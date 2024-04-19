В России появился новый сервис бронирования жилья для путешествий. Вот каким он вышел

Кажется, что хотя бы в крупных городах должно быть достаточно отелей на любой запрос и бюджет. Но и на популярных направлениях, например в Нижнем Новгороде, в теплое время года жилье стоит бронировать минимум за месяц. Если хочется спонтанно выбраться из столицы на выходные, придется существенно переплатить , и даже в этом случае мест может не оказаться. В небольших городах, где могут останавливаться автопутешественники, и вовсе нет широкого выбора вариантов размещения.