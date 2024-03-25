Мегапарк, ледовые арены и серфинг: 7 точек притяжения в районе Хорошево-Мневники

Москворецкий парк
От пляжного отдыха до лыжных трасс
Москворецкий парк — один из самых больших в Москве, его площадь составляет 3660 гектаров, или 3,5% от территории города. Это и Строгинская пойма, и парк-остров Серебряный Бор, и ландшафтный парк «Крылатские холмы», и Мневниковская пойма с Москворецким дендропарком, где представлены растения шести разных климатических зон. Пейзажи вдоль Москвы-реки действительно разнообразны: луга с цветущими травами, лес, поймы и заливы. Можно побыть наедине с природой, оставаясь в мегаполисе, или найти все виды развлечений — от летних пикников и до зимних прогулок на лыжах.
Именно здесь расположились жилые кварталы проекта «Остров» компании «Донстрой». Дома и парки свяжут пешеходные мосты, которые позволят жителям отправляться на неспешные прогулки у берегов Москвы-реки.
Жилой квартал «Остров»
Жизнь в центре зеленого острова
Клубный дом «Остров 3»
Клубный дом «Остров 3»
Клубный дом «Остров 3»
Строительство нового квартала заставляет меняться и окрестности: район Мневниковской поймы, где расположен «Остров», превращается в зеленый оазис с развитой инфраструктурой: в пешей доступности расположены рестораны, супермаркеты, детские сады и спортивные клубы. Из окон квартир можно любоваться закатами над парком и панорамой реки. При этом комплекс может стать точкой притяжения для тех, кто хочет жить в зеленом оазисе и одновременно неподалеку от всех главных мест города: прямо на его территории находится станция метро «Терехово», а на машине добраться до центра можно за 15 минут.
Качество и высокие стандарты — результат большого опыта работы девелопера: в этом году «Донстрой» отмечает 30-летие. Его главная фишка — внедрять в свои кварталы современные технологичные возможности, которые делают жизнь еще комфортнее. Например, в «Острове» предусмотрены станции для зарядки электромобилей около каждого парковочного места и высокоскоростной интернет 5G, которым можно пользоваться в парке или кафе на всей территории жилых кварталов, умные лифты и условия для движения роботов-доставщиков.
Не меньше внимания уделили общественным пространствам и отделке квартир: полы в интерьерах выполнены из благородной дубовой доски, а ванные комнаты отделаны итальянским керамогранитом и дополнены аксессуарами от европейских брендов. Два квартала уже введены в эксплуатацию и ждут первых жильцов. Выбрав локацию в районе Хорошево-Мневники, девелопер позаботился о том, чтобы и за пределами квартала жителей ждали парки, скверы и современные спортивные объекты.
Спортивный комплекс «Серебряный»
Активный отдых или начало спортивной карьеры
«Серебряный» — это ледовая арена площадью 1800 квадратных метров, 25-метровый бассейн, современный тренажерный зал и универсальные площадки для спортивных мероприятий. Для детей работают секции хоккея, фигурного катания и плавания, взрослые могут посещать бассейн и тренажерный зал — самостоятельно или с тренером, а также занятия по аквааэробике и водному поло. Гостям комплекса доступны парковка и кафе, а большие компании могут арендовать спортивные залы для камерных соревнований.
Карамышевская набережная
Уютная локация для пеших прогулок
Набережная протянулась от Живописного моста до 3-го Силикатного проезда — рядом с живописными Серебряным Бором и Мневниковской поймой. Обустроенные пешеходные зоны, лавочки и пространства для отдыха подходят для ламповой неспешной прогулки, а по велодорожкам можно с ветерком прокатиться вдоль Москвы-реки.
Вскоре до набережной можно будет добраться и по воде: на 2025 год запланирована реконструкция причала Верхние Мневники и создание единого благоустроенного пространства между Краснопресненской и Карамышевской набережными.
Гребной канал
Спортивная доминанта
Гребной канал появился в Москве в 1970-е к чемпионату Европы по водным видам спорта, здесь же проходили соревнования во время Олимпиады-80. Комплекс модернизировали в 2011–2014 годах, и сейчас он соответствует всем современным стандартам: появилась новая финишная вышка, современное табло и система видеофиксации для соревнований, эллинги для обслуживания лодок и помещения для спортсменов, включая даже общежития. На 150 гектарах расположен сам канал, где организуют соревнования по академической гребле, гребле на байдарках и каноэ, а также поле для гольфа, спортивный комплекс с тренажерным залом, бассейном, открытым для свободного посещения, и школой плавания.
Новый многофункциональный спортивный комплекс
Серфинг и ледовая арена
Еще один большой спортивный комплекс появится в Мневниках к 2026 году. Согласно плану, кластер займет 500 тысяч квадратных метров. На территории планируют построить стадион, серфинг-парк со спа-комплексом, центр водных видов спорта и ледовую арену, а также создать пространства для занятий спортом на открытом воздухе — возможностей переключиться после рабочего дня станет еще больше.
Серебряный Бор
Остров-заповедник с пляжами и столетними соснами
Фактически Серебряный Бор находится внутри Москворецкого парка, но точно заслуживает отдельного внимания: на этом искусственно созданном острове-оазисе обитает 100 видов животных и произрастает 400 видов растений, есть озеро и тростниковое болото.
Сюда лучше отправиться на весь день: не спеша погулять по лесным тропам, мостикам и набережным, заглянуть на смотровую площадку для наблюдения за птицами и покормить белок. Летом работают три пляжа с площадками для игры в волейбол, футбол и теннис, можно заняться вейксерфингом и покататься на сапах. Зимой открыт каток, есть лыжные трассы и горки для санок и тюбинга. Приехать в Серебряный Бор — это про подышать, отвлечься от городского шума, а если повезет, встретить ежа или бобра.