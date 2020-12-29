«Афиша Daily» рассказывает, где можно заказать праздничные блюда на новогодний стол, закуски и соленья на утро первого (и не только) числа, и с чем пить чай на январских каникулах — все с доставкой на дом для себя и близких.

Food Rec. Новогодние наборы с мясом, птицей и овощами

Никита Мальцев и Мария Дмитриева (Kebab Masters) разработали наборы из готовых блюд, которые можно съесть в любой день новогодних праздников. Есть три вида: в «Классическом» (4900 р.) привезут курицу-гриль рисом с шафраном и куркумой, оливье с пастрами из индейки, селедку под шубой с чипсами из пармезана, куриный паштет и морковный кекс; в «Гранд» (6900 р.) положили слабосоленый лосось, ростбиф с картофелем и карамелизированной морковью, паштет из шампиньонов с трюфельной пастой, салат с авокадо, оливье и шоколадный кекс; «Лайт» (5900 р.) с печеной цветной капустой и рисом, роллами с фалафелем, хумусом с арахисом, оливье с сыром халуми, тофу под шубой, салатом с томатами, авокадо и творожным кремом и кунжутным печеньем, — подойдет вегетарианцам. Кроме того, в каждый положат маринованные огурцы, чиабатту и безалкогольное кофейное вино. Наборы рассчитаны на 2-3 человека.

«Эклерная Клер» Красивые десерты для себя и в подарок

Зимних новинок много: появились булочки «У камина» со сливочной карамелью, морской солью и обожженным зефиром (250 р.), имбирные пряники с глазурью из гречишного меда (200 р.), плотный йоркширский кекс к Рождеству с изюм и вишней, вымоченными в темном роме и чае с бергамотом (780 р.), кекс с мандариновым пюре и пастой из фундука (1200 р.), коробка печенья разных форм и вкусов — от шоколадного со специями до лимонного (1650 р). Кроме того, можно приобрести коробку с праздничными новогодними эклерами (от 940 р.) — есть с белым шоколадом и ванилью, горьким шоколадом и банановой карамелью, брусникой и розмарином или имбирем и малиной. Доставка доступна в пределах МКАД.

«13» Небольшое новогоднее меню, для тех, кто не любит выбирать

Шеф-повар ресторана Михаил Геращенко подготовил несколько блюд, которые

отлично впишутся в любое праздничное меню. Салат оливье готовят в двух вариациях: с крабом (1 кг/4500 р.) или с говяжьей грудинкой (1 кг/3500 р.), цыпленка — с черным трюфелем и картофелем с пармезаном (5700 р.), а баранью ногу привезут с овощами, приготовленными на гриле (10000 р). Заказ можно оформить до 30 декабря включительно.

Avocado Queen Блюда с авокадо для истинных любителей суперфуда

В Avocado Queen собрали новогодние наборы для не слишком плотного праздничного ужина. Привезут фирменный салат оливье — разумеется, с авокадо — в виде разобранных ингредиентов, которые нужно выложить в миску и заправить; набор для гуакамоле с большим авокадо, хлебом без глютена и слабосоленым лососем и закуску с авокадо и красной икрой. Главным блюдом может стать подсоленное со специями и травами филе лосося (700-800 г) или целый сибас с лимоном и специями. Оба блюда привезут в сыром виде — их можно приготовить и подать горячими в удобное время. Набор с лососем обойдется в 7500 рублей, с сибасом — в 5000.

Даниловский рынок Продукты с рынка и блюда из разных ресторанов на одном сайте

На сайте доставки Даниловского рынка удобно заказать самые разные блюда, которые специально разработали шефы заведений пространства к Новому году. Без оливье не обошлись, — его тут готовят с говяжьими щечками, ещё есть салат с камчатским крабом, фаршированная овощами форель (1830 р.) или большой рулет из индейки, который нужно запечь самим и подать к столу горячим (1 кг/1150 р). На утро хорошо взять соленья (600 г/635 р.) или овсяный квас живого брожения (256 р). Кроме того, есть пироги с разными начинками, например, с семгой и шпинатом, икра форели или осетра и подарочные корзины: сырная, фруктовая или с орехами. Заказ советуют сделать заранее, первого и второго января — выходные.

«Охотка» Специальное меню и подарочные сумки с морепродуктами

Можно выбрать из трех наборов разных размеров, которые привезут в многоразовой авоське. Внутри малого набора (2000 р.): две рыбные намазки из палтуса и кеты, олюторская сельдь, краб опилио (300 гр.) и слабосоленая кета. В среднем (4000 р.) — также два вида намазок, креветки (350 гр.), икра лосося (140 гр.) и бутылка рислинга. Для большой компании есть соответствующий набор за 6000 рублей — в нем собрали микс позиций из первых двух. Еще несколько новогодних блюд, например, «Мимозу» или сельдь под шубой можно заказать по отдельности. Оформить доставку лучше за день, сделать это можно до конца праздников по телефону на сайте.

«Ладо» Красивые коктейли в стеклянных бутылках для праздничного стола или в подарок

Из меню бара можно выбрать любые коктейли — привезут в красивой коробке с лентой в день заказа. В набор кладут минимум два коктейля (3000 р.) — выбрать можно из 16-и предложенных в меню. Например коктейль «№ 2» замешивают на виноградной водке с рислингом, грушей и щавелем, а «№ 12» на джине с черной смородиной, кокосом и черемухой. Если хотите положить в коробку больше двух — за каждый дополнительный напиток доплатите еще 550 рублей. Доставляют курьерами «Яндекса» — при желании, заказ можно забрать в бистро самостоятельно.

«Рыба моя» Рыба и морепродукты на любой лад

Если вы решили отказаться от мяса в новом году или просто очень любите морепродукты — доставка новогодних блюд из «Рыбы моей» станет хорошим началом 2021. Оливье с креветками, раками и трюфелем (1 кг/2200 р.), «Мимозу» с копченой форелью (1 кг/1800 р.), салат с камчатским крабом (1 кг/5800 р.), заливное из осетрины с соусом из хрена и икрой палтуса (1 кг/2800 р.), селедку под шубой (1 кг/900 р.), стерлядь горячего копчения (500 г/1600 р.), черную (50 г/4350 р.) или красную икру (100 г/1260 р.), сашими из морского гребешка (100 г/860 р.) и десерты от «Медовика» до эклеров с разными начинками, — все следует заказывать за день до желаемой даты доставки. Минимальная сумма — 5000 рублей.

Beer Pairing Большие блюда на компанию и базовые праздничные салаты

Во главе стола предлагают поставить целого молочного поросенка, фаршированного рассыпчатой гречкой и белыми грибами и украшенного мочеными яблоками (5 кг/10 000 р.); утку, запеченную с яблоками (2,2 кг/2700 р.), стерлядь с травами (2 кг/5400 р.), большую индейку (4,5 кг/6000 р.) или свиные копченые ребра (500 г/1300 р). Также в меню найдете все главные новогодние салаты: оливье с раковыми шейками и красной икрой (1 кг/800 р.), классическую сельдь под шубой (500 г/400 р.) или «Мимозу» с горбушей (500 г/600 р). Заказы принимают от 10 000 рублей за два дня до доставки в течение всех новогодних каникул.

DIZENGOF99

В кафе предлагают заказать набор с фирменными закусками на большую компанию — положили фаршированные тунцом яйца, крем из печеных перцев с грецким орехом, тунец с вяленой клюквой и кедровыми орехами, соленья, баклажан с тхиной, хумус, форшмак, питы и бородинский хлеб. Кроме того, в наборе есть заготовки для трех коктейлей: «Кровавая Сара», с манго, маракуйей и корицей и третий — с облепихой ванилью и апельсином — достаточно добавить горячительное и следовать инструкции. За все отдадите 3750 рублей. Также можно собрать посылку из ассортимента праздничных блюд. Берите оливье с пастрами из говядины, салаты: с камчатским крабом или с печеной тыквой и кускусом и табуле с гранатом. Про горячее тоже не забыли — тут запеченная на гриле лопатка ягненка, томленая говяжья лопатка с овощами и утка, запеченная с мандаринами и кардамоном. Заказ можно дополнить фирменной выпечкой от Макса Бабича из питерского бистро «Футура». Любой заказ доставят на дом или предложат забрать самим. При самовывозе сделают скидку 15%!

How to eat Праздничные блюда для веганов

Есть большой выбор позиций, которые подойдут веганам или тем, кто не переносит глютен. Заказывайте веганские пироги с капустой или с яблоком, оливье с тофу или рыбой на выбор, селедку под шубой с веганским майонезом собственного приготовления и два больших безглютеновых кекса на десерт: с клюквой и апельсином или шоколадный с грушей. Все это также можно положить под елку в большой подарочной коробке (500 р.) и подарить близким. Заказ нужно успеть оформить до 13.30 30-го декабря.

J’pan Новогодний бенто и яркие десерты к Рождеству

В небольшом японском бистро радуют новогодним бенто (1590 р.) — на поднос выложат несколько разных блюд. Начать советуют с салата с гребешками, кальмарами и креветками в устричном соусе, затем обратить внимания на ростки редиса и гороха. Следом смело переходите к говядине, которую маринуют сутки в японских специях и добавляют батат и авокадо. Куриные рулетики дополняют моцареллой, онигири — лососем, грибами шиитаке и маринованным бамбуком. Стол хорошо украсить праздничными десертами: муссом с мандарином и юдзу (380 р.), зимней шишкой с шоколадным муссом и фундуком в карамели, тартом с кремом с юдзу, клубникой и меренгой или имбирными пряниками разных форм (350 р).

M2 Organic Сlub Продукты с органической фермы и готовые блюда из них

В ресторане при собственной органической ферме можно заказать салаты, горячие блюда и десерты к новогоднему столу. Предлагают два вида оливье: с куриной грудкой или форелью, запеченную говядину, гуся или цыпленка, картофельный гратен с сыром и десерты, например, заварные булочки с шоколадным кремом и клубничной глазурью (4 шт/440 р). Еще есть ассорти фермерских сыров (1590 р.) или колбас (2100 р.), паштеты из куриной, гусиной и утиной печени 170 г/900 р.) и самые разные продукты от молока и хлеба до джемов и меда — все собственного производства. Заказы на новогодние позиции принимают до 30 декабря включительно.

Meow Bar Алкогольные коктейли на выбор в коробке

Meow Christmas Box — подарочный коктейльный набор, в который входят: авторский бутилированный коктейль Glögg (750 мл) — скандинавский аналог глинтвейна, который можно пить как холодным, так и горячим или новогодний коктейль Clementine 75 (750 мл) на основе джина, игристого и мандариновой содовой. Также в коробку положат праздничную новогоднюю открытку, две небольшие коктейльные рюмки и четыре фирменных костера «Meow Bar». За все отдадите 2500 рублей, заказывайте в директе Instagram.

Regent by Rico Большое новогоднее меню с мясом во главе

Праздничное меню мясного ресторана Regent by Rico доступно для доставки на дом до 14 января. Кроме оливье из быка с голландским пончиком или с языком теленка и яйцом пашот, сельди под шубой, тостов со шпротами и холодца, есть более десяти закусок, двенадцать горячих блюд, например, жареный карп с картофелем и соусом из сметаны (600 г/1500 р.), горячий говяжий язык с хреном со свеклой (100 г/650 р.) или утка запеченная с маринованной сливой, айвой и соусом из мандаринов и десерты: малиновый чизкейк, лимонный тарт или пироги (с вишней, яблоком или абрикосом).

Smoke BBQ Еще больше мясных позиций у вас дома

В новогоднее меню бренд-шеф Алексей Каневский добавил популярные позиции основного меню, которые дымятся, коптятся и румянятся в смокере — целую индейку с мятым картофелем и цитрусовым сливочным маслом (4 кг/6500 р.), утку с пастой из ферментированных бобов и сливовым соусом (2,2 кг/3900 р.), лопатку ягненка с овощами (1,4 кг/2500 р.), свиные ребра (1,3 кг/2500 р.) и брискет с огурцами в бурбоне (4 кг/9000 р) . Кроме того, можно приобрести фирменную бакалею из лавки: соус BBQ (400 р.), домашнюю аджику (450 р.), свежевыпеченный хлеб (300 р.) и картофельный салат с копченой индейкой и красным луком вместо оливье (1 кг/900 р). Новогоднее предложение действует с 1 по 31 декабря, а также на зимних каникулах, начиная со 2 января. Предзаказ просят делать за два дня.

Touch of Matcha Нескучные флекситарианские рецепты

Флекситарианский сет в Touch of Matcha (3900 р.) рассчитан на две персоны и состоит из трех блюд: поке-оливье с лососем, креветками, бобами эдамаме, майонезом из кешью и соусом из кедровых орехов, водоросли под шубой со свеклой с пастой из нори и асафетидой и копченый лосось с соусом с мисо, миндалем, кешью, березовым сиропом и печеными овощами. Каждое блюдо из сета при желании можно заказать отдельно на большую компанию. К Рождеству добавят еще несколько интересных позиций: смузи с бататом, персиком и грушей на березовом соке украшают шоколадными шариками с ягодами и имбирными пряниками (450 р.), а в «Ягодном поке» на рис выкладывают лосось, креветки, черничное пюре, ежевичный соус, свежие ягоды и хрустящий миндаль и кешью (690 р).

Mitzva Bar Еврейские закуски и бутилированные коктейли

Если вдруг ваша бабушка не передала настоящий форшмак, или же вы сами забыли замочить нут для фирменного хумуса, то это не беда — просто закажите намазки для полноценного мезе из бара Mitzva Bar: бабагануш (100 г/140 р.), тарамасалата с щучьей икрой (100 г/180 р.), куриный паштет с инжиром (100 г/140 р.) и другие. Минимальный заказ — от 200 г. А чтобы было чем макать, то смело выбирайте между свежеиспеченной воздушной халой (350 р/шт) или питой (40 р./шт). Если не любите хлеб, то замените его на чипсы из батата (50 г/190 р.). Заодно захватите тихие или игристые коктейли, например, Ezra в шампанской бутылке на основе рома, кордиала из амбыОстрый соус на основе манго, клубники, цитрусовых и игристого вина обойдется в 3300 р., а цветочный и легкий Beautiful Death Society с водкой, соком гуавы, нектаром агавы, соком лимона, грейпфрута, бергамота, лайма и эссенцией бархатца выйдет 2400 р. за 0,5 л. Заказ можно оформить в директе Instagram или в чат-боте.

Two one food religion Набор с горячими блюдами, закусками и диско шарами

В центр стола рекомендуют поставить запеченный рулет из индейки с морковью, шалфеем и клюквенным соусом (1,5 кг) или целого цыпленка, которого запекают с апельсинами и тимьяном (2 шт) — праздничный цитрусовый аромат обеспечен. Также есть террин из кролика с соусом из чернослива (1,5 кг) закуска из запеченных груш с голубым сыром и орехами пекан (6 шт). На десерт можно взять классическое имбирное печенье (300 г) или пряный пирог с корицей, имбирем и сиропом с гвоздикой (1 кг). За весь новогодний сет возьмут 8 888 рублей. Блюда, к слову, при желании можно купить по отдельности. Для создания праздничного настроения, каждый набор дополнят небольшими диско шарами и другими новогодними аксессуарами. Важно не забыть оформить доставку за 48 часов.

«Матрешка» Праздничные блюда с доставкой после Нового года

В ресторане можно найти большой выбор блюд, которые доступны к заказу после Нового года (на главную ночь позиции уже распродали) — при желании можно заказать закуски, салаты, горячее и десерт и вовсе не стоять у плиты в праздники. Советуют обратить внимание на семислойную кулебяку из трех видов рыб (1,5 кг/6900 р.), открытый рыбный пирог (1,3 кг/4900 р.) и авторские закуски на основе классических русских продуктов: щуки, бородинского хлеба или свеклы. Для любителей птицы есть фаршированная гречкой и грибами утка (1,75 кг/3950 р.) — хороший вариант для семьи или компании от четырех человек. Десерты теперь можно заказать в виде больших тортов. Собрали классику: медовик из 48 слоев с нежным кремом из сгущеного молока, «Птичье молоко» со свежей малиной, и хрустящие коржи «Наполеона» — за килограмм любого отдадите 3500 рублей. Из сладкого также есть ассорти из небольших пирожных (1990 р.), если хочется пробовать разное. Заказы принимают минимум за три дня до мероприятия. При самовывозе из ресторана сделают скидку 20%.

«Оджахури» Большой выбор шашлыков из мяса и рыбы и грузинские закуски