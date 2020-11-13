Гребешок, татаки и равиоли с трубачом в Narval, пицца-лахмаджун в Food Rec., легендарные роллы в Buba by Sumosan — «Афиша Daily» о недавно открывшихся заведениях Москвы.

Что?

Маленький ресторан, названный в честь морского обитателя с бивнем в форме спирали, как будто скрывается от случайных прохожих на первом этаже отеля V Hotel всего лишь в ста метрах от Тверской. Найти его можно в лобби по ручке на двери в форме того самого бивня. Внутри — приглушенный свет и минимум декора. Обстановка не торжественная, но в меру строгая и сдержанная — ее создают и линейность в расстановке столов, и белые скатерти, а зеркало во всю стену обманчиво добавляет объема.

Главные акценты в оформлении — работы современных художников на стенах по всему периметру зала. Эти экспозиции создаются в партнерстве с галереей современного искусства Ovcharenko. Они будут меняться каждые 2 месяца и сопровождаться новыми блюдами в меню. Например, следующими на «гастроли» приедут работы Павла Пепперштейна.

Кто?

Narval — новый демократичный проект Алексея Пинского, создателя ресторана Regent by Rico. Кухней заведует молодой шеф-повар Артем Медяник, учившийся в том числе у Глена Баллиса, а винную карту составил сомелье и партнер проекта Константин Никоноров.

Что есть?

Лаконичное меню состоит из пяти разделов — закуски, салаты, супы, паста и горячее, — и в каждом из них есть то, что заслуживает внимания. Практически во всех блюдах на первом плане — рыба или морепродукты, а минимум дополнений к ним умело раскрывают и обыгрывают их вкус.

Начать обед или ужин можно татаки из тунца с густым луково-кунжутным соусом (980 р.) или сырых морепродуктов — например, хамачи (850 р.) или морского гребешка (770 р.), слегка приправленных цитрусово-соевым соусом. Помимо авторской сливочной пасты орзо с крабом (750 р.) и равиоли с трубачом (850 р.) есть два классических ризотто — с грибами (700 р.) и морепродуктами (700 р.).

На горячее — тоже в основном рыбные блюда. Осьминога подают с бабагануш из баклажанов и томатами (950 р.), а нежного гребешка — с тыквенным пюре (840 р.). На гриле до идеальной мягкости готовят кальмара и дополняют эмульсией (650 р.), благодаря чему блюдо сбалансированное во вкусе и текстуре.

Десертов всего три: мягкий чизкейк с кофейным муссом (450 р.) совсем не похож на классическую версию десерта, панна-котту подают с карамелизованными бананами (450 р.), а крем из маракуйи в сочетании с шоколадным бисквитом (400 р.) — в стакане.

Что пить?

В винной карте не очень много бокальных позиций, но это едва ли проблема — все очень питкое, поэтому лучше сразу заказывать бутылку, если вы в компании. Акцент сделан на органические и натуральные вина, хотя классикой из Франции и Италии тоже не пренебрегают.

И еще…

Весной, c наступлением теплой погоды, на крыше отеля откроют большую веранду.