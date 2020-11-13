Гребешок, татаки и равиоли с трубачом в Narval, пицца-лахмаджун в Food Rec., легендарные роллы в Buba by Sumosan — «Афиша Daily» о недавно открывшихся заведениях Москвы.

Narval

Рыба и морепродукты в бутик-отеле V Hotel на Патриарших прудах

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Говяжьи щечки, грибы, бейби картофель, 650 р.

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Хамачи, соус x, зеленый лук, 850 р.

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Что?

Маленький ресторан, названный в честь морского обитателя с бивнем в форме спирали, как будто скрывается от случайных прохожих на первом этаже отеля V Hotel всего лишь в ста метрах от Тверской. Найти его можно в лобби по ручке на двери в форме того самого бивня. Внутри — приглушенный свет и минимум декора. Обстановка не торжественная, но в меру строгая и сдержанная — ее создают и линейность в расстановке столов, и белые скатерти, а зеркало во всю стену обманчиво добавляет объема.

Главные акценты в оформлении — работы современных художников на стенах по всему периметру зала. Эти экспозиции создаются в партнерстве с галереей современного искусства Ovcharenko. Они будут меняться каждые 2 месяца и сопровождаться новыми блюдами в меню. Например, следующими на «гастроли» приедут работы Павла Пепперштейна.

Кто?

Narval — новый демократичный проект Алексея Пинского, создателя ресторана Regent by Rico. Кухней заведует молодой шеф-повар Артем Медяник, учившийся в том числе у Глена Баллиса, а винную карту составил сомелье и партнер проекта Константин Никоноров.

Что есть?

Лаконичное меню состоит из пяти разделов — закуски, салаты, супы, паста и горячее, — и в каждом из них есть то, что заслуживает внимания. Практически во всех блюдах на первом плане — рыба или морепродукты, а минимум дополнений к ним умело раскрывают и обыгрывают их вкус.

Начать обед или ужин можно татаки из тунца с густым луково-кунжутным соусом (980 р.) или сырых морепродуктов — например, хамачи (850 р.) или морского гребешка (770 р.), слегка приправленных цитрусово-соевым соусом. Помимо авторской сливочной пасты орзо с крабом (750 р.) и равиоли с трубачом (850 р.) есть два классических ризотто — с грибами (700 р.) и морепродуктами (700 р.).

На горячее — тоже в основном рыбные блюда. Осьминога подают с бабагануш из баклажанов и томатами (950 р.), а нежного гребешка — с тыквенным пюре (840 р.). На гриле до идеальной мягкости готовят кальмара и дополняют эмульсией (650 р.), благодаря чему блюдо сбалансированное во вкусе и текстуре.

Десертов всего три: мягкий чизкейк с кофейным муссом (450 р.) совсем не похож на классическую версию десерта, панна-котту подают с карамелизованными бананами (450 р.), а крем из маракуйи в сочетании с шоколадным бисквитом (400 р.) — в стакане.

Что пить?

В винной карте не очень много бокальных позиций, но это едва ли проблема — все очень питкое, поэтому лучше сразу заказывать бутылку, если вы в компании. Акцент сделан на органические и натуральные вина, хотя классикой из Франции и Италии тоже не пренебрегают.

И еще…

Весной, c наступлением теплой погоды, на крыше отеля откроют большую веранду.

Адрес М.Палашевский пер., 5
Время работы пн–вc 7.00–23.00
Средний чек 2000–2500 р.
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Food Rec. by Kebab Masters

Первый гастрономический лейбл с «подписанными» на него пиццей, кебабом и кулинарией

Пицца с томатами и страчателлой, 450 р.

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Паста с томатами, 250 р.

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Хлеб Рамадан, 200 р.

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Кто?

Никита Мальцев («Дом культур», Shop & Bar Denis Simachev, Schweppes bar) и Мария Дмитриева (Burger Heroes, «Никола-Ленивец»), уже знакомые по общему проекту c денер-кебабами Kebab Masters, который до этого располагался в «Лобби».

Что есть?

Food Rec. — это так называемый гастрономический лейбл, объединяющий на данный момент три направления. Уже знакомый, кебабный, — с денерами и дюрумами, в воздушном хлебе рамадан и в тонкой пите, с курицей, халуми, фалафелем и ювелирно нарезанной говядиной.

Конечно же, самый важный и новый раздел — это пицца. На данный момент есть пять экспериментальных видов. Советуем попробовать ароматную альтернативу турецкому лахмаджуну с говядиной, бараниной и гранатом (520 р.); кисло-островатую пиццу с пиклз, моцареллой, укропным маслом и соусом из черного чеснока (330 р.); и, если еще успеете, — сезонную с лисичками, грюйером и трюфельным маслом (450 р.). По виду и текстуре теста они больше напоминают неаполитанскую — воздушную и с уверенными бортами. За тесто и хлеб в кебабах полностью отвечает Мария, и обе вещи выходят бесподобными.

И третий «жанр» — Daily Deli: собственная лавка с продуктами и комфортной едой. Отдельного внимания заслуживает хумус (200 р.), который гости и так выпрашивали с собой, и тот самый румяный снаружи и воздушный внутри хлеб Рамадан (200 р.). Для вегетарианцев тут, кстати, две отличные опции — цветная капуста с морковным хумусом и фисташками (350 р.) и ризотто с тыквой и страчателлой (390 р.).

Что пить?

Алкогольного ничего не сервируют, а вот Club Mate, Fritz Cola и домашние морс с кардкаде с радостью предложат.

Адрес Костомаровский пер., 3, стр. 6
Время работы пн–вc 12.00–21.30
Средний чек 700–1000 р.
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Buba by Sumosan

Возвращение легендарных суши в «Москва-Сити»

Хрустящие крабовые мешочки, 450 р.

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In&Out (ролл с тунцом и авокадо, заправленный трюфельным маслом и соусом понзу, заворачивается в лист маменори), 470 р.

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Что?

Для тех, кто особо переживал утрату «Бубы» на Малой Бронной, есть хорошие новости: они вернулись туда, где когда‑то был самый первый корнер, в башню «Город столиц». Теперь это небольшое, отдельное пространство с зелеными стенами и П-образной барной стойкой, откуда удобно наблюдать за процессом приготовления еды.

Что есть?

Из очевидного — роллы: например, гастрономичный с лакедрой, обсыпанный шариками киноа вместо привычного кунжута (570 р.) или с креветкой в темпуре, крабовым мясом и авокадо (470 р.). На закуску стоит взять аккуратные хрустящие крабовые мешочки еще и с лососем внутри (450 р.), и тирадито сет, чтобы распробовать вкус главного продукта — рыбы: здесь тонко нарезанные лосось, дорадо, гребешок и тунец, заправленные соусом понзу (550 р.). Из горячих блюд обратите внимание на обожженный в хоспере баклажан под соусом мисо, а также хрустящие креветки в остром васаби (480 р.).

Адрес Пресненская наб. 8, стр. 1
Время работы пн–пт 11.00–22.00, cб-вс 11.00–21.00
Средний чек 1500 р.
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