Нужно ли устанавливать сертификат безопасности от Минцифры? Это точно безопасно?

Сертификат безопасности (SSL, TLS) — это электронный документ, подтверждающий подлинность сайтов и передающий зашифрованные данные между устройством и сервисом. По сути он нужен, чтобы не дать злоумышленникам украсть вашу информацию или деньги. Браузер проверяет его наличие у того или иного ресурса. Если сертификат есть и с ним все в порядке, сайт отмечается как безопасный. Если такого цифрового документа нет, вы можете увидеть заглушку с сообщением о том, что соединение опасно. Вы все равно можете перейти по ссылке, но на свой страх и риск.