Торты в Москве: 15 кондитерских на все случаи

На день рождения, детский праздник, новоселье, просто в гости и во время диеты — «Афиша Daily» выбрала 15 проверенных кафе-кондитерских, в которых можно купить или заказать вкусный торт.

Материал был опубликован впервые 5 октября 2018 года. Это его обновленная версия.

Upside Down Cake Company Американские в меру сладкие торты

© UDCMoscow

Первая кондитерская Upside Down Cake Company открылась в Москве в 2011 году — тогда совладельцем был Айзека Корреа (Correa’s, Corner Burger, Montalto и Black Market), а шеф-кондитером — Суки Маман. Сейчас обоих уже нет в проекте и даже в Москве, а кондитерская разрослась до большой сети.

Теперь в UDC кроме десертов есть большой выбор обычной еды. Тем не менее каждое из мест сети продолжает быть в первую очередь кондитерской и кофейней. Целый торт в Upside Down Cake лучше заказывать заранее — в наличии каждый день есть не все позиции. Идеальный вариант — зайти в кондитерскую на кофе и попробовать кусок, а лучше несколько разных. Если времени нет — быстро выбрать и оформить заказ можно на сайте.

В меню около 20 вариантов целых тортов разного веса и цены. Среди них есть всем известные торты: «Красный бархат», «Сникерс», морковный, «Шоколадная мечта», морковный, «Шоколадная мечта», ванильный с клубникой, фисташковый с малиной и маковый. Венчает весь список фирменный торт Upside Down Cake (3500 р. за 1 кг) — на корже из печенья Oreo с сырным кремом, безе, взбитыми сливками и ягодами. Фишка кондитерской — воздушные дизайны с яблоневыми цветами, бабочками разных размеров, съедобными магнолиями, розами, незабудками и пионами.

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Кондитерская «Кафе Пушкин» «Тортецы для дам и кавалеров» легендарного ресторана

Кондитерская «Кафе Пушкин» работает при одноименном ресторане Андрея Деллоса. Барочной изысканностью здесь проникнуто все: от интерьера до десертов, выставленных на большой стеклянной витрине, — каждое пирожное украшено шоколадной табличкой с логотипом кафе, а некоторые десерты даже покрывают сусальным золотом.

Cейчас пост шеф-кондитера занимает 34-летний француз Дамьен Пищионери. В разделе тортов 15 позиций, среди них — знакомые медовый торт (16500 р. за 2450 г) и пражский торт (8200 р. за 1300 г). Для тех, кто любит сладкие начинки, — кремовый «Яблочный блюз» (3850 р.), «Красный бархат» с шапкой из ягод (3450 р.) и «Татен ванильный», больше похожий на итальянский пирог (2300 р.). А если хотите удивить гостей, берите торт «Бейлис» — шоколадный бисквит с муссом Бейлис и хрустящим пралине. Все торты можно купить в кондитерской или заказать на сайте.

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Yumbaker Красивые минималистичные торты

Yumbaker в «Аптекарском огороде» и на Пятницкой — красивые небольшие кафе, в которые можно зайти на завтрак или выпить кофе со вкусным десертом в любое время. Выбор сладостей большой, все выглядят аппетитно. С утра можно успеть купить целый торт прямо с витрины, пока от него еще не успели отрезать кусок. А на сайте доступен заказ 12 разных тортов: полюбившегося многим Pavlova с ванильным кремом и ягодами (8325 р.), ванильного торта с лимонным кремом (7800 р.), «Наполеона» с инжиром (6360 р.), а также торта с горой меренг (от 8700 р.) и горой макаронс (от 11400 р.).

Хочется отметить удобную форму заказа: можно выбрать дату доставки, вес торта, цвет и фактуру крема, а также декор, поместив на торт красные или темные сезонные ягоды, меренгу и даже живые цветы, — совсем как конструктор. Можно сделать срочный заказ на завтра или послезавтра — в кондитерской постараются сделать все возможное, чтобы вы получили свой торт вовремя.

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Эклерная «Клер» Тарты в стиле Kinfolk в любимой эклерной

© shikarladno.ru

Мало кто знает, но в эклерных «Клер» от создателей «Шоколадного ателье» и Pie Point Юлии Шмаковой и Романа Покровского кроме многообразия красивых эклеров и бисквитных пирожных, кофе и нежных букетов цветов, можно заказать еще и очень симпатичные пироги. На выбор — яблочный пай из меню ресторана «Националь» (2850 р.), ягодник на черемуховой муке с черникой, земляникой, малиной, вишней и брусникой (1740 р.) и сливовый пирог с кардамоном и миндалем (1740 р.). Последний можно есть холодным и слегка подогретым в духовке, как будто вы сами его только что испекли. Срок изготовления — 1–2 дня, но ожидание стоит того: теплая компания, ароматный свежий пирог и большая кружка чая — просто картинка со страниц почившего Kinfolk.

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Кондитерская Олега Ильина Муссовые торты и старомодный декор

В Москве работают три именных кондитерских Олега Ильина. Помимо пирожных, печенья и шоколадных конфет, в наличии обычно есть также торты, в основном муссовые. Лучше заказывать на сайте — выбор гораздо больше, а понравившийся вариант сделают за 48 часов. Из классики есть «Наполеон» (4250 р.) и «Прага» (5500 р.), а среди авторских тортов «Малиновый пломбир» (4150 р.) с муссом на подложке из хрустящего пралине, «Манго-маракуйя» (3950 р.) и «Маракуйя-банан» (6500 р.), бенто с собственным дизайном (1650 р.) и фирменный шоколадный торт — «Ильинский» (4250 р.). Из интересного — французский мильфей из нескольких слоев хрустящего теста с кремом из сливочного сыра и свежими ягодами. На сайте можно выбрать декор к любому торту: добавить надпись, шоколадную табличку или изображение.

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Kalabasa Красивые торты и лучший «Наполеон»

Кондитерская Kalabasa — проект блогера Станиславы Кормановской. Если вы ищите не просто вкусный торт, а что‑то особенное и красивое, вам сюда. Это одна из первых кондитерских в соцсетях, которая ввела моду на сдержанный декор десертов с белым кремом и горой ягод или цветов сверху. В самом кафе купить целый торт почти невозможно — здесь их продают по кусочкам, которые разбирают очень быстро. Оформить заказ можно по телефону — менеджеры все подробно расскажут, помогут с выбором и рассчитают стоимость.

В меню восемь начинок на любой вкус: сливочно-сырный с вишней, ванильно-ореховый, банан-карамель, шоколадный пломбир, «Красный бархат», морковный, диетический творожник и классический чизкейк. Самое интересное и, безусловно, вкусное в Kalabasa — торт «Наполеон». Здесь делают аж шесть разных видов: классический ванильный (от 4400 р.), сырный (от 4400 р.), сырный с малиной, карамелью и манго (от 5500 р.), а еще с декором из макарон и свежих ягод (от 3590 р.).

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«Голубка» От «Красного бархата» до детских тортов с фигурками

В Москве есть три локации «Голубки» с собственной выпечкой и десертами. Целый торт здесь купить сложно — те, что стоят на витрине, режут на куски, поэтому лучше сделать заказ на сайте. В меню — 20 позиций, классических и необычных. Есть всем известные «Прага» (3650 р.), «Наполеон» (2800 р.), «Три шоколада» (4000 р.) и «Медовик» (3000 р.). А еще муссовый персиковый торт (3500 р.), «Белла» (3500 р.) и морковник (3650 р.). Отдельное внимание заслуживает дизайн — некоторые торты украшают невесомыми шоколадными шариками и олененком из белого шоколада.

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«Булка» Несколько тортов в хорошей пекарне-кондитерской

Открываясь в 2010 году, «Булка» была одной из первых приличных пекарен-кондитерских в Москве. Сейчас работают четыре, среди которых самая первая локация на Большой Грузинской, и популярная — на Покровке. Кроме свежего хлеба и выпечки есть неплохой выбор сладкого. В кондитерской всегда можно купить «Наполеон» (3750 р.) и популярный среди постоянных покупателей медовик (1750 р.).

На сайте можно оформить заказ, выбор большой: муссовый торт с ягодами (4500 р.), торт с черничным муссом (2950 р), а еще двухъярусный вариант и мини-версии сладостей на двоих. Если случай особый, к десерту можно добавить карамельную табличку с поздравлением.

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«Счастье» Торты собственной шоколадной фабрики сети из Петербурга

© lavkaschastya.com

«Счастье» — петербургский проект группы компаний Global Point Family. Первый филиал питерской сети в Москве открыли в 2011 году на Чистых прудах, потом появилась кондитерская, но оба они закрылись в течение нескольких лет. Сейчас в Москве работает лишь бар-ресторан «Счастье» на крыше дома в Путинковском переулке, открытый в 2012-м.

Самое популярное здесь — шоколадные конфеты и пралине «Счастье», домашнее печенье и пирожные макарон — их можно купить не только в фирменном магазине, но даже в «Азбуке вкуса». Перед тем, как заказать торт на сайте, можно прийти в ресторан и попробовать все варианты. На выбор — «Три шоколада» (520 р.), медовик (460 р.), сливочный чизкейк (490 р.) и «Персик-абрикос» (560 р.). Забрать с собой полную версию не получится — на приготовление уходит 1-2 дня.

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Injir Самые необычные и вкусные тарты

Injir — «творческая лаборатория» семейной пары — Ирины и Антона Кудяковых. Молодые кондитеры не боятся экспериментировать и находить необычные вкусовые сочетания, а еще использовать в сладостях специи, травы и даже овощи.

Линейка тортов широкая — больше 20 видов стоимостью 3600 р.: грушевый тарт с кориандром, пармезаном и майораном; тарт с маракуйей и ганашем из белого шоколада; трюфельный с фисташкой или голубым сыром; яблочный тарт с заварным кремом и корицей; мандариновый с кардамоном и какао; банановый с творожным кремом и гранолой. Минималистичные и слегка «брутальные» на вид — эти тарты и вправду удивляют на вкус. Много вариантов не просто сладкого, а кисло-сладкого во вкусе. Выбрать среди такого многообразия сложно, поэтому перед заказом можно попробовать десерты по кусочкам на Даниловском рынке или в «Цветном».

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Trawa Торты без сахара, яиц, муки и молока

© Trawa

Trawa — производства сыроедческих десертов, работающие в Москве, Сочи, Красноярске и Хабаровске. В составе этих десертов нет сахара, яиц, муки или молока — только орехи, сухофрукты и фрукты, семена, какао, кэроб, кокосовое масло или масло какао, а также растительное молоко — миндальное, рисовое и кокосовое. В меню 23 разных, симпатично украшенных тортов.

В Trawa можно найти сыроедческие альтернативы известным тортам, например, тирамису (1900 р.), брауни (1900 р.), «Сникерсу» (1900 р.) и «Наполеону» (3500 р.). Есть целая линейка тортов с кешью-кремом, по консистенции напоминающих чизкейки с разными вкусами (от 1900 р.): матча-лимон, брусника-смородина, ананас, кокос-лимон, шоколад-малина и апельсин-шоколад. Все торты можно посмотреть и заказать на сайте — они будут готовы через день или два, можно забрать десерт самостоятельно из цеха в деревне Островцы или оформить доставку.

BB love cake Торты как из фильма «Барби»

© BB love cake

Кафе BB love cake — уютное пространство в розовых тонах, похожее на кукольный домик. Торты тут такие же: воздушные, украшенные рюшами и милыми животными, съедобными и живыми цветами. Есть варианты «Волосатики» (от 3600 р.) — разноцветные десерты с кремом, выполненным в виде шерсти. А еще модные торты с винтажными рюшами (от 3600 р.), которые можно окрасить в любой цвет. Из интересного — «Кремовые зверята»: симпатичные бисквитные жабы и львята, поросята, мишки и даже капибары. В общем, если в свой день рождения не хотите быть нормисом, заказывайте десерт тут.

Начинки кондитерской такие же яркие по цветам (и вкусам), как и «обложка» — на выбор есть «Сникерс», матча-клубника, малиновое конфи, банан-карамель, шоколадный шоколад, лесные ягоды, пломбир с шоколадной крошкой, кокос-манго-маракуйя и клубника без сахара.

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«Буше» Аппетитные торты на двоих

© Буше

В кондитерской, которая известна прежде всего сладкими и фотогеничными булками, найдете не менее симпатичные торты. На выбор 9 позиций: классические «Наполеон» с миндалем (850 р.), медовик с черникой (850 р.) и сметанник (850 р.), а еще яркие авторские варианты «Груша-карамель» (1600 р.), «Черника-марципан» (1550 р.), «Малина-ежевика» (1600 р.) и тарт со сливой (1100 р.). Все варианты небольшие и весят около килограмма — достаточно, чтобы угостить подружку или не делиться ни с кем вовсе. Из интересного — большой вензель с малиной на целый килограмм (1100 р.) для тех, кому мало культовой булки.

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«Печорин» Старая добрая классика

© «Печорин»

Ремесленная пекарня с 2017 года делает свежий хлеб — от бриоши и багета до пшеничного и ржаного. Сейчас в Москве работает уже 11 локаций. За это время кафе расширило меню до основных блюд, закусок, сладкой выпечки и, конечно, тортов.

В «Печорине» можно заказать брутальные на вид варианты: нежное «Птичье молоко» (6700 р.), муссовый тирамису (7900 р.), классический (5360 р.) и ягодный чизкейк (8500 р.). Из необычных позиций — яркий клубничный фрезье с эффектным разрезом (10500 р.), а еще два вида мильфея: классика (2900 р.) и ягодный (4900 р.). Заказ принимают минимум за два дня на сайте.

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Zhirnova Лучшие тарты и чизкейки

© Zhirnova

Кондитерская известна в первую очередь огромным выбором канеле — фирменного французского десерта. Еще сюда часто заходят, чтобы попробовать авторские кексы, в том числе банановую и морковную классику.