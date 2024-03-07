Микс вкусов и стилей, забота о себе, экстравагантные образы и еще 14 трендов этой весны

Выбор Алины Шкарупы, авторки телеграм-канала «Шмот»
Этой весной тренды в мире красоты поражают своим разнообразием: тут и вновь актуальные брови-ниточки, и маникюр с пирсингом, и необычный деним с прозрачными юбками. Где искать эти тренды в Москве? Явки и пароли от канала «Шмот».
КМ20
Необычный деним
Если спросить у модных критиков, кто лучше всех работает с денимом, то ответ дадут один — Гленн Мартенс. Сейчас дизайнер не только работает в собственной марке Y/Project, но и возглавляет Diesel. Он буквально возродил бренд и сделал джинсы главным маст-хэвом сезона. Найти его творения можно в KM20. Там же есть и коллекции LVMH Prize Фидан Новрузовой — ее джинсы и куртки с «улитками» завирусились по всему интернету.
Peak
Sporty & Rich
Ритм жизни становится быстрее с каждым днем — это понимают все, включая дизайнеров. Их забота о нас выражается в коллекциях, куда то и дело входят спортивные худи и велосипедки, удобные шорты и легинсы, свободные куртки и брюки. Поэтому не стесняемся, идем в Peak или Fable и закупаемся всеми спортивными айтемами.
Sanchy
Прозрачные юбки как у Miu Miu
Все началось с прозрачных юбок Miu Miu, которые Миучча Прада показала в прошлом сезоне. На подиуме они сочетались с колготками и трусами, но в обычной жизни их предлагают носить поверх джинсов или брюк. Именно так стилизованы прозрачные юбки у бренда Sanchy — идеальный вариант на каждый день.
Pitkina
Quiet luxury
Этот не совсем новый, но все еще актуальный тренд родился благодаря всеобщему помешательству на образах Кэролин Бессетт-Кеннеди. Именно она — настоящее олицетворение quiet luxury. Найти похожие вещи из гардероба главной it-girl 90-х можно у бренда Pitkina: там есть и роскошные вельветовые костюмы, и лаконичные рубашки, и базовые майки.
Салон «5×2» на Бауманской
Дикий странный маникюр
Когда я смотрю показы, всегда обращаю внимание на маникюр. В этом сезоне модели все чаще выходят на подиум с длинными ногтями, украшенными всевозможными стразами, пирсингом и узорами. Сделать именно такие можно в салоне «5×2». Я там частый гость, поэтому до встречи!
Салон «Москвичка» на Патриках
Модные тонкие брови
И снова про цикличность моды: тренд на тонкие брови вновь с нами, хотите вы этого или нет. Я уже поддалась ему и сходила на коррекцию в «Москвичку». Доверяю свои брови только им.
Chill Your Hair
Рубиновые волосы как у Дуа Липы
За этот тренд стоит благодарить Дуа Липу: после ее кардинальной смены образа все инфлюэнсеры побежали краситься в такой же насыщенный рубиновый цвет. Я пока не решилась на окрашивание, но, если и надумаю сменить оттенок, пойду только в Chill Your Hair.
Выбор Гриши Туманова, соавтора телеграм-канала «Мужчина, вы куда?»
Что в тренде у современных мужчин? Гриша Туманов из «Мужчина, вы куда?» объясняет, где можно привести в порядок не только себя, но и свои мысли и почему пришло время покончить со стереотипами о спорте и гиковстве.
«Моя прекрасная леди»
Уход за собой
Мужчины, как известно, в прошлом году взяли и опередили женщин по среднему чеку за бьюти-услуги. Это обусловлено многими факторами, но круто, что прежде необычные для них процедуры стали совершенно базовыми. Например, маникюр.
Ashram
Забота о ментальном здоровье
Любому мужчине иногда нужно побыть наедине с собой. В социологии это называется «третье место» — точка, куда можно уйти с работы и из дома, чтобы привести мысли в порядок. Отчасти это перекликается и с трендом на ментальное здоровье, ведь проводить внутреннюю ревизию чувств очень важно. Например, медитативное посещение занятий по тай-чи в Ashram с последующей чайной церемонией. Выходите незапыхавшимся и просветленным.
Яхт-клуб Royal Yacht Club
Поиск комьюнити по интересам
Слово «яхтинг» уже давно перестало отпугивать стереотипами о неподъемных ценах и высоком пороге входа. В Royal Yacht Club все так и придумано, чтобы люди знакомились, вместе ходили в местный ресторан и, даже если не хотят заниматься яхтингом профессионально, могли почувствовать весь азарт и веселье, присущие парусному спорту.
The Corner Boxing Gym
Спорт как фан
Кто сказал, что бокс — это только пот, кровь и боль? Один из самых arty-боксерских залов Москвы расположен прямо среди модного ресторанного кластера «Депо» и устроен в первую очередь как классное тусовочное место, куда приятно возвращаться за эмоциями и хорошей компанией.
«Библиitека»
Необычные хобби
Сначала ты маленький и у тебя нет возможности купить себе набор фигурок для раскраски, потому что нет денег, а потом ты взрослеешь и, чего уж, можешь себе его позволить. Все меньше мужчин стесняются своего гиковства, увлечение вселенной Warhammer и настолками перестает быть экзотикой и становится еще одним способом медитативно провести время и завести новые знакомства.
Butler The Japanese Bar
Миксология и новые впечатления
Никто уже не ходит в бары, чтобы выйти оттуда в невменяемом состоянии — все отправляются за впечатлениями. Например, открытый японцем Butler, где дают классику с элегантными вкраплениями азиатского колорита. Сюда — и на свидание, и просто вечером после работы, чтобы привести мысли в порядок.
Выбор Риты и Олеси, авторок канала «Две в Москве»
С наступлением весны хочется открывать для себя новые места и расширять гастрономические горизонты. Телеграм-канал «Две в Москве» рассказывает, чем заняться в самых модных и актуальных заведениях сезона.
Zoe
Утром кофе — вечером вино
Мечтать о поездке в Питер на майские, уплетая булку в легендарной пекарне Zoe, которая приехала из северной столицы. В соответствии с трендом на концепцию «третье место» скоро в Zoe кроме завтраков и булок появятся паста и вино.
Miss You
Comfort food
Ловить солнечные лучи в интерьере Miss You на Петровке, который полностью соответствует тренду на comfort food, и не заметить, как съел огромный «Цезарь», спагетти альфредо с трюфелем, целого сибаса и уже заказал десерт в виде сочного лимона.
Louis The Claw
Модная эклектика
Почувствовать тепло весенних вечеров и жажду приключений в поп-ап-брассери Louis The Claw в отеле Marco Polo, где в духе тренда на эклектику смешали луизианский вайб и петербургский арт-декаданс.
«Циники»
Альтернативное питание
Удивиться, насколько вкусными и разнообразными могут быть веганские блюда, которые сейчас в тренде у всех, кто любит сбалансированную еду, — в новых «Циниках» на Маяковской. И удивиться еще раз — здешней креативной коктейльной карте.
«Резиденция Переделкино»
Монопродукты от шефов
Вдохновиться прогулкой по зеленеющему городку писателей Переделкино и заказать эклеры в телефонной будке в гостинице — гастрономическом поп-апе Александра Раппопорта и Игоря Ланцмана, который ярко воплощает тренд на проекты с монопродуктом от известных шефов.