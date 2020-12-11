Крабовый проездной в «Охотке», коктейли с пивом в BN, рапы и крафт в ярком Wrap Kebab и 888 вариантов джин-тоников в провокационном «Йух» — «Афиша Daily» о недавно открывшихся заведениях Москвы.

Охотка Вторая точка демократичной рыбной сети на «Брикет Маркете»

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Что? На пятом этаже «Цветного» по соседству с винотекой Novaya заработала вторая «Охотка» после пространства на Маросейке. Для ресторана в «Брикете» архитекторы из бюро Saga разработали световые инсталляции, которые создают ощущение бликов на воде — это поможет быстрее сориентироваться и отыскать нужное место. Кто? Идеологи проекта — рестораторы Николай Акулич и Анна Акулич вовлечены во все рабочие процессы: от вылова дикой рыбы в акватории Охотского моря до ее доставки в ресторан и приготовления. Концепт-шефом стал Николай Бакунов (Duran bar, Erwin Река.Море.Океан, «Крабоlove»). Что есть? В коротком меню собрали самые популярные блюда флагманского проекта: магаданские креветки с разными соусами, например, со сливками (490 р.) или узбекскими томатами (490 р.), корюшку во фритюре (280 р.), тунца с кольраби и сладким соусом (430 р.), пасту из цукини с морепродуктами (470 р.) и наваристый том-ям (390 р). Есть небольшой раздел с «море-догами» — в мягкую бриошь кладут разные начинки с рыбой во главе. Всего есть пять вариаций: с палтусом (320 р.), с треской (290 р.), с кетой (290 р.), с крабом (460 р.) и новичок: с говядиной (420 р.) — если рыба не по душе. К слову, начинки и соуса не жалеют, поэтому таким блюдом можно полноценно перекусить. Любой удобно взять с собой или съесть на ходу. Что пить? Есть кисель из морошки (180 р.), травяные чаи, например, с липой, мятой и плодами калины (100 р.) и домашние лимонады из северных ягод (150 р). Алкогольные напитки берите в соседней винотеке — первую неделю работы «Охотки» при покупке любого «море-дога» бокал игристого отдадут дешевле — за 250 рублей вместо 350.



Адрес Цветной бульвар, 15с1 (Универмаг «Цветной», 5 этаж) Время работы пн–сб 10.00–22.00, вс 11.00–22.00 Средний чек 700 р. Соцсети Instagram

BN Блюда на азиатский манер и коктейли на пиве

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Что? На Малой Сухаревской заработал новый ресторан BN. Дизайнеров не раскрывают, но узнать о них больше не захотелось — новых решений здесь не найти. Днем в пространстве много света благодаря большим окнам, вечером же оставляют небольшое теплое освещение, располагающее к неторопливому ужину. Кто? Место открыл бизнесмен Армен Фирджанов (совладелец сети гастробаров Lambic Brasserie). Бренд-шеф Дмитрий Кишов раньше трудился в «Фаренгейте», White Rabbit, «Белуге». Что есть? В меню можно найти разделы с закусками, салатами, супами, блюдами из мяса и отдельно — из рыбы, несколько гарниров и десертов. Откровений тут нет — готовят татаки из тунца (590 р.), тартар из лосося (550 р.), баклажан на гриле с мисо и тофу (450 р.) картофель с белыми грибами и муссом из пармезана (580 р.), греческий салат (400 р.) и мидии с соусом из голубого сыра или томатным (750 р). Некоторые блюда неожиданно острые — например, в брускетту с печеными овощами не пожалели чили, но прописать это в меню забыли. Из интересного есть паста с копченым лососем и щучьей икрой (690 р.), салат с хурмой, авокадо креветками и физалисом (600 р.) и нежный стейк из судака с цукини и песто. На десерт подают вафли с кокосовым кремом (370 р.), чизкейк (450 р.) или рулет с ягодами (400 р). Что пить? В пивной карте собрали более сорока позиций бутылочно, баночного и разливного пенного. Кроме того, есть вина по бутылкам или бокалам из Италии, Франции и Новой Зеландии, шесть авторских коктейлей, в том числе на пиве: с джином, лимоном и вишневым элем или пивом, манго и кокосовым ликером — каждый обойдется в 450 рублей.

Адрес Малая Сухаревская пл., 8 Время работы пн–вс 12.00–23.00 Средний чек 1500-2000 р. Соцсети Instagram

Wrap Kebab Рапы, кебабы и пиво на Маросейке

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Что? Небольшой и яркий проект примастился на гастрономичной и шумной Маросейке, который легко ищется по расписанной граффити стене. Внутри — светлое белое пространство с яркими диванами, стальной витриной и открытой кухней. Из важного — в каждом диване по две розетки, здесь совсем не против коворкингов и ноутбуков на столах по соседству с едой, а очень даже за. Кто? Открытием занималась команда ресторатора Эдуарда Стерликова, известного по ныне закрывшемуся ресторану «Вечные французы» и еще одному месту на Китай-городе Jis Asian Bistro & Wine 2.0 Что? Готовят десять видов «рапов» со смешными названиями типа «Да, точно веганская» и «Сочный, восточный». Симпатию в них вызывает даже не столько начинка, сколько домашняя лепешка — предлагают выбирать из пшеничной, шпинатной и бездрожжевой. По текстуре и вкусу очень напоминает ближневосточную и упругую лаффу, которая пропитывается «на ура», и при этом не рвется как обычный лаваш. Десятым кебабом идет самосборный «Как ты любишь», куда можно добавить любые топпинги на свой вкус. Их есть целых двенадцать — битые огурцы (50 р.), халапеньо (70 р.), брынза (90 р.) и другие. Кебаб можно выбрать говяжий (180 р.) или куриный (90 р.) , или же вообще заменить на обычную курицу (90 р.) и веган котлету (40 р.). Соусы тоже можно миксовать из семи разных вариантов, за которые попросят 50 р. Из девяти разновидностей всеобщий любимец — «Asian Style» с цыплёнком терияки, битыми огурцами и спайси майо. Цыпленок получается сочным и мягким засчет маринада, и отлично сочетается со слайсами пряных огурцов и соломкой свежего салата айсберг. Начинки не жалеют, но кладут явно не столько, сколько показывают на постах в инстаграме. Кстати, если будете есть в заведении предложат тарелку и вилку, чтобы ничего не осталось не съеденным. Вообще советуем брать разные рапы, делиться с друзьями и экспериментировать с начинками. Что пить? Из горячих напитков есть марокканский чай (170 р.) очень приличный кофе (110-190 р.) и даже матча латте (250 р.). Из алкогольного — три вида пива на кранах (190-250 р.).

Адрес Маросейка, 4/26 стр. 1 Время работы пн–вс 10.00–23.00 Средний чек 500 р. Соцсети Instagram

Йух Бар на Покровке с демократичными ценами, азиатской едой и громкой музыкой

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Что? Бар с громким названием «Йух» занял помещение на месте существовавшего долгие годы ресторана MI PIACE, закрывшегося с началом пандемии. Идея проекта навеяна создателям размышлениями о том, что же хочется людям в Москве под конец этого непростого года. По их мнению — это возможность недорого выпить и поесть без лишних «декораций», не отвлекаясь на замысловатые интерьеры, созданные известными дизайнерами. Цены на еду и напитки — демократичны и до 19:00 существенно ниже (левая колонка в меню), чем после 19:00 (правая колонка в меню). Эта система пока действует даже в выходные, что особенно радует гостей. Стремясь минимизировать временные и финансовые затраты на открытие, облик помещения переделывали не полностью, оставив, например, нетронутым пол, деревянные панели на стенах и потолке. Мебель собрали из других закрывшихся проектов создателей, хрустальные люстры над баром покупали на «Авито», а часть стен искусственно «состарили» с помощью художников. В «Йух» два зала, и первый, на наш взгляд, более уютный и камерный. Во втором громче играет музыка, а в интерьере довольно много не связанных между собой элементов, разных по стилю. Создатели уверяют, что еще будут над ним работать. Кто? Баром управляют Александр Тойкин (KetchUp, Extra Virgin, Rolling Stone bar) и Евгений Ким (Buddha Bar, Rolling Stone bar). Меню придумывал Марк Акбари («Сибарит», «МясаВина!»), а шеф-повар здесь — Николай Архипов («Мандарин Лапша и утки», «Луч»). Что есть? Кухня здесь азиатская, акцент делают на закусках, которые рекомендуют заказывать «в стол» и есть руками или палочками: открытые роллы с лососем и тунцом, маринованные древесные грибы, помидоры черри в томатном понзу, роти с осьминогом, угрем или говядиной, разные виды креветок. Основные блюда тоже есть, и порции, несмотря на демократичные цены, довольно внушительные. Например, можно заказать осьминога и получить два щупальца с зеленой фасолью и скрэмблом в придачу. Почти все, что есть в меню, так или иначе уже могло встречаться вам в разных заведениях, и здесь этого не стесняются, а просто готовят то, что нравится многим. Что пить? На первой странице барной карты — конструктор джин-тоников. В нем три раздела: джин, тоник и украшение. Здесь сами настаивают на разных ингредиентах российский джин, а тоники используют только от Rocket Tonic. Коктейль вы «собираете» сами. К примеру, можно выбрать джин, настоянный на острых специях, к нему — травяной тоник и цитрусы в качестве добавки. Всего с текущим количеством джинов, тоников и гарниров можно сделать 888 вариантов джин-тоников. Помимо этого за баром еще около 50 видов из разных стран мира, и говорят, что коллекция будет пополняться. Если к джину по каким‑то причинам симпатии не испытываете, на помощь придет коктейльная классика вроде «Кровавой Мэри», Aviation или «Гимлета» или очень демократичная винная карта.