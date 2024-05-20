Стрельчатое окно, ажурный балкон, ряд треугольных эркеров и огромные окна на мансардном этаже — еще не все украшения дома. На фасаде можно увидеть декор из терракоты в виде скрещенных треугольника и циркуля. Знак часто трактуют как масонский, но на самом деле он принадлежит петербургскому Обществу архитекторов. После 1917 года особняк национализировали и отдали под коммунальные квартиры, поэтому от былого убранства практически ничего не осталось. Впрочем, богатых интерьеров там не было. Сегодня дом заброшен.