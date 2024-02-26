8 неочевидных, но интересных галерей Петербурга: постирония, VR-шлем и молодые художники

Одна из первых галерей современного искусства в Петербурге, она работает с 2000 года. Марина Гисич создала настоящий дом творчества: первый этаж занимают выставочное пространство и офис, а второй — гостиная для встреч с коллекционерами и покупателями. Галеристка успешно работает с Иваном Горшковым, Асей Маракулиной, Никитой Пирумовым. У последнего (а вернее, у трех его альтер эго) недавно завершилась выставка «Спиной вперед» — о тревогах и страхе неизвестности, вызванных новостной повесткой.