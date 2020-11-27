Борщ с гранатовым соком в обновленном Ladurée à-la Russe, домашняя паста в Osteria Unica, мезе и идеальный брискет в Sybarite — «Афиша Daily» о недавно открывшихся заведениях Москвы.

Ladurée à-la Russe Русская кухня и французские десерты на Никольской

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Что? Известная сеть французских кондитерских Ladurée — теперь с русским акцентом. Первое, на что обращаешь внимание, — интерьер: в трех роскошных залах изображены фрагменты афиш театральных сезонов Сергея Дягилева и наброски художника Льва Бакста. С яркой подсветкой улицы Никольской и величественной елкой за окном ресторана получается сказочная атмосфера. Следующее важное изменение — меню с блюдами на стыке русской и французской кухонь. Кто? Все изменения доверили Александру Раппопорту. Из Санкт-Петербурга он пригласил шеф-повара Романа Палкина, который до этого работал в «Морошке для Пушкина», Beefzavod и Big Wine Freaks. Что есть? Роман отметил, что выстраивал меню вокруг 3–4 подач, потому что осилить больше блюд физически тяжело — все очень насыщенное и сытное. В меню видишь знакомые названия блюд с неожиданными ингредиентами: борщ с гранатовом соком (580 р.), котлеты по-киевски из перепелки (580 р.), бородинская бриошь с селедкой (240 р.), кулебяка с олениной и фуа-гра (1200 р.). Около последней в меню указано «на двоих», хотя порция в виде половинки кулебяки больше подходит для одного. Не обошлось без оливье, который готовят с пикелированным говяжьим языком и черным трюфелем (860 р.), и винегрета, в который вместо вареных овощей добавляют маринованные (320 р.). Еда в новом меню Ladurée à-la Russe действительно получилась одновременно знакомой и интересной. Что пить? Пока здесь действует старая винная карта, но скоро сомелье Евгения Назимова («Крабыкутабы») составит новую. Сейчас цены за бокал красного начинаются от 380 рублей. А вообще, к новому меню из напитков, скорее, подходит водка, которой здесь обещают целых 14 видов.

Osteria Unica Вся итальянская классика в особняке в Благовещенском переулке

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Что? Большой ресторан итальянской кухни, занявший двухэтажный особняк на пересечении Тверской улицы и Благовещенского переулка. Кто? Во главе кухни — опытный шеф-повар итальянского происхождения Ремо Маццукато, известный в Москве по ресторану Piazza italiana. По сравнению с ним новое место получилось более демократичным. Что есть? Меню объемное, поэтому смело берите десять минут, чтобы его изучить и заодно освежить в памяти список всех именитых блюд из Италии: найдете карпаччо, пасту, пиццу, ризотто, равиоли, оссобуко и другие. К вину можно заказать антипасти, в числе которых деликатесы, привезенные Ремо из Италии: мортаделла с фисташками (590 р.), хамон (2490 р. за 100 грамм), сушеные помидоры (380 р.), оливки (350 р.). Из холодных закусок попробуйте эталонный вителло тоннато (840 р.) и карпаччо из говядины (730 р.) в паре с выдержанным пармезаном. Помимо этого в меню есть тартары и салаты. Порции здесь по-итальянски большие, поэтому закуски будет лучше разделить на компанию и оставить место для пасты или горячего. Обратить внимание стоит на раздел «Домашняя паста». Из него закажите безупречные по вкусу и текстуре ньокки с соусом на выбор — томатно-сливочной боскайолой или грибным маккиати (680 р.). Кроме них в ресторане вручную делают тальятелле и лапшу, замешивают с грибами и сливочным соусом (790 р.) и с рагу из ягненка (740 р.) соответственно. В постоянном меню — равиоли с рикоттой и шпинатом в сливочном соусе (730 р.), но в специальном, которое будет периодически обновляться, они еще есть и с крабом. Пиццу решили готовить римскую, прямоугольной формы. Если будете заказывать ее в качестве закуски, можно смело разделить на двоих. На горячее — разные виды мяса и рыбы, среди которых, например, тушеные бычьи хвосты (1050 р.). Порция снова очень большая, а подача на вид максимально простая и приближена к домашней — с двумя «шайбами» поленты и овощным соусом. Десерты тоже классические, и среди них наш фаворит — отлично пропитанный и влажный тирамису (530 р.). Что пить? В основе большой винной карты, созданной сомелье Александром Зубковым, классические вина со всего мира. Среди них есть совсем немного позиций по бокалам. В ближайшее время планируют сделать альтернативную карту совместно с Владой Лесниченко (в прошлом — AQ Kitchen, Adri BBQ Wine), где будут в том числе органические и натуральные вина. Коктейлями при всей традиционности концепции ресторана пренебрегать не стали и пригласили их разработать Никиту Ганькина (Montifiori, Nofar). Теперь в меню — и его авторские миксы, и классика, например беллини.

Адрес Благовещенский пер., 10, стр. 2 Время работы пн-вс 12.00–23.00 Средний чек 1500–2500 Соцсети Instagram

Sybarite Сдеражанный гедонизм на месте Glenuill

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Что? Помещение трогательного и некогда любимого всеми Glenuill, соседи по стенке из пиццерии From Rome to Home приметили еще давно. И как только представился шанс, забрали. Неизвестно, какое чувство испытываешь больше, когда заходишь внутрь, — то ли диссонанс, то ли ностальгию: основной интерьер новые владельцы трогать не стали, лишь поменяли посуду, добавили зелени на открытую кухню и постелили серебристые скатерти, которые так и вторят новому названию SybariteПраздный, избалованный роскошью человек.. Что есть? Бренд-шеф — Марк Шах Акбари иранского (персидского) происхождения, с русскими и восточными корнями, работавший до этого в основном при отелях и в резиденции президента в Сочи. Меню вышло достаточно объемным — семь разделов, и в каждом по семь-пятнадцать позиций блюд, среди которых сложно выбрать. Советуем оккупировать самый симпатичный круглый стол и начать с мезе и разных закусок. Здесь и приличный хумус с вишневым вареньем и мандариновой пудрой (350 р.), и томатный джем с гуакамоле (390 р.), который вы потом обнаружите в качестве гарнира ко многим горячим блюдам, и архитектурный паштет из кролика (450 р.) со свежей малиной. Шеф играет на контрасте сладкого и соленого, и здесь это выходит отлично. Ко всем закускам подают свежий хлеб, который для Sybarite делает дружественная пекарня. Дальше главная гордость, которая передалась еще от предшественника, — гриль хоспер. Вегетарианцам точно придется по душе новость, что в разделе целых восемь сугубо овощных позиций, например ароматная и чуть хрустящая брокколи с кокосовым чатни (370 р.). Цыпленка, утку и брискет готовят в течении 2–3 дней для получения максимальной сочности. И ведь ее получают: брискет (670 р.) идеального цвета, текстуры, легко поддается ножу и тает во рту. К нему подают имбирный демигляс, но лучше оставить его в стороне — мясо в этом блюде не нуждается в дополнении. Приятная новость для местных и тех, кто утром приезжает на площадь трех вокзалов: ресторан открывается с восьми утра с большим меню завтраков. Особо гордятся кремлевской кашей из натурального овса, томленного пять часов в печи. Можно попросить сделать на альтернативном молоке, добавить ягоды или тыквенные семечки. Также есть много вариаций тройственного союза с яйцами — советуем брать со свежим крабом и спаржей или же с лососем и гуакамоле. Что пить? На каждую позицию бутылочного вина приходится бокальная, что очень щедро и удобно, поэтому стоит попробовать просто несколько разных и остановиться на чем‑то более привлекательном. За бокал попросят от 480 до 920 рублей.