Крабовый проездной в «Охотке», коктейли с пивом в BN, рапы и крафт в ярком Wrap Kebab и 888 вариантов джин-тоников в провокационном «Йух» — «Афиша Daily» о недавно открывшихся заведениях Москвы.

Охотка

Вторая точка демократичной рыбной сети на «Брикет Маркете»

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Что?

На пятом этаже «Цветного» по соседству с винотекой Novaya заработала вторая «Охотка» после пространства на Маросейке. Для ресторана в «Брикете» архитекторы из бюро Saga разработали световые инсталляции, которые создают ощущение бликов на воде — это поможет быстрее сориентироваться и отыскать нужное место.

Кто?

Идеологи проекта — рестораторы Николай Акулич и Анна Акулич вовлечены во все рабочие процессы: от вылова дикой рыбы в акватории Охотского моря до ее доставки в ресторан и приготовления. Концепт-шефом стал Николай Бакунов (Duran bar, Erwin Река.Море.Океан, «Крабоlove»).

Что есть?

В коротком меню собрали самые популярные блюда флагманского проекта: магаданские креветки с разными соусами, например, со сливками (490 р.) или узбекскими томатами (490 р.), корюшку во фритюре (280 р.), тунца с кольраби и сладким соусом (430 р.), пасту из цукини с морепродуктами (470 р.) и наваристый том-ям (390 р).

Есть небольшой раздел с «море-догами» — в мягкую бриошь кладут разные начинки с рыбой во главе. Всего есть пять вариаций: с палтусом (320 р.), с треской (290 р.), с кетой (290 р.), с крабом (460 р.) и новичок: с говядиной (420 р.) — если рыба не по душе. К слову, начинки и соуса не жалеют, поэтому таким блюдом можно полноценно перекусить. Любой удобно взять с собой или съесть на ходу.

Что пить?

Есть кисель из морошки (180 р.), травяные чаи, например, с липой, мятой и плодами калины (100 р.) и домашние лимонады из северных ягод (150 р). Алкогольные напитки берите в соседней винотеке — первую неделю работы «Охотки» при покупке любого «море-дога» бокал игристого отдадут дешевле — за 250 рублей вместо 350.

Адрес Цветной бульвар, 15с1 (Универмаг «Цветной», 5 этаж)
Время работы пн–сб 10.00–22.00, вс 11.00–22.00
Средний чек 700 р.
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BN

Блюда на азиатский манер и коктейли на пиве

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Что?

На Малой Сухаревской заработал новый ресторан BN. Дизайнеров не раскрывают, но узнать о них больше не захотелось — новых решений здесь не найти. Днем в пространстве много света благодаря большим окнам, вечером же оставляют небольшое теплое освещение, располагающее к неторопливому ужину.

Кто?

Место открыл бизнесмен Армен Фирджанов (совладелец сети гастробаров Lambic Brasserie). Бренд-шеф Дмитрий Кишов раньше трудился в «Фаренгейте», White Rabbit, «Белуге».

Что есть?

В меню можно найти разделы с закусками, салатами, супами, блюдами из мяса и отдельно — из рыбы, несколько гарниров и десертов. Откровений тут нет — готовят татаки из тунца (590 р.), тартар из лосося (550 р.), баклажан на гриле с мисо и тофу (450 р.) картофель с белыми грибами и муссом из пармезана (580 р.), греческий салат (400 р.) и мидии с соусом из голубого сыра или томатным (750 р). Некоторые блюда неожиданно острые — например, в брускетту с печеными овощами не пожалели чили, но прописать это в меню забыли.

Из интересного есть паста с копченым лососем и щучьей икрой (690 р.), салат с хурмой, авокадо креветками и физалисом (600 р.) и нежный стейк из судака с цукини и песто. На десерт подают вафли с кокосовым кремом (370 р.), чизкейк (450 р.) или рулет с ягодами (400 р).

Что пить?

В пивной карте собрали более сорока позиций бутылочно, баночного и разливного пенного. Кроме того, есть вина по бутылкам или бокалам из Италии, Франции и Новой Зеландии, шесть авторских коктейлей, в том числе на пиве: с джином, лимоном и вишневым элем или пивом, манго и кокосовым ликером — каждый обойдется в 450 рублей.

Адрес Малая Сухаревская пл., 8
Время работы пн–вс 12.00–23.00
Средний чек 1500-2000 р.
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Wrap Kebab

Рапы, кебабы и пиво на Маросейке

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Что?

Небольшой и яркий проект примастился на гастрономичной и шумной Маросейке, который легко ищется по расписанной граффити стене. Внутри — светлое белое пространство с яркими диванами, стальной витриной и открытой кухней. Из важного — в каждом диване по две розетки, здесь совсем не против коворкингов и ноутбуков на столах по соседству с едой, а очень даже за.

Кто?

Открытием занималась команда ресторатора Эдуарда Стерликова, известного по ныне закрывшемуся ресторану «Вечные французы» и еще одному месту на Китай-городе Jis Asian Bistro & Wine 2.0

Что?

Готовят десять видов «рапов» со смешными названиями типа «Да, точно веганская» и «Сочный, восточный». Симпатию в них вызывает даже не столько начинка, сколько домашняя лепешка — предлагают выбирать из пшеничной, шпинатной и бездрожжевой. По текстуре и вкусу очень напоминает ближневосточную и упругую лаффу, которая пропитывается «на ура», и при этом не рвется как обычный лаваш.

Десятым кебабом идет самосборный «Как ты любишь», куда можно добавить любые топпинги на свой вкус. Их есть целых двенадцать — битые огурцы (50 р.), халапеньо (70 р.), брынза (90 р.) и другие. Кебаб можно выбрать говяжий (180 р.) или куриный (90 р.) , или же вообще заменить на обычную курицу (90 р.) и веган котлету (40 р.). Соусы тоже можно миксовать из семи разных вариантов, за которые попросят 50 р.

Из девяти разновидностей всеобщий любимец — «Asian Style» с цыплёнком терияки, битыми огурцами и спайси майо. Цыпленок получается сочным и мягким засчет маринада, и отлично сочетается со слайсами пряных огурцов и соломкой свежего салата айсберг. Начинки не жалеют, но кладут явно не столько, сколько показывают на постах в инстаграме. Кстати, если будете есть в заведении предложат тарелку и вилку, чтобы ничего не осталось не съеденным. Вообще советуем брать разные рапы, делиться с друзьями и экспериментировать с начинками.

Что пить?

Из горячих напитков есть марокканский чай (170 р.) очень приличный кофе (110-190 р.) и даже матча латте (250 р.). Из алкогольного — три вида пива на кранах (190-250 р.).

Адрес Маросейка, 4/26 стр. 1
Время работы пн–вс 10.00–23.00
Средний чек 500 р.
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Йух

Бар на Покровке с демократичными ценами, азиатской едой и громкой музыкой

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Что?

Бар с громким названием «Йух» занял помещение на месте существовавшего долгие годы ресторана MI PIACE, закрывшегося с началом пандемии. Идея проекта навеяна создателям размышлениями о том, что же хочется людям в Москве под конец этого непростого года. По их мнению — это возможность недорого выпить и поесть без лишних «декораций», не отвлекаясь на замысловатые интерьеры, созданные известными дизайнерами.

Цены на еду и напитки — демократичны и до 19:00 существенно ниже (левая колонка в меню), чем после 19:00 (правая колонка в меню). Эта система пока действует даже в выходные, что особенно радует гостей.

Стремясь минимизировать временные и финансовые затраты на открытие, облик помещения переделывали не полностью, оставив, например, нетронутым пол, деревянные панели на стенах и потолке. Мебель собрали из других закрывшихся проектов создателей, хрустальные люстры над баром покупали на «Авито», а часть стен искусственно «состарили» с помощью художников.

В «Йух» два зала, и первый, на наш взгляд, более уютный и камерный. Во втором громче играет музыка, а в интерьере довольно много не связанных между собой элементов, разных по стилю. Создатели уверяют, что еще будут над ним работать.

Кто?

Баром управляют Александр Тойкин (KetchUp, Extra Virgin, Rolling Stone bar) и Евгений Ким (Buddha Bar, Rolling Stone bar). Меню придумывал Марк Акбари («Сибарит», «МясаВина!»), а шеф-повар здесь — Николай Архипов («Мандарин Лапша и утки», «Луч»).

Что есть?

Кухня здесь азиатская, акцент делают на закусках, которые рекомендуют заказывать «в стол» и есть руками или палочками: открытые роллы с лососем и тунцом, маринованные древесные грибы, помидоры черри в томатном понзу, роти с осьминогом, угрем или говядиной, разные виды креветок.

Основные блюда тоже есть, и порции, несмотря на демократичные цены, довольно внушительные. Например, можно заказать осьминога и получить два щупальца с зеленой фасолью и скрэмблом в придачу.

Почти все, что есть в меню, так или иначе уже могло встречаться вам в разных заведениях, и здесь этого не стесняются, а просто готовят то, что нравится многим.

Что пить?

На первой странице барной карты — конструктор джин-тоников. В нем три раздела: джин, тоник и украшение. Здесь сами настаивают на разных ингредиентах российский джин, а тоники используют только от Rocket Tonic. Коктейль вы «собираете» сами. К примеру, можно выбрать джин, настоянный на острых специях, к нему — травяной тоник и цитрусы в качестве добавки. Всего с текущим количеством джинов, тоников и гарниров можно сделать 888 вариантов джин-тоников.

Помимо этого за баром еще около 50 видов из разных стран мира, и говорят, что коллекция будет пополняться.

Если к джину по каким‑то причинам симпатии не испытываете, на помощь придет коктейльная классика вроде «Кровавой Мэри», Aviation или «Гимлета» или очень демократичная винная карта.

Адрес Покровка, 16
Время работы пн–пт 12.00–23.00, сб-вс 14:00–23:00
Средний чек 1500 р.
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