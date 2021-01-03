После того, как окончательно посмотрели все сериалы и фильмы, прочли все книги, отложенные на самые дальние полки и, наконец, официально разрешили себе зависнуть перед приставкой, можно и выйти на променад по ресторанам, барам и кафе. «Афиша Daily» рассказывает про график работы, и куда идти в первую очередь.

3 января

Бранчи и анти-похмельные предложения

В Доме Культур на Сретенке всю неделю будут проходить интернациональные бранчи, вот в воскресенье, например, американский, на котором с 12.00 до 18.00 можно будет попробовать бургер с макнчиз от коллаборации The Burger Brothers с Mac & Cheese.

Shortlist. Books and Spirits в 14.00 зовут на русский бранч, где будут лечить от похмелья Кровавой Мэри и Мичеладой, а на стол поставят уже хорошо знакомые, но никогда не лишние красную икру, сало, соленья и другие деликатесы.

В нашумевшей двухэтажной «Соли» c 12.00 тоже бранчи и специальное новое меню. Если эстетичный джанк-фуд существует, то точно здесь: баобурек с трюфельным соусом и растительным мясом, хотдог с темпурой из палтуса и много чего еще. Не забудьте добавить к заказу алоэ беллини на основе фиточая — и приятно, и полезно.

На этом с бранчами не финал — если вы в районе Тверской, то вам в Noor, сесть поглубже в кресло и заказать русские щи от французского шефа, Давида Эммерле, и пельмени с тремя видами мяса, запивая ароматной Bloody Mary.

Для жителей Пресненского района, да и для остальных, учитывая, что пробок почти нет, тоже есть отличный вариант: c 14.00 до 17.00 в Alma тоже собираются варить щи, жарить пирожки, запекать козью ногу с картофелем и фенхелем, а еще угостят праздничными настойками и наливками. Стоимость обеда новогодняя — 2021 руб.

И еще немного про щи: в #СибирьСибирь шеф-повар Евгений Кузнецов делает суточные с белыми грибами — выдерживает сутки на морозе и томит капусту: вкус, как из русской печки. Еще четыре вариации различных великих русских супов и многое другое можно пробовать с 9 утра.

Для любителей тяжелой артиллерии в плане восстановления однозначно стоит употребить один из раменов в Ku: тонкотсу на свином бульоне, тори пайтан на курином или же сукияки с говядиной и саке. Выбирать предлагают с 12.00.

В другом живом районе, на Пятницкой, в Hachiko 10.00 до 18.00 действуют счастливые часы на морепродукты, а днем 3 числа устроят японское барбекю, во время которого гостям предложат блюда, приготовленные на японском гриле робата (говядину, курицу, креветки, гребешок и другие) по специальной цене. В последние выходные каникул обещают повторить. И там же неподалеку в ближневосточном и инстаграбельном Blau с 10.00 подают мезе сет, искандер кебаб, кюфту с мини картофелем и ревани (турецкий пирог со сметанным муссом и фисташками).

Еще бонус для тех, кто готов образовываться уже прямо сейчас — в «Парнике» в 15.00 проведут паблик-ток с Лео, основателем бразильского кафе, про асаи, Амазонку и жизнь бразильца в Москве. А после предлагают продегустировать бразильские блюда и напитки в кафе Acai Amazon совершенно за просто так.

4-10 января

Недельный дайджест

Вдруг вы в первый понедельник по привычке встали рано, то не волнуйтесь и поезжайте на Патриаршие. Там к 7.00 в Narval уже привезут свежие круассаны, в которые положат скрэмбл с крабом или же лосось с овощами, и подадут сырники со свежими ягодами.

Если же прогуливаетесь по Тверскому бульвару, то сверните в уютный и уэсандеровский «Скорец», где к отлично сваренному фильтр-кофе с 10.00 можно барть «Великий бенедикт от Даши» с яйцом пашот, фетой, шпинатом и авокадо на бриоши с голландским соусом и кунжутом. А в пару к нему — «Игристое размер XL» за 500 руб. Для тех, кто все же до конца бульвара догулял — вам в новый видовой Gentle за кофе и витиеватыми булками-краффинами. Или в Remy на завтрак (они там с 8.00) за японскими панкейками и свежим хлебом.

В этом районе в обед через дорогу от «Скворца», в ресторане № 13 заказывайте octopus сет: тако с осьминогом и осьминога на гриле в паре с бокалом хорошего шампанского — обойдется в 3490 рублей. Ближе к пруду, буквально в квартале, снова завтраки и по специальным ценам — в паназиатском Lotus Room нарядный пашот с крабом и красной икрой всего за 600 руб., например. И почти дверь-в-дверь с ним — минималистичный Pino, открытый с 8.00, который так славится своими десертами. Берите «панеттоне бокс», ведь как раз рождественский сезон сейчас.

Там же, на Патриарших, любителей гор панкейков и яиц Бенедикт с пастрами будут ждать с 14.00 в баре The Bix, где с этим можно управиться под джазовый аккомпанемент.

C 4 по 10 января в Blush будут доступны винные бранчи, в меню свекольные вафли с яйцом пашот, лососем и гуакамоле из яблока (590 р.), воздушные сырники в овсяных хлопьях с лимонным курдом (320 р.) и десертная кукурузная каша с халвой и страчателлой (450 р.). Предложение актуально с 10:30 до 16:00.

С 12.00 в My big love Bar в Нижнем Кисельном действует специальное новогоднее предложение — меню идеальных аккомпанементов к шампанскому. Закуски с икрой, соленья, говяжье ребро на компанию.

В мясном особняке на Трубной, Smoke BBQ, с 12.00 подают сытные завтраки и классное вино, которое помогает выбрать лучший сомелье России 2017 — Евгений Шамов.

Кстати о них же: в титулованной Pizza 22 см на Китай-Городе с 12.00 можно попробовать сразу три новинки, среди которых шефская пицца от Алексей Каневского с фирменными составляющими Smoke BBQ: брискетом, соусом BBQ и легендарными огурцами в бурбоне. Вторая — от дублинской пиццерии Cirillo’s, с моцареллой и итальянскими свиными колбаски, а третья — новогодняя, с хурмой, сливочным соусом, моцареллой, шпинатом и соусом из мёда и маракуйи.

Продолжая пиццевую тематику — в Capito Cafe на Белорусской готовят ее с 12 утра, как и отличные завтраки — cырники, оладьи, яйца на огне, блинчики. Удобно, что есть много столов на большие компании.

В очередь в пиццерию Maestrello на Даниловском можно выстраиваться с 12.00 и на десерт попробовать ароматный яблочный пирог по секретному семейному рецепту дедушки Джулии Маэстрелло. И если хочется самим делать, а потом есть, то как раз с 4 по 8 января в Кофемании-Бармалини будут проходить мастер-классы по лепке пиццы для взрослых.

Если предпочли променаду доставку, то в Ryba собрали одиннадцать сетов стоимостью от 1890 руб. до 5500 руб., некоторые также можно заказать в круглосуточной доставке. С расписанием корнеров в Депо и на рынках можно ознакомиться на сайте. В Veladora новый дроп футболок специально для доставки: их положат к заказам от 3000₽, и дополнят пакетом коктейля Margarita или мини-бутылочкой текилы. Если же оказались на Покровке, то бар работает 17.00-23.00, как и Sesame по соседству — туда за швармами и коктейлями.

И тоже рядом — Охотка, где действует «крабовый проездной». Он обойдется в 200 руб., и откроет крабовый ящик пандоры — можно будет заказывать фаланги краба (на льду или запеченные) в неограниченном количестве за 150 руб/100 гр. Приходить можно к 10.00.

Перебегайте с Покровки на Кривоколенный в «Ладо», где с 12 до 16.00 отдают круассаны, скрэмблы, шакшуку и отличные коктейли.

7 января

Рождественские предложения

В SeaFood Bar на Усачевском с 18.00 до 20.00 пройдет масштабная пивная дегустация. У идейного вдохновителя и владельца заведения Роберта Харви Стабблбайна, помимо фермерских хозяйств «Крымские морепродукты» и «Русская креветка», в Крыму есть партнер — авторская пивоварня. Про производство и про особенности сортов пива владелец приедет рассказать гостям самолично: как выбирали воду и как ее очищают, откуда берут солод и хмель, что такое русский стаут и как варится виноградное пиво, что дает выдержка пенного в дубовых бочках из‑под виски и насколько удачным может быть союз пива и крымских морепродуктов.

В «Матрешке» в Рождество гостей ждет румяная рождественская утка, фаршированная гречкой и грибами, которую разделяет у стола лично бренд-шеф Влад Пискунов. Отличный вариант для компаний от четырех человек, целая утка весом почти два килограмма обойдется всего за 2950 рублей. Заказать блюдо можно на сайте до 6 января, внеся предоплату.

А в приотельном Share предлагают ужин из 5 блюд с рождественским коктейлем в сопровождении живой музыки.