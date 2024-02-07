Большая перемена: как бывшие учительницы реновируют российские школы в проекте «Сменка»

В 2021 году мы запустили проект «Сменка» и организовали первый конкурс на ремонт школьного кабинета. Участники писали мотивационное письмо о том, почему именно им мы должны помочь с апгрейдом. Неожиданно удалось собрать около 900 заявок из разных уголков страны — от Владивостока до Петербурга. Было четыре победителя: школы в селах Новомоношкино (Алтайский край) и Можга (Удмуртия), в городе Дзержинске (Нижегородская область) и Петербурге. Главным ориентиром при отборе была высокая мотивация. Нам важно, чтобы учителя, ученики и местные жители участвовали в ремонте, были вовлечены в эту работу, — чтобы потом было желание поддерживать результат. От Дзержинска, например, выиграла молодая преподавательница химии Аня. Она была безумно увлечена предметом и хотела влюбить в него детей: мечтала о выставочной площадке, где бы она могла на каждый вопрос показать опыт. Эта история больше про ценность передачи положительного образа учебы другому поколению — что нас и зацепило.