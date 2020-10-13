«Афиша Daily» начинает серию материалов, посвященных российским маркам керамической посуды и людям, которые ее делают. В первом выпуске — основатель марки Rustic Fog Владислав Суровегин о том, как переехать из Москвы в деревню, обустроить мастерскую полного цикла и пить чай из пиалы полностью ручной лепки с яблоками, сорванными в собственном саду.

© Из личного архива

Активно заниматься керамикой я начал шесть лет назад. Купил тогда у бывшего пасечника земельный участок в подмосковной деревне Фофаново в Озерском районе. По территории участка были разбросаны осколки старинной керамической посуды — это стало отправной точкой в моем решении делать керамику самому. Удаленность от городов, трасс, тишина, безлюдность сыграли большую роль при выборе места. Раньше на участке был маленький летний домик и сарай — сейчас жилье стало больше и скоро в нем можно будет спокойно жить зимой, а сарай превратился в мастерскую.

Посуда с «отпечатками» местной природы В этой местности удивительная природа: родники в тени оврагов, поросших хвощом и папоротником, огромные замшелые камни, туманы над речкой Любинкой, на дне которой можно разглядеть камни с отпечатками раковин.

Я наблюдаю за природой, как она меняется в зависимости от сезона и времени суток, и стараюсь передать эти цвета и ощущения в своей посуде.

На некоторых изделиях я оставляю еле заметный отпечаток ракушки, на других — следы растений, подбираю особые оттенки — дымчатый с переливами, словно туман на рассвете, или густой зеленый, как лесной мох. Эти мелочи могут быть незаметны покупателю сразу, но мне приятно осознавать, что в каждой кружке, тарелке или плошке есть что‑то особенное, заимствованное у природы наших краев.

Кружки «Травник» © Rustic Fog 1 из 7 Коллекция Sea Fog © Rustic Fog 2 из 7 Чаша «Белый камень» © Rustic Fog 3 из 7 Блюдо Rustic Green © Rustic Fog 4 из 7 Ваза «Аскет» © Rustic Fog 5 из 7 Кружки «Мое было тут» © Rustic Fog 6 из 7 Ваза Rustic Black © Rustic Fog 7 из 7

Полностью ручное производство Я не использую в работе гончарный круг или литье — все делаю вручную. Для этого мне нужен только нож и скалка. Мне нравится разминать глину руками: этот процесс сродни медитации. Для декора чаще всего использую оттиски растений или ракушек. Я прикладываю их к сырой глине и оставляю отпечатки — всегда получается новый рисунок, поэтому каждое изделие уникально.

Я люблю экспериментировать с материалами, поэтому выбираю разные глины и их смеси. Посуду из такого материала можно мыть в посудомоечной машине, главное — полностью покрыть изделие глазурью: незащищенные участки менее прочные, поэтому их легко повредить. Формы изделий тоже не ограничиваются рамками, раньше я больше внимания уделял кружкам самых разные размеров, сейчас нравится делать что‑то побольше: вазы или крупные миски — все зависит от настроения, вдохновения, впечатлений.

© Из личного архива

© Из личного архива

© Из личного архива

Пока дом в деревне остается летним, зиму я провожу в Москве. Моя городская мастерская находится прямо в квартире — помимо работы тут же провожу мастер-классы и храню готовые изделия. Но мы с супругой уже планируем окончательно перебраться из города в деревню: я утепляю дом, строю погреб. Земли у нас достаточно, чтобы обеспечить себя урожаем на год вперед — уже выращиваем тыкву, баклажаны, яблоки, кабачки, свеклу, морковь, различные ягоды и зелень. К весне начнем увеличивать дом, чтобы полноценно принимать гостей: не все готовы ночевать в палатках.

Где купить посуду? На сайте марки, «Ярмарке мастеров» или «Ламбада-маркете» — ассортимент может отличаться, поэтому лучше смотреть везде и выбирать то, что больше нравится. Сейчас я продаю изделия в основном по отдельности. Для наборов или сервизов требуется однообразность и точность форм, а именно этого я стараюсь избегать. При этом посуда из разных серий хорошо уживается на одном столе, поэтому можно сочетать ее как душе угодно.