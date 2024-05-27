Путешествие в компании единомышленников: турклубы для поездок по России и миру

«Курумник»
Направления: Вьетнам, Мадейра, Узбекистан, Кыргызстан, Россия
Стоимость: 55 000–183 000 р.
«Курумник» собирает группы в походы, фокусируясь на наслаждении процессом, а не спортивных целях. Основатель Дима Маркин старается уделять внимание атмосфере и формировать сообщество людей с одинаковыми ценностями. Для этого он, например, лично знакомится с новичками, а перед поездкой собирает всех для обсуждения деталей. Многие маршруты адаптированы для тех, у кого нет специальной подготовки. Организатор подсказывает, как подбирать экипировку, ставить палатку, собирать рюкзак, правильно передвигаться по сложному рельефу.
Ездила с «Курумником» на Архыз
«Путешествие на Архыз было первым горным походом в моей жизни, поэтому я не ждала ничего и была готова ко всему. Но подготовка к этому опыту была максимально бережной: до оплаты похода Дима (организатор проекта и, собственно, гид) созванивался со всеми потенциальными участниками. Можно было задать вопросы и поделиться страхами. Именно после этого разговора я решила, что надо идти. Когда группа набралась, у нас был еще один совместный созвон, где мы познакомились, распределились по палаткам, прошлись по плану поездки. Среди нас грамотно распределили общее снаряжение: мне, например, за несколько дней до поездки передали часть палаток и ужин на первый день».
«В самом походе меня очень порадовало несколько вещей
- Еда! Дима потрясающе распланировал меню, каждый день мы ели что‑то новое, готовили все вместе. Удачным был и объем порций, и состав продуктов. Считаю это важным, потому что вы много ходите, для этого нужна энергия. А каждый вечер мы ели новую сладость под чай с сушеными фруктами.
- Люди! Специально подбираются участники примерно одного возраста, у которых есть схожие интересы. Каждый вечер мы болтали и играли в игры.
- Отношение к природе! Мы не жгли костров (готовили на газовой горелке), весь мусор после еды уносили с собой.
- Программа, советы в пути, внимание к каждому.
Меня поразил воздух, горы и красота вокруг, я пару раз даже расплакалась. По ночам черное звездное небо. Когда я впервые вышла из палатки ночью без фонаря, у меня аж дух захватило. Еще это полный отрыв от повседневной жизни: никакой связи 7 дней, максимальный детокс от соцсетей. Единственное — в следующий раз возьму больше утепленных вещей и теплый спальник».
Nesin Travel
Направления: ЮАР, Армения, Грузия, Италия, Исландия, Намибия, Турция, Япония, Норвегия, по России — от Карелии до Камчатки
Стоимость: 34 500–338 000 рублей
Nesin Travel не только организовывает авторские путешествия, но и предоставляет сопутствующие услуги: помогает с оформлением виз, делает зарубежные карты, проводит интенсивы по английскому языку для тех, кто хочет общаться за границей. Более чем за четыре года работы в сфере туризма проект успел открыть 25 направлений. Среди туров есть неклассические варианты: например, поездка в Карелию для мам и дочек или девичник на яхте в Италии.
Ездила с Nesin Travel в Дагестан
«Тур в Дагестан я спонтанно забронировала в преддверии своего дня рождения, и это было одно из лучших моих решений. Nesin Travel организуют два типа поездок по этому направлению: трехдневные и пятидневные, у меня был первый вариант. Кажется, что за такой короткий срок мало что можно увидеть, но дни были насыщенными, впечатлений осталось много. У нас была компания из восьми девушек и сопровождающий, он же водитель. Сразу сложилась какая‑то легкая веселая атмосфера, между нами не было напряжения, хотя все встретились впервые».
«Все было четко и слаженно: мы приезжали в ресторан — нас ждала уже готовая еда, просыпались на завтрак в гостинице — стол был накрыт, ехали к озеру — нас встречали. До поездки казалось, что цена немного завышена, но быстро стало ясно, что эмоции того стоят. Мы купались в море, смотрели сверху на Сулакский каньон, ездили к водопадам, плавали на сапах и много ели — абрикосовую кашу, долму, плов, чуду (лепешки с начинками). Прошло почти два года, но я до сих пор с восторгом вспоминаю ту поездку».
Fat bus
Направления: Япония, Монголия, Кыргызстан, Исландия, Намибия, Марокко, Узбекистан, ЮАР, по России — от Кавказа до Сахалина
Стоимость: 59 500–412 000 р.
Турфирма уже семь лет занимается организацией путешествий, за это время организаторы пришли к пониманию, что формула идеальной поездки заключается в хорошей компании и плане, в котором есть место для импровизации. Вместо стандартных маршрутов здесь стараются формировать собственные треки, при этом не забывая про комфорт. Вместе с участниками в туры едут фотографы и клипмейкеры, чтобы у всех остались впечатления, к которым можно вернуться не только в памяти.
Ездила с Fat bus в ЮАР
«Организация путешествия была хорошей, к тому же нам повезло: в группу набралось всего три человека, получился практически индивидуальный тур. Сами организаторы прекрасные: было очень весело, интересно и комфортно. Оцениваю поездку на 100/10, реальность превзошла все ожидания, однозначно рекомендую побывать в Южно-Африканской Республике! Впечатлений осталось много: был постоянный движ, часто сменялись локации, мы видели диких животных и вкусно ели».
Panamalama
Направления: Турция, Кыргызстан, евротрип в Альпы, по России — Осетия и Ингушетия, Алтай, Дагестан, Карелия, Териберка
Стоимость: 29 500–104 500 рублей
Основатель проекта Игорь в большинстве поездок сам выступает в качестве организатора. Он хочет, чтобы путешествия оставались авторскими, а участники ощущали индивидуальный подход. По этой же причине группы формируются небольшие, обычно шесть-семь человек. Средний возраст участников от 23 до 29 лет, благодаря этому людям проще найти общий язык.
Ездила с Panamalama в Карелию
«Поездка была супер. С этими ребятами я путешествую не первый раз, всегда получается очень весело и душевно. Карелия — самое популярное направление выходного дня, многократно откатанное, и к организации поездки у меня нет вопросов: все встретились у Московского вокзала и на машине выдвинулись в сторону республики. Мы жили в классном загородном доме в лесу, еда была от шефа, для нас красиво сервировали стол — это было отдельное эстетическое „вау“ для меня».
«Главные впечатления остались от поездки на катере по Ладожским шхерамНациональный парк в Карелии. и прогулки в упряжке с хаски. Последнее не всегда возможно, потому что собакам становится очень жарко, но нам повезло с погодой. Еще мы поймали незабываемый панорамный закат на горе Паасо!»
Wow dvizh
Направления: Грузия, по России — Северная Осетия, Дагестан, Домбай
Стоимость: 29 000–58 000 р.
Wow dvizh — творческое комьюнити тех, кто любит получать эмоции и хочет путешествовать в кругу единомышленников. Большинство туров проходит в России: можно побывать в Дагестане или даже увидеть северное сияние в Арктике. Недавно в расписание добавилась Грузия, участники дегустировали вино, пекли грузинский хлеб и гуляли по Тбилиси.
Ездила с Wow dvizh на Архыз и в Грузию
«Поездка в Грузию была уже вторым моим туром с Wow dvizh, до этого ездили на Архыз. Здесь все сошлось: давно хотела посетить страну, и путешествие совпало с майскими праздниками. Нас постоянно развлекали как могли: интересными историями, музыкой, играми в пути. Заскучать было невозможно, по вечерам мы собирались вместе, общались, играли в настолки и „Мафию“ или гуляли. Еще для нас нанимали дополнительных гидов, которые рассказывали о культуре и истории Грузии».
«Кормили очень вкусно, столы всегда были полными. Ну а про грузинское вино вообще нужно говорить отдельно. Страна безумно понравилась: и природа, и архитектура, и местные люди — отзывчивые, гостеприимные, щедрые и веселые.
Мы немного выбились из тайминга, но он и не был четким: все легко, никто никого не подгоняет, можно расслабиться».
«Настоящий»
Направления: Исландия, Кыргызстан, Марокко, Намибия, Непал, Узбекистан, ЮАР, Япония, по России — от Карелии до Камчатки
Стоимость: 69 000–339 000 р.
Проект существует с 2019 года, за это время карта направлений расширилась и вышла за рамки России, отправиться можно даже в страны Африки. Организаторы отбирают лучшие спа-отели и глэмпинги, профессиональных поваров и внимательных гидов — чтобы посетить не только туристические локации, но и увидеть то, что скрыто от большинства глаз.
Ездила с «Настоящим» в Карелию, Дагестан и на Камчатку
«Я несколько раз была в путешествиях с „Настоящим“. Это всегда очень комфортно. Нам показывают шикарные локации, где практически нет других туристов, а кормят так, что это похоже на пир — в Дагестане вообще как на свадьбе гуляли. Самому ни о чем думать не нужно: от аэропорта до аэропорта все полностью организовано. Туры можно найти дешевле, но поездки с ребятами точно стоят своих денег: организаторы ни на что не скупятся и решают любые проблемы, если вдруг что‑то идет не так. Группы хорошо подобраны, впечатления всегда яркие. На все активности выделяют достаточно времени, никого никуда не гонят, вы успеваете все посмотреть и послушать экскурсии. Я очень довольна турклубом и уже запланировала с ними следующую поездку — лечу на Курилы с полным доверием».
Tour Films
Направления: Италия, Грузия, Армения, Иордания, Узбекистан, Кыргызстан, по России — от Кавказа до Камчатки
Стоимость: 42 000–320 000 р.
Чтобы путешествия были действительно авторскими, организаторы находят местных, которые могут поделиться уникальными местами и дать немаловажные подсказки. Большинство участников едут одни — они заводят знакомство с группой уже на месте. По желанию можно заказать индивидуальный тур на компанию.
Ездила с Tour Films в Дагестан и Грузию
«Я ездила в туры с ребятами несколько раз: сначала Дагестан, потом Грузия. Мне нравится, что можно вообще отключить голову в путешествии — не думать о программе, билетах и прочем. Цена абсолютно приемлемая, я сравнивала с другими компаниями по тем же направлениям. Круто, что у Tour Films есть ограничение по возрасту для членов группы — до 35 лет, поэтому это всегда молодежная тусовка, где все активные».
Бюро путешествий «Ща»
Направления: Вьетнам, Турция, Узбекистан, Южная Корея, Марокко, Япония, Мальдивы, по России — от Калининграда до Камчатки
Стоимость: 65 000–412 000 р.
Организаторы проводят мастер-классы, организуют общение с местными (например, ужин с семьей, которая владеет маленьким отелем в Узбекистане), ищут секретные места, на которые сложно наткнуться случайно: бары без вывесок, локальные рынки и другие. Перед поездками участники заполняют анкеты, где рассказывают о своих увлечениях и ожиданиях.
Ездила с «Ща» в Териберку
«Бюро „Ща“ привлекло меня своим подходом к разработке программы. Они ищут нетипичные маршруты, и в путешествии у тебя есть возможность прикоснуться к скрытым жемчужинам региона. Перед поездкой я заполняла анкету: рассказывала о себе, о том, что для меня важно в путешествиях, прикрепляла любимый мем.
У нашей сопровождающей было все: кофейные дрипы для утренних подъемов, настолки для душевных вечеров, блестки для сиятельной встречи с китами и одна тысяча и один запасной план действий на случай, если что‑то идет не так (а в переменчивой Териберке это очень важно).
Программа наполненная, но при этом всегда было время на передышки, не возникало ощущения, что все „галопом по Европам“. Самыми яркими впечатлениями стали игры китов и флоатинг под открытым небом в Баренцевом море».
«Впечатления и виды Териберки однозначно стоят всех вложенных средств. И мне радостно, что такое душевное путешествие произошло в кругу соущастниковТак в „Ща“ называют участников их путешествий.».
«Горы по колено»
Направления: Непал, Турция, по России — от Кавказа до Коми
Стоимость: 22 000–110 000 р.
Организаторы решили создать собственный проект, когда поняли, что их не устраивают уже существующие турфирмы: не хватало легкости в общении. Так пришла идея создать сообщество энтузиастов, готовых к новому опыту. Среди направлений можно встретить непопулярные, но интересные варианты: например, поход к перевалу Дятлова.
Ездила с «Горы по колено» в Дагестан
«Нам показали настоящий горный Дагестан: туристических мест было совсем немного, получилось полностью погрузиться в атмосферу региона. Все участники группы и организаторы — молодые ребята, поэтому в туре все быстро сдружились».
«Мы немного выбились из тайминга, но тут вмешались внешние факторы: закрытая дорога, очереди, долгое обслуживание, задержка водителей трансфера. Жилье было максимально комфортным, а еда продуманной в соответствии с темой тура и с пожеланием участников. Самым ярким впечатлением стало восхождение на гору Маяк, такие виды я еще не встречала, до сих пор под впечатлением!»
«Оранжевый кед»
Направления: Кыргызстан, Черногория, Таджикистан, Непал, Марокко, Турция, Намибия, по России — от Кавказа до Камчатки
Стоимость: 36 000–265 000 р.
Участники клуба путешествий благодаря общим интересам и ценностям объединяются в комьюнити — в походах можно встретить своих старых знакомых из прошлых поездок. При этом присоединиться может каждый: опытные инструкторы подсказывают, как подготовиться к путешествию и сделать так, чтобы остались положительные впечатления. После формирования группы организаторы проводят общий созвон, на котором все знакомятся и задают вопросы.
Ездила с «Оранжевым кедом» на Камчатку, в Кыргызстан, в Патагонию
«Первый раз я ходила в поход с „Кедом“ в августе 2021 года: это было рядом с вулканом Толбачик на Камчатке. В том же месяце я отправилась еще в одну поездку к вулканам, где познакомилась с мужчиной, который стал моим мужем. Во второй поход с „Кедом“ мы пошли уже вместе — на Тянь-Шань в Кыргызстане в июле 2022. А из третьего путешествия мы вернулись недавно: ходили по национальному парку Торрес-дель-Пайне в Патагонии в ноябре 2023-го.
Маша, организатор, по-настоящему любит свое дело и делает его на отлично. Все всегда четко и своевременно: за несколько месяцев до похода она устраивает для участников организационную встречу с инструктором и создает общий чат. В самом походе все тоже продумано до мелочей: каждый маршрут, распределение еды и общего снаряжения среди участников».
«Главные преимущества
- Конечно, люди. В походы с „Кедом“ ходит много „старичков“, поэтому часто встречаешь знакомых на других маршрутах. Но и новые ребята обычно очень классные! У меня есть опыт с другими турклубами, где к походам слишком коммерческий подход, и в них записываются очень разные люди. Это сложно, так как у всех разный темп, разный уровень подготовки, несовпадающие интересы — иногда это мешает группе сплотиться, что важно в походе.
- Хорошая организация, индивидуальный подход и внимание к мелочам. Маша продумывает все дни до, во время и после похода вместе с инструктором — так, чтобы всем было интересно, безопасно и посильно.
- Разные форматы: активные туры, походы с комфортом, походы с палатками».