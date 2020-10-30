Ферментация и квашение от нового шеф-повара «Белуги», восемь разделов меню Savva, авангард в еде и напитках при новом отеле на Таганке — «Афиша Daily» о недавно открывшихся заведениях Москвы.

Мусс из сибирской облепихи с мороженым из вареной сгущенки, гречневые чипсы и еловая пудра 500 р.

Пельмени с волжской копченой щукой и фуа-гра, бульоном из сена и грибов 900 р.

Мурманская скумбрия с соусом из фисташек, гелем из перцев и кинзой 600 р.

Что?

Один из самых парадных ресторанов Москвы обновил меню (окончательное обновление запланировано на февраль. — Прим. ред.). Концепция останется неизменной — ресторан российских деликатесов. Однако переосмыслено само понятие последних. В понимании нового шеф-повара это не только черная икра, но и, например, ферментированная скумбрия и органические фермерские продукты.

Кто?

Пожалуй, самый неожиданный трансфер года. Ресторатор Александр Раппопорт приятно удивил всех, пригласив в «Белугу» Евгения Викентьева из Санкт-Петербурга (Hamlet + Jacks).

Что есть?

Несколько знаковых блюд шеф-повар привез из Петербурга как шлейф прошлого опыта и наработок. У этого лишь единственный минус, а именно — минус одна причина для москвичей приезжать в Северную столицу.

В основе всех блюд не так много ингредиентов, но их вкусы усилены благодаря ферментации и неожиданным сочетаниям. Например, скумбрия ферментируется с водорослями комбу, за счет чего появляется многослойное текстурное умами, ярко дополненное острым гель-соусом из перца (600 р.). Мурманский лосось с соусом из квашенной моркови и морковью BBQ щедро смазывается еловым маслом и сервируется с устричным листом (950 р.). Неожиданное сочетание сливочного хрена и страчателлы кажется на слух довольно рискованным, но оказывается идеальной основой для гребешка и дополняется соусом из перетертой морошки с щучьей икрой (900 р.).

Что касается десертов, то авторская версия «Павлова» с хурмой и мороженым из ряженки гениальна — меренгу максимально насыщают лимоном, чтобы получилось не просто сладкое безе, но яркая десертная нота (450 р.).