ», точки которого располагались в «Балучге» и на «Центральном рынке». Совладелица проекта, Александра Невзорова, родом с Камчатки, где и началась любовь к локальным продуктам, и особенно — к рыбе. Так несколько лет назад она основала икорный бренд Kamchatka Premium Seafood.
Что есть?
В названии заведения кроется любовь ко всему «местному», национальному, поэтому в меню совмещены самые яркие блюда разных стран и регионов. Шеф Олег Гаевский успел пройти не простую школу братьев Березуцких в первом Twins, и стажировки зарубежом в Noa Chefs Hall (Эстония), Olo (Финляндия), Gron (Финляндия), обрести свой стиль и вернуться в Москву. В этих странах все всегда отлично с морепродуктами, так что у шефа предостаточно опыта, чтобы применить его в работе со свежим и качественным сырьем.
Из закусок советуем брать севиче из свежего и сладковатого от природы гребешка, который, правда, напоминает больше крудо с причудливыми шариками кокосовой тапиоки (650 р.) — очень свежо и «звонко». Еще из хорошего — белоснежные нити страчателлы, со сладкой хурмой, хрустящим орехом пекан и мякотью грейпфрута (610 р.). Из супов обратите внимание на рамен — умамный бульон, который варится с добавлением стружки тунца и листьев комбу. Лапшу для него тоже делают сами — из пшеницы и с добавлением щелочной воды. Она получается упругая, правильной формы и с собственным ярким вкусом. Сверху украшается половинками маринованного яйца-пятимянутки, водорослями и ломитиками сочной говядины с приятным цветовым градиентом.
Олег какое‑то время прожил в Дагестане, где научился тонкой работе с тестом — так в меню появились курзе — восемь пухлых паровых пельменей с филигранно заплетенной косичкой теста по хребту, которые парят в легком бульоне. Их здесь два вида — из дикого лосося и трески (550 р.) и с креветкой и курицей (360 р.). Начинки много, она хорошо измельчена, собрана и сбалансирована по вкусу.
Из горячего выбирайте полноправную «царицу» блока — треску с рисом венеро (760 р.). Это объемное и сочное филе, которое легко расходится на белые «перья» и на контрасте сочетается с черным рисом, подкрепленным во вкусе водорослями вакаме.
Что пить?
Разработкой барной карты занимался Юрий Бондаренко (Denis Simachev Shop&Bar, Borough). В карте представлено 10 напитков и все они носят односложные названия в виде ингредиента, что роднит ее с Журавлями. Например, есть полнотелый и чуть терпкий «Гранат» со специями, джином, лаймовым кордиалом и, собственно, гранатом. Для тех, кто любит что‑то полегче и более питкое подойдет «Хурма» с абрикосом и игристым вином — успевайте, пока не кончился сезон.
Жемчужина бара, как и говорилось выше, секретная комната для чая. Составил чайную карту Вячеслав Козлов. В ней можно найти сборы, белые, зеленые чаи, улуны, пуэры и чаи на основе ягод и фруктов.
«Индокитай»
Паназиатский корнер в «Депо»
Что?
Александр Раппопорт открыл в «Депо» корнер со стрит-фудом Таиланда, Малайзии и Вьетнама. Огромные воки с карри, лапши, том-яма и других деликатесов полуострова Индокитай сразу привлекают внимание людей — тут стабильно собирается небольшая толпа, чтобы снять контент для инстаграма.
Что есть?
На закуску можно взять маринованный в малайзиском стиле лотус (290 р.) и вонтоны с креветками в остром соусе (430 р.). На горячее нужно попробовать один из четырех карри: пряное массаман карри с говяжьими ребрами (580 р.), желтое — с лососем (450 р.), красное — с уткой и личи (560 р.) или зеленое карри с цыпленком (380 р.). Если любите жгучую еду, попросите добавить в блюда больше остроты — по умолчанию они скорее даже сладкие. На первое можно взять том-ям на кокосовом молоке с креветками и цыпленком (420 р.) или лаксу с морепродуктами (540 р.).
Что пить?
В меню есть только прохладительные напитки: простая вода, лимонады и кола из разных стран — например, из Мексики и Англии.
Tilda
Новое зимнее меню в маленьком кафе на Патриарших
Что?
В небольшом и милом бистро Tilda обновления меню — шеф-повар Павел Казьмин ввел несколько позиций аккурат к холодному времени года. Все они получились насыщенными и яркими по вкусу, специально, чтобы согреться как снаружи, так и внутри. Советуем паштет с мандариновым джемом (430 р.) — за счет шелковой текстуры и яркого вкуса он так и просится на мягкую и промасленную бриошь. Из основных блюд — два аккуратных и запеченных соцветия капусты (550 р.), выложенных на соус карри на основе кокосового молока и гарам масалы, и посыпанных конопляными семечками.
Обязательно попробуйте местный хот-дог (520 р.) — домашнаяя и глянцевая бриошь, сочный ростбиф, запеченный перец рамиро, два соуса — дорблю и демигляс, а сверху — чипсы из лука порея. Преимущество этого хот-дога перед другими — его невероятно удобно есть. И если вдруг у вас большая компания и хочется отчаянно чем‑то поделиться, то закажите цыпленка «пулькоги» (750 р.) — это большая порция в формате половинки курицы, с ремуладом на основе йогурта, яблока и сельдерея, посыпанной луком сибулет и арахисом.