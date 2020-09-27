Что сытнее: котлета из заменителя мяса или говяжий стейк? А какое блюдо содержит в себе почти суточную норму калорий? Афиша «Daily» сравнивает энергетическую ценность популярной еды и заодно проверяет, хорошо ли вы разбираетесь в том, что едите.
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