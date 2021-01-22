Эстетичная Азия в Lila на Сретенке, творчество, вечеринки и универсальное использование продуктов в WIP и невероятный выбор рислинга в Riesling boyz — «Афиша Daily» о недавно открывшихся заведениях Москвы.
Lila
Новый ресторан gt., открывшийся в особняке на Сретенке
Что?
Компактный ресторан с авторской азиатской кухней занял помещение в задней части большого здания. Пока не открылись остальные заведения в нем, вход в Lila Asia ищите со стороны Малого Головина переулка.
Днем здесь много естественного света, и вкупе с природными оттенками в интерьере, плавными формами и натуральными материалами это создает ощущение умиротворенности, свойственной Азии. К вечеру умело спроектированный теплый точечный свет окутывает столики и прибавляет уюта.
Отдельных столов всего несколько, а по центру — два общих, за которыми можно разместиться любому количеству человек и компаний. Альтернативные места — за низким баром с просторным столом.
Кто?
Все пространство Lila — проект ресторанного холдинга gt. семейной пары Галактиона и Элины Табидзе. В ближайшее время здесь же они планируют открыть кондитерскую, перезапустить бар Insider и создать еще один ресторан на втором этаже. Кухню всех заведений курирует Режис Тригель, но у каждого будет свой самостоятельный шеф-повар.
Интерьер всего пространства создает Евгения Ужегова (Eva, Avocado Queen, Capito Café), и Lila Asia не исключение, причем новое место, на наш взгляд, внешне не похоже ни на один московский ресторан, оформленный ею.
Что есть?
В Lila Asia кухней заведует Андрей Титов, ранее трудившийся в Cutfish и «KU: рамен-изакая-баре».
В нем классические суши, сашими и ручные роллы соседствуют с авторскими блюдами. Самый объемный раздел — закуски, и почти все их удобно заказывать на компанию, чтобы попробовать разные. В нем и страчателла с томатами кимчи, и юдзу (850 р.), и мягкопанцирный краб с ментайко и тогараши (890 р.), и кукуруза с кальмаром в темпуре с соусом даши. Но говорят, что за несколько дней работы ресторана хитом стал артишок с кунжутным соусом и хрустящим чили (690 р.). Мы попробовали и поняли почему: артишок — плотный, с кислинкой, соус — воздушный, ореховый, сладковатый, перец чили — хрустящий, пряный.
Любителям салатов стоит обратить внимание на копченый лосось с щедрой горстью зеленого салата, гуакамоле, кисловатым соусом юдзу-кошу и хрустящими чипсами. Это идеальный вариант, если для основного блюда вы недостаточно голодны или просто хочется чего‑то легкого.
Есть твисты и на классическое блюда — например, тартар из говядины заправляют соусом мисо-кочуджан и подают на увесистом дранике из топинамбура.
Неожиданно мясо выигрывает у рыбы по количеству основных блюд: готовят говяжьи ребра с картофельным кремом и соевой карамелью (990 р.), скерт-стейк с печеной тыквой (990 р.), рибай (1990 р.). Из птицы — утиная грудка с пряным бататом и битыми огурцамм (790 р.), курица карри с рисом и хрустящим луком (490 р.) и хит — хрустящий цыпленок кацу с пряным йогуртом, который замешан со специями, и капустным салатом (590 р.). Если хотите рыбу, долго мучаться с выбором не придется: либо лосось терияки с зеленым кимчи (890 р.), либо довольно консервативный (по сравнению с большинством блюд) тунец на гриле со сладким перцем и соусом вафу (790 р.)
Десертов пока всего три, зато они абсолютно разные: сливочный матча пудинг с воздушным кисловатым муссом из белого шоколада с юдзу (390 р.), плотный и очень шоколадный брауни с соусом соленая карамель (390 р.) и небольшие и легкие мочи с мороженым разных вкусов (250 р.)
Что пить?
Lila Asia — пожалуй, то место, где можно отложить компактную винную карту в сторону и обратить внимание на саке, сетю и коктейли, которые, кстати, отлично сочетаются с азиатской кухней. Последние создавала команда бара Insider — Владимир Маяков и Андрей Большаков. Практически все миксы даже в названии содержат отсылку к Азии и ингредиентам оттуда — например, Sake Sprtiz (650 р.) и Genmai cha gimlet (650 р.) с аккуратной чайной нотой.
Wip
Творческая площадка с едой, коктейлями и пинг-понгом
Что?
Авторы проекта называют WIP культурным объединением и расшифровывают как «Work in progress». В двухэтажном особняке на Яузском бульваре есть бар, кафе, художественная галерея, площадка для выступления артистов и два стола для настольного тенниса. Под мощную акустическую систему и винил в WIP царит атмосфера творческого беспорядка: голый кирпич, ковры и старая мебель, которую персонал расставляет по настроению. Каждую неделю анонсируется stand-up выступления, турниры по пинг-понгу, выставки современного искусства и другие мероприятия, на которые хватит фантазии.
Кто?
Идеолог проекта — скейтер и художник Павлик Кузнецов. WIP открылся на месте его творческой мастерской. По альтернативной версии название означает фразу «Who is Pavlik». Главный на кухне — молодой шеф-повар Роман Слободян («The Сад», Cevicheria, White Rabbit.
Что есть?
В меню много овощных блюд, в которых один продукт используют в разном виде: например, запеченная цветная капуста с фисташками, гранатом и свежим тархуном, заправленная сливками, пробитыми с той же капустой (470 р.), — получился очень свежий и необычный вкус за счет такого сочетания. Также внимания заслуживает морковный хумус с чипсами из корнеплодов (390 р.), тыква с мисо-муссом, обжаренными вешенками и шпинатом (460 р.) и хрустящий баклажан с томатами и муссом из цветной капусты (460 р.). Мясных позиций всего три: брискет со шпинатом, томатами и картофелем (690 р.), сэндвич «Рубен» с пастрами, сыром и кимчи и цыпленок масала с рисом басмати (490 р.).
Недавно появились завтраки, которые готовят с 11.00 до 16.00: пшенная каша с вяленой тыквой и яблочным конфитюром или овсяная каша на кокосовом молоке с томленым и вяленым бананом под клубничным соусом (обе по 320 р.), яйца и блины.
Что пить?
Автор барной карты — Никита Нечесов, который три года работал в Saxon + Parole, а потом в одесском дворце современной культуры «Порт». В напитках тоже много овощей: «Буравчик» из джина, ликера, цветков бузины, сока сельдерея и соли из кинзы; Honeybunny из морковного сока, текилы и настойки на чили или Pumpkinhead — тыквенное пюре, корица, ром и херес. Все коктейли по 550 р.
Также есть небольшой выбор вина, пива и сидра. Из безалкогольных напитков — кофейная классика, домашние лимонады и свежевыжатый сок.
Riesling boyz
Больше пятидестяти видов рислинга на Сретенке
Что?
Заведение со звонким и говорящим за себя названием заменило «Шоколадницу», прежде занимавшую это пространство. Его планировку не меняли, поэтому здесь все как на ладони — один большой зал, барная стойка аккурат напротив входа. Правда, есть одна спрятанная комната — она вполне подойдет для компании.
Помимо ожидаемого рислинга, здесь можно получить дружелюбный сервис без напускной учтивости, атмосферу, вполне располагающую к долгим посиделкам, и еду, способную аккомпанировать всему, что представлено в винной карте. А это не мало.
Кто?
Riesling Boyz открыли Дмитрий Левицкий и Гоша Карпенко, чьи проекты известны своей живой атмосферой и разумной простотой — «Тебурасика», «Алко-буфет «Шашлычная», барное объединение «Профсоюз» и другие.
Интерьер, явно созданный гораздо больше для удобства гостей, чем для следования модным тенденциям, — дело рук Елены Дремлевич («Тебурасика»). Она не вкладывала тайного смысла в оформление, зато наполнила зал удобной мебелью, например.
Что пить?
Как уже упомянули, гвоздь программы — винная карта имени рислинга, составленная Юлией Ломи (Touche, Ugolek). Она организована очень понятным образом, поэтому сюда стоит прийти, как минимум, если вам интересно разобраться во всей палитре вкусов вина из этого сорта винограда. Ориентироваться предлагают на вкусовой профиль и выбирать из разделов «Цветы», «Фрукты», «Яблоки», «Травы», «Соль», «Цитрусы» и «Бензин». Больше всего площадей виноградников, где выращивают этот сорт, — в Германии, поэтому вина оттуда преобладают. Найдете как популярные варианты из Мозеля, Пфальца и Рейнгау, так и версии рислинга из Наэ и Бадена. Помимо вин из Германии, пробуйте рислинг из соседних Австрии и Франции и из более далеких стран — ЮАР, Австралии, Новой Зеландии и России.
По бокалам наливают по одному виду из каждого раздела, в том числе и насыщенное игристое. Для самых любознательных подготовили особое предложение — дегустационный сет из рислинга всех вкусовых профилей: 8 порций по 50 мл. за 1200 рублей. Отличный вариант, чтобы углубленно познакомиться с сортом.
Если вы не поклонник рислинга или в целом белого вина, но оказались здесь — расстраиваться рано. В карте все же есть небольшое количество вин, не имеющих отношения к «главному» сорту.
Помимо вина здесь неплохой выбор крепкого алкоголя и есть классические коктейли .
Что есть?
Меню, созданное выпускницей школы Ragout, Ольгой Морозенко, лаконичное и не требует глубокого погружения — все блюда достаточно простые и понятные. Это абсолютно уместно, ведь еда здесь играет скорее роль сопровождающего, чем ведущего. Работу кухни продолжают налаживать, поэтому в ближайшее время и меню может немного измениться.
К вину на компанию можно заказать «быстрые закуски» — баклажан со страчателлой (150 р.), хамон (250 р.), маринованный перец с фетой (150 р.) и другие. Чуть дольше придется подождать уже более основательных стартеров — например, севиче из тонких слайсов гребешка с жареным маком (420 р.), довольно классический тартар из говядины (550 р.) или стейк из красной капусты (390 р.). Порции небольшие, поэтому все можно смело заказывать «в стол».
На горячее предлагают, в основном, мясные блюда — говяжью грудинку с пюре из сельдерея (980 р.), куриное бедро (590 р.), филе миньон (1250 р.). Рыбные альтернативы — филе сибаса со спаржей и пюре из картофеля и других корнеплодов (890 р.) и сливочная паста с гребешком по мотивам качо-э-пепе.
Помимо этого регулярно обновляться будет раздел Special — сейчас в нем, например, уже такая привычная буррата с хурмой, но дополненная простым соусом на основе оливкового масла и понзу — он дает блюду шанс заиграть новыми красками.
Каждый день с 10:00 до 14:00 подают завтраки.