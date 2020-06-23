Коллекцию одного из главных кофейных напитков лета — колд-брюКолд-брю (cold brew) — способ приготовления кофе, при котором его заваривают не горячей, а холодной водой. В результате получается концентрированный напиток с ярким вкусом и высоким содержанием кофеина. — кофейня выпустила совместно с агентством The Clients. Оно разработало этикетки для винных бутылок и алюминиевых банок, в которых продают кофе, а также костеры, наклейки, значки, упаковочную бумагу, флягу, нашивки, постеры и стикерпак для Telegram.

«Workaholic продается только в винных бутылках и пивных банках. Ведь трудоголики питают такую же всепоглощающую страсть к своей работе, как алкоголики — к алкоголю», — рассказывает команда проекта.

Сам колд-брю готовят на смеси двух видов зерен из Кении, кофе имеет яркий вкус с выраженной ягодной сладостью.