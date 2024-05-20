Новая Голландия
наб. Адмиралтейского канала, 2
В этой очевидной локации есть неочевидные варианты досуга. Например, можно сходить на экскурсию в архив музея «Гараж», филиал которого работает в Петербурге с 2018 года. Здесь можно увидеть артефакты неофициального искусства Ленинграда и Петербурга: дневники и рукописи, самиздаты и снимки. В основу экспозиции легли домашние собрания художника и искусствоведа Андрея Хлобыстина, диджея Лены Поповой, первопроходцев советской электронной музыки «Новые композиторы» и других. Среди экспонатов — пальто ударника группы «Кино» Георгия Гурьянова от модельера Константина Гончарова, флаеры с первых рейвов в усадьбе «Знаменка», самодельный журнал «Рупор молодежи» художника Владислава Малышева-Монро. Недавно запустились бесплатные экскурсии, ближайшие пройдут 23 мая и 28 мая. Для посещения необходимо предварительно зарегистрироваться.
В хорошую погоду на острове приятно поиграть — инвентарь выдают в инфоцентре. Прокат шахмат, бадминтона и шашек — 100 рублей в час, залог 500 рублей. Настольный теннис, петанк и баскетбольный мяч — 300 рублей, залог — 1000. Рядом с детской площадкой есть меловая доска для состязаний в морской бой.
За кофе можно зайти в Skuratov Coffee в «Доме 12». Обратите внимание на визитную карточку заведения — «Прием Геймлиха». Это иллюстрация-инструкция по оказанию первой помощи поперхнувшемуся. Для филиала на Новой Голландии ее выполнил уличный художник Турбен. По соседству работает «Сообщество» — городская гостиная с библиотекой и пинг-понгом. Есть целый стеллаж с настольными играми: «Скрэббл», «Кодовые имена», «Монополия», пазлы и дженга. Все можно брать бесплатно, главное — вернуть на место. Открыты клубы по интересам: музыка, шахматы, иностранные языки, основы хайкинга — направления часто меняют. Входной билет — 200 рублей, действует в течение всего дня.
Участник археологических экспедиций Эрмитажа Митя Гольцман проводит экскурсии по острову по средам и воскресеньям, в 12.00 и 17.00. Необходима предварительная запись по электронной почте info@newhollandsp.com или по телефону +7 (812) 245 20 35.
С 25 мая до конца лета на острове работает «Летний театр». В программе — выступления «Плохого театра», «Мастерской Брусникина», «Упсала-цирка», «Практики», «а39», «Невидимого театра», коллектива MusicAeterna Теодора Курентзиса и концептуального любительского хора Attaque de panique.
Особняк Шретера
наб. реки Мойки, 114
Особняк в 1891 году построил архитектор Виктор Шретер — один из создателей петербургского Общества архитекторов и редактор журнала «Зодчий». Он первым в России предложил облицовывать здания обожженным при высоких температурах кирпичом и натуральным камнем, без штукатурки. Этот способ он испробовал на своем доме. Кроме того, здание стало одним из первых в городе, где установили лифт.
Стрельчатое окно, ажурный балкон, ряд треугольных эркеров и огромные окна на мансардном этаже — еще не все украшения дома. На фасаде можно увидеть декор из терракоты в виде скрещенных треугольника и циркуля. Знак часто трактуют как масонский, но на самом деле он принадлежит петербургскому Обществу архитекторов. После 1917 года особняк национализировали и отдали под коммунальные квартиры, поэтому от былого убранства практически ничего не осталось. Впрочем, богатых интерьеров там не было. Сегодня дом заброшен.
Дворец великого князя Алексея Александровича
наб. реки Мойки, 122
Здание в духе романтического замка средневековой Франции возвели в 1882–1885 годах по проекту архитектора Максимилиана Месмахера. Дворец был предназначен для Алексея Александровича, сына Александра II. После его смерти имение перешло к братьям — царевичам Павлу и Владимиру. Они сдавали дом в аренду. Затем его занимали разные организации, в блокаду Ленинграда здесь устроили склад, а после войны — Дом пионеров. В начале нулевых дворец пришел в запустение.
Сегодня в здании находится Дом музыки — здесь проводят концерты и регулярные экскурсии. Внутри можно увидеть интерьеры в разных стилях — от античной классики до барокко и рококо. Для парадной столовой художник Эрнст Липарт выполнил настенные панно в духе малых голландцев XVII века и декоративные десюдепорты — наддверные композиции с изображением амуров с цветами.
В хорошую погоду приятно гулять в саду с фонтаном у Алексеевского дворца. Отсюда открывается красивый вид на четырехъярусную башню. Свернув к Английскому проспекту, увидите один из первых образцов архитектуры в стиле модерна — особняк Генриха Гильзе фан дер Пальса.
Особняк Генриха Гильзе фан дер Пальса
Английский просп., 10
Здание в духе итальянского Ренессанса построили в 1901 году для почетного консула Нидерландов Генриха Гильзе ван дер Пальса по проекту архитектора Вильяма Иогансена. Отделка большинства парадных залов хорошо сохранилась. Внутри есть парадная мраморная лестница с чугунными извилистыми перилами, у основания которых находится фигура дракона. Интерьеры особняка можно увидеть в фильмах Олега Тепцова «Господин оформитель» 1988 года и «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Двадцатый век начинается» Игоря Масленникова 1986-го. Экскурсии не проводят, с 1939 года особняк занимает городской военный комиссариат. Но рассмотреть здание изнутри можно онлайн.
Кондитерская фабрика Самойловой
Английский просп., 16
С каким ароматом ассоциируется Коломна? Однозначно с пряным запахом печенья. В начале Английского проспекта работает кондитерская фабрика Самойловой — крупный производитель сладостей. Особенно в ветреный день мимо нее сложно пройти и не прикупить чего‑нибудь к чаю.
История предприятия началась в 1862 году, когда предприниматель Георгий Борман открыл лавку кондитерских изделий «Жорж Борман» в доме Мертенса на Невском. Он готовил шоколад в присутствии покупателей с помощью ручной машины и так привлекал клиентов. Бизнес стремительно рос: через четыре года Борман перекупил фабрику на Английской набережной у кондитера Генриха Пфейфера и масштабировал производство. В сладостях использовал только натуральные ингредиенты: фрукты, соки, какао. Борман задолго до появления «Киндер-сюрприза» стал выпускать шоколадные яйца с подарками. Десерт готовили на Пасху, внутрь клали миниатюры соборов и крестик.
После национализации предприятие переименовали в Первую государственную конфетно-шоколадную фабрику и присвоили имя революционерки Конкордии Самойловой. Здание кондитерской непримечательное, но попасть внутрь на экскурсию стоит: здесь покажут, как производят сладости, и подарят мешок конфет. Для посещения нужно записаться заранее. Стоимость — 1900 рублей.
Часовня Николая Чудотворца на Матисовом острове
наб. реки Пряжки, 1
Часовня при больнице для душевнобольных была возведена в 1876 году. Это первая работа архитектора Александра Красовского, известного по особняку фон Дервизов на Английской набережной — в нем сейчас находится Дворец бракосочетания. В часовне отпевали умерших, а при советской власти устроили морг. Сегодня внутрь не попасть, но здание можно рассмотреть с улицы.
Неподалеку, в Матисовом переулке, 4, участница местного добрососедства и художница Анна Толстая открыла кафе-бар «Пряшка». В меню — домашний борщ, рататуй, сырники. По будням, с 13.00 до 17.00, устраивают «Коломенские обеды» за 300 рублей. Здесь проводят вечеринки, кинопоказы, выставки и даже цветочные свопы.
Памятник Александру Блоку
Декабристов, 58
На длинной улице Декабристов в прошлом году появился памятник Александру Блоку. Эскизы проекта выполнили заслуженный художник России Евгений Ротанов и архитектор Иван Кожин, который создал скульптурный портрет Александра Александровича для БДТ. Монумент вызвал неоднозначную реакцию у горожан: одни сравнили скульптуру с дементором из Вселенной Гарри Поттера и посчитали «уродством», другие оценили работу за динамичность. «Автор явно прочувствовал единство формы и места. Именно так целеустремленно, как мне кажется, Александр Блок регулярно спешил покататься на американских горках на месте нынешнего университета Лесгафта», — комментирует искусствовед Александр Семенов.
Раньше на месте концертного зала Мариинского театра действительно был первый в России луна-парк, построенный купцом Хабибуллой Ялышевым. Развлекательный комплекс включал рестораны, театры, «чертово колесо» и американские горки, на которых Блок любил кататься до закрытия кассы. Недалеко от музея-квартиры Блока работает минималистичная спешелти-кофейня «Своя комната» с акцентом на завтраках и вкусным фильтром.
«Венера Коломенская»
Дровяной пер., 5
Местная достопримечательность еще недавно была одной из самых загадочных в городе. Более 30 лет никто не знал автора безымянной статуи женщины: ее раскрашивали, одевали, ломали. В 2021 году власти хотели уничтожить изваяние, но местным жителям удалось не только спасти ее от сноса, но и найти автора работы — художника Бориса Семенова. Он посвятил памятник матери-блокаднице.
Два года назад идеолог добрососедства Коломны Валя Манн нашла профессионального художника-реставратора Александра Кузнецова-Сергеева. Он на волонтерских началах восстановил «Венеру Коломенскую». С тех пор скульптура стала неофициальным символом района.
Яани кирик
Декабристов, 54
Это действующая лютеранская церковь Святого Иоанна. Здание возвели в 1860 году по проекту архитектора Гаральда Боссе, известного по дому Пашкова на улице Чайковского. В советское время его перестроили в конструктивистском стиле, колокольню снесли, а к главному фасаду пристроили лестницу.
Сюда стоит зайти на субботнюю экскурсию с небольшим органным концертом. Гид расскажет об истории появления эстонской общины, мифах и легендах района и почему Яани кирик считают музыкальной церковью. В кирхе проводят встречи английского и эстонского разговорных клубов, богослужения, курс «Основы христианской веры», работает воскресная школа. Часто устраивают большие концерты классической и современной музыки при свечах.
Кофейня «Рид»
Декабристов, 39
На противоположной стороне улицы Декабристов работает спешелти-кофейня «Рид», что расшифровывается как «Ребята из далека». Основатели Настя и Андрей Сикальчук приехали в Петербург из Приморья и приобрели кофейню перед началом пандемии в 2020 году.
Здесь готовят классику и авторские напитки вроде матча-кефира и колд-брю с финиковым соусом и пеной из гибискусового сиропа. Акцент на завтраках и легких закусках: каши, сэндвичи, сырники и тофники, хумус с гриссини.
Wonderful Taste
Декабристов, 46
Гастрономическая жемчужина среди недорогих заведений: аутентичная ливанская кухня, большие порции, много овощей и мяса. Готовят лепешку с горными травами, макдус — фаршированный баклажан с начинкой из болгарского перца и грецкого ореха, а еще один из самых вкусных фалафелей в городе. Из напитков стоит попробовать ближневосточный айран и кофе на песке.
Большая хоральная синагога
Лермонтовский просп., 2
Главная петербургская синагога построена в 1893 году по проекту архитекторов Льва Бахмана и Ивана Шапошникова. При ней есть кошерный ресторан «Лехаим» с аутентичным вином. Готовят традиционные блюда ашкеназской еврейской кухни: форшмак, штрудель, фаршированную рыбу. По зданию проводят обзорные экскурсии по предварительной записи. Например, так можно попасть на балкон под куполом, откуда открывается вид на центральный зал. На территории работает кошерный магазин: продают керамику, сувениры, продукты и косметику из Израиля.
Eggsellent
наб. реки Мойки, 102
Легендарные московские завтраки окончательно обосновались в Петербурге. Вдобавок к корнеру на Василеостровском рынке появилось полноформатное кафе недалеко от Мариинского театра. За интерьер отвечала студия Kidz: кислотные розовые столешницы, белоснежная кафельная плитка, футуристическая мебель. Главный акцент сделан на барной стойке — она выглядит как растекшийся желток.
Основу меню составляют завтраки-конструкторы — их готовят весь день. К яйцам можно добавить разные топинги вроде халуми или мини-сосисок. Среди хитов — трюфельно-апельсиновый бенедикт на поджаренной бриоши со слабосоленым лососем. Из напитков — классика и авторские напитки, какао, фреш, а еще утреннее игристое с блестками.
Мариинский театр
Театральная пл., 1
Главный петербургский театр начали возводить в 1775 году по проекту Антонио Ринальди, но архитектор не смог руководить работами, так как упал с лесов и сильно ушибся. Закончил проект немецкий зодчий Филипп Тишбейн. В 1879 году здесь случился пожар. На этом месте возвели современное здание Мариинского театра по проекту архитектора Альберта Кавоса, сына композитора Катерино Кавоса. Театр назвали в честь Марии Александровны, супруги Александра II. Образ императрицы увековечили на занавесе. Его сшили в 1914 году по рисунку художника Александра Головина. Орнамент повторяет изображение, которое было на шлейфе платья императрицы.
Зрительный зал по сей день украшает трехъярусная бронзовая люстра. Конструкция весит 2,5 тонны и состоит из 210 лампочек и 23 тысяч хрустальных подвесок. В царской ложе есть потайная дверь, ведущая в гримерки. Она была сделана для того, чтобы император мог поблагодарить артисток после выступления. Например, Николай II таким образом, возможно, навещал возлюбленную Матильду Кшесинскую.
По соседству расположена вторая сцена Мариинского театра. Здание возвели на месте снесенного Дворца культуры имени Первой пятилетки в 2005 году. Здесь должны были реализовать проект французского архитектора Доминик Перро, но от смелой концепции отказались, сославшись на конструктивные и инженерные трудности. В итоге остановились на проекте канадской студии Diamond Schmitt Architect, который вызвал неоднозначную реакцию у архитектурного сообщества и горожан.
Открытая киностудия «Лендок»
наб. Крюкова канала, 12
Одна из старейших и крупнейших студий документальных фильмов расположена в особняке Александра Половцева. Здание построено в 1887–1891 годы по проекту архитектора Максимилиана Месмахера. Студия была открыта в 1918 году, тогда она входила в состав Петроградского кинокомитета, затем — в отдел хроники при кинофабрике «Севзапкино». Официально годом основания считают 1932-й, когда отдел преобразовали в Ленинградскую студию кинохроники.
Сегодня здесь обучают кинопрофессиям детей и взрослых, показывают авторские художественные и документальные фильмы. На территории работает одноименный ресторан. В нем готовят тыквенный суп с чипсами из хамона, треску с икорным соусом и картофельным пюре и салат из розовых томатов с луком-шалотом и грецким орехом.
Доходный дом Веге
наб. Крюкова канала, 14
Один из самых роскошных доходных домов Петербурга был построен в 1912–1914 годах для Роберта Веге — сына Георгия Веге, основателя Киновиевского ультрамаринового завода. Предприятие-монополист поставляло в город дорогие синие красители. Сам наследник предпочитал жить в Европе, а после смерти отца передал бизнес в управление менеджерам. Деньги он вложил в строительство дома на Крюковом канале и планировал получать доход от сдачи престижных квартир в аренду. Задумку реализовать не удалось: в 1918 году имущество национализировали.
В народе архитектурный памятник ошибочно именуют домом шоколадного короля. Это название появилось, потому что Роберт Веге имел небольшое количество акций фабрики Жоржа Бормана, и именно его было бы корректнее наградить этим титулом.
Визитной карточкой доходного дома стала пара атлантов, поддерживающих арку в парадный двор. На фасаде расположены большие часы с римским циферблатом. Долгое время они были сломаны и закрыты фанерой. Семь лет назад петербуржец Антон Чернов вместе с активистами нашел гравюру 1914 года, по которой восстановил часы.