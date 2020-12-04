Ливанские кебабы и гозе в Kebar, фишбургер и мидии в Reef, равиоли из свеклы в Rezolute — «Афиша Daily» о недавно открывшихся заведениях Москвы.
Kebar
Модные кебабы и крафт на Мясницкой
Что?
Чуть больше года назад в крошечном помещении на проспекте Мира начали готовить сочные кебабы с собой под вывеской «Кебаб нон-стоп». Сейчас проект перенесли ближе к центру в длинное помещение с арочными потолками, подсветили розовым неоном, сделали небольшую зону посадки на десять человек и поставили несколько пивных позиций. Кебабы тоже изменились в лучшую сторону: форма блюда приняла вид классической шаурмы — есть удобнее, да и начинки вместилось больше. Сложно придумать место лучше для быстрого бюджетного перекуса в районе Чистых прудов.
Кто?
Кафе заведуют Снежанна Абрамова и Ника Кубрак (ранее была управляющей в ресторане «Северяне»), их первый личный проект.
Что есть?
Готовят два вида кебаба: с курицей (240 р.) или вегетарианский с баклажаном (260 р.); в тонкую хрустящую лепешку заворачивают главный ингредиент, добавляют пекинскую и красную капусту, помидоры, соленые и свежие огурцы, завершая тремя соусами — тхиной, ливанским (белки, масло, лимон и чеснок) и схугом (оливковое масло, зира, кинза и зеленый чили). Если совсем не любите острое, от последнего лучше отказаться.
Кроме того, кебаб можно взять без лепешки — начинку разложат, и получится курица гриль или печеный баклажан с овощами и соусом. Также внутрь можно добавить домашний хумус (80 р.) или халапеньо (50 р.), а на гарнир взять картошку фри с аджикой (150 р).
Что пить?
Сейчас есть несколько позиций на драфте, в том числе грушевый сидр (260/350 р.). Что касается бутылочных позиций, стоит обратить внимание на гозе с лемонграссом, клубникой и базиликом (370 р.) или кислый эль с малиной и апельсином (350 р). Если хочется безалкогольное, то есть пиво (300 р.), сладкая газировка и фильтр-кофе (150 р).
Reef Seafood Bistro
Морское бистро на Шаболовке
Что?
В гастрономическом кластере на Шаболовке, напротив «Одессы-мамы» и дверь в дверь с «Печориным» открылось симпатичное и спокойное как штиль бистро Reef. Пространство разделено на два зала: первый более воздушный, с единой банкеткой в стиле ар-деко по одну сторону и столами с высокой посадкой по другую. Во втором же зале в первую очередь замечаешь барную стойку с причудливо разукрашенной фронтальной частью, которая перетекает в открытую кухню.
Кто?
Открывали проект люди, которые давно вместе работали в разных проектах, дружат в жизни и давно хотели сделать место «на районе»: молодой ресторатор, гастроэнтузиаст Заур Цогоев (в прошлом — управляющий партнер Texas Chicken) и Антон Фролов («Вино и бургер», Wine and Dine, Antidote). В будущем они планируют экспансию подобной локальной концепции и на другие тихие места столицы.
Что есть?
Reef — первый самостоятельный проект юного и амбициозного Кирилла Шермана (5-е место в конкурсе Bocuse d’Or 2019, Le Restaurant, Antidote).
Большое количество разнородных позиций в меню стратегически оправдывают тем, что первоочередно таргетировались на аудиторию офисников из БЦ напротив, да и в целом пока что проверяли местную аудиторию, чтобы впоследствии убрать самые непопулярные позиции.
Открывают меню разделы RAW и закусок, к которым подобрана отличная винная карта. Здесь, например, выдающееся севиче из дорады с мини-спаржей и соусом лимонник-яблоко. Плотное филе рыбы аккуратно раскладывается на плоской тарелке и скорее напоминает татаки, сверху поливается свежим и чуть кисловатым соусом (лимонник здесь как «защита от дурака» в цитрусовый несезон) и завершается кубиками мягкого авокадо и текстурными стеблями спаржи.
Следом идут инстаграмные боулы с лососем или тунцом (оба — 630 р.) и супы. В чаудер (490 р.) щедро кладут большие креветки, только чуть не доводят до густоты.
Из горячего стоит вооружиться фирменным котелком (есть в двух объемах: 0,4 и 0,8 кг) мидий или креветок с различными соусами на выбор (маринара, лакса, горгонзола и др.) Еще из рыбного местные полюбили тунца на подушке из кукурузной поленты с перечным соусом (590 р.). Блюдо можно даже взять чуть архитектурным — прямоугольный стейк, приятно красноватый внутри, кладут на гарнир, аккурат такой же по форме. Советуют «башню» резать и обязательно зачерпывать насыщенный перцем соус, потому что полента сама по себе — пресноватая.
Приятное удивление — это фирменный фишбургер (650 р). Здесь и мягкая картофельная булочка, вкусная сама по себе, и белоснежная котлета из трески, и свежий салат, и соуса с луком ровно столько, сколько нужно. Просите порезать на две части — так и на «внутренности» посмотрите, и есть будет удобно.
Помимо основного меню есть еще обеденное и завтраки по выходным.
Что пить?
Нетрудно догадаться, что в месте с морепродуктами большое внимание уделено белому вину. Так и есть: здесь уважают и любят холодные почвы, поэтому множество этикеток из Германии и Австрии; любители грюнеров, рислингов — вам сюда. Винный лист насчитывает более 70 позиций, среди которых классика, органика, биодинамика — и вообще здесь много работают с небольшими производствами.
Пиво тоже есть: восемь сортов на кранах (от 350 р.) — классика и два гостевых крана, которые будут меняться.
И коктейли имеются — их разработал бартендер Никита Ганькин (Villa Sumosan, Montifiori, Sartoria Lamberti). Мы терялись в выборе между Pornstar Martini на роме с игристым, цитрусами, ванилью и пюре из свежей маракуйи (600 р.) и Lychee Paloma на текиле с крыжовником, личи, виноградным сахаром и цитрусами (600 р.)
Rezolute
Камерный ресторан только для одной компании
Что?
На Грузинском Валу у метро «Белорусская» открылся ресторан с одним круглым столом на 12 человек, крохотной открытой кухней, камином и лаунж-зоной с двумя диванами и креслами. Схема следующая: заходите на сайт, бронируете промежуток времени — например, с 20.00 до 21.00 — и вносите депозит в размере 18 тыс. рублей за час. На это время все в вашем распоряжении. Есть даже караоке, которое оплачивают отдельно. Само заведение позиционирует себя как премиальное, приватное и эксклюзивное.
Кто?
За кухню отвечает Рафаэль Казумян, который когда‑то запускал сервис выездных ужинов «Рыба. Мясо. Два ножа» и работал в гастропабе Pipe на Трубной.
Что есть?
Меню со средиземноморским акцентом, и выбор блюд небольшой: две страницы А4 крупным шрифтом. На закуску предлагают весьма неплохие равиоли из свеклы с рикоттой и пекорино (900 р.), карпаччо из сибаса с трюфельным понзу (1200 р.). Среди горячих блюд рыба, цыпленок и говяжьи стейки: стейк из лосося в мисо-соусе с лапшой из цукини и вешенками (1600 р.), филе сибаса со спаржей и соусом из кукурузы и черного перца (1200 р.), стейк денвер на гриле в черном перце (1900 р.). На десерт можно взять «Павлову». Ее делают в виде крошечных безе с персиками и йогуртовым кремом, которого, на наш взгляд, можно положить побольше.
Цены в Rezolute выше среднего. Гарниры за 700 рублей — самое дешевое, что есть в меню.
Что пить?
Заявлено 200 винных позиций, но они будут доступны, когда появится алкогольная лицензия — через 2–3 недели, а пока можно прийти со своей бутылкой и оплатить 1000 рублей пробкового сбора.