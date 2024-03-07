Микс вкусов и стилей, забота о себе, экстравагантные образы и еще 14 трендов этой весны

Если спросить у модных критиков, кто лучше всех работает с денимом, то ответ дадут один — Гленн Мартенс. Сейчас дизайнер не только работает в собственной марке Y/Project, но и возглавляет Diesel. Он буквально возродил бренд и сделал джинсы главным маст-хэвом сезона. Найти его творения можно в KM20. Там же есть и коллекции LVMH Prize Фидан Новрузовой — ее джинсы и куртки с «улитками» завирусились по всему интернету.