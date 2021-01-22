Эстетичная Азия в Lila на Сретенке, творчество, вечеринки и универсальное использование продуктов в WIP и невероятный выбор рислинга в Riesling boyz — «Афиша Daily» о недавно открывшихся заведениях Москвы.

Что?

Компактный ресторан с авторской азиатской кухней занял помещение в задней части большого здания. Пока не открылись остальные заведения в нем, вход в Lila Asia ищите со стороны Малого Головина переулка.

Днем здесь много естественного света, и вкупе с природными оттенками в интерьере, плавными формами и натуральными материалами это создает ощущение умиротворенности, свойственной Азии. К вечеру умело спроектированный теплый точечный свет окутывает столики и прибавляет уюта.

Отдельных столов всего несколько, а по центру — два общих, за которыми можно разместиться любому количеству человек и компаний. Альтернативные места — за низким баром с просторным столом.

Кто?

Все пространство Lila — проект ресторанного холдинга gt. семейной пары Галактиона и Элины Табидзе. В ближайшее время здесь же они планируют открыть кондитерскую, перезапустить бар Insider и создать еще один ресторан на втором этаже. Кухню всех заведений курирует Режис Тригель, но у каждого будет свой самостоятельный шеф-повар.

Интерьер всего пространства создает Евгения Ужегова (Eva, Avocado Queen, Capito Café), и Lila Asia не исключение, причем новое место, на наш взгляд, внешне не похоже ни на один московский ресторан, оформленный ею.

Что есть?

В Lila Asia кухней заведует Андрей Титов, ранее трудившийся в Cutfish и «KU: рамен-изакая-баре».

В нем классические суши, сашими и ручные роллы соседствуют с авторскими блюдами. Самый объемный раздел — закуски, и почти все их удобно заказывать на компанию, чтобы попробовать разные. В нем и страчателла с томатами кимчи, и юдзу (850 р.), и мягкопанцирный краб с ментайко и тогараши (890 р.), и кукуруза с кальмаром в темпуре с соусом даши. Но говорят, что за несколько дней работы ресторана хитом стал артишок с кунжутным соусом и хрустящим чили (690 р.). Мы попробовали и поняли почему: артишок — плотный, с кислинкой, соус — воздушный, ореховый, сладковатый, перец чили — хрустящий, пряный.

Любителям салатов стоит обратить внимание на копченый лосось с щедрой горстью зеленого салата, гуакамоле, кисловатым соусом юдзу-кошу и хрустящими чипсами. Это идеальный вариант, если для основного блюда вы недостаточно голодны или просто хочется чего‑то легкого.

Есть твисты и на классическое блюда — например, тартар из говядины заправляют соусом мисо-кочуджан и подают на увесистом дранике из топинамбура.

Неожиданно мясо выигрывает у рыбы по количеству основных блюд: готовят говяжьи ребра с картофельным кремом и соевой карамелью (990 р.), скерт-стейк с печеной тыквой (990 р.), рибай (1990 р.). Из птицы — утиная грудка с пряным бататом и битыми огурцамм (790 р.), курица карри с рисом и хрустящим луком (490 р.) и хит — хрустящий цыпленок кацу с пряным йогуртом, который замешан со специями, и капустным салатом (590 р.). Если хотите рыбу, долго мучаться с выбором не придется: либо лосось терияки с зеленым кимчи (890 р.), либо довольно консервативный (по сравнению с большинством блюд) тунец на гриле со сладким перцем и соусом вафу (790 р.)

Десертов пока всего три, зато они абсолютно разные: сливочный матча пудинг с воздушным кисловатым муссом из белого шоколада с юдзу (390 р.), плотный и очень шоколадный брауни с соусом соленая карамель (390 р.) и небольшие и легкие мочи с мороженым разных вкусов (250 р.)

Что пить?

Lila Asia — пожалуй, то место, где можно отложить компактную винную карту в сторону и обратить внимание на саке, сетю и коктейли, которые, кстати, отлично сочетаются с азиатской кухней. Последние создавала команда бара Insider — Владимир Маяков и Андрей Большаков. Практически все миксы даже в названии содержат отсылку к Азии и ингредиентам оттуда — например, Sake Sprtiz (650 р.) и Genmai cha gimlet (650 р.) с аккуратной чайной нотой.