8 неочевидных, но интересных галерей Петербурга: постирония, VR-шлем и молодые художники

Название расшифровывается как My Young True Heroes. Команда проекта работает с современными художниками Петербурга и Москвы и организует выставки в роскошных интерьерах Доходного дома купцов Гулиных. Лепнина, печь и панорамные окна становятся декорациями, а иногда и участниками экспозиций и интересно контрастируют с яркими работами Алины Глазун, Ульяны Подкорытовой и Лизы Бобковой.
Сейчас в галерее открыт проект Ирины Кориной и Ольги Божко «Притча» о неизбежности переосмысления прошлого и деформации воспоминаний.
Стоимость посещения: 200 р.
Галерея современного искусства в доходном доме с лепниной. В центре зала — широкий стол, за которым можно выпить чашку чая и пообщаться с кураторами выставок. Из недавних экспозиций — проект Сергея Родеусса «Колодец» с работами из стекла, дерева и земли, монохромные картины Константина Ужве, огромные коллажи-сборки, похожие на фрески, от МаксIмъ.
Команда галереи ищет художников в соцсетях, открывает их для широкой аудитории, продает их работы в своей онлайн-галерее и организует персональные выставки. Сейчас в Open You как раз одна из таких — первая «персоналка» Антона Левина под названием «Упражняясь в жестокости», про природу агрессии. Большая часть работ выполнена из пластилина и полимерной глины.
Вход на выставки бесплатный.
K Gallery — галерея-долгожительница, она открылась еще в 2005 году. В ее собрании представлены шедевры русского искусства XIX–XX веков, картины художников советского периода, а также уникальная коллекция фарфора. Из последних значительных проектов — выставка «Портрет художника на фоне дневника» о творчестве графика и мастера детской книги Владимира Лебедева. А по 17 марта идет выставка «Я знаю места», она посвящена ленинградскому андеграунду семидесятых-восьмидесятых — судьбам и памятным местам представителей «второй культуры» — и дополнена серией городских экскурсий.
При галерее работает книжный магазин, кофейня и графический кабинет, где проходят лекции и мастер-классы.
Стоимость посещения: 350 р.
Кураторы небольшой (всего один зал) галереи рядом с посольством Швеции выбирают не художников, а актуальные темы, на которые интересно поговорить с помощью искусства. Последний проект — мультижанровая выставка «Ландшафты тела» о восприятии человеческого тела. Семь художников осмысляли разные концепции телесности и способы ее трансформации через живопись, графику, текстильные и видеоинсталляции вместе с ольфакторным сопровождением. Стойки с ароматами, создающими нужную атмосферу, — это вообще одна из главных фишек One’s Mind Gallery.
Параллельно с выставками проходят тематические лекции и творческие встречи, а 2 и 3 марта галерея устраивает арт-ярмарку One’s Market, участие в ней примут тридцать российских художниц и художников.
Вход на выставки бесплатный.
Двухэтажная галерея, где выставляются работы молодых художников. Для выставок здесь создают чат-боты в телеграме, которые помогают лучше понять задумку автора. Из последних запоминающихся проектов — «Лисий огонь» Федора Хиросигэ, вдохновленный японским фольклором и мыслями о перерождении. Постироничная персональная выставка, в которой художник сплетает японскую мангу и советский монументализм, продлится до 3 марта.
Стоимость посещения: 350 р.
Одна из первых галерей современного искусства в Петербурге, она работает с 2000 года. Марина Гисич создала настоящий дом творчества: первый этаж занимают выставочное пространство и офис, а второй — гостиная для встреч с коллекционерами и покупателями. Галеристка успешно работает с Иваном Горшковым, Асей Маракулиной, Никитой Пирумовым. У последнего (а вернее, у трех его альтер эго) недавно завершилась выставка «Спиной вперед» — о тревогах и страхе неизвестности, вызванных новостной повесткой.
Стоимость посещения: 200 р.
Просторная галерея с видом на Петропавловскую крепость. Сейчас в ней идет выставка «À La Russe», которая объединила больше двадцати современных художников и скульпторов, размышляющих на тему русского стиля. А до этого в «Березке» можно было познакомиться с непарадным Петербургом: кураторы собирали работы о «техногенных, парковых и спальных районах и маргинальных зонах» города.
Здесь также проходят любопытные лекции, например авторский цикл искусствоведки Кристины Сасонко. Ближайшая встреча — 29 февраля, приглашают поразмышлять об «отвратительном искусстве» и о том, почему сюжеты с «человеческим уродством, разлагающейся плотью и экскрементами» завораживают зрителей.
Стоимость посещения: 350 р.
Арт-пространство петербургского предпринимателя Вячеслава Заренкова на десятом этаже апарт-отеля Yes — с террасой с видом на городские крыши и небольшим кафе. Здесь проходят выставки российских художников, например, экспозиция пленэрных работ из Кисловодска или портреты преподавателя Академии художеств Ильи Зорькина. У пространства необычный формат: здесь совмещены традиционные живопись, фотография, скульптура и VR-искусство. Посетители могут забронировать студию заранее и в шлеме виртуальной реальности посмотреть более семидесяти работ из коллекции.
Стоимость посещения: 400 р. (включая выход на террасу).