Лето в столице. Больше 20 мест для купания в Москве и вокруг города

Открытый бассейн при аквакомплексе «Лужники» работает только летом — он расположен сбоку от основного аквакомплекса. На компактной, но зеленой территории — площадка для волейбола, лежаки на газонах и на дощатых настилах у воды. Бассейнов два: спортивный 50-метровый с дорожками и 25-метровый пляжный для более расслабленных заплывов (его особенно любят семьи с детьми). На территории работают кафе и ресторан, можно записаться на сеанс массажа или погреться в сауне.