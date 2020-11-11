«Афиша Daily» продолжает рубрику «Любимое место», где узнает у людей разных профессий все о лучших, на их взгляд, местах Москвы. Во втором выпуске московские актеры и режиссеры рассказывают, где готовят самые вкусные драники с лососем, сервируют отменные мидии и подают спасительный кукурузный суп.

Филипп Авдеев Актер, театральный режиссёр и основатель проекта «Белый шум»

Мне вообще кажется, что основное, куда уходит мой бюджет, — это еда. Нравится практически все на «Центральном рынке», в том числе и «Горыныч» как место с русской кухней в новом ее прочтении. Если мне хочется какой‑то итальянской еды, то обычно выбираю пойти за пиццей в «Пицца 22 см», ее там делают в дровяной печи. Она небольшого диаметра, что позволяет не объедаться и попробовать много всего.

Еще хожу в «Москва — Дели» — классное, аутентичное место, в котором тебе не нужно задумываться о выборе: все блюда постепенно принесут после твоего прихода. И, будучи любителем морепродуктов, не могу не отметить Mollusca, куда раз за разом возвращаюсь за отличными мидиями.

Гладстон Махиб Актер кино и «Мастерской Брусникина», театра «Практика», «Театра Наций»

Я скорее могу назвать себя консерватором в выборе кухни и ем примерно одно и то же каждый день, но постепенно пытаюсь разнообразить это в рамках какого‑то одного поля. Что касается любимых мест, то для завтраков я однозначно выберу «Северяне» за их драники с лососем и за домашний хлеб с маслом. Обычно я не возвращаюсь за каким‑то определенным блюдом, но тут другой случай. То же касается и кофе: я пью я его немного, потому что сложно найти подходящий под мой вкус, и вот в «Северянах» он идеальный для меня. И, кстати, маття тоже! Помимо еды и напитков мне вообще здесь очень нравятся концепция, фуд-дизайн, посуда и подобные детали.

Второе место — это «Москва — Дели». Я очень люблю индийскую кухню, и помимо того, что она здесь чудесная, так еще вокруг тебя будто разворачивается невероятный театр с аутентичной музыкой и открытой кухней. В Twins Garden мне очень нравятся еда, вид, сидеть на летней веранде, селективность и авторский подход. И вообще, это очень подходящее место для свиданий летним вечером или, например, поздней весной.

Вика Привалова Режиссерка независимого театра и спектаклей «Мам, привет», «Совместные переживания»

Я очень люблю греческую Eva на «Белорусской». Мне нравятся места, в которых понятная еда из качественных продуктов, а здесь она именно такая. Еще тут доброжелательная и заботливая манера общения у официантов и официанток. Они подходят, очень подробно и смачно рассказывают про блюда и потом всегда ненавязчиво спрашивают: «Как ваши дела?» Я это очень ценю. Это в целом одна из моих любимых вещей — слушать и узнавать, из чего состоит еда. Наверное, такая любовь объясняется тем, что моя бабушка была поваром и все время меня в детстве кормила чем‑то исключительным и особенным.

Дальше расскажу про Veladora — это место, в котором я обожаю тусоваться. Обычно мы с друзьями ходим в несколько заведений, и по традиции все всегда заканчивается в этом баре, где я чувствую себя очень классно. Здесь мне все время хочется две вещи: флиртовать и мескаль. Тут тоже работают безумно классные ребята, они всегда дают стакан воды, что вообще в Москве большая редкость. Не говоря уже о тусовках, абсолютно отлетевших в хорошем смысле, где можно, например, услышать Агутина «На сиреневой луне»! Из еды хочется признаться в любви кукурузному супу, который в три часа ночи, когда ты уже устал и нагулялся, заходит просто на ура.

Еще бар Powerhouse, потому что мне нравится, как ребята формируют свой список приглашенных музыкантов и какие придумывают вечеринки. Например, ориентальную «Нуар Базар». После некоторого пребывания в Берлине испытываешь нехватку дружелюбных вечеринок, где тебе не страшно расслабиться, накраситься как‑то, орать какие‑нибудь песни, и за это ничего не будет. Очень хочется, чтобы было больше мест, пропитанных духом свободы, который так необходим Москве.