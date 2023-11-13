Воробьи исчезли? Разбираемся, правда ли птицы пропали из Москвы и других мегаполисов

Орнитолог, ветеринар
Орнитолог, блогер, автор телеграм-канала Birds-n-Roll
Правда ли, что воробьев в городах становится меньше?
Сергей Фантом: «Да, с начала XXI века численность домового воробьяВид получил такое название, потому что обитает в местах рядом с человеком — в различных населенных пунктах, в том числе в крупных городах. в городах значительно снизилась, причем это наблюдается во всем мире — в России, Европе, Северной Америке. Эту проблему часто обсуждают на конференциях в разных странах, меня нередко спрашивают о ней в комментариях в соцсетях. Я бы сказал, что последние годы интерес к ней стабильно высокий — и на повседневном уровне, и на академическом».
Иван Краснов: «Это постоянное явление. Исследования показывают, что урбанизация приводит к сокращению популяции воробьев в городах: в них попросту становится меньше мест, где птицы могут обитать. В целом условия современного города плохо подходят для выживания таких мелких птиц. Вороны, галки и другие врановые, а также голуби пока выживают, а воробьям приходится несладко».
Это подтверждается статистикой. По данным Международного союза охраны природы, в 2009 году в России насчитывалось до 100 тысяч воробьиных пар, тогда как в 1990-е, по приблизительной оценке организации Birds of the World, в стране было до 20 млн пар. А в Европе с 1980 по 2017 год их количество уменьшилось на 247 млн — это 20% от общего числа.
Почему это происходит?
Сергей Фантом: «Причины, скорее всего, комплексные. Есть гипотеза, что это связано с новым подходом к благоустройству городов: зеленых зон становится меньше, а те, что остаются, — слишком облагораживаются и регулярно скашиваются. Растения не вызревают, соотвественно, воробьям нечем питаться. Кроме того, в таких газонах очень мало насекомых и прочих беспозвоночных — а ими воробьи, как и многие другие птицы, выкармливают своих птенцов.
Среди других причин еще называют преследование со стороны хищников, в первую очередь кошек, а также некоторые болезни, например, птичью малярию».
Иван Краснов: «Существует несколько факторов. Во-первых, это утрата местообитаний: развитие городов приводит к сокращению количества пашен, полей и кустарников. То есть естественные места гнездования воробьев заменяются жилыми и коммерческими зонами. Во-вторых, воздушное и земельное загрязнение в городах: это негативно влияет на здоровье птиц и усложняет поиск пищи. В-третьих, конкуренция с голубями или воронами, которые могут лишать воробьев мест обитания».
Каковы последствия?
Сергей Фантом: «Во-первых, воробьи „переезжают“ на окраины. Им приходится искать места для гнездования на окраинах городов, исчезая из закатанных в бетон центров.
Во-вторых, по-видимому, снизилась и общая численность воробьев — не только в городах. Это значит, что может увеличиться численность некоторых насекомых, которыми питаются птицы. В том числе вредителей сельского хозяйства: тли, различных жуков, мух».
Есть ли способы помочь?
Сергей Фантом: «Для этого нужно подходить к проблеме к комплексно. Необходимо обеспечить воробьев местами для гнездования, например гнездовыми ящиками, и кормовой базой: скажем, оставлять значительные участки газонов с разнотравьем и не выкашивать их. Это обеспечит воробьев пищей как в сезон размножения, так и зимой».
Иван Краснов: «В холодные периоды особенно важно предоставить птицам доступ к кормушкам с семенами, зерном или плодами, а также к чистой пресной воде — с этим могут помочь, например, поилки. Дополнительные источники пищи могут появиться и благодаря посадке разнообразных деревьев, кустарников и цветов в городском ландшафте (без использования химических удобрений и пестицидов). Это, кстати, увеличит и количество мест, где воробьи смогут селиться.
Если говорить о более глобальных и абстрактных вещах, то, конечно, нужно принимать меры для уменьшения загрязнения воздуха. Это поможет и другим птицам, не только воробьям. А еще популяризировать осознанное отношение к природе: распространять информацию о значении и охране воробьев через образовательные программы, статьи и лекции».