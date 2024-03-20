Генпрокуратура против миллиардеров. Как земли Барвихи пытаются вернуть государству

В чем суть конфликта?
По версии следствия, после приватизации 2001 года действующий санаторий «Барвиха» лишился 99 гектар земли. Их получила компания «Кантри-Про» с уставным капиталом 8400 рублей взамен на реконструкцию замка Мейендорф XIX векаОн находится неподалеку от санатория «Барвиха» в поселке «Сады Майендорф».. Позднее усадьба стала резиденцией президента России, а переданную территорию частично заняли элитные коттеджные поселки «Сады Майендорф» и «Жуковка-3».
Санаторий «Барвиха» работает с 1934 года. В свое время там лечились и отдыхали Михаил Булгаков, Сергей Королев, Юрий Гагарин, Леонид Брежнев, Расул Гамзатов, Дин Рид, Луис Корвалан, Дмитрий Шостакович, Георгий Жуков и Александр Твардовский. В 1997-м за учреждением закрепили бессрочное право на 316 га для использования в оздоровительных целях. Сейчас, по данным кадастровой карты, ему принадлежит лишь 63 га.
Первые разбирательства и убийство
Скандалы вокруг этой земли начались еще в 2004 году. Тогда прокуратура неоднократно пыталась привлечь к ответственности экс-главу Одинцовского района Александра Гладышева по делу о превышении должностных полномочий. Именно благодаря его постановлениям земли «Барвихи» передавали коммерческим фирмам, а затем приватизировали. Иску помешал истекший срок давности, вместо этого была инициирована серия арбитражных разбирательств, которые стали признавать постановления чиновника недействительными. Сам Гладышев не только избежал наказания, но и сохранил пост — он был главой администрации района с 1991 по 2013 год.
Разборки утихли на несколько лет, пока в январе 2007 года не произошло неожиданное убийство экс-главы РоснедвижимостиФедеральное агентство кадастра объектов недвижимости. по Одинцовскому району Валерия Яковлева. СМИ связали его смерть с земельными скандалами.
Была и другая версия: коллеги Яковлева, пожелавшие остаться анонимными, рассказали «Коммерсанту», что после вступления в должность главы Роснедвижимости он активно боролся с коррупцией в ведомстве.
Летом того же года Управление делами Президента и ФГБУ Клинический санаторий «Барвиха» подали иск против «Кантри-Про». Однако тогда он был отозван из‑за урегулирования спора, в ходе которого санаторий получил 2,5 га.
После этого заместитель главы Росприроднадзора Олег Митволь направил в Генпрокуратуру письмо, в котором заявил, что правительство Московской области передало землю «Кантри-Про» незаконно.
Он утверждал, что из категории лесного фонда территория была переведена в земли запаса, что стало «грубым нарушением» распоряжения президента Бориса Ельцина от 1994 года. Согласно документу, объекты управделами «являются федеральной собственностью и не подлежат разгосударствлению и приватизации». Митволь также говорил, что областное правительство продало участок земли слишком дешево — за 54 млн 450 тыс. рублей. При этом его рыночная стоимость составляла 53 млрд рублей.
Кто владел «Кантри-Про»
В базе ЕГРЮЛ учредителем компании, ликвидированной в 2009 году, значились некий Олег Юшкин (его доля в уставном капитале составляла 80% или 6700 рублей) и ООО «ВЕРЛЛ» (20% или 1700 рублей). Директором «Кантри-Про» была Ирина Калгина, которая также является соучредительницей действующей компании «Сады Майендорф»Она занимается продажей коттеджей в одноименном поселке. вместе с Денисом Смирновым.
Международный журналист Владимир БольшаковВ 2002–2007 годы он был главным редактором журнала «Финансовый контроль». писал в своей книге «Война цивилизаций. „Всемирный халифат“ вместо „тысячелетнего рейха“», что Денис Смирнов — сын Конрада Смирнова, бывшего помощника Председателя КГБ СССР Юрия Андропова.
В 2007 году, когда власти заинтересовались приватизированной землей, Смирнов уехал из России.
7 ответчиков и 28 третьих лиц
7 марта этого года Одинцовский городской суд провел предварительное заседание по иску Генпрокуратуры. Следующее состоится 25 апреля. Всего в иске значится семь ответчиков, в том числе миллиардеры из списка Forbes и их родственники:
- супруга ресторатора Аркадия Новикова Надежда Адвокатова;
- председатель наблюдательного совета банка «Система» Алексей Богачев;
- предприниматель Валерий Гордышев;
- супруга бизнесмена Михаила Хубутии Екатерина Джанашии;
- основатель корпорации «Уралхим» Дмитрий Мазепин;
- мать сооснователя группы Mercury Леонида Струнина Зоя Струнина;
- международная компания «Кенсуэй Лимитед».
Все они приобрели свои участки в 2013–2022 годах. Еще к делу привлечены 28 третьих лиц, среди которых Минфин, Минимущество, девелопер Михаил Хубутия, правительство Московской области, санаторий «Барвиха», компания «Сады Майендорф», а также несколько иностранных компаний и 11 россиян, в том числе те, кто раньше владел спорными участками, а затем продал их. Среди них — бизнесмены Дмитрий Смычковский и Сергей Говядин.
Хубутия назвал иск «беспределом», добавив, что купил землю в 2014 году, взяв кредит. Он также выразил уверенность, что участок «хотят отобрать для коммерческого проекта». По его словам, он с супругой хотел построить на этой территории лечебный спа-отель. «Я озабочен беспределом и не знаю, как долго это продолжится. Мы, граждане, еще не объединились, чтобы противостоять этому, но каждый из нас видит, что происходит, и чувствует недопустимость подобного обращения с собственностью. Мы просто хотим защитить наши права, но ситуация кажется безвыходной», — заключил предприниматель.
По данным РБК, который ознакомился с иском Генпрокуратуры, в иске речь идет не о всей территории, принадлежавшей «Карнтри-Про», а о конкретных 13 участках в составе 99 га. Общая площадь спорных земель составляет 8,02 га, подчеркивает издание. Так, у Мазепина хотят изъять участок площадью 1,35 га, у Гордышева — два участка площадью 2,1 га и 8,3 сотки, у Богачева — около 1,4 га, у Джанашии — три участка (два по 30 соток и один 37 соток).
Истцы считают, что во время приватизации были нарушены права «неопределенного круга лиц из‑за лишения их доступа к земельным участкам и утраты потенциала лечебно-оздоровительной территории». Владелец компании Aim Realty Илья Менжунов уже назвал дело самым резонансным за последние 15 лет в сфере загородной элитной недвижимости.
Как рассказал «Афише Daily» председатель комиссии по этике и защите прав потребителей Гильдии Риэлторов Москвы Владимир Мнацаканов, судебное дело привлекло внимание СМИ из‑за громких имен ответчиков, но эта история типична для России.
Он подчеркнул, что в России до сих пор не разграничено право собственности на огромное количество земельных участков. «Не определено в чьей собственности они находятся и кто имеет право их продавать, чем и пользуются чиновники разных уровней», — добавил Мнацаканов.
Что такое «Сады Майендорф» и «Жуковка-3»
На территории «Садов Майендорф» работает профессиональная охранная служба, мимо которой почти невозможно пройти даже под видом покупки участка. В разные годы там жили или продолжают жить миллиардер Владимир Лисин, владельцы «Кузбассразрезугля» и «Трансмашхолдинга» Искандер Махмудов и Андрей Бокарев, экс-собственник «Уралхима» Андрей Мазепин, а также совладелец компании «Капитал Груп» Владислав Доронин. Последний построил на своем участке космический особняк по проекту Захи Хадид — первой женщины, получившей Притцкеровскую премию. Бизнесмен собирался подарить его своей невесте Наоми Кэмпбелл, но свадьба так и не случилась. Пара рассталась до того, как было закончено строительство. Теперь Доронин не может избавиться от этого дома — объявления о продаже висят на различных сайтах с 2016 года. Сейчас космический особняк оценивается в 85 млн долларов (или 7,8 млрд рублей).
В поселке «Сады Майендорф» также продают особняк с комнатой для шуб, восемью спальнями и десятью санузлами за 51 млн долларов (или 4,7 млрд рублей). Бывший владелец дома не называется.
Самый дорогой особняк в «Садах Майендорфа» выставлен за 95 млн долларов (или 8,7 млрд рублей). Что это за дом, неизвестно, так как продается он в закрытом формате. В описании говорится, что особняк выполнен в стиле современной классики с большими панорамными окнами. Внутри дома присутствуют все элементы богатой жизни: большая гардеробная комната, изысканная чайная комната, большой крытый бассейн, спа-зона и огромное число спален.
Еще в «Садах Майендорфа» в 2014 году скрывался экс-президент Украины Виктор Янукович после бегства. «Предыдущий хозяин не мог продать его [участок] года полтора, был готов отдать даже за 35 млн долларов, но неожиданно получил 52 млн, как и просил», — писал тогда «Собеседник» о покупке земли Януковичем.
Деревня Жуковка — еще одно излюбленное место российских элит. После Второй мировой войны в ней появились коттеджные поселки: «Жуковка-1», «Жуковка-2» и «Жуковка-3», где со временем рядом со старыми деревянными домиками стали соседствовать роскошные особняки. Когда‑то там жили бизнесмены Михаил Ходорковский*, Евгений Чичваркин* и премьер Виктор Черномырдин.
Сейчас в Жуковке есть дома певца Олега Газманова, экс-глава главы Минфина Алексея Кудрина, миллиардера и бывшего главы партии «Правое дело» Михаила Прохорова, писательницы Оксаны Робски, дочери Бориса Ельцина Татьяны Юмашевой и актрисы Татьяны Друбич.
В «Жуковке-2» можно приобрести двухэтажный дом с бильярдной, винным погребом, кинотеатром, СПА-комплексом и хамамом за 8,4 млн долларов (или 771,9 млн рублей). Тем временем в «Жуковке-3» самым дорогим лотом стал дом с мебелью Cavalli за 8,5 млн долларов (или 782 млн рублей). В описании говорится, что продажа срочная.
Член совета директоров инвестиционной платформы Simple Estate Артем Цогоев оценил общую стоимость участков в поселке «Сады Майендорф» в 3 млрд долларов. А после того, как об иске Генпрокуратуры против миллиардеров написали СМИ, на некоторых сайтах массово обновились объявления о продажи недвижимости в «Жуковке-3».
Что грозит миллиардерам
Если земля вернется в собственность санатория, то на ней, как обещают, обустроят парковую зону. Возместят ли при этом ущерб владельцам особняков, не уточняется. По данным РБК, на заседании 24 января Одинцовский городской суд уже частично удовлетворил требования истца, запретив Росреестру по Московской области осуществлять государственный кадастровый учет, государственную регистрацию прав, а также вносить изменения в сведения ЕГРН в отношении спорных участков. Суд также запретил ответчикам строительство и реконструкцию на этих территориях.
Юрист, Председатель комиссии по этике и защите прав потребителей Гильдии Риэлторов Москвы
«Прокуратура утверждает, что эти земли находились в ведении Российской Федерации, а потом их якобы присвоила некая фирма. Но просто так присвоить землю нельзя. Ее можно только приватизировать и только путем выкупа у государства. По-другому не бывает. И здесь явно либо Московская область продала эту землю как свою, либо уполномоченный федеральный орган.
Однако прокуратура, судя по всему, не собирается привлекать к ответственности тех чиновников, которые допустили незаконную приватизацию, и, как всегда, требует отобрать землю, не задаваясь вопросом о компенсации гражданам ущерба, который является результатом либо ошибки, либо корыстного умысла чиновников».
«Судя по всему, нынешние собственники покупали участки у той пресловутой фирмы или даже у последующих собственников, то есть они являются добросовестными приобретателями. На иски об истребовании имущества в таких случаях распространяется трехлетний срок давности, который давно истек. И если рассматривать это и подобные ему дела в четком соответствии с законом, то в удовлетворении иска прокуратуре должно быть отказано.
В 2020 году в статью 302 Гражданского кодекса РФ по инициативе Конституционного суда РФ были внесены изменения, защищающие добросовестных приобретателей жилых помещений. Одним из главных аргументов необходимости таких нововведений был постулат о том, что государство сильнее, чем гражданин, поэтому к нему должны быть применены более строгие требования по контролю. К сожалению, законодатель не распространил эти нормы на земельные участки».
*Михаил Ходорковский и Евгений Чичваркин внесены Минюстом в реестр иноагентов.