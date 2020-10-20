В субботу, 17 октября, кафе «Жан-Жак» на Никитском бульваре отпраздновало свое 16-летие. «Афиша Daily» поговорила с основателем заведения Дмитрием Борисовым о том, как в свое время «Жан-Жак» стал одним из самых легендарных мест города и что изменилось за эти годы.

Дмитрий Борисов ресторатор («Жан-Жак», «Джон Донн», «Дом 12» и другие заведения)

— Как вы отметили шестнадцатилетие заведения? — Главное, что мы выжили (смеется). Если говорить в целом, то я вернулся в Россию и к управлению ресторанами — с новой командой мы перезапустили «Жан-Жак». Важно сказать, что «Жан-Жак» — место не столько про классическое французское меню, сколько про сам формат парижского бистро, в котором вполне может появиться все что угодно. Хиты в меню оставили — луковый суп, улитки, запеченный камамбер — и добавили новые блюда с французским твистом, которыми занимался новый шеф-повар Евгений Докунин, воспитанник французского шефа Эрика Ле Прово (Ragout), ставившего самое первое меню. Сомелье Слава Балюк (винотека «Номер 15») освежил винную карту — акцент сделали на представителях французских регионов. Из очень важного — теперь у нас есть «хозяйка»: творческий куратор, Маруся Борисова-Севастьянова. Она будет руководить сменяющейся художественной экспозицией в одном из залов, атмосферой и застольями. Сейчас в Москве три «Жан-Жака»: одному шестнадцать лет, другому — десять, третьему — восемь. Выжили именно они по достаточно понятной причине — у этих помещений самые адекватные арендодатели. Но я никогда за количеством не гнался и вообще считаю себя противником сетевого развития — мы всегда делали одноименные филиалы. Это сравнимо с сериями в сериале: шоураннеры одни, а вот эпизоды могут снимать разные режиссеры.

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— А у вас есть любимчик? — Конечно, есть, но не у меня лично, а у всей Москвы — это первый «Жан-Жак», на Никитском Бульваре. Он сам по себе стал городским персонажем, именем нарицательным . Там уже два поколения гостей сменилось точно! «Жан-Жак» изначально был задуман как городское кафе, где встречаются люди с определенными представлениями о жизни — вежливые, веселые, симпатичные друг к другу.

Это маленький московский театр. Кто‑то здесь чувствует себя в главных ролях, кто‑то, кому хочется, — в массовках: одни усиливают эффект других, все работает как синергия.

— А есть ли какая‑то особая история, которая произошла при вас или с вами в «Жан-Жаке»? — Ой, их тысячи, не могу вспомнить что‑то особенное сходу. Точно знаю, что множество красивых пар сложилось в этих местах. Но это сентиментальщина. Главное сейчас, что мы изменили формат кухни, не отходя от парижского артистического заведения, за пару месяцев сформировали новое меню, продукты и команду, которая тоже когда‑то росла и тусовалась в «Жан-Жаках». — Когда только-только открывался первый ресторан, вы, наверное, казались эдакими авангардистами, хотя по сути решали простую проблему жителей — желание выйти за кофе и багетом в халате и тапочках. — На том этапе были клубы разные, с большими программами, авангардным джазом, а «Жан Жак», наоборот, эпатировал своей обычностью.

Наша фишка была в том, что мы делали несложное место, когда все пытались прыгнуть через голову.