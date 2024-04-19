В России появился новый сервис бронирования жилья для путешествий. Вот каким он вышел

За последние несколько лет все больше людей стали путешествовать по России: на это повлияли рост цен на зарубежные поездки и развитие внутренней инфраструктуры. При этом растетПо данным Ассоциации автомототуризма и караванинга. и число автотуристов: каждый год оно увеличивается на 15%. Однако если добраться до места назначения не проблема, то с размещением до сих пор возникают сложности.
Кажется, что хотя бы в крупных городах должно быть достаточно отелей на любой запрос и бюджет. Но и на популярных направлениях, например в Нижнем Новгороде, в теплое время года жилье стоит бронировать минимум за месяц. Если хочется спонтанно выбраться из столицы на выходные, придется существенно переплатить, и даже в этом случае мест может не оказаться. В небольших городах, где могут останавливаться автопутешественники, и вовсе нет широкого выбора вариантов размещения.
Решением может стать развитие онлайн-тревел-сервисов, которые помогут все большему числу путешественников, а также владельцев и управляющих домов, квартир и отелей находить друг друга и безопасно проводить сделки. 18 апреля такой презентовал «Авито». Раздел «Путешествия» уже появился в приложении и на сайте платформы.
Мероприятие прошло в Yauza Place, его посетили журналисты, актеры и блогеры, в том числе Мадонна Мур, Лукерья Ильяшенко, Анна Михайловская, Наталья Давыдова и Мария Миногарова. Гостям предложили попробовать блюда из разных регионов России, например раков из Ростова-на-Дону, салат «Столичный», чак-чак из Татарстана и сибирские пельмени. За вечер разыграли несколько призов, в том числе проживание в одном из городов страны на выбор и чемодан для поездок.
Кроме того, у всех гостей была возможность посетить презентацию «Авито Путешествий» и расспросить о новом сервисе руководителя направления — Артема Кромочкина.
На презентацию пришли телеведущие Наталья Давыдова и Мария Миногарова, актрисы Лукерья Ильяшенко и Анна Михайловская и журналистка Мадонна Мур.
На презентацию пришли телеведущие Наталья Давыдова и Мария Миногарова, актрисы Лукерья Ильяшенко и Анна Михайловская и журналистка Мадонна Мур.
На презентацию пришли телеведущие Наталья Давыдова и Мария Миногарова, актрисы Лукерья Ильяшенко и Анна Михайловская и журналистка Мадонна Мур.
На презентацию пришли телеведущие Наталья Давыдова и Мария Миногарова, актрисы Лукерья Ильяшенко и Анна Михайловская и журналистка Мадонна Мур.
Как появился сервис «Путешествия»
Запуск собственного раздела краткосрочного онлайн-бронирования жилья стал для сервиса логичным шагом. По словам Кромочкина, первый скачок интереса к такому виду аренды произошел еще в 2018 году, когда в России проходил чемпионат мира по футболу. «Все отели были переполнены, цены взлетели в космос. Решением стала краткосрочная аренда недвижимости», — говорит он.
Уже тогда на «Авито» был ряд предложений, но в формате доски объявлений: гости самостоятельно общались с арендодателями, и обе стороны брали на себя все риски. В 2019 году на сайте появилась первая версия онлайн-бронирования.
За 2022 и 2023 годы после ухода Airbnb и Booking появилось полноценное онлайн-бронирование, на которое впоследствии перевели 100% квартир и домов, представленных на площадке. А в апреле 2024-го запустился отдельный раздел «Путешествия».
Как устроен раздел
Как утверждает Кромочкин, уже сейчас на сайте представлены более 300 тыс. единиц недвижимости во всех уголках страны — это более 80% всего рынка. «Представьте, вы приезжаете в Сочи и видите надпись „Сдается дом“. С высокой вероятностью он также сдается на „Авито“», — говорит он.
Перед размещением предложения тщательно проверяют, в том числе на соответствие опубликованных фото и описания действительности. Жилье необходимо показать на видеозвонке или записать непрерывное видео от угла дома с указанием адреса и до квартиры, в которой нужно продемонстрировать все удобства.
Найти подходящие апартаменты среди тысяч объектов можно благодаря фильтрам, число которых будет расти, в том числе можно указать тип арендодателя и время пешком до метро.
Сервис помогает гостям и во время заселения: если что‑то пошло не так, можно обратиться в круглосуточную поддержку, которая решит вашу проблему или вернет деньги. В крайнем случае площадка поможет оперативно подобрать альтернативную квартиру или дом.
Защищены и арендодатели, жилье которых застраховано на все время сдачи. «Например, гости курили в квартире, хотя в объявлении было написано, что это запрещено. Мы страхуем даже такие случаи. Арендодатель затем вызывает озонацию, обращается в страховую компанию и получает компенсацию», — приводит пример Кромочкин.
Они также смогут оставить отзыв о путешественниках: «После того как состоялось заселение, арендодатель пишет о госте: „Пунктуальный, все классно“. И при следующем бронировании другому владельцу будет проще принимать решение о заселении».
В «Путешествиях» также доступна программа лояльности. Бронирование позволяет накапливать бонусы, которые можно тратить на оплату всех услуг сервиса, например «Авито Доставки», или на будущие поездки. А сами арендодатели смогут предоставлять скидки во время низкого сезона или бронирования в последнюю минуту (горящие предложения). Будут и спецпредложения от партнеров, например банков.
Как будет развиваться направление
В «Авито» уверены, что объем рынка краткосрочной аренды удвоится на горизонте 5–6 лет и вырастет до 1,5 млрд рублей. Причем 40% бронирований придется на частные объекты, а 60% — на отели. На последние в «Авито» тоже планируют обратить внимание. Бронирование гостиниц, хостелов и глэмпингов запустят осенью 2024 года.
Сейчас в России действуют площадки «Яндекс Путешествия», «Туту.Отели», «Островок» и «Суточно.ру», однако только последняя делает акцент на аренде домов и квартир. «Авито Путешествия» видит своим главным преимуществом большой выбор предложений. «Мы по-прежнему будем фокусироваться на широте выбора — это наша сильная сторона в категории аренды краткосрочной недвижимости, — говорит Кромочкин. — Мы действительно хотим предоставить возможность найти жилье в любом уголке России».