Осень — лучшее время, чтобы погрузиться в новые сериалы под любимые закуски. Авторы «Афиши Daily» отвечают на два главных вопроса момента: что есть и что посмотреть (18+). Вместе с крекерами TUC собрали проверенный список на любой вкус.

партнерский материал партнерский материал

«Корона» («The Crown»)

Драма о жизни поныне царствующей британской королевы Елизаветы II. В первом сезоне рассказывали о неспокойных 1940-х, когда она была еще принцессой, а затем о 1950-х, когда после смерти короля Георга VI она стала девушкой-монархом. Прижизненный байопик британской королевы Елизаветы II. Лауреат «Золотого глобуса» и «Эмми». Самый дорогой проект Netflix , переплюнувший бюджет многих новинок. Также сериал украшает постоянно обновляющийся королевский кастинг. Главную роль сначала исполняла актриса Клэр Фой, недавно игравшая королеву Анну Болейн в сериале «Волчий зал», а затем Оливия Колман. В роли Уинстона Черчилля — Джон Литгоу («Декстер»), в роли мужа королевы — Мэтт Смит («Доктор Кто»), а с третьего сезона — Тобиас Мензис. Хелена Бонэм-Картер — принцесса Маргарет. В четвертом сезоне к проекту присоединились Джиллиан Андерсон в роли Маргарет Тэтчер, а также Эмма Коррин в образе принцессы Дианы.



Царская закуска впридачу

Использование вафельных тарталеток для подачи икорных деликатесов — преступление. Не обязательно быть гурманом, это очевидно: икра заветривается, а вкус у пресной вафли невыносимо сухой: перебивает все. Альтернатива — сделать фантастический по своей простоте, но очень деликатесный дип для крекеров . Мелким кубиком порезать четверть луковицы сладкого ялтинского лука. Добавить пару ложек щучьей икры и смешать с ложкой сметаны. Поговаривают, что так закусывали русские цари на рыбалке.



«Пересекая Атлантику» («Atlantic Crossing»)

Норвежская военная драма со звездами сериалов «Твин Пикс» и «Мост». В 1940 году Норвегия придерживается нейтралитета во Второй мировой войне. Впрочем, войскам Гитлера это не мешает вторгнуться в страну и захватить ее в считанные дни. Под обстрелом самолетов вся норвежская королевская семья эвакуируется вместе с парламентом в Швецию, но и там герои подвергаются преследованию. Наследный принц Олаф (Тобиас Зантельман) вместе с отцом ищут укрытие в Лондоне, а жену Марту (София Хелин из датско-шведского «Моста») с детьми отправляют в США. Там они живут у президента Франклина Рузвельта (Кайл МакЛоклен), который к Марте явно неравнодушен. Агент Купер в роли американского президента, выныривающий из бассейна вместе с сосательным леденцом в руках — одна из важных, но не самая главная причина смотреть сериал. Помимо прочего это историческая семейная сага голубых кровей, увлекательно рассказывающая историю Второй мировой с точки зрения маленьких скандинавских стран.



Под норвежскую драму — скандинавский бутерброд

Щедро смажьте крекер творожным сыром с мелко рубленным укропом, положите сверху отварное яйцо, нарезанное мелким кубиком. Это прекрасно само по себе — деревенский шик. Но если добавить несколько маринованных креветок, то блюдо обретет совершенно другую коннотацию — классический норвежский смёррербрёд, не иначе.

«Эмили в Париже» («Emily in Paris»)

Только что продленный на второй сезон суперхит Netflix, который долгое время занимал первые места в топе видеосервиса. Воздушная ерундовина «Эмили в Париже» с Лили Коллинз в роли неуемной американки, по рабочей визе приехавшей в офис маркетингового отдела парфюмерии в столице Франции. Без знания языка и с призрачной надеждой сохранить отношения на расстоянии она сталкивается со снобским неприятием и разницей культур. Париж в десятисерийном шоу представлен тегами «круассаны» и «секс» : девушке с порога все предлагают свидания, бойфренда или флирт с начальником; французы не хотят работать, но непременно любят с утра выпить вина и с кем‑нибудь изменить, отчего посмеиваются над движением #MeToo и вообще не отличают сексизм от сексуальности. Помимо прочего, к этому набору прилагается красавчик-сосед, который непременно работает шеф-поваром в местном ресторанчике. Все проговоренные моменты, конечно же, смущают в «Эмили», но вместе с тем выпуклый туристический (то есть изголодавшийся по путешествиям) взгляд на французскую культуру вполне себе легко оправдывается не только самим сюжетом «простодушная инстачика приезжает в город любви», но и располагающим к упрощению и сантиментам жанром романтической комедии об экспатке. Автор сериала — Даррен Стар, который работал над «Сексом в большом городе» в качестве сценариста и продюсера, поэтому ясно, за какими предшественницами «Эмили» донашивает общий флер и наряды. Да, дьявол вновь носит Prada, а точнее, дьявол носит прадеда , но многим зрителям этой осенью будет уютно укутаться в привычное шоу-релаксант, хоть и сотканное по старому шаблону.

И немного Прованса

Очень тонкий и чистый вкус томленых овощей с пшеничным хлебом может раскрыться только за счет качественных ингредиентов. Вуаля, рататуй! Тот самый случай, когда за овощами нужно идти на рынок, но подготовка стоит потраченных усилий! Оригинальный рецепт слишком дотошный, будем упрощать, Франция, прости ! Потомить пару перцев в печи 20 минут, избавить от кожи, пленочек и семян. Пару помидоров очистить от кожи, ошпарив кипятком. Измельчить перцы и помидоры, потомить на сковороде с оливковым маслом. Добавить тимьян. Немного уварив соус, переложить его в форму для запекания. Баклажан, кабачок и цукини нарезать одинаковыми по диаметру тонкими кольцами и красиво выложить в форму. Полтора часа овощи томить под фольгой при температуре 160 градусов. Снять фольгу, смазать овощи малым количеством оливкового масла, дать овощам закарамелизоваться (еще примерно полчаса). Горячая версия — ваш сегодняшний ужин, красивый и вкусный. Класть кольца горячих овощей на крекер не стоит, обожжетесь. Но к завтрашней серии холодный рататуй будет идеальным дополнением. Bon appétit, mon amour!

«Ромул» («Romulus»)

Итальянские «Викинги» (+ «Рим») от продюсера «Гоморры». Сериал о легендарных братьях-близнецах, Ромуле и Реме, задолго до того как они стали основателями Рима. Действие разворачивается за восемь веков до нашей эры, когда на территории современной Италии жили около тридцати разрозненных племен, у каждого из них были свои короли, но все мечтали возглавить и подчинить себе всех остальных. Несмотря на то что сюжет работает с легендой, создатели постарались с археологической точностью воссоздать данный период и для большей реалистичности в качестве оригинального языка сериала выбрали латынь. Режиссер «Ромула» Маттео Ровере тоже целиком погружен в эту тему, поскольку ранее снял игровой полный метр «Первый король Рима» — тоже про Ромула и Рема. Получился сериал с сочной картинкой, приправленный мрачными итальянскими мифами и музыкой группы Mokadelic , которая написала саундтрек для той же «Гоморры».

Хлеб под зрелище

Измельчать маслины не обязательно в древнеримских жерновах, можно купить готовую пасту (в магазине чаще всего попадается из оливок сорта каламата). Щедро смажьте оливковой пастой крекер. Добавьте тонкий кусок слабосоленого лосося. Он не должен быть слишком соленым, иначе вместо кинопоказа будете требовать амфору с вином каждые десять минут.

«Варвары» («Barbarians»)

Немецкие «Викинги» (+ «Спартак») на Netflix. Три римских легиона наступают на древних германцев. Крупнейшая армия мира сталкивается с множеством племен, враждующих между собой. Римляне называют их варварами — но противостояние с ними изменит ход истории. В кадре действую реальные исторические лица: противоречивый римский офицер Публий Квинтилий Вар и вождь германского племени Арминий, нанесший римлянам разгромное поражение в Тевтобургском лесу. Опять же соблюдая историческую точность, в оригинальной версии римляне говорят на латыни, а германцы говорят по-немецки. Ожесточенная и и эпическая сюжетная линия насчитывает шесть эпизодов в первом сезоне.

Миротворческая трапеза

Очень насыщенный вкус, который мог бы примирить кого угодно. Мягким сыром смазать крекер, сверху воздушной волной сложить тонкий кусок буженины. Можно украсить руколой, но гораздо интереснее добавить каплю вишневого варенья . Это оттенит яркий, но плоский вкус буженины.

«1983»

Первый оригинальный польский сериал на Netflix. Конспирологический триллер в жанре альтернативной исторической реальности, играющий примерно по тем же законам, что и «Человек в высоком замке». Во вселенной «1983» в 80-х произошла важная развилка, отличающаяся ее от нашего мира: страшный теракт остановил развал СССР и всего Восточного блока. Отчего в наше время Польша осталась тоталитарным государством. В центре сюжета — заговор, который расследуют студент-идеалист и бывший полицейский. Сериал спродюсировала и частично поставила знаменитая польская режиссерка Агнешка Холланд, работавшая на таких громких проектах, как «Прослушка» и «Карточный домик».

Конспирология под оливье

Иммерсивный гастрономический опыт, не иначе. Понятие «правильного» оливье расплывчато — у каждой хозяйки свой секрет, а «тех самых» рецептов уж очень много. Но абсолютно точно этот салат является частью культурного ДНК. Не претендуйте на оригинальность, приготовьте оливье по бабушкиному рецепту, вполне не зазорно использовать даже докторскую колбасу, решите самостоятельно, какой огурчик взять — маринованный или свежий. Но настоятельно рекомендуем выложить этот салат на салатный лист, так крекер не успеет пропитаться соусом.

«Уэйн» («Уэйн»)

Закрытый на YouTube отличный сериал, который недавно обрел новую жизнь за счет того, что его перекупил Amazon Prime. Это чистокровный наследник «Конца *****го мира», несправедливо недополучивший зрительского внимания в тени хита. Изрядно накосячив, два социально отстраненных подростка отправляются в путешествие по Штатам, чтобы крушить все на своем пути, переосмыслить родительские проклятия и назло всем полюбить друг друга. Он — школьник Уэйн с молотком в руке и с Конаном-варваром в качестве ролевой модели, поэтому он легко впадает в агрессию, а его отрешенное лицо почти всегда покрыто кровоподтеками. Она — бунтарка Дэл из его школы, любыми способами желающая сбежать от отца и двух братьев-близнецов. Так как к созданию сериала причастны авторы сценария «Дэдпула» и «Зомбиленда» Ретт Риз и Пол Верник, то уровень кровожадности здесь гораздо выше, чем в британском аналоге. Местами «Уэйн» даже больше похож на комикс, чем «Конец *****го мира», снятый по комиксу. В итоге сериалу удается вытащить из‑за пазухи собственное обаяние — во многом за счет юных актеров. В конце концов поездка, которая начинается с фразы «У твоего папы больше нет носа», а заканчивается словами «Я люблю тебя» , вряд ли может показаться скучной.

Самое вкусное клише из США

Классика в абсолюте, самые известные гастрономические американские клише, собранные воедино: арахисовое масло и бекон. В идеале довести бекон до карамелизации на сковороде или в духовке. Дополнительный вкус придадут пару капель кленового сиропа. Не увлекайтесь с «дай попробую» у плиты, велик шанс съесть все крекеры сильно заранее до фильма.