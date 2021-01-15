Перед Новым годом на пересечении Тверского бульвара и Малой Бронной заработало кафе Gentle Александра Оганезова и Александра Сысоева. «Афиша Daily» побывала в новом месте и рассказывает, почему туда стоит идти и что пробовать.
Кофейня или ресторан?
Несмотря на то, что в Gentle уделяют большое внимание приготовлению кофе и десертов, есть и полноценное меню кухни. Но все же, как утверждают создатели, по задумке — это больше кофейня, чем ресторан. С первых дней работы пространство наполнено бойкими звуками общения гостей и работы бариста за барной стойкой, а поток вновь пришедших не прекращается с открытия и до вечера.
При этом стол, в отличие от большинства кофеен, забронировать можно — правда, только, после 18:00. Поэтому сюда можно прийти как на запланированный ужин, так и забежать на спонтанную чашку кофе с десертом, если повезет занять свободный столик.
Пространство с духом большого города
Интерьер, оформленный в минималистичном стиле и с обилием геометрических форм, поддерживает динамичную и оживленную атмосферу. Декора минимум, но тот, что есть, самодостаточен — это картины современного художника Алексея Дубинского.
В Gentle два зала. Первый — «парадный», его можно увидеть даже с улицы благодаря панорамным окнам, которые в дневное время щедро одаривают помещение светом. Тут же — красивая низкая барная стойка, растянувшаяся почти во всю ширину зала. Ее стоит обойти со всех сторон сразу по ряду причин: выбрать десерт или выпечку (или хотя бы подивиться их красоте и разнообразию), рассмотреть замысловатое оборудование для приготовления кофе и понаблюдать за этим процессом. Аккурат за стойкой — стеллаж во всю стену, на котором можно найти подарок, кажется, для любого кофейного гика или просто эстета, — посуда для альтернативного заваривания, стаканы, кружки, зерно Rockets Roasters, свечи.
Стена со стеллажом отделяет первый зал от второго — более уютного и камерного. Здесь нет дневного света, меньше столов и суеты.
Много кофе
Объемную кофейную карту разрабатывали совместно с Rockets Roasters, уделяя особое внимание качеству зерна и оборудованию. В ней, помимо всех классических напитков на основе эспрессо, еще три раздела: Tone, Special и Iсed.
Tone назван в честь бренда оборудования для альтернативных методов заваривания, поэтому в нем ищите фильтр-кофе (350 р.), воронку (450 р.) и hand brew (450 р.).
Раздел Special состоит из авторских напитков, преимущественно сладких — карамельный латте с морской солью и лавандой (470 р.), вишневый мокко с трюфелем (470 р.). Кроме кофе в нем найдете молочные напитки с чаем маття и какао с кайенским перцем (470 р.), который добавляют не для красного словца, а действительно для пикантности.
Раздел Iсed с холодными кофейными напитками обещают расширить с наступлением теплой погоды, а пока в нем — нитро-кофе (470 р.) и глясе (470 р.).
3D-десерты
От количества десертов на витрине разбегаются глаза — их здесь больше сорока видов, большинство — весьма оригинальной формы. Их разработал шеф-кондитер Илья Замогилин-Судзиловский. Если не хочется мучиться с выбором, безошибочно будет заказать фирменные разноцветные тарталетки с буквой G — песочный корпус, кремовая начинка, тонкий слой шоколада в основе и массивный сверху. Желтая тарталетка — с бананом, зеленая — фисташковая, темная — с бергамотом, а белая — с кофе и лавандой. Удобно, что они есть в двух размерах, — маленькие «на одного» (350 р.) и побольше — «на двоих» (700 р.).
Помимо тарталеток — пирожные в форме, например, кофейного стаканчика или раскрытого ореха, кексы кубической формы, издалека напоминающие красивые подарочные коробочки, печенье. В популярности в Instagram фирменным десертам не уступает цилиндрическая меренга на палочке, под которой скрывается сладкое карамельное бисквитное пирожное.
Не хлебом единым
Шеф-пекарь ресторанов Александра Оганезова (Remy Kitchen Bakery, Pino Restaurant Bar) Анна Маликова специально для Gentle придумала новые изделия из слоеного теста. Помимо классики здесь есть круассан с маковой начинкой, ореховая слойка, красивые большие краффиныСимбиоз круассана и маффина с разными начинками. Также на витрине вы увидите много видов печенья «Мадлен».
Из несладкой выпечки — иерусалимские вытянутые симитыВариация на тему бублика с кунжутом, широко распространенная на Ближнем Востоке, которые подают с мезе, и немецкие брецели, идущие в паре с сырным или горчичным соусом.
Хлеб в Gentle не продают, но за ним можно отправиться в соседний Remy Kitchen Bakery.
Претцель, сырный или горчичный соусы (180 р.)
Мезе — баклажан, каймак (180 р.); хумус классический/ свекла/шпинат (180 р.); хумус батат (250 р.), дзадзыки (250 р.), жареный хлеб, рикотта, тапенада из маслин (280 р.), паштет куриный, фуа-гра (450 р.)
Самосы, шпинат, фета (250 р.)
Еда на каждый день и любой вкус
Меню кухни не уступает по разнообразию кофейной карте и выбору десертов. Шеф-повар Руслан Поляков разработал его, ориентируясь на самые разные предпочтения гостей.
Многие блюда имеют очевидные национальные корни, но приготовлены в авторской интерпретации. Поэтому здесь найдете перуанское севиче из сибаса с маракуйей (650 р.), разные виды хумуса по соседству с дзадзики (250 р.) в разделе мезе, азиатскую мелко рубленную курицу с бамбуком и соусом хойсин (500 р.), чечевицу в индийском стиле со страчателлой (450 р.), тако, пасту и другие.
Сибас, 900 р.
Рукола, груша, пармезан (450 р.)
Креветки на гриле, бернез, сибулет (650 р.)
Буррата, виноград (800 р.)
Ризотто из фасоли, яйцо пашот (600 р.)
Ризотто, копченая скаморца (650 р.)
Вне принадлежности к национальной кухне выступает раздел супов, исключительно кремовых. Большинство вегетарианские и легкие — например, из батата и кукурузы (350 р.) или моркови и цветной капусты (450 р.). Вариант более сытный — с сыром таледжио, печеным луком и трюфелем (450 р.).
Меню завтраков пока нет, но в целом ничто не мешает прийти сюда с этой целью: Gentle начинает работать в 12.00, есть хороший кофе, выпечка и сытные сэндвичи с пастромой (700 р.) или стейком стриплойн (700 р.).