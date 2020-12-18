Устричный суп в Seafood Bar, целая рыба в соли в элегантной «Рыбе моей», отличные круассаны и 15 видов хлеба в «Печорине», знаменитая пастрами от гастросквота «ЦЕХ» — «Афиша Daily» о недавно открывшихся заведениях Москвы.

Seafood Bar Крымские устрицы на Усачевском рынке

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Что? У главного входа Усачевского рынка открылся корнер со свежими морепродуктами Seafood Bar. Устрицы, мидии и рыбу привозят с собственной фермы в Крыму. Позже к ним добавят живых креветок в аквариуме, которые пока закупают у других поставщиков. В следующем году Seafood Bar должен стать сетью, а точка на Усачевском будет флагманской. Кто? Корнер запустил Роберт Харви Стабблайн — владелец ферм «Крымские морепродукты» и «Русская креветка» и по совместительству поставщик морепродуктов в московские рестораны. До Seafood Bar он занимался развитием ресторана «Клево» вместе с Аркадием Новиковым. Бренд-шефом стал Виктор Белей, который шефствовал в Uhvat. Что есть? В первую очередь нужно попробовать устрицы либо с малиновым понзу и томатным сорбетом (290 р./шт.), либо запеченные с чеддером (360 р./шт.). Из них же с добавлением сливок готовят устричный суп с водорослями вакамеСъедобные водоросли родом из Азии, имеющие вид тонких зеленых пластин с нежным и сладковатым вкусом. — очень сытное блюдо. В меню есть севиче из гребешка (620 р.) с пюре из батата и брокколи — вкус заправки не слишком яркий, что позволяет оценить свежесть самой рыбы. Для легкого перекуса стоит взять салат с креветками и чили (690 р.) или что‑нибудь из меню завтраков, которое действует весь день: пшеничный тост на закваске (его пекут на месте в небольшой электрической печи) с авокадо, раковыми шейками и яйцом пашот (530 р.) или омлет с соусом из креветок (490 р.). Что пить? Барное меню открывает раздел с игристым вином и шампанским, цены на которые начинаются с 390 рублей за бокал и 1950 за бутылку. Следом большой блок с белыми винами, несколько позиций красных и крафтовое пиво из Крыма (310 р.). Сладких безалкогольных напитков, кофе и чая нет.

Адрес Усачева, 26, Усачевский рынок Время работы пн-вс 8.00–22.00 Средний чек 1500 р.

«Рыба моя» Третья часть рыбной истории от Perelman People

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Что? Третья по счету «Рыба моя» (не считая корнера в «Депо») заняла двухуровневое пространство на Славянской площади, где когда‑то находилось легендарное Prado Café. На первый взгляд кажется, что ресторан получился самым торжественным из всех — хотя, возможно, атмосферу праздничности сейчас ему придает новогоднее убранство: сам интерьер выполнен в спокойных терракотовых, бежевых, глубоких синих и зеленых тонах. Кто? Новая «Рыба моя», как и предыдущие, принадлежит ресторатору Владимиру Перельману. Его партнером в этом проекте стал бессменный бренд-шеф всех ресторанов холдинга Perelman People Дмитрий Париков. Что есть? Главных блюд в новом заведении два. Первое — запеченная в соли рыба, которую торжественно к столу привозят на специальной тележке, а затем на глазах у гостя фламбируют (поливают солевой кокон алкоголем и поджигают, таким образом доводя блюдо до готовности. — Прим. ред.) и сервируют. Таким методом могут приготовить целый сибас, филе форели и дорадо (все три — 990 р.). На той же тележке привозят тунца (990 р.) — и это второй гвоздь программы, разлетающийся по инстаграму: из него могут приготовить стейк татаки с арбузной редькой и васаби, тартар с авокадо или карпаччо. Порции большие, поэтому эти блюда можно спокойно заказывать на двоих. Остальное меню сильно схоже с ассортиментом других «Рыб»: ледяная витрина, роллы, приготовленные на гриле морепродукты, основные блюда и много чего еще. Что пить? Винная карта занимает добрых восемь страниц мелким шрифтом — ее составил Григорий Подрезов (ранее — шеф-сомелье Bosco Café): здесь и классика со всего мира, и молодые виноделы, и натуралка с биодинамикой. За смешанные напитки отвечает Стас Киреев, и, кстати, безалкогольные коктейли — тотально его заслуга. И еще… Говорят, что в следующем году на минус первом этаже ресторана заработает музыкальное бистро, куда каждые две недели будут приезжать с гастролями приглашенные шефы.

Адрес Славянская пл., 2/5/4, стр. 3 Время работы пн-вс 12.00–23.00 Средний чек 1500–2500 р. Соцсети Instagram

«Печорин» Возвращение пекарни в Хамовники

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Что? Новая лавка с ремесленным хлебом, выпечкой и горячими напитками заработала на первом этаже Усачевского рынка. Здесь можно купить более пятнадцати видов хлеба, выпечку и десерты к праздникам или выпить чай с одними из лучших круассанов в городе. Кто? Основатель Роман Мамаев — бас-гитарист группы «Несчастный случай» — начинал вместе с Романом Буняковым под брендом «Главхлеб». Что есть? На месте удобно съесть хрустящий круассан: классический (125 р.), шоколадный (240 р.) или миндальный (240 р.); шведскую булочку с кардамоном (125 р.), слойку с грецкими орехами и соленой карамелью (200 р.) или бейгл с изюмом и корицей (160 р). Кроме того, есть пирожные — например, картошка (270 р.), цитрусовый тарт (280 р.) или эклеры с разными начинками (280 р). С собой берите хлеб — тут его более пятнадцати видов: от бриоши (350 р.) до хлеба с кедровыми орехами и розмарином (490 р.) или с коноплей (470 р). Любой можно бесплатно продегустировать перед покупкой на рынке или оформить доставку онлайн. Из новогодних новинок предлагают пробовать панеттоне с цукатами из апельсинов, изюмом и горьким шоколадом (2500 р.), рулет «Полено» с начинкой из мандарина, маракуйи и ганашем с лемонграссом (340 р.) или рассыпчатое печенье из слоеного теста с сахаром (220 р). Что пить? Кроме классических кофейных напитков (обжарщик Torrefacto), приготовят мокко с кайенским перцем, мускатным орехом и корицей, латте с соленой карамелью или несколько вариантов горячего чая с фруктами: например, с облепихой и грушей или грейпфрутом и смородиной — за каждый отдадите 300 рублей.

Адрес Усачева, 26, Усачевский рынок Время работы пн-вс 8.00–22.00 Средний чек 500 р. Соцсети Instagram

Гастросквот «Цех» Мясная лавка от команды «Юности» теперь на Даниловском рынке

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Что? На Даниловском заработал корнер-гастросквот «Цех». Основатели, шеф-повар Людмила Яковенко (My Big Love Bar) и Никита Лаптев («Юность», «Воронеж») решили основать гастросквот почти что сразу после закрытия кафе «Юность», где и работали вместе. Изначально проект существовал только в формате сайта, где можно было заказать весь ассортимент, а также оформить подписку на «Мясной клуб». Последняя представляет собой членство длиной в шесть, три или две недели, к которому вы можете присоединиться в любой момент. Каждую неделю вам будут доставлять наборы из мясных блюд по 1,5–2 кг, упакованных под вакуумом и с рекомендациями по приготовлению. Теперь же у «Цеха» есть полноценная лавка с большой витриной и обновляющимся мясным меню. Что есть? За знаменитую копчено-вареную грудинку пастрами попросят 250 р. за 100 г., копченые джерки из свинины обойдутся 220 р. за 50 г., говяжьи колбаски с сыром — 140 р. за 100 г. А если еще не придумали, что накрыть на новогодний стол, то можно взять праздничное мясное ассорти — 960 р. за 500 г. Все аккуратно завакуумируют и красиво упакуют. Если взять свежий хлеб или круассан в лавках по соседству, то можно за минуту сочинить себе весьма гастрономичный и очаровательный в своей простоте перекус.