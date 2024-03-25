Мегапарк, ледовые арены и серфинг: 7 точек притяжения в районе Хорошево-Мневники

Гребной канал появился в Москве в 1970-е к чемпионату Европы по водным видам спорта, здесь же проходили соревнования во время Олимпиады-80. Комплекс модернизировали в 2011–2014 годах, и сейчас он соответствует всем современным стандартам: появилась новая финишная вышка, современное табло и система видеофиксации для соревнований, эллинги для обслуживания лодок и помещения для спортсменов, включая даже общежития. На 150 гектарах расположен сам канал, где организуют соревнования по академической гребле, гребле на байдарках и каноэ, а также поле для гольфа, спортивный комплекс с тренажерным залом, бассейном, открытым для свободного посещения, и школой плавания.