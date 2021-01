Что?

Мультиформатный проект затесался на Кривоколенном переулке между бывшими доходными домами и палатами, и сформировал микро-гастро-кластер с «Ладо» и рюмочной «Свобода». Дом под номером пять упоминается романе братьев Вайнер «Эра милосердия» и в фильме Станислава Говорухина «Место встречи изменить нельзя»: «В паспорте у него не написано что он бандит. Наоборот даже — написано, что он гражданин. Прописка по какому‑нибудь там Кривоколенному, пять. Возьми-ка его за рупь двадцать!»

Название — это не просто выдуманное слово, а вполне себе существующее — так называют людей, которые любят бродить по городу в поиске развлечений, буквально «фланировать». Попадая в заведение, сходу сложно определить, чему больше уделить внимания — еде, напиткам, выдающемуся музыкальному оборудованию или интерьеру. Последним занимался израильский дизайнер Агнон Гранота, на его счету — баухаусный отель The Dave в Тель-Авиве. Взглянув на геометрически выверенный потолок можно сразу сделать вывод — архитектор вдохновлялся Домом Гольдштейна из фильма «Большой Лебовски».

Кто?

Место основала команда сосисочной Ess-Thetik, что на Малой Бронной, в партнерстве с куратором музыкального направления, Павлом Недостоевым, основателем и управляющим агентства Department Moscow и по совместительству деканом Macs.

Что есть?

Кухней позвали заниматься шефа из Израиля — Эли Штейна (ресторан Ramesses в Тель-Авиве). Меню во Flaner — это не только про колоритный стритфуд Яффо и еврейские традиции, но еще и про отсылки к Северной Африке, Египту и Ливии и Средиземноморью. Здесь активно пропагандируют философию больших порций, которые нужно заказывать на целую компанию. Пока ждете основные блюда, можно попросить тарелку свежего хлеба (есть пшенично-полбяной и гречишный) — его, как и все мучные изделия делает для заведения Sasha Bread. К нему подают 2 соуса, острый ярко-зеленый схуг и перетертые томаты на гриле. Никуда без хумуса (450 р.) — он более кунжутный «тахиновый», чем бы хотелось, потому что нутовая часть здесь не в виде пасты, а в форме шариков нута, рассыпанных поверх. Так же для хруста в перерывах между блюдами и разговорами можно взять «гору» зеленого салата (650 р.) — это длинные «перья» романо, промазанные соусом из анчоусов и меда, и посыпанные молодым козьим сыром и фундуком для текстуры.

Из горячего — обязательно берите рыбу «Храйме», визитную карточку Штейна. Это достаточно большое филе дикой форели в «море» пикантного североафриканского соуса. Приятное дополнение к блюду — это две половинки пористой булочки, которые идеально собирают соус. Любителям запеченной цветной капусты (690 р.) стоит обратить внимание на местную — здесь ее запекают не целым кочаном, а формируют «стейк», посыпают рассыпчатым козьим сыром Тулум, и кладут на подложку из кунжутной тхины. На десерт настоятельно советуем кнаффе-сулгуни. Придется подождать минут 20, но оно того однозначно стоит — принесут глубокую и горячую металлическую тарелку, в которой слоями располагаются: сыр (сулугуни, моцарелла и турецкая фета), катаифская хрустящая вермишель и иранские фисташками. Обычно кнаффе на улицах Изариля и Турции перед подачей поливают раскаленным сахарным сиропом, но во Flaner все же с этим не усердствуют, поэтому и получается не приторный, а отличный десерт-впечатление.

Что пить?

Симпатичную коктейльную карту разработал Евгений Клименко (The Bix, Rumor). В меню — 12 напитков по 600 р. с интересной историей и подачей. Все они не крепкие и не изобилуют яркими вкусами и специями, ведь в еде их и так достаточно. На аперитив закажите Tulleries с айвовым дистиллятом, вермутом на базилике и лаймом. Он легкий, с едва различимым сливочным оттенком, и трогательно украшается веточкой эвкалипта, что отсылает прямиком к прогулке по садам Тюильри. Для любителей сухих и крепких напитков есть собственная вариация на dry martini — Theory Of Walking c джином, кунжутным хересом и биттером. Коктейль украшается пластинкой сладковатого изомальта, классно гармонирующей не только с напитком, но даже с плиткой на полу. Кстати будущем команда планирует устраивать гастроли зарубежных бартендеров из разных точек мира.

А еще….

На цокольном этаже после спуска с лестницы первым делом замечаешь дверь с кодовым замком — это жемчужина Flaner, второй бар с настоящим hi-fi из 70-х, где будет виниловая библиотека. Вдохновением для этого послужили альтернативные заведения в Японии — кафе послевоенного периода, куда специально приходят, чтобы послушать пластинки. Каждый может при помощи «библиотекаря» выбрать винил и послушать на весьма высококачественном оборудовании, попутно попивая смешанные и крепкие напитки.