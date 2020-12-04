Ливанские кебабы и гозе в Kebar, фишбургер и мидии в Reef, равиоли из свеклы в Rezolute — «Афиша Daily» о недавно открывшихся заведениях Москвы.

Сейчас есть несколько позиций на драфте, в том числе грушевый сидр (260/350 р.). Что касается бутылочных позиций, стоит обратить внимание на гозе с лемонграссом, клубникой и базиликом (370 р.) или кислый эль с малиной и апельсином (350 р). Если хочется безалкогольное, то есть пиво (300 р.), сладкая газировка и фильтр-кофе (150 р).

Кроме того, кебаб можно взять без лепешки — начинку разложат, и получится курица гриль или печеный баклажан с овощами и соусом. Также внутрь можно добавить домашний хумус (80 р.) или халапеньо (50 р.), а на гарнир взять картошку фри с аджикой (150 р).

Готовят два вида кебаба: с курицей (240 р.) или вегетарианский с баклажаном (260 р.); в тонкую хрустящую лепешку заворачивают главный ингредиент, добавляют пекинскую и красную капусту, помидоры, соленые и свежие огурцы, завершая тремя соусами — тхиной, ливанским (белки, масло, лимон и чеснок) и схугом (оливковое масло, зира, кинза и зеленый чили). Если совсем не любите острое, от последнего лучше отказаться.

Кафе заведуют Снежанна Абрамова и Ника Кубрак (ранее была управляющей в ресторане «Северяне» ), их первый личный проект.

Чуть больше года назад в крошечном помещении на проспекте Мира начали готовить сочные кебабы с собой под вывеской «Кебаб нон-стоп». Сейчас проект перенесли ближе к центру в длинное помещение с арочными потолками, подсветили розовым неоном, сделали небольшую зону посадки на десять человек и поставили несколько пивных позиций. Кебабы тоже изменились в лучшую сторону: форма блюда приняла вид классической шаурмы — есть удобнее, да и начинки вместилось больше. Сложно придумать место лучше для быстрого бюджетного перекуса в районе Чистых прудов.

Что?

В гастрономическом кластере на Шаболовке, напротив «Одессы-мамы» и дверь в дверь с «Печориным» открылось симпатичное и спокойное как штиль бистро Reef. Пространство разделено на два зала: первый более воздушный, с единой банкеткой в стиле ар-деко по одну сторону и столами с высокой посадкой по другую. Во втором же зале в первую очередь замечаешь барную стойку с причудливо разукрашенной фронтальной частью, которая перетекает в открытую кухню.

Кто?

Открывали проект люди, которые давно вместе работали в разных проектах, дружат в жизни и давно хотели сделать место «на районе»: молодой ресторатор, гастроэнтузиаст Заур Цогоев (в прошлом — управляющий партнер Texas Chicken) и Антон Фролов («Вино и бургер», Wine and Dine, Antidote). В будущем они планируют экспансию подобной локальной концепции и на другие тихие места столицы.

Что есть?

Reef — первый самостоятельный проект юного и амбициозного Кирилла Шермана (5-е место в конкурсе Bocuse d’Or 2019, Le Restaurant, Antidote).

Большое количество разнородных позиций в меню стратегически оправдывают тем, что первоочередно таргетировались на аудиторию офисников из БЦ напротив, да и в целом пока что проверяли местную аудиторию, чтобы впоследствии убрать самые непопулярные позиции.

Открывают меню разделы RAW и закусок, к которым подобрана отличная винная карта. Здесь, например, выдающееся севиче из дорады с мини-спаржей и соусом лимонник-яблоко. Плотное филе рыбы аккуратно раскладывается на плоской тарелке и скорее напоминает татаки, сверху поливается свежим и чуть кисловатым соусом (лимонник здесь как «защита от дурака» в цитрусовый несезон) и завершается кубиками мягкого авокадо и текстурными стеблями спаржи.

Следом идут инстаграмные боулы с лососем или тунцом (оба — 630 р.) и супы. В чаудер (490 р.) щедро кладут большие креветки, только чуть не доводят до густоты.

Из горячего стоит вооружиться фирменным котелком (есть в двух объемах: 0,4 и 0,8 кг) мидий или креветок с различными соусами на выбор (маринара, лакса, горгонзола и др.) Еще из рыбного местные полюбили тунца на подушке из кукурузной поленты с перечным соусом (590 р.). Блюдо можно даже взять чуть архитектурным — прямоугольный стейк, приятно красноватый внутри, кладут на гарнир, аккурат такой же по форме. Советуют «башню» резать и обязательно зачерпывать насыщенный перцем соус, потому что полента сама по себе — пресноватая.

Приятное удивление — это фирменный фишбургер (650 р). Здесь и мягкая картофельная булочка, вкусная сама по себе, и белоснежная котлета из трески, и свежий салат, и соуса с луком ровно столько, сколько нужно. Просите порезать на две части — так и на «внутренности» посмотрите, и есть будет удобно.

Помимо основного меню есть еще обеденное и завтраки по выходным.

Что пить?

Нетрудно догадаться, что в месте с морепродуктами большое внимание уделено белому вину. Так и есть: здесь уважают и любят холодные почвы, поэтому множество этикеток из Германии и Австрии; любители грюнеров, рислингов — вам сюда. Винный лист насчитывает более 70 позиций, среди которых классика, органика, биодинамика — и вообще здесь много работают с небольшими производствами.

Пиво тоже есть: восемь сортов на кранах (от 350 р.) — классика и два гостевых крана, которые будут меняться.

И коктейли имеются — их разработал бартендер Никита Ганькин (Villa Sumosan, Montifiori, Sartoria Lamberti). Мы терялись в выборе между Pornstar Martini на роме с игристым, цитрусами, ванилью и пюре из свежей маракуйи (600 р.) и Lychee Paloma на текиле с крыжовником, личи, виноградным сахаром и цитрусами (600 р.)