Раньше многие из нас улетали зимовать в страны Азии. Жареный рис — универсальное блюдо во всех странах той части — от Таиланда до Японии. В его приготовлении гораздо больше важных нюансов, чем может показаться на первый взгляд. «Афиша Daily» поговорила с Никитой Рендино, шеф-поваром японского Lucky Izakaya Bar, и выяснила, в чем же они заключаются.

Никита Рендино Шеф-повар Lucky Izakaya

Рис — всему голова Правильный жареный рис в готовом виде, независимо от начинки, должен быть золотистым и довольно рассыпчатым.

Самое важное — сам рис и то, как вы его приготовите еще до обжаривания. Мы в Lucky Izakaya используем японский рис для суши, сорта «Акита Комачи» Отличается непрозрачностью, глянцем, ароматом, клейкостью и упругостью зерен. Остается эластичным и мягким даже после того, как остывает. В истории создания этого риса более 10 лет работы исследовательского сельскохозяйственного института. Название «Акита Комачи» происходит от имени знаменитой красавицы и поэтессы эпохи Хэйан (VIII–XII века) — Оно-но Комачи. . Но дома я обычно готовлю из риса жасмин или даже круглозерного краснодарского. Вообще, чтобы понять принцип выбора риса, нужно осознать только одну вещь: все сорта отличаются между собой количеством крахмала и степенью шлифовки. Для обжаривания подходят все шлифованные варианты с умеренным или низким содержанием крахмала. Главное — не пытаться приготовить азиатский рис, например, из сортов для ризотто, таких как арборио или карнароли.

Любой рис лучше предварительно замочить в воде на два часа или больше (можно даже на ночь). После этого рис следует очень старательно промыть — наберитесь терпения и посвятите этому хотя бы пять минут. Так мы сначала подготовим его к варке, так как проточная вода избавляет рис от лишнего крахмала.



Если у вас дома есть мультиварка — прекрасно, варить рис лучше всего в режиме «на пару». В случае, если крупу предварительно замачивали, на это уйдет не больше двадцати минут. Без специальной техники тоже можно обойтись: готовьте в кастрюле под крышкой на медленном огне.

Многие допускают ошибку на этапе добавления к рису воды перед варкой, тем самым перебарщивая с ней. На деле рис уже вобрал в себя воду при замачивании, а значит, теперь ему нужно не так много, чтобы стать уже готовым полностью. Как правило, достаточно, чтобы уровень воды над рисом был высотой с ширину указательного пальца.

Насыщение риса вкусом

© Lucky Izakaya Bar

Конечно, можно пожарить и просто отваренный в подсоленной воде рис и заправить его соусом в самом конце, перед добавлением начинки.

Но если вы используете рис для суши, то я рекомендую заправить его сразу после варки. В заправке обычно присутствует сахар, который при обжарке способствует карамелизации риса и образованию золотистой корочки.



Универсального рецепта заправки у меня нет, да и вообще этим важным делом в ресторане обычно занимается отдельный человек — «сушист», и у каждого свои секреты заправки. Но если разложить на вкусовые профили заправленный рис, то там будут сладкий, кислый и соленый вкус с преобладанием первого. Обычно заправка состоит из сахара, соли, рисового уксуса хорошего качества и мирина Сладкое рисовое вино. Все это уже можно найти в супермаркетах. Нужно просто все смешать, дождаться, пока растворятся соль и сахар, и обязательно попробовать, чтобы убедиться, что это действительно тот вкус, который вы хотите придать рису. При необходимости балансируйте соль сахаром и наоборот и не переборщите с кислотой (то есть с уксусом). Важно заправлять именно горячий рис.

Дайте рису остыть

После заправки риса не торопитесь его жарить. Да, процесс правильного приготовления занимает больше времени, чем можно было бы предположить, но это того стоит! Вернемся к химии: если начать жарить еще горячий рис, продолжится выделение крахмала, и в результате велик шанс получить кашу вместо рассыпчатого риса. Его нужно сначала остудить. Поэтому после заправки переложите крупу в широкую емкость, разровняйте по дну и оставьте сначала при комнатной температуре, а потом уберите в холодильник, не закрывая крышкой. Дождитесь полного остывания и образования небольшой корочки сверху. Все эти шаги можно сделать заранее.

Наконец-то можно жарить!

Прежде всего нужно определиться, на чем именно жарить. В Азии и в ресторанах обычно рис готовят на теппанеНагреваемая до высокой температуры широкая поверхность из нержавеющей стали. . В домашних условиях лучше всего подойдет чугунная сковорода. Во-первых, у чугуна тоже высокая теплопроводность, а во-вторых, во время приготовления рис нужно интенсивно мешать и лучше это делать металлической лопаткой. Последнее неизбежно приведет к порче антипригарного покрытия, поэтому сковороды с ним лучше не использовать. Сковороды из нержавеющей стали тоже не подойдут, так как предназначены больше для приготовления блюд с жидкой составляющей — соусом, бульоном и так далее.

Сначала нужно хорошо нагреть сковороду с растительным маслом. Я использую подсолнечное с добавлением кунжутного. Оливковое здесь не подойдет, так как обладает довольно ярким вкусом. Кунжутное — напротив, сделает вкус блюда еще более «азиатским», ведь используется в этой части света повсеместно.

© Lucky Izakaya Bar

01 Когда масло раскалилось, выложите холодный рис и разровняйте его как блин. Готовить лучше на среднем огне, чтобы рис не пригорел, — не стоит забывать, что мы заправляли его сахаром. 02 Спустя несколько минут, когда нижняя часть «блина» поджарилась и покрылась легкой золотистой корочкой, постарайтесь аккуратно перевернуть его полностью. Если не получится — не беда, просто сделайте это частями. 03 Затем, когда с обратной стороны тоже появится корочка, начните интенсивно мешать и готовьте еще одну-две минуты. На этом и следующем этапах важно все делать быстро, поэтому пригодится сноровка.

В конце готовый рис нужно еще раз заправить, чтобы сделать вкус более насыщенным. Ключевый компонент здесь — соевый соус. Но не стоит заправлять рис только им, так как его вкус в чистом виде, как правило, очень концентрированный и соленый. Лучше предварительно сбалансировать его небольшим количеством воды, сахара и парой капель сока лайма или лимона. Вместе с заправкой можно добавить специи по вкусу и после этого хорошо перемешать.

Важная добавка

Почти всегда в жареный рис добавляют яйцо. Никак подготавливать его заранее не нужно, и жарить его можно в той же сковороде — просто немного уменьшите огонь и отодвиньте рис в сторону, освободив примерно половину поверхности тары. Разбейте на нее яйцо, интенсивно перемешайте белок с желтком и, продолжая мешать, доведите до консистенции скрэмбла. Затем просто смешайте яйцо с рисом.

Начинка

Здесь масса вариантов: начиная от просто риса с яйцом, до риса с курицей, морепродуктами, свининой, овощами — например, с кукурузой и капустой пак-чой. В зависимости от того, какую вы выбираете начинку, будет отличаться время, когда следует приступить к ее подготовке. Курицу и мясо лучше заранее замариновать, а перед приготовлением риса — пожарить, чтобы потом просто порезать и добавить к основной части.

Морепродукты же можно начать готовить одновременно с жаркой риса. Главное — предварительно полностью их разморозить, обсушить и пожарить на раскаленной сковороде с маслом и соусом по желанию.

Финальные штрихи Перед подачей добавьте свежую мелко нарубленную зелень — например, зеленый лук и кусочек сливочного масла. Еще раз перемешайте и незамедлительно подавайте на стол. Для украшения и текстуры готовое блюдо можно присыпать кунжутом и, например, хрустящим луком.

Повторяем главное