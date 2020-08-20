Камерный и атмосферный бар для троих в «Профсоюзе».

Пару недель назад в барном объединении «Профсоюз», почти у входа, открылся мини-бар «Тройничок». Автор идеи — Дмитрий Левицкий, один из создателей «Профсоюза», алко-буфета «Рюмка», бара «Дорогая, я перезвоню!» и других проектов. За большим старым окном и дверью, в трех квадратных метрах, есть только короткая стойка, два стула и общительный бармен. То есть одновременно в баре могут находиться три человека — два гостя и бармен, по времени не больше получаса. Идея следующая: гостя быстро погружают в алкогольную культуру и разогревают перед посещением остальных баров объединения. Обстановка ламповая: на 30 минут можно смело забыть о происходящем за дверью, правда велик риск, что уходить не захочется. Смущает только слабо работающая вытяжка, которую обещают починить.



Бар находится справа от главного входа в «Профсоюз». 1 из 4 2 из 4 3 из 4 4 из 4

В меню «Тройничка» два авторских коктейля — «Кухня советского гражданина» и «Буфет театра» (оба стоят 550 р.), — подача которых отправляет гостей в Советский Союз. Бармен рассказывает историю о важной роли буфета в жизни советского гражданина, раздает каждому из присутствующих театральный билет, бинокль, бутерброд с колбасой и наливает в стопки коктейли на основе рома, ликера и имбирного пива — это «Буфет театра». В случае «Кухни советского гражданина», перед гостями кладут потрепанную газету, ставят банку шпрот и предлагают сыграть в игру «Белый медведь уходит, бурый медведь приходит»: подробности рассказывать не будем, этот опыт вы должны пережить сами. Кстати, заказывать авторские коктейли необязательно, бармен может приготовить коктейли на любой вкус и просто душевно с вами побеседовать. Из еды есть только бутерброд с колбасой, но большего в «Тройничке» и не надо. Так как в бар могут зайти только два человека, по выходным на вход бывают очереди: места лучше бронировать заранее, позвонив на единый телефон «Профсоюза». Как раз поэтому в баре можно находиться только полчаса — чтобы все успели зайти. Хотя если очереди нет, то и через 30 минут вас никто не выгонит.

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