Генпрокуратура против миллиардеров. Как земли Барвихи пытаются вернуть государству

На территории «Садов Майендорф» работает профессиональная охранная служба, мимо которой почти невозможно пройти даже под видом покупки участка . В разные годы там жили или продолжают жить миллиардер Владимир Лисин, владельцы «Кузбассразрезугля» и «Трансмашхолдинга» Искандер Махмудов и Андрей Бокарев, экс-собственник «Уралхима» Андрей Мазепин, а также совладелец компании «Капитал Груп» Владислав Доронин. Последний построил на своем участке космический особняк по проекту Захи Хадид — первой женщины, получившей Притцкеровскую премию. Бизнесмен собирался подарить его своей невесте Наоми Кэмпбелл , но свадьба так и не случилась. Пара рассталась до того, как было закончено строительство. Теперь Доронин не может избавиться от этого дома — объявления о продаже висят на различных сайтах с 2016 года. Сейчас космический особняк оценивается в 85 млн долларов (или 7,8 млрд рублей).