Что сытнее: котлета из заменителя мяса или говяжий стейк? А какое блюдо содержит в себе почти суточную норму калорий? Афиша «Daily» сравнивает энергетическую ценность популярной еды и заодно проверяет, хорошо ли вы разбираетесь в том, что едите.