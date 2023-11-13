Воробьи исчезли? Разбираемся, правда ли птицы пропали из Москвы и других мегаполисов

Сергей Фантом: «Да, с начала XXI века численность домового воробьяВид получил такое название, потому что обитает в местах рядом с человеком — в различных населенных пунктах, в том числе в крупных городах. в городах значительно снизилась, причем это наблюдается во всем мире — в России, Европе, Северной Америке. Эту проблему часто обсуждают на конференциях в разных странах, меня нередко спрашивают о ней в комментариях в соцсетях. Я бы сказал, что последние годы интерес к ней стабильно высокий — и на повседневном уровне, и на академическом».