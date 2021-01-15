Перед Новым годом на пересечении Тверского бульвара и Малой Бронной заработало кафе Gentle Александра Оганезова и Александра Сысоева. «Афиша Daily» побывала в новом месте и рассказывает, почему туда стоит идти и что пробовать.

Кофейня или ресторан? Несмотря на то, что в Gentle уделяют большое внимание приготовлению кофе и десертов, есть и полноценное меню кухни. Но все же, как утверждают создатели, по задумке — это больше кофейня, чем ресторан. С первых дней работы пространство наполнено бойкими звуками общения гостей и работы бариста за барной стойкой, а поток вновь пришедших не прекращается с открытия и до вечера. При этом стол, в отличие от большинства кофеен, забронировать можно — правда, только, после 18:00. Поэтому сюда можно прийти как на запланированный ужин, так и забежать на спонтанную чашку кофе с десертом, если повезет занять свободный столик.

Пространство с духом большого города Интерьер, оформленный в минималистичном стиле и с обилием геометрических форм, поддерживает динамичную и оживленную атмосферу. Декора минимум, но тот, что есть, самодостаточен — это картины современного художника Алексея Дубинского. В Gentle два зала. Первый — «парадный», его можно увидеть даже с улицы благодаря панорамным окнам, которые в дневное время щедро одаривают помещение светом. Тут же — красивая низкая барная стойка, растянувшаяся почти во всю ширину зала. Ее стоит обойти со всех сторон сразу по ряду причин: выбрать десерт или выпечку (или хотя бы подивиться их красоте и разнообразию), рассмотреть замысловатое оборудование для приготовления кофе и понаблюдать за этим процессом. Аккурат за стойкой — стеллаж во всю стену, на котором можно найти подарок, кажется, для любого кофейного гика или просто эстета, — посуда для альтернативного заваривания, стаканы, кружки, зерно Rockets Roasters, свечи. Стена со стеллажом отделяет первый зал от второго — более уютного и камерного. Здесь нет дневного света, меньше столов и суеты.

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Много кофе Объемную кофейную карту разрабатывали совместно с Rockets Roasters, уделяя особое внимание качеству зерна и оборудованию. В ней, помимо всех классических напитков на основе эспрессо, еще три раздела: Tone, Special и Iсed. Tone назван в честь бренда оборудования для альтернативных методов заваривания, поэтому в нем ищите фильтр-кофе (350 р.), воронку (450 р.) и hand brew (450 р.). Раздел Special состоит из авторских напитков, преимущественно сладких — карамельный латте с морской солью и лавандой (470 р.), вишневый мокко с трюфелем (470 р.). Кроме кофе в нем найдете молочные напитки с чаем маття и какао с кайенским перцем (470 р.), который добавляют не для красного словца, а действительно для пикантности. Раздел Iсed с холодными кофейными напитками обещают расширить с наступлением теплой погоды, а пока в нем — нитро-кофе (470 р.) и глясе (470 р.).

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3D-десерты От количества десертов на витрине разбегаются глаза — их здесь больше сорока видов, большинство — весьма оригинальной формы. Их разработал шеф-кондитер Илья Замогилин-Судзиловский. Если не хочется мучиться с выбором, безошибочно будет заказать фирменные разноцветные тарталетки с буквой G — песочный корпус, кремовая начинка, тонкий слой шоколада в основе и массивный сверху. Желтая тарталетка — с бананом, зеленая — фисташковая, темная — с бергамотом, а белая — с кофе и лавандой. Удобно, что они есть в двух размерах, — маленькие «на одного» (350 р.) и побольше — «на двоих» (700 р.). Помимо тарталеток — пирожные в форме, например, кофейного стаканчика или раскрытого ореха, кексы кубической формы, издалека напоминающие красивые подарочные коробочки, печенье. В популярности в Instagram фирменным десертам не уступает цилиндрическая меренга на палочке, под которой скрывается сладкое карамельное бисквитное пирожное.

Не хлебом единым Шеф-пекарь ресторанов Александра Оганезова (Remy Kitchen Bakery, Pino Restaurant Bar) Анна Маликова специально для Gentle придумала новые изделия из слоеного теста. Помимо классики здесь есть круассан с маковой начинкой, ореховая слойка, красивые большие краффиныСимбиоз круассана и маффина с разными начинками. Также на витрине вы увидите много видов печенья «Мадлен». Из несладкой выпечки — иерусалимские вытянутые симитыВариация на тему бублика с кунжутом, широко распространенная на Ближнем Востоке, которые подают с мезе, и немецкие брецели, идущие в паре с сырным или горчичным соусом. Хлеб в Gentle не продают, но за ним можно отправиться в соседний Remy Kitchen Bakery.

Претцель, сырный или горчичный соусы (180 р.) 1 из 3 Мезе — баклажан, каймак (180 р.); хумус классический/ свекла/шпинат (180 р.); хумус батат (250 р.), дзадзыки (250 р.), жареный хлеб, рикотта, тапенада из маслин (280 р.), паштет куриный, фуа-гра (450 р.) 2 из 3 Самосы, шпинат, фета (250 р.) 3 из 3

Еда на каждый день и любой вкус Меню кухни не уступает по разнообразию кофейной карте и выбору десертов. Шеф-повар Руслан Поляков разработал его, ориентируясь на самые разные предпочтения гостей. Многие блюда имеют очевидные национальные корни, но приготовлены в авторской интерпретации. Поэтому здесь найдете перуанское севиче из сибаса с маракуйей (650 р.), разные виды хумуса по соседству с дзадзики (250 р.) в разделе мезе, азиатскую мелко рубленную курицу с бамбуком и соусом хойсин (500 р.), чечевицу в индийском стиле со страчателлой (450 р.), тако, пасту и другие.

Сибас, 900 р. 1 из 6 Рукола, груша, пармезан (450 р.) 2 из 6 Креветки на гриле, бернез, сибулет (650 р.) 3 из 6 Буррата, виноград (800 р.) 4 из 6 Ризотто из фасоли, яйцо пашот (600 р.) 5 из 6 Ризотто, копченая скаморца (650 р.) 6 из 6