Лето в столице. Больше 20 мест для купания в Москве и вокруг города

Водоемы и реки
В этом году Роспотребнадзор признал пригодными для купания всего несколько городских водоемов. Поэтому, прежде чем отправиться загорать на берегу озера, проверьте, доступна ли локация. Например, пляжи Серебряного Бора, где москвичи традиционно купаются летом, не попали в список ведомства: на их территории проводится реконструкция. В Путяевском пруду и озере Школьном плавать пока тоже нельзя — их откроют чуть позже.
Обычно вход на пляжи рек и водоемов бесплатный, это существенный плюс. Минус — удаленность от центра и недостаток инфраструктуры: в некоторых местах переодеваться по-прежнему приходится в кустах или под полотенцем.
«Дипломатический пляж» у Николиной Горы
пос. Николина Гора
«Диппляж» находится на левом берегу Москвы-реки, недалеко от ее истоков, — вода здесь чистая и прозрачная. Течение достаточно активное, но есть зона мелководья для тех, кто не очень уверенно чувствует себя на воде. Берег широкий и песчаный, но без особой инфраструктуры — переодеваться придется под полотенцем, отойдя в лесок.
Место ценят интеллигентные дачники Николиной Горы — сюда приходят семьями или небольшими компаниями. Громких тусовок здесь не любят, так что место оценят те, кто настроен на единение с природой. Отсюда же можно стартовать в двухчасовой сплав на сапах.
Существенный минус пляжа на Николиной Горе только один: общественный транспорт до него не ходит, ехать сюда лучше на автомобиле или такси от станции метро «Кунцевская». Еду и напитки тоже придется везти с собой.
Пляж «Лыткарино»
Московская обл., городской округ Лыткарино, г. Лыткарино
Популярный подмосковный пляж между поселком Котельники и городом Лыткарино. Место любят за живописность: берег с белым песком расположен в окружении соснового леса, — также за простор, территория пляжа достаточно большая. Но по выходным здесь все равно шумно и людно.
На пляже — налаженная, если не сказать чрезмерная инфраструктура. Есть кабинки для переодевания и туалеты, аренда шезлонгов и беседок, рядом работает кафе. Много водных активностей вроде катамаранов, вейкборда, сапов и квадроциклов, детские надувные горки и «лягушатник». На пляже часто собираются большие компании, играют в волейбол, слушают музыку, а по выходным здесь устраивают дискотеки. Относительно тихо на более диких участках пляжа без инфраструктуры, летом кэмперы устанавливают здесь палатки и остаются с ночевкой.
Добираться сюда удобнее всего на личном транспорте, правда с парковочными местами у пляжа на выходных бывают проблемы. На общественном транспорте придется ехать с пересадками: сначала на метро до станции «Котельники», «Выхино» или «Люблино», дальше на автобусе и потом еще пешком минут 15–20.
Большой городской пруд
г. Зеленоград, Центральный просп., 1
Пруд возле парка Победы в Зеленограде разделен на несколько частей. В центральной берег оснащен деревянными настилами и дорожками для прогулок, здесь же можно арендовать катамаран.
Чуть дальше от центра парка начинается пляжная зона с песком и пологим входом в воду. На берегу есть лежаки и кое-какая инфраструктура: пара переодевалок и вышка спасателя. Вода чистая, но мутная из‑за мелкого песка. На самом пляже, как правило, людно.
Пляж в зоне отдыха «Мещерское»
Московская обл., городской округ Чехов, пос. Мещерское, Воскресенская, 5
Небольшое чистое озеро в лесопарке «Мещерский» — купание можно совместить с прогулкой в тени сосен и обедом в чайном домике. Сам пляж песчаный, с широким и пологим берегом, удобными дощатыми сходами к воде и бесплатными шезлонгами (увы, их мало!). Народу в выходные дни достаточно много: на пляж приезжают москвичи из города и стекаются жители соседних дачных поселков.
Есть кабинки для переодевания, туалеты и даже душевые кабины. Напитки и еду лучше брать с собой: до ближайшего кафе придется прогуляться 15–20 минут через парк.
Добираться до пляжа из Москвы достаточно просто: либо доехать до станции метро «Говорово» и потом около получаса добираться пешком, либо — на электричке до станции Сколково и немного пройтись.
Пляж «Динамо»
Ленинградское ш., 39
Небольшой по протяженности пляж на левом берегу Химкинского водохранилища. Место открыли для свободного посещения недавно — пляжная полоса широкая, с мелким песком, вода относительно чистая. С берега открывается вид на яхт-клуб.
Пляж благоустроенный: есть раздевалки, туалеты и души. Напитки и еду для перекуса можно купить здесь же, в палатке.
Добираться до пляжа легко. Нужно доехать до станции метро «Водный стадион», а потом пройтись до места 10–15 минут неспешным шагом.
Зона отдыха «Тропарево»
Академика Виноградова, 12
Небольшой песчаный берег с пологим спуском к воде на территории зоны отдыха «Тропарево». Его любят местные жители и семьи с детьми — в выходные здесь обычно многолюдно и шумно. Пляж практически не обустроен, но поблизости работают кафе, палатки с напитками и парковые туалеты.
Добраться несложно: станции метро «Тропарево» и «Коньково» — в 5 минутах оттуда.
Озеро Черное
г. Зеленоград, озеро Черное
Озеро образовалось на месте затопленного торфяного карьера — из‑за этого вода в нем очень темного, насыщенного оттенка (отсюда и название). При этом Черное озеро считается одним из самых чистых водоемов Москвы — купаться в нем безопасно.
Сам пляж небольшой, с мелким песком и всем необходимым для комфортного отдыха: есть кабинки для переодевания, туалеты. Можно даже занять бесплатный лежак — их, правда, всего около 20 штук. Рядом с пляжем есть футбольная и волейбольная площадка.
Добираться сюда удобнее всего на машине или на автобусе из Зеленограда.
Открытые бассейны
Часть открытых бассейнов — например, «Чайка» или «ЗИЛ» — работают круглый год, другие доступны только летом. Преимущество бассейнов — продуманная инфраструктура, от лежаков и аренды полотенец, кабинок для переодевания и душевых до смузи-баров, массажа и спа-зон. Из неприятного — за посещение придется заплатить ощутимые деньги (от 2000 р.), но даже относительно высокая стоимость входного билета не гарантирует, что в жаркий день бассейн и территория вокруг не будут переполнены людьми.
«Чайка»
Турчанинов пер., 3, стр. 1
По-советски роскошное пространство под открытым небом в самом центре города. В «Чайке» два открытых бассейна с температурой воды +28 градусов: 50-метровый олимпийский и 25-метровый для прыжков в воду, дайвинга и фридайвинга.
На месте исторических трибун вокруг бассейна оборудована пляжная зона — здесь можно позагорать на шезлонгах или дощатых настилах и выпить лимонад из пул-кафе. После бассейна можно погреться в сауне или русской бане, отправиться на йогу или расслабляющий массаж — в общем, любые развлечения за ваши деньги.
Кстати, о деньгах. Это, пожалуй, единственное, что омрачает походы в «Чайку». Разовое посещение — 3100 рублей (!!!) в будние дни и 3500 в выходные. Дешевле всего купаться вечером — 2000 рублей за сеанс. Для посещения понадобится справка (можно получить тут же) и шапочка.
Аквакомплекс «Лужники»
Лужники, 24, стр. 4
Аквакомплекс на месте советского бассейна «Лужники», который открылся в 1956 году и принял Олимпиаду-80. Внутри — полноценный аквапарк, релакс-зона с банями и сауной. Главная фишка «Лужников» — частично открытый термобассейн с панорамным видом на Воробьевы горы и МГУ. Его температура всегда держится на отметке 36 градусов — так что здесь будет тепло даже в прохладную погоду.
Чтобы попасть в видовой бассейн, придется оплатить посещение аквапарка с остальными бассейнами и термами. Стоимость билета — от 3190 рублей в будний день, в выходные на 500 рублей дороже.
Открытый бассейн «Лужники»
Лужники, 24, стр. 4
Открытый бассейн при аквакомплексе «Лужники» работает только летом — он расположен сбоку от основного аквакомплекса. На компактной, но зеленой территории — площадка для волейбола, лежаки на газонах и на дощатых настилах у воды. Бассейнов два: спортивный 50-метровый с дорожками и 25-метровый пляжный для более расслабленных заплывов (его особенно любят семьи с детьми). На территории работают кафе и ресторан, можно записаться на сеанс массажа или погреться в сауне.
Народу в Лужниках много практически всегда: самые незагруженные периоды — утро и поздний вечер. Стоимость посещения — от 1190 рублей за 90 минут в будние дни, до 3590 рублей за 180 минут в выходные.
Акватория «ЗИЛ»
Автозаводская, 23а, корп. 4
На территории бывшей промышленной зоны ЗИЛа с 2020 года работает 50-метровый открытый спортивный бассейн с любопытными индустриальным видом. Рядом работает фитобар, а в закрытых помещениях расположена финская сауна, хаммам и соляная пещера.
Для посещения понадобится справка и плавательная шапочка. Стоимость — 1500 рублей по разовому абонементу на весь день. Часто здесь проводят соревнования и тренировки профессионалы, в эти дни бассейн может быть закрыт.
Dream Beach Club
просп. Андропова, 1
Комплекс открытых бассейнов в парке «Остров мечты» с вайбами турецкого all-inclusive. На территории работают пять площадок, среди них — один из самых больших открытых бассейнов в России площадью 1700 кв. м. Кроме классических пляжных есть и волновой вариант, непрерывно имитирующий волну протяженностью до 30 метров, а также детские «лягушатники» с горками и лабиринтами. Все бассейны подогреваются до температуры 29–32 градусов.
Вокруг много лежаков с зонтиками, есть пляжные бары и полноценный ресторан, а по вечерам работает сцена с диджеями и вечеринками. Стоимость посещения пляжного комплекса — от 4000 рублей. В нее входит бронь лежака.
«The Бассейн»
Митьковский пр., 1, стр. 1
На территории парка «Сокольники» работает летняя площадка с двумя открытыми бассейнами — для взрослых и детей, оба с подогревом. На территории работает бар с рестораном, поблизости есть столы для настольного тенниса.
Посещение доступно по сеансам, всего их три — с 9.00 до 12.45, с 13.00 до 15.45 и с 16.00 до 21.45. При покупке билета на сеанс сразу бронируется лежак, стоимость — 1500 рублей.
Shore House
66-й км МКАД, пересечение с Волоколамским ш., яхт-клуб «Крокус-Сити»
Открытый пляжный бассейн при яхт-клубе на Москве-реке — вокруг достаточно живописно, а у воды расположены лежаки и бунгало. Цена приемлемая — 3000 рублей за посещение, аренду лежака и полотенца. Рядом с бассейном работает небольшой фуд-корт и бар, также есть нарядный ресторан от Аркадия Новикова.
Бассейн при яхт-клубе «Адмирал»
Московская обл., городской округ Мытищи, дер. Грибки, Адмиральская, влад. 1, стр. 1
На территории яхт-клуба работают три открытых бассейна в основной зоне и один ВИП-бассейн (только для взрослых) на территории ресторана Nachille. Вода во всех бассейнах подогревается, на берегу установлены шезлонги с зонтами и бунгало, где можно скрыться от солнца и посторонних глаз. Прямо на пляже можно перекусить. Стоимость посещения — 2000 рублей на весь день (ВИП-бассейн без детей — 3500 рублей).
Северный речной вокзал
Ленинградское ш., 45, cтр. Б
В 2020 году после масштабной реконструкции заработали Северный речной вокзал и набережная при нем. Здесь же работает пляжный ресторан с четырьмя бассейнами с подогреваемой водой, шезлонгами и широкими лежаками с балдахинами. На территории есть пляжное кафе и серьезный ресторан, куда стоит идти уже при параде.
Чтобы попасть в зону пляжа-ресторана, необходимо арендовать лежак (от 1000 р.). Время пребывания не ограничено, но ближе к вечеру у бассейна проходят вечеринки с диджеями, так что может быть шумно и людно.
Летние городские бассейны
Сергей Собянин не теряет надежды превратить Москву в город-курорт. По примеру Берлина и других европейских столиц этим летом в столице открылись городские бассейны под открытыми небом. На самом деле, проект тестировали еще в прошлом сезоне в парках 50-летия Октября, «Красная Пресня» и нескольких других локациях.
В этом году бассейнов стало заметно больше. Все они созданы по типовому образцу: среднего размера, с дощатыми настилами, лежаками и зонами для отдыха. Здесь же есть места для переодевания, души и туалеты. В специальных шкафчиках можно оставить на хранение личные вещи. А за отдельные деньги — арендовать полотенце.
Бассейны будут работать весь летний сезон в хорошую погоду, Записаться на сеанс и уточнить адреса можно через сайт Mos.ru — полуторачасовое посещение в будний день обойдется в 750 рублей, в выходные — в 1000.