Путешествие в компании единомышленников: турклубы для поездок по России и миру

«Я несколько раз была в путешествиях с „Настоящим“. Это всегда очень комфортно. Нам показывают шикарные локации, где практически нет других туристов, а кормят так, что это похоже на пир — в Дагестане вообще как на свадьбе гуляли. Самому ни о чем думать не нужно: от аэропорта до аэропорта все полностью организовано. Туры можно найти дешевле, но поездки с ребятами точно стоят своих денег: организаторы ни на что не скупятся и решают любые проблемы, если вдруг что‑то идет не так. Группы хорошо подобраны, впечатления всегда яркие. На все активности выделяют достаточно времени, никого никуда не гонят, вы успеваете все посмотреть и послушать экскурсии. Я очень довольна турклубом и уже запланировала с ними следующую поездку — лечу на Курилы с полным доверием».